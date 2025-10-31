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97 吋 LG OLED evo AI G6 4K 智能電視 2026

97 吋 LG OLED evo AI G6 4K 智能電視 2026

OLED97G6PCA
Front view of 97 吋 LG OLED evo AI G6 4K 智能電視 2026 OLED97G6PCA
OLED97G6PCA-2026 年面世的 LG OLED evo AI G6 正面視圖，展示呈現層次豐富、色彩多變的圖像，配備 Hyper Radiant Color Tech、完美純黑和完美色彩，並顯示「World’s No.1 OLED TV for 13 Years」徽章。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 正面和側面視圖，突出顯示 97 吋畫面配搭 2155mm 寬螢幕，1230mm 整體高度以及 28.2mm 超薄厚度，末配上座檯架。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 配備 Brightness Booster 亮度提升技術，顯示在昏暗場景中一隻明亮奪目的孔雀正綻放光芒四射的羽毛，畫面呈現更明亮的高光、更出色的細節和鮮明的對比度。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
OLED97G6PCA-LG OLED evo G6 AI 電視的 alpha 11 Gen3 4K AI 處理器在深色電路板上散發紫色和藍色光芒，突顯雙 AI 引擎，其 NPU 速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，以及 GPU 效能增強 70%。
OLED97G6PCA-展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
OLED97G6PCA-LG Shield 已應用於 LG OLED evo AI G6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 支援 120Hz 的 4K 畫質，帶來無與倫比的遊戲體驗，正顯示高速賽車遊戲畫面，一輛黃色開輪賽車疾駛而過，螢幕上粗體顯示「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
OLED97G6PCA-側面展示的 LG OLED evo AI G6 以無縫掛牆安裝，突顯其 Flush Fit Gallery 設計，畫面展示燈火通明的橋梁夜景及水面倒影。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 無縫掛牆安裝於現代風格的客廳，畫面展示在寧靜的沿海村莊上空出現生動的極光景象，如同掛在牆上的畫作一般。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 展示生動的海洋日落場景，螢幕下方置有 soundbar 和喇叭，為生活空間增添平靜和氛圍感。
Front view of 97 吋 LG OLED evo AI G6 4K 智能電視 2026 OLED97G6PCA
OLED97G6PCA-2026 年面世的 LG OLED evo AI G6 正面視圖，展示呈現層次豐富、色彩多變的圖像，配備 Hyper Radiant Color Tech、完美純黑和完美色彩，並顯示「World’s No.1 OLED TV for 13 Years」徽章。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 正面和側面視圖，突出顯示 97 吋畫面配搭 2155mm 寬螢幕，1230mm 整體高度以及 28.2mm 超薄厚度，末配上座檯架。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 配備 Brightness Booster 亮度提升技術，顯示在昏暗場景中一隻明亮奪目的孔雀正綻放光芒四射的羽毛，畫面呈現更明亮的高光、更出色的細節和鮮明的對比度。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
OLED97G6PCA-LG OLED evo G6 AI 電視的 alpha 11 Gen3 4K AI 處理器在深色電路板上散發紫色和藍色光芒，突顯雙 AI 引擎，其 NPU 速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，以及 GPU 效能增強 70%。
OLED97G6PCA-展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
OLED97G6PCA-LG Shield 已應用於 LG OLED evo AI G6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 支援 120Hz 的 4K 畫質，帶來無與倫比的遊戲體驗，正顯示高速賽車遊戲畫面，一輛黃色開輪賽車疾駛而過，螢幕上粗體顯示「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。
OLED97G6PCA-側面展示的 LG OLED evo AI G6 以無縫掛牆安裝，突顯其 Flush Fit Gallery 設計，畫面展示燈火通明的橋梁夜景及水面倒影。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 無縫掛牆安裝於現代風格的客廳，畫面展示在寧靜的沿海村莊上空出現生動的極光景象，如同掛在牆上的畫作一般。
OLED97G6PCA-LG OLED evo AI G6 展示生動的海洋日落場景，螢幕下方置有 soundbar 和喇叭，為生活空間增添平靜和氛圍感。

