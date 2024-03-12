香港零售商:

1. 3D家電櫥櫃

2. 超清生活科技公司

3. A+ 電業

4. 安德有限公司

5. 工商聯家電優惠中心

6. A1 DIGITAL

7. AA ZONE DIGITAL

8. 家電管家

9. AC PRO

10. AC SHOP

11. 互動電器購物網

12. 永旺(香港)百貨有限公司

13. 號聲影音工程顧問公司

14. 亞細亞石油氣工程有限公司

15. 家居高清視聽專門店

16. AV Life

17. 高清專門店

18. 浩景影音工程有限公司

19. AVANTGARDE AUDIO LIMITED

20. 視聽(特惠)有限公司

21. 優質電器有限公司 (優質倉)

22. 優質生活

23. 大德電器有限公司

24. Broadway 百老匯

25. BUILT IN PRO KITCHEN CABINETRY & HOME APPLIANCE CENTRE

26. CD Paradise

27. Centralfield Computer Limited

28. CETA GROUP LIMITED

29. 時機電業

30. 昌泓家電

31. 長發電器中心

32. 華仁影音

33. 中泰電器工程公司

34. Chung Yuen 中原

35. 一城電業

36. 中華電力有限公司

37. CMK 張毛記

38. Compumark System Trading (HK) Co. Ltd

39. 順隆電器電器行有限公司

40. Crazy Mall

41. Create Implement Engineering Company

42. 科柏電腦系統有限公司

43. CYM Creative Limited

44. D-BASE

45. 大昌行電器管家有限公司

46. DELON PHOTO & HI-FI CENTRE LTD.

47. 電氣屋

48. Digi 2000 Telecom Co

49. 家電直銷中心

50. 網域電腦技術有限公司

51. 錦龍設計裝飾材料

52. 自柔電器

53. E一站

54. 華仁影音

55. EASCO LIMITED

56. 東本電業有限公司

57. 東創行

58. 易購網

59. EASY ON (HK) LTD.

60. EASY STORE LIMITED

61. E-電站

62. 亞洲電業公司

63. 電器之家

64. 電器中心

65. 電器消費者購物中心有限公司

66. 電氣通

67. 電器工房

68. Emmy Technology Development Limited

69. EPRO ELECTRONIC PROFESSIONAL APPLIANCES

70. 時代電氣化中心有限公司

71. E-Tech Electrical Company

72. 依騰國際有限公司

73. Fiber Vision Technologies Limited

74. Fortress 豐澤 (香港分店)

75. FOTOMAX (F.E.) LTD.

76. 自在生活電器舖

77. 富城電業工程公司

78. Fujimage Limited

79. 豐利電業中心

80. 新系統電腦有限公司

81. 通用電器公司

82. 金怡電業潔具中心

83. 實惠電器直銷倉

84. 歌林電器有限公司

85. GOLDEN PEAK GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED

86. 綠色電器

87. 綠色生活

88. 帝國電器行

89. 海暉電器有限公司

90. HCF Technology Ltd.

91. 高清生活科技公司

92. 駿昇電業

93. 興盛電業有限公司

94. 香港家居購物協會有限公司

95. HK Suning

96. HKT (香港電訊)

97. HKTV MALL (LG 店)

98. 聖佳有限公司

99. 家庭電器服務中心

100. 家電氣駅

101. 合誠電器燈飾公司

102. Hong Kong Adventist Hospital

103. 香港寬頻

104. 香港政府華員會會員購物中心

105. 香港電器優惠協會

106. 香港電業公司

107. 香港教育專業人員協會

108. 香港雪櫃有限公司

109. 豪華家庭電器公司

110. 好店國際有限公司

111. 虹光電業公司

112. I & C Associates Limited

113. ID SHOP LTD

114. 國際電器城

115. IP Shop

116. 歡樂電業有限公司

117. Ka Shing Electrical App. Co.

118. 岐浚實業有限公司

119. 佳群無線電器行

120. 啟業電器行

121. KAM FAI ELECTRONICS LTD

122. 錦發水電工程

123. 基業影音電器有限公司

124. 建明無線電器有限公司

125. Kin Ming 建明 (HKEC 香港電業城)

126. Kin Ming 建明 (Hong Kong Consumer Club 香港電器協會)

127. 京士影音數碼

128. 金寶貿易(國際)有限公司

129. Kingtory Limited

130. 建成科技(香港)有限公司

131. 工商聯總會優惠店

132. 群光電器行

133. 群光電業有限公司

134. 國基貿易公司

135. 觀塘電器廊

136. 立信電器行

137. 領先家電中心

138. 利寶室內室外品廊

139. 生活數碼

140. 康城電器有限公司

141. 樂華蘋果網

142. 樂華新德電業公司

143. 朗屏電業公司

144. 朗屏新德電業公司

145. 聯興電業(香港)有限公司

146. 聯合電業

147. 聯合電業控股有限公司

148. LUEN KWONG ELECTRICAL CO.

149. 民眾電器行

150. 萬達電器行

151. MEI LUN ELECTRICAL CO.

152. 美的貿易

153. 明豐行有限公司

154. 明德電業鋁窗裝飾工程公司

155. MOBO PLUS

156. Modern AV Company

157. 摩登電器(工聯優惠中心)

158. MODERN ELECTRICAL & ENGINEERING CO.

159. 分子有限公司

160. 慳錢樂家電服務中心

161. 慳錢樂服務中心

162. 妹記電器

163. MY HOME

164. 萬曜電業有限公司

165. Nakamura AV Centre Limited(中村影音中心有限公司)

166. 南洋電器行

167. 成田影音有限公司

168. 樂聲爐具電器

169. 新紀元燈飾電業有限公司

170. 新紀元燈飾電業公司

171. NEW GENERATION CO.,LTD.

172. 新意文儀

173. New Lee Tung AV Eng. Ltd.

174. 新美的家庭電器中心

175. 新成田有限公司

176. NEW WAI KO RADIO & ELECTRIC CO.

177. 新利通影音工程

178. 新影像科技

179. 港九勞工協會家電直銷店

180. 安全電器行有限公司

181. 一站式生活電器

182. 百誠家庭用品

183. 柏圖電器貿易公司

184. 栢寧貿易公司(電器直銷中心)

