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464L 智能變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃
*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LINEARCooling 線性冷藏型號 GSXV91NSAE 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需時間的結果。結果或與實際使用期間有所不同。
*多重氣流系統設計，可保持理想溫度水平，讓食物更新鮮持久。數碼感應器會檢測雪櫃內的狀況，讓冷空氣傳到雪櫃每一個角落，使食物任何時候都能保持新鮮。
* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）
* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。
* 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
總結
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
所有規格
控制與顯示
-
快速凍結
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
-
產品重量（千克）
114
材質與飾面
-
手柄類型
HORIZONTAL-POCKET
效能
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
冰箱燈
LED
-
層架_強化玻璃
有
-
蔬果盒（蔬果保濕平衡）
2
冰箱冰格
-
層架_強化玻璃
有
-
抽屜_冰箱
3