主要功能

  • 由 alpha 11 Gen3 AI 處理器支援的 Brightness Booster 亮度提升技術，帶來更明亮、生動的畫面
  • 完美純黑和完美色彩，確保無論在明暗環境下，都能呈現更深的對比度和生動準確的色彩
  • 4K 解像度配合高達 120Hz 更新率，支援 G-Sync 兼容性和 FreeSync Premium，帶來無撕裂的畫面和身臨其境的遊戲體驗
  • 屢獲殊榮的 webOS 透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 帶來先進的 AI 體驗
  • AI 按鍵解鎖 AI Hub，輕鬆暢享個人化的智能體驗，並以 LG Shield 保障安全性
更多
LG Shield 的 2026 年 CES 創新獎 網絡安全類別得獎徽章

CES 創新獎– 2026 得獎者

採用 LG Shield 的電視 OS 平台

多重 AI 的 2026 年 CES 創新獎 人工智能類別得獎徽章

CES 創新獎– 2026 得獎者

多重 AI 架構

AVForums 編輯選擇獎徽章，包括 2025/26 年度連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

AVForums 編輯選擇獎 - 2025/26 最佳智能電視系統

「連續 8 年獲評為最佳智能電視系統」

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

為何選擇 LG OLED evo G6？

LG OLED evo AI G6 配備 Brightness Booster 亮度提升技術，顯示在昏暗場景中一隻明亮奪目的孔雀正綻放光芒四射的羽毛，畫面呈現更明亮的高光、更出色的細節和鮮明的對比度。

Brightness Booster 亮度提升技術

LG OLED evo AI G6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。

完美純黑及完美色彩

LG OLED evo AI G6 支援 120Hz 的 4K 畫質，帶來無與倫比的遊戲體驗，正顯示高速賽車遊戲畫面，一輛黃色開輪賽車疾駛而過，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

4K 120Hz 畫質帶來無與倫比的遊戲體驗

LG OLED evo AI G6 及屢獲殊榮的 Multi AI webOS 呈現於昏暗的背景中，展示 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 標誌，代表支援透過電視介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

AI Hub 提供個人化體驗

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌，並附有安全圖示，突顯 webOS 私隱保障、資料安全及系統完整性。

LG Shield 保障安全

為何選擇 97 吋 LG OLED evo G6?

次世代 OLED 技術將畫質全方位提升至全新層次能將畫質。它在明暗環境中都能呈現更明亮的視覺效果、完美純黑和完美色彩，同時藉助強大的 alpha 11 Gen3 AI 處理器帶來令人驚艷的 4K 畫面。在 97 吋大螢幕上享受與眾不同的觀賞體驗。

Brightness Booster 亮度提升技術

Brightness Booster 亮度提升技術呈現更明亮的畫面。

alpha 11 Gen3 AI 處理器採用了全新的亮度提升演算法，呈現更明亮的高光和更清晰的細節。1)

LG OLED evo AI G6 配備 Brightness Booster 亮度提升技術，顯示在昏暗場景中一隻明亮奪目的孔雀正綻放光芒四射的羽毛，畫面呈現更明亮的高光、更出色的細節和鮮明的對比度。

完美純黑及完美色彩

不論明暗都能呈現完美純黑及完美色彩

LG OLED 電視配備經 UL 驗證的完美純黑和完美色彩，呈現更深對比度、更高亮度，以及生動準確的色彩。即使在明亮的空間中，也能清晰看見每顆星星。2)

LG OLED evo AI G6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。

LG OLED evo AI G6 通過 UL 的 Eyesafe RPF 40 認證，表示螢幕經驗證的有效減低藍光。

LG OLED evo AI G6 通過 UL 的 Eyesafe RPF 40 認證，表示螢幕經驗證的有效減低藍光。

通過護眼安全認證，有效減少藍光，提供更舒適的觀賞體驗3)

配備雙 AI 引擎的 alpha 11 Gen3 4K AI 處理器

全新 AI 處理器，配備全新雙 AI 引擎

alpha 11 Gen3 AI 處理器精確控制 830 萬自發光像素，更結合雙 AI 引擎，帶來更強大的功能，將 OLED 性能超越極限。突破單一 AI 引擎的限制，以先進影像處理技術改善畫面清晰度和紋理細節，呈現更清晰自然的 4K 畫面。4)

LG OLED evo G6 AI 電視的 alpha 11 Gen3 4K AI 處理器在深色電路板上散發紫色和藍色光芒，突顯雙 AI 引擎，其 NPU 速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，以及 GPU 效能增強 70%。

LG OLED evo G6 AI 電視的 alpha 11 Gen3 4K AI 處理器在深色電路板上散發紫色和藍色光芒，突顯雙 AI 引擎，其 NPU 速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，以及 GPU 效能增強 70%。