185. 百事家居電業有限公司

186. 鳳凰數碼

187. Polygain Trading Ltd.

188. Prebon Limited

189. 實惠集團有限公司

190. 專業影音發展有限公司

191. PRO HI FI (Audio & Video Consultant)

192. 阿二無線電有限公司

193. 三和電業公司

194. 沙田電業

195. SHOPPING LTD.

196. 瑞興電業公司

197. Shun Fat Electrical (Eng.) Co. Ltd.

198. 銀科通訊有限公司

199. SK Solution Limited

200. 力天世紀通訊有限公司

201. 晉榮電器有限公司

202. 家居會客室

203. 森美電器有張公司

204. SPARK TEAM LIMITED

205. 捷迅冷氣水電工程有限公司

206. 瑞和電器有限公司

207. 駿昌影音中心

208. 新興電器行

209. 新得利電器

210. 新匯電器有限公司

211. 祟發電器行

212. Super Bright Ltd.

213. 超值電器會

214. 英京影音中心

215. 美的家電器直銷中心

216. 泰豐電器行

217. 大興電業行

218. 泰林電業公司

219. 大利電器行

220. 泰安電業公司

221. 大元行無線電器公司

222. 德利電業工程公司

223. 達誠電業公司

224. 1影音

225. 天達影音電業

226. 通美電子公司

227. 高陞貿易(香港)有限公司

228. 卓達貿易行

229. 三方發展有限公司

230. 荃灣貿易公司

231. Tung Chi Electrical Repairing Co.

232. 通明電業亞洲有限公司

233. Tung Tai Home-Appliance Limited

234. 東園電器行有限公司

235. 奧創數碼

236. 譽力電業貿易有限公司

237. 和井貿易有限公司

238. 聯合電業貿易有限公司

239. 聯合電器爐具燈飾中心

240. 聯合電器貿易公司

241. UNITED HOME APPLIANCE

242. 寰宇影音中心

243. Universal Champion Trading Ltd.

244. 環球電器燈飾公司

245. 振昇國際有限公司

246. 優仕直銷有限公司

247. Vitamin Solution

248. VVDIGITAL COMPANY LIMITED

249. 華興電器中心

250. 華信電業公司

251. 偉明電器有限公司

252. 偉明電業公司

253. 偉明電業發展有限公司

254. 威聲無線電器行

255. WeWet Limited

256. 黃埔家居用品

257. 榮發電器行

258. 永富貿易公司

259. 永鴻電業有限公司

260. 永光第一電器

261. 永來電器行有限公司

262. Wing Tat Electric Co.

263. 雲華(明記)無線電行

264. 朗天科技有限公司

265. 黃氏影音電業工程

266. 環球電業行

267. 仁光電器行

268. 友邦電業公司

269. 英昌電器行有限公司

270. 友和YOHO

271. 你的電器中心

272. 源興電器有限公司

273. 工商優惠店

274. 友聯電器行

275. 生活電器

276. 利聯空調影音設備 (工程) 有限公司

277. 協興電器行

278. 旺旺影音

279. 金昇影音電器有限公司

280. 南匡發展有限公司

281. 英光無線電器行

282. 家庭電器服務中心

