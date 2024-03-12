48" LG OLED A3 4K 智能電視

體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的 Sports Alert 提示功能可直接從主螢幕查看比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。經過十年的創新，LG OLED 的特大螢幕及 α7 Gen6 4K AI 處理器，讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用 Multi View 功能同時觀看兩場比賽。