OLED Care+

5 年 OLED 面板保養，安心無憂

LG OLED 面板享有五年保養，讓您放心使用。5)

為何選擇 LG AI 電視？

LG AI 電視透過 AI Hub 個人化體驗提升聲畫質素，同時讓日常生活更智能化

AI HDR Remastering

將每格畫面提升至 HDR 畫質

AI 可自動強化色彩、亮度和對比度，並將 SDR 畫質提升至 HDR 水平，帶來更豐富、逼真的畫面。

探索 AI Hub 的 3 大優勢

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋

只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 模型，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。9)

獲取個人化推薦內容及資訊

AI Concierge 根據您的興趣提供度身訂造的專屬內容和更新。In This Scene 功能會根據您的觀看內容提供相關的推薦和資訊。10)

LG AI 電視能識別您的聲音，並引導您前往專為您而設的 My Page！

進入 My Page 後，所有資訊一目了然，包括天氣、日曆、各種小工具，以及最喜愛的體育賽事得分。11)

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

以 LG Shield 保障安全、屢獲殊榮的 webOS

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。

您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

webOS Re:New 計劃

最多 5 年免費電視升級保證13)

LG Quad Protection 透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG Quad Protection 透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護

電視經過 LG 四重防護，持久耐用

從硬件到軟件，您的 LG 電視都受到保護。內置電容器可抵禦包括閃電在內的高電壓，而半導體元件則採用電湧保護技術。矽膠和保護塗層可防止晶片組免受濕度影響，LG Shield 則保護您的資料安全。

AI Magic Remote 神奇遙控器

一鍵解鎖所有 AI 體驗

只需透過 AI 按鍵，即可存取和控制所有 AI 互動。結合滾輪和即時語音指令，每次操控都變得輕鬆簡單。14)

LG OLED evo AI G6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

為何選擇 LG OLED evo 作遊戲電視？

極致流暢、零撕裂的遊戲體驗

以 4K 120Hz 暢玩遊戲，並支援 G-Sync 和 AMD FreeSync

高達 120Hz 更新率提供更清晰、更流暢的動作。G-SYNC 兼容性和 AMD FreeSync™ Premium 可保持動作穩定及零撕裂畫面，而 VRR 和超低輸入延遲則確保每個動作都保持流暢，反應迅速，讓您在每場比賽中都能佔據優勢。15)

LG OLED evo AI G6 支援 120Hz 的 4K 畫質，帶來無與倫比的遊戲體驗，正顯示高速賽車遊戲畫面，一輛黃色開輪賽車疾駛而過，螢幕上粗體顯示「WIN」字樣，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

經認證的 0.1ms 反應時間，告別殘影，感受 OLED 超快反應

透過 0.1ms 像素反應時間及 ALLM 帶來的超低延遲，每個指令都能即時、精準地執行。加強的反應能力可為快速遊戲帶來更強的清晰度和操控性，提供制勝優勢。16)

HGiG 帶來沉浸式遊戲體驗

HGiG 讓 HDR 色調映射忠於創作者的意圖，在快速場景中讓動作清晰可見。畫面以最佳精準度和清晰度呈現，帶來更深的沉浸感。17)

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG OLED evo AI G6 ，螢幕上顯示 Borderlands 4，並附有 GeForce NOW 標誌，展示在電視介面中存取雲端遊戲。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG OLED evo AI G6 ，螢幕上顯示 Borderlands 4，並附有 GeForce NOW 標誌，展示在電視介面中存取雲端遊戲。

NVIDIA GeForce NOW

全球首個 4K 120Hz HDR 雲端遊戲體驗

即使沒有額外裝置，也可以透過 NVIDIA GeForce NOW 在電視上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。NVIDIA Blackwell 架構搭配 GeForce RTX 5080 的強大效能，讓您暢享頂級雲端遊戲體驗。18)

支援超低延遲藍牙連接的 LG OLED evo AI G6，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。

支援超低延遲藍牙連接的 LG OLED evo AI G6，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。

超低延遲藍牙連接

全球首部支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣的電視

支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣，讓您體驗超低延遲、高效能的雲端遊戲，將輸入延遲縮短至少於 2.5ms。即使在雲端遊戲，也能享受無縫、反應靈敏的控制，如同使用有線連接般。19)

LG OLED evo AI G6 在 webOS 螢幕上展示 LG 遊戲中心，顯示介面可進入遊戲集中地，可透過如 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG 遊戲中心

