55'' LG OLED evo C3 4K 智能電視

一張圖片展示了 LG OLED evo C3 的主要功能，背景為黑色，並帶有粉紅色和紫色的煙花表演。 地面上煙花匯演的粉紅色反射出「OLED evo」字樣。 圖片中，描繪 α9 Gen6 4K AI 處理器 的芯片正在一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。代表 Brightness Booster Max 的圖像顯示了一隻具有高對比度和明亮白色的鳥。代表 LG Soundbar SC9S 的圖片顯示了 LG OLED evo C3 與 SC9S 整齊地掛在牆上，電視上正在播放音樂會。 一張代表 AI Sound Pro 的圖片展示了音樂氣泡描繪了充滿生活空間的聲波。