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55'' LG OLED evo C3 4K 智能電視

功能

圖庫

規格

評論

支援

55'' LG OLED evo C3 4K 智能電視

OLED55C3PCA

55'' LG OLED evo C3 4K 智能電視

(6)
Front view with LG OLED evo and 10 Years World No.1 OLED Emblem on screen, as well as the Soundbar below.

限定優惠 :

送 Now E 港幣$2,000電子現金券 (香港)
送 港幣$1,000電子超市禮券 (澳門)

了解更多
TechRadar 大獎標誌。

TechRadar (2023 年 3 月)

LG OLED 65C3

「憑藉 C3 OLED，LG 再贏一仗。」

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

LG OLED 10 週年
巔峰十載

LG OLED 10 週年<br>巔峰十載 了解更多

*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

LG OLED evo
十年權威的先驅

是什麼讓 LG OLED evo 成為全球第一 OLED 品牌的巔峰之作？ 標誌性的首創科技配上動人的外形，挑戰您的想像力；更明亮清晰的畫質2,3,4，帶來讓您彷彿置身於其中的真實感；壯麗的聲效5 增強觀看的真實感；以及 不斷發展、進步的技術1完善您的電視體驗。

一張圖片展示了 LG OLED evo C3 的主要功能，背景為黑色，並帶有粉紅色和紫色的煙花表演。 地面上煙花匯演的粉紅色反射出「OLED evo」字樣。 圖片中，描繪 α9 Gen6 4K AI 處理器 的芯片正在一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。代表 Brightness Booster Max 的圖像顯示了一隻具有高對比度和明亮白色的鳥。代表 LG Soundbar SC9S 的圖片顯示了 LG OLED evo C3 與 SC9S 整齊地掛在牆上，電視上正在播放音樂會。 一張代表 AI Sound Pro 的圖片展示了音樂氣泡描繪了充滿生活空間的聲波。

*模擬螢幕影像。
**畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。

壯觀景象和聲音的和諧配合

影片由黑色背景映襯下的白色字體 LG OLED evo 揭開序幕。字詞放大，填充色彩。畫面隨後過渡為 LG OLED C3，在白色背景下顯示帶有 Soundbar 的彩色抽象藝術作品。白色背景成為電視所在房間的墻壁。

*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。

α9 Gen6 4K AI 處理器

十年核心演變

進入全新維度，獲享親歷其境般的體驗。α9 Gen6 4K AI 處理器帶來卓著畫質及精妙音效，讓觀眾化身故事主角一樣，全程投入 α-realism 影音世界1。

AI Super Upscaling

人工智能處理系統運用 AI Noise Reduction 及 AI Super Resolution 將圖像分類並消除雜訊。深度學習演算法會分析人面及物件效果，使層次更豐富立體、色彩更鮮明、影像更自然。

圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。

OLED Dynamic Tone Mapping Pro

OLED Dynamic Tone Mapping Pro 升級調控，為陰影區域增強對比，調亮中間調，並為高光區域增添細節，使影像提升至另一層次。
影片顯示有人在山間露營的畫面。網格覆蓋在圖片上，代表不同區域經過優化，使圖像更加明亮，進一步引人注目。

HDR Expression Enhancer

HDR Expression Enhancer 為吸引觀眾目光的物件個別調整色調曲線，使之清晰鮮明地躍現眼前。
影片顯示粉紅火烈鳥站在湖中。網絡只覆蓋火烈鳥，使其在周遭柔化的環境中惟妙惟肖地亮麗顯現。
Brightness Booster 亮度提升技術

見證更明亮的 OLED

LG OLED 標誌性的自發光像素配合亮度提升演算法4、光線控制結構，以及 α9 Gen6 4K AI 處理器帶來的升級功能，進一步提升畫面亮度2, 3

*畫面亮度因不同系列及尺寸而有所差異。

Synergy 支架

電視與 Soundbar 的和諧配合

支架專為 LG OLED C35 設計，無論是使用掛墻架還是支架上，都可無縫貼合你的電視。除了能完美襯托你的室內裝潢外，還能推動三重向上發射喇叭發揮最大潛力。

*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。

聲畫合一

電視與 Soundbar 的和諧配合

LG OLED 電視與 LG Soundbar 完美匹配，猶如化為同一喇叭，締造出音樂廳般的立體音效。

更多音效設定

只要將 LG OLED 電視連接至 LG Soundbar，即自動切換至 Soundbar 模式，呈現 3 種全新設定。

*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。

超薄機身設計

尺寸突破界限

全方位時尚設計。LG OLED C3 近乎無邊框6，能與背景融合為一體。經歷 10 年演變，纖薄設計融入各式環境，與你的空間相得益彰。

影像顯示，充滿藝術感的房間牆上掛著搭配 Soundbar 的 LG OLED C3。LG OLED C3 超薄機身的側視圖，在窗前俯瞰城市景觀。LG OLED C3 和 Soundbar 的底角。

*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可單獨購買。

影像顯示 LG OLED G3 在明亮生動的房間中呈現色彩繽紛的抽象藝術作品。
更進一步

LG OLED evo G3
亮麗之選

畫質、體驗和設計三重享受，加上 5 年免費面板保養。
LG OLED evo G3<br> 亮麗之選 LG OLED evo G3

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

自發光 OLED

無需背光燈

每個獨立像素在沒有背光燈影響下，能夠達至最大潛力，發出耀目光芒。

無限對比度

透過自發光像素塑造極致純黑，使對比度更加強烈，以鮮明俐落的影像呈現肉眼經常錯失的微妙細節。
影片顯示有人遠足穿越洞穴隧道。滑塊在螢幕上移動，在圖片上應用無限對比度。