您的一站式遊戲集中地

透過 NVIDIA GeForce NOW、原生 webOS 應用程式等，探索上千款遊戲。輕鬆尋找可使用遙控器或遊戲手掣的遊戲，甚至可透過挑戰模式與其他玩家同場競技。20)

配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG OLED evo AI G6，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG OLED evo AI G6，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

配合您的遊戲風格輕鬆微調遊戲設定

透過遊戲儀錶板快速、即時掌控局面，以及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能微調喜好設定，輕鬆自訂遊戲體驗。可調整更新率、延遲和視覺模式，讓每個遊戲階段輕鬆達到最佳效能。

為什麼 LG OLED evo 是設計愛好者的不二之選？

LG OLED evo AI G6 無縫掛牆安裝於現代風格的客廳，畫面顯示鮮明極光映照著白雪皚皚的海岸村莊，而一對男女正坐在沙發上，手持遙控器觀看電視。

LG OLED evo AI G6 無縫掛牆安裝於現代風格的客廳，畫面顯示鮮明極光映照著白雪皚皚的海岸村莊，而一對男女正坐在沙發上，手持遙控器觀看電視。

Flush Fit Gallery 極簡設計

纖薄精緻的螢幕以無縫掛牆式安裝自然融入您的空間，營造出畫廊般的氣氛。21)

側面角度視圖顯示 LG OLED evo AI G6 以無縫式掛牆安裝，螢幕顯示明亮的橋樑景觀畫面。右側畫面展示 LG OLED evo AI G6 貼牆安裝於極簡風格客廳，呈現色彩繽紛的繪畫風格景觀，與木色調的室內空間融為一體。

側面角度視圖顯示 LG OLED evo AI G6 以無縫式掛牆安裝，螢幕顯示明亮的橋樑景觀畫面。右側畫面展示 LG OLED evo AI G6 貼牆安裝於極簡風格客廳，呈現色彩繽紛的繪畫風格景觀，與木色調的室內空間融為一體。

透過 LG Gallery+ 探索無盡藝術品

LG Gallery+

以各種不同內容妝點您的空間

LG Gallery+ 精選超過 100 件藝術品、環境影像及其他視覺內容，為空間注入藝術品味。透過定期更新資料庫，提供反映您風格的精選內容，營造符合您品味的空間。22)

LG OLED evo AI G6支援 LG Gallery+，結合 BGM with Music Lounge，在螢幕上展示《Forest Evening》森林湖泊場景，同時顯示音樂吧界面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

BGM with Music Lounge

以音樂營造理想氛圍

透過配合您的視覺效果的音樂營造合適的氣氛。可選擇根據您喜好推薦的音樂，或透過藍牙連接播放您自己的曲目。

LG OLED evo AI G6 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

LG OLED evo AI G6 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

我的相片

輕鬆存取 Google 相簿，展示您的美好回憶

只需使用您的手機，即可將 Google 相簿帳戶輕鬆連接到電視。更可使用您的照片庫，輕鬆定製個人化空間。23)

LG OLED evo AI G6 掛牆安裝於綠色牆面上，置於紅色櫃台上方，螢幕顯示包含天氣、體育賽事得分、電視排程以及 Home Hub 的資訊儀表板。

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

資訊儀表板

透過全方位個人化儀表板，隨時掌握最新資訊

獲得天氣預報、Sports Alert 提示、查看您的 Google 日曆，甚至可以為 Home Hub、您的預定觀看等設定通知，重要資訊一目了然。

Gallery Mode

隨時化身藝術品

開啟 Gallery Mode 後，即使關閉電視節省能源，仍可展示您所選的藝術品，為您的空間增添一抹優雅的氣息。

自動亮度控制

在任何光線下均能保持最佳亮度

亮度控制功能會根據環境照明自動調整螢幕輸出，確保在任何環境中都能清晰舒適地觀看畫面。24)

動作感應器

回應你的存在

動作感應器會偵測您是否在場，並切換模式，讓您的電視作出更智能互動。25)

LG OLED evo AI G6 配備智能連接功能，螢幕顯示 Home Hub 介面，展示 Google Home 和 LG ThinQ 的連接，並在單一操作介面中顯示電視、裝置和應用程式面板。

智能連接

Home Hub：智能家居的一站式平台

Home Hub 輕鬆整合所有智能裝置。透過 Google Home 等裝置，與家居物聯網裝置無縫連接、操控，並進行互動。26)

細緻入微，還原電影原貌

Dolby Vision 及 Ambient FILMMAKER MODE

透過 Dolby Vision 和具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。27)