283. 家電氣

284. 泰旺工程有限公司

285. 海暉燈飾電器公司

286. 海龍電業公司

287. 國輝電業

288. 崇傑公司

289. 凱誼電器行

290. 最好電業

291. 華偉行無線電器行

292. 暉柏(香港)有限公司

293. 誠信設計裝飾工程公司

294. 電器直銷中心

295. 電器通家電冷氣直銷批發

296. 電器匯貿易公司

297. 福源數碼

298. 鋒鐽工程公司

299. 聯運空調工程貿易公司

300. 藝華電業工程有限公司

301. 電器熱

302. 香港影音

303. 視聽專門店



澳門零售商:

1. 天利電業有限公司

2. 新八佰伴

3. 卓仁電業行有限公司

4. 開源電業行

5. 力基電業行

6. 澳門宇宙電腦電業行

7. 李良記電業有限公司

8. Fortress 豐澤 (澳門分店)

9. 金龍電器超級市場有限公司

10. 永利鴻記電業行

11. 新生活電器有限公司

12. 愛華電器行

13. 來來電器廣場有限公司

14. 震濠電業有限公司

15. 太平電器







禮品申請換領：

1) 於購買後30天內完成登記禮品換領

2) LG 將於 14 天內通過電郵和 WhatsApp 確認收到禮品換領登記

3) 確認登記禮品換領後，LG 將於 30 天內通過電郵和 WhatsApp 向合資格客戶發送禮品領取通知

4) 符合資格客戶根據確認換領通知中的詳情領取禮物



電子禮券 / 額外保養申請換領：

1) 於購買後30天內完成登記禮品換領

2) LG 將於 14 天內通過電郵和 WhatsApp 確認收到禮品換領登記

3) 合資格客戶需於 14 天內透過點擊確認電子郵件認證電郵地址

4) 登記禮品換領成功後，LG 將在 30 天內將電子禮券或額外保修確認書發送至已確認的客戶電子郵件



有關登記方法及換領詳情，請瀏覽https://www.lg.com/hk/support/promotion-gift

*如果您在禮品換領登記 30 天後仍未收到任何回覆，請聯絡 LG 禮品換領客戶服務熱線 (852) 3580 2908





條款及細則：

1) 顧客如未能於指定期限內登記或換領禮品，即等同自行放棄換領相關推廣優惠禮品之權利。

2) 換領優惠登記者必須為購買 LG 產品的客戶本人。否則，其優惠換領資格將被取消。

3) 所有有效之禮品換領證明文件只可用作辦理一項禮品換領之用。

4) 禮品數量有限，送完即止。

5) 所有禮品均不可轉讓，亦不能兌換現金。

6) 如所換領之禮品為 LG 香港之產品，LG 香港將為該產品提供現行的保養服務。

7) 在法律允許的最大範圍內，如零售商戶沒有通知其顧客有關此推廣活動的資料，LG 香港將毋須負上任何責任。LG 香港亦毋須就指定零售商戶的行爲或忽略負上任何責任。

8) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

9) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

10) 有效推廣日期以最近更新版本為準。

11) 推廣優惠只適用於香港指定商戶。

12) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。

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14) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。



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最後更新日期：2023年07月01日