100% 色彩還原度及 100% 色容量

色彩還原度及色容量達到 100%，真實呈現原始色調，無論在光暗環境中都能展現豐富色彩。

Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色容量認證。

圖片顯示黑色背景映襯下的鸚鵡尾巴，其在纖薄的 OLED 電視頂角顯示，黑色背景作出襯托。鸚鵡羽毛的每種色彩都活潑奪目、鮮明耀眼。

*模擬螢幕影像。
**LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
***經 Intertek 獨立驗證，螢幕色域容量 (CGV) 等於或超過 DCI-P3 色域容量。

提供一系列不同尺寸

選擇你心目中的尺寸

從適合單人電影馬拉松的 42 吋型號，到呈現刺激體育賽事的 83 吋型號，LG OLED C3 提供豐富的尺寸選擇，迎合不同需要。

圖片比較 LG OLED C3 的不同尺寸，顯示 42 吋、48 吋、55 吋、65 吋、77 吋及 83 吋。

全新 webOS 23

貼合心意

從您心愛的內容到首選觀賞方式，全新 webOS 23 將作為以您為本的樞紐。

*模擬螢幕影像。

影片顯示 WebOS 的主螢幕。游標點擊右上角的首字母，切換至另一個人檔案。

My Profile

在您專屬的帳戶空間，獲取心水電影推薦，支持的球隊的賽程，及個人化訊息通知。

影片顯示 WebOS 的主螢幕。游標點擊遊戲 Quick Card，然後點擊運動 Quick Card，兩者導向至包含相關內容的畫面。

Quick Card

為您心愛的應用程式及服務建立 Quick Card，並按您所想任意排列，迅速跳至心宜的內容。

影片顯示圖庫，當中具有不同對比度、亮度及顏色等等的卡通龍。選擇兩張圖片，其隨後合併以建立個人化圖片設定檔案。

AI Picture Wizard

只需挑選您心愛的圖片，AI Picture Wizard 會根據 27 個類別中 8,500 萬個案例，分析最適合您的清晰度、對比度及色度設定。

LG OLED 電視及遙控的圖片。遙控上的咪高峰按鈕亮起，螢幕上顯示語音搜尋關鍵字詞建議。

AI Concierge

根據您的語音搜尋記錄獲得嶄新內容的推薦。

*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。

聲畫逼真躍現

引人入勝的影院體驗

Dolby Vision 帶來靈動畫質，而 Dolby Atmos 賦予令人陶醉的立體音效。

真實畫面

影像處理有機會令電影原本的魅力消失。Filmmaker Mode 將保留導演意圖，以更加真實原始的畫面欣賞電影。

無窮無盡娛樂體驗

從電視直接收看所有您喜歡的串流平台，包括 Netflix7、Disney 8、Viu TV、Prime Video9 及 Apple TV 10

*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。

終極遊戲體驗

展開史詩般的遊戲歷險之旅

確保每場遊戲都勝券在握。0.1 毫秒反應速度、兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium 與 VRR ，締造出清晰流暢的畫面，而玩家導向的用戶體驗及簡易遊戲串流則讓您直接闖入遊戲世界。 

圖片顯示三位男士身處現代的城市公寓，正在使用 LG OLED 電視玩賽車遊戲。

*反應時間經 Intertek 測試及認證。
**VRR 經認証符合 HDMI 2.1 規格。

遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

遊戲設定一目了然

使用 Game Optimizer，將最佳設定套用至不同遊戲類別及玩樂環境。探索 Sound Tab 和 Game Tab，以確保聲音畫面都恰到好處。無需暫停即可更改設定，遊戲儀錶板會在您暢玩期間於遊戲畫面上懸浮顯示。

三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。

雲端遊戲

遊戲世界任您暢玩

從電視直接連接 GeForce NOW，探索無窮無盡的遊戲選擇。

《Cyberpunk 2077》遊戲海報。

*可能需要訂閱 GeForce NOW。

運動狂熱

讓人嘆為觀止的賽事

體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的 Sports Alert 提示功能可直接從主螢幕查看比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。經過十年的創新，LG OLED 的特大螢幕及 α9 Gen6 4K AI 處理器，讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用 Multi View 功能同時觀看兩場比賽。

影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。

*圖片僅供參考。

茁壯樹木及山巒周圍呈現 LG OLED 的環保紙箱包裝。
可持續發展

生命週期

綠色產品設計、節約包裝、高效節能及廢物回收系統，LG OLED 從生產至廢棄的過程處處都守護著地球環境。
生命週期 了解更多

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

1. α-realism 影音世界是指 LG α9 Gen6 4K AI 處理器帶來的逼真聲畫質素。
2. 除了 48/42 吋 C3 型號外，所有 LG OLED evo 型號都比傳統 OLED 電視更明亮。
3. 與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
4. Light Boosting 演算法不適用於 48/42 吋 C3 型號 。
5. Synergy 支架兼容 77/65/55 吋 C3 型號。
6. 幼薄邊框尺寸不適用於 83/48 吋 C3 型號。
7. 必須持有 Netflix 串流會籍。
8. 需要訂閱 Disney+。受 http://www.disnetplus.com 所述條款約束 ⓒ 2023 迪士尼及其相關實體版權所有。
9. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
10. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 AI Processor 4K Gen6

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • Dolby Atmos

    支援

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1222 x 703 x 45.1

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    14.1

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 AI Processor 4K Gen6

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 23

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 免提語音操控

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 房對房分享

    支援 (傳送及接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1222 x 703 x 45.1

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1222 x 757 x 230

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1360 x 810 x 187

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    470 x 230

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    14.1

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    16.0

  • 連包裝盒重量 (kg)

    21.3

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    40W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.2 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS as specified in HDMI 2.1 (4 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    神奇遙控器

  • IR Blaster Cable

    支援

  • 電源線

    Yes (Attached)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

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