Dolby Atmos

透過將音效以沉浸式 360° 立體音場呈現，而非傳統靜態聲道，營造出家庭影院環境，讓聲音細節和層次忠於畫面場景。

讓自己沉醉於每場賽事之中

LG Sound Suite 為每個場景呈現更立體的環繞立體音效

配備 Dolby Atmos Flex Connect 的 Sound Suite

根據您喜好調校沉浸式音效

LG 電視 的 DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) 會根據喇叭位置，將音效調整至最佳效果，無論喇叭位於何處，都能提供度身訂造的沉浸式環迴音效體驗。29)

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

Accessibility

輔助功能使觀賞更具包容性

LG 電視的設計考慮到無障礙功能，包括色彩調整濾鏡、手語指南，以及音頻輔助裝置的直接連接支援。

免責聲明

 

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*規格和功能或因地區、型號和尺寸而有所差異。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*存取網絡智能服務及功能，包括串流應用程式，必需先登入LG 帳戶，並接受相關條款及細則。沒有登入 LG 帳戶，只可使用外部裝置連接 (例如 HDMI) 和電視訊號 (只適用於配備調諧器的電視)。註冊 LG 帳戶無需任何費用。

1) *亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。

 

2) *LG OLED 顯示屏獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

*顯示屏色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

*LG OLED 顯示屏經 UL 驗證，其完美純黑和完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準。

*實際性能或因環境光線和觀看環境而有所差異。

 

3) *LG OLED 電視螢幕已通過 UL 白金級低藍光認證。

 

4) *與上一年的 OLED evo 型號比較 (alpha 9 Gen8 AI 處理器)。

 

5) *保養首年涵蓋面板、零件及人工費用。第 2 年到第 5 年，僅涵蓋面板和零件費用，人工須另行收費。保養範圍受條款及細則約束。

*OLED Care+ 只適用於 OLED W6 及 G6。

 

6) *AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*影像提升至近乎 4K 畫質。結果或因應來源的解像度而有所不同。

*與 2025 年 Alpha 9 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較，處理速度更快。

 

7) *必須透過音效模式功能列表啟動。音效或因聆聽環境而有所差異。

 

8) *音效或因聆聽環境而有所差異。

 

9)*AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

 

10) *某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

 

11) *因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

 

12) *需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

 

13) *webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

 

14) *僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

 

15) *僅在支援 120Hz 的遊戲或電腦輸入源下才能正常運作。

*165Hz 只適用於 83/77/65/55/48 吋 OLED G6，而 120Hz 則適用於 97 吋 OLED G6。

*NVIDIA G-SYNC 與 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡兼容。較舊的 GPU 不支援 G-Sync 兼容性。

 

16) *LG OLED 顯示屏已經過 Intertek 認證，反應時間為 0.1ms (灰色轉灰色)，並具備優質的遊戲表現。

 

17) *HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

 

18) *需要訂閱服務。服務內容或因會員計劃而有所不同。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6 和 MRGB95、MRGB9M。

*GeForce NOW 供應情況或因應地區而有所差異。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

 

19) *超低延遲藍牙連接僅適用於 2026 年推出、特定的 LG 電視。ULL 遊戲手掣功能僅在連接至相容裝置時支援。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

*遊戲手掣需另行購買。

 

20) *支援雲端遊戲服務的支援或有所不同。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

*遊戲手掣需另行購買。

 

21) *實際安裝或因應安裝條件而有所不同。電視與牆身之間或會存在輕微的間隙

 

22) *提供的影視內容或因地區而有所差異，並可能隨時更改。

*需要訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

23) *此功能需要登入您的 Google 相簿帳戶，且應用程式中至少有 10 張相片時才能使用。

 

24) *亮度感應器或因應型號而有所差異。

 

25) *動作感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

26) *LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

 

27) *Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

*Ambient FILMMAKER MODE 只適用於配備光線感應器的型號。

 

28) *「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*支援範圍可能因應地區而有所差異。

*AI Concierge 提供的資訊可能並不準確，僅供參考。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

 

29) *匹配的 Sound Suite 型號可能因地區和電視型號而有所差異。

*Soundbar 需另行購買。

*音效模式控制或因型號而有所差異。

*連接 Soundbar 後，可支援多達 13.1.7 個聲道。支援的聲道配置或因應 Soundbar 型號而有所差異。

*請注意，購買時或尚未能無法提供服務。更新時需連接互聯網。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

