* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）

* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。

* 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。