列印

主要規格

  • 電競 - AMD FreeSync 相容

    支援

  • 電競 - Nvidia G-Sync 相容

    支援

  • 畫面（顯示） - 顯示類型

    4K 超高清 OLED

  • 畫面（顯示） - 刷新率

    VRR 120Hz（原生 120Hz）

  • 畫面（處理） - HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 畫面（處理） - 影像處理器

    α11 4K Gen3 AI 處理器，配備雙 AI 引擎

  • 音訊 - Dolby Atmos

    支援

  • 音訊 - 音響系統

    4.2 Ch

  • 音訊 - 聲音輸出

    60W

  • 畫面（顯示） - 寬色域技術

    完美色彩

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    2155 x 1230 x 28.2

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架重量（公斤）

    57.0

所有規格

畫面（顯示）

  • 顯示類型

    4K 超高清 OLED

  • 解像度

    4K 超高清 (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    VRR 120Hz（原生 120Hz）

  • 寬色域技術

    完美色彩

畫面（處理）

  • 影像處理器

    α11 4K Gen3 AI 處理器，配備雙 AI 引擎

  • AI Upscaling 技術

    α11 4K AI Super Upscaling 技術

  • Dynamic Tone Mapping 技術

    支援（Dynamic Tone Mapping Ultra 技術）

  • AI Genre Selection 技術

    支援（SDR/HDR）

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • HFR 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    Pixel Dimming 像素獨立控光技術

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    9種模式

  • AI HDR Remastering 技術

    支援

  • AI Picture Pro

    支援

  • Auto Brightness Control

    支援

  • 校準

    支援

  • Brightness Booster 亮度提升技術

    支援

  • QFT 快速畫面傳輸

    支援

  • QMS 快速媒體切換

    支援

電競

  • Nvidia G-Sync 相容

    支援

  • AMD FreeSync 相容

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer 遊戲優化器

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援（高達 120Hz）

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    支援

  • 反應時間

    少於 0.1ms

SMART TV 智能電視

  • 系統 （OS）

    webOS 26

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援

  • AI Magic Remote

    附送

  • AI Picture/Sound Wizard

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援（僅適用於香港地區）

  • Google Cast

    支援（僅適用於香港地區）

  • 免提語音操控

    支援

  • Home Hub

    支援 (Google Home, LG ThinQ) (只限香港地區) / 支援 (LG ThinQ) (只限中國大陸地區)

  • Intelligent Voice Recognition 智能語音識別

    支援

  • LG Gallery+

    支援（Brightness Booster Pro 亮度提升技術）

  • LG Shield

    支援

  • Multi View

    支援

  • My Page 我的頁面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援（LG ThinQ）

  • 支援 Apple Airplay

    支援（僅適用於香港地區）

  • 支援 Apple Home

    支援

輔助使用

  • 高對比度

    支援

  • 灰階

    支援

  • 顏色反轉

    支援

尺寸及重量

  • 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    2155 x 1230 x 28.2

  • 機身連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    2155 x 1628 x 580

  • 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    2365 x 1530 x 335

  • 檯架（闊 x 深，毫米）

    1658 x 580

  • 機身不連座檯架重量（公斤）

    57.0

  • 機身連座檯架重量（公斤）

    64.7

  • 連包裝盒重量（公斤）

    95.0

  • VESA 掛牆孔位（闊×高，毫米）

    600 x 400

音訊

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI Sound

    α11 AI Sound Pro (虛擬 11.1.2 聲道升頻)

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • 聲音輸出

    60W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    支援

  • AI Object Remastering 技術

    支援 (AI Object Remastering Ultra 技術)

  • 音訊編解碼器

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (請參考用戶指南)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 音響系統

    4.2 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

連接界面

  • HDMI ARC 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙

    支援（5.3）

  • Ethernet 乙太網絡輸入

    1 個

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF 光纖數碼音訊輸出

    1 個

  • HDMI 輸入

    4個（支援 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT）

  • RF 輸入（天線／有線）

    1 個

  • USB 輸入

    3 個（2.0規格）

  • Wi-Fi

    支援（Wi-Fi 6E）

電源

  • 電源供應（電壓、頻率）

    AC 200~240V 50~60Hz (香港), AC 200~220V/50Hz (中國内地)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

包含配件

  • 遙控器

    AI Magic Remote MR26

  • 電源線

    附送

廣播

  • 模擬電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB （地面廣播）, DVB-C （有線）

用家意見

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