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65 吋 LG OLED AI B6 4K 智能電視 2026

65 吋 LG OLED AI B6 4K 智能電視 2026

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Front view of 65 吋 LG OLED AI B6 4K 智能電視 2026 OLED65B6PCA
2026 年面世的 LG OLED AI B6 正面視圖，展示呈現層次豐富、色彩多變的圖像，配備完美純黑和完美色彩，並顯示「World’s No.1 OLED TV for 13 Years」徽章。
LG OLED AI B6 正面和側面視圖，突出顯示 65 吋畫面配搭 1449mm 寬螢幕，832mm 整體高度，以及 45.9mm 超薄厚度，未配上座檯架。
LG OLED AI B6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
LG OLED B6 AI 電視的 alpha 8 Gen3 4K AI 處理器在電路板上散發藍色光芒，突顯其 NPU 速度提升高達 5 倍，CPU 速度提升 10%，以及記憶體容量提升 20%。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG OLED AI B6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
LG OLED AI B6 掛牆安裝於時尚的客廳，採用超薄機身設計，配以極窄邊框，螢幕顯示彩虹色調的層疊山巒風景畫面。
LG Shield 已應用於 LG OLED AI B6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
LG Shield 已應用於 LG OLED AI B6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
Front view of 65 吋 LG OLED AI B6 4K 智能電視 2026 OLED65B6PCA
2026 年面世的 LG OLED AI B6 正面視圖，展示呈現層次豐富、色彩多變的圖像，配備完美純黑和完美色彩，並顯示「World’s No.1 OLED TV for 13 Years」徽章。
LG OLED AI B6 正面和側面視圖，突出顯示 65 吋畫面配搭 1449mm 寬螢幕，832mm 整體高度，以及 45.9mm 超薄厚度，未配上座檯架。
LG OLED AI B6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。
LG OLED B6 AI 電視的 alpha 8 Gen3 4K AI 處理器在電路板上散發藍色光芒，突顯其 NPU 速度提升高達 5 倍，CPU 速度提升 10%，以及記憶體容量提升 20%。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG OLED AI B6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
LG OLED AI B6 掛牆安裝於時尚的客廳，採用超薄機身設計，配以極窄邊框，螢幕顯示彩虹色調的層疊山巒風景畫面。
LG Shield 已應用於 LG OLED AI B6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
LG Shield 已應用於 LG OLED AI B6，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。

主要功能

  • 完美純黑和完美色彩，確保無論在明暗環境下，都能呈現更深的對比度和生動準確的色彩
  • 4K 解像度配合高達 144Hz 更新率，支援 G-Sync 兼容性和 FreeSync Premium，帶來流暢畫面和致勝遊戲體驗
  • B6 系列的 Precision HDR Master Pro 技術將 SDR 內容提升至 HDR 級別，並進一步加強 HDR 畫質，增強對比、清晰度與色彩
  • 屢獲殊榮的 webOS 透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 帶來先進的 AI 體驗
  • AI 按鍵解鎖 AI Hub，輕鬆暢享個人化的智能體驗，並以 LG Shield 保障安全性
更多
LG Shield 的 2026 年 CES 創新獎 網絡安全類別得獎徽章

CES 創新獎– 2026 得獎者

採用 LG Shield 的電視 OS 平台

多重 AI 的 2026 年 CES 創新獎 人工智能類別得獎徽章

CES 創新獎– 2026 得獎者

多重 AI 架構

AVForums 編輯選擇獎徽章，包括 2025/26 年度連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

AVForums 編輯選擇獎 - 2025/26 最佳智能電視系統

「連續 8 年獲評為最佳智能電視系統」

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

為何選擇 LG OLED B6？

LG OLED AI B6 配備 Brightness Booster 亮度提升技術，顯示在昏暗場景中一隻明亮奪目的孔雀正綻放光芒四射的羽毛，畫面呈現更明亮的高光、更出色的細節和鮮明的對比度。

完美純黑及完美色彩

LG OLED evo AI B6 支援 165Hz 的 4K 畫質，帶來無與倫比的遊戲體驗，正顯示高速電單車賽車遊戲畫面，上方則顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

4K 144Hz 畫質帶來無與倫比的遊戲體驗

LG OLED AI B6 及屢獲殊榮的 Multi AI webOS 呈現於昏暗的背景中，展示 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 標誌，代表支援透過電視介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

LG OLED AI B6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

AI Hub 提供個人化體驗

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌，並附有安全圖示，突顯 webOS 私隱保障、資料安全及系統完整性。

LG Shield 保障安全

LG OLED B6 如何提供卓越的畫質？ 

LG OLED B6 以像素級精準度呈現令人驚艷的 4K 畫質，確保在明暗環境下均呈現完美純黑，及通過 100% 色彩容量和色彩還原度認證的完美色彩。

配備 alpha 8 Gen3 4K AI 處理器 ，可增強 4K 畫質細節與鮮艷色彩，並最佳化音效，帶來卓越的觀賞體驗。

完美純黑及完美色彩

不論明暗都能呈現完美純黑及完美色彩

LG OLED 電視配備經 UL 驗證的完美純黑和完美色彩，呈現更深對比度、更高亮度，以及生動準確的色彩。即使在明亮的空間中，也能清晰看見每顆星星。1)

LG OLED AI B6 以分割畫面展示的行星和星空場景，與防眩光霧面螢幕相比，其配備完美純黑和完美色彩的螢幕，在明暗環境中都能呈現更清晰的畫質，並具備獲 UL 和 Intertek 認證的色彩容量和色彩還原度。

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 通過 UL 的 Eyesafe RPF 40 認證，表示螢幕經驗證的有效減低藍光。

LG OLED AI B6 通過 UL 的 Eyesafe RPF 40 認證，表示螢幕經驗證的有效減低藍光。

通過護眼安全認證，有效減少藍光，提供更舒適的觀賞體驗2)

alpha 8 Gen3 4K AI 處理器

先進 AI 引擎支援 5.0 倍 NPU 速度提升

我們的新一代處理器提升電視性能，讓 AI 以更清晰的 4K 細節、更豐富的音效和更生動的色彩，根據您的喜好提供度身訂造的觀賞體驗。3)

LG OLED B6 AI 電視的 alpha 8 Gen3 4K AI 處理器在電路板上散發藍色光芒，突顯其 NPU 速度提升高達 5 倍，CPU 速度提升 10%，以及記憶體容量提升 20%。

LG OLED B6 AI 電視的 alpha 8 Gen3 4K AI 處理器在電路板上散發藍色光芒，突顯其 NPU 速度提升高達 5 倍，CPU 速度提升 10%，以及記憶體容量提升 20%。

為何選擇 LG AI 電視？

LG AI 電視透過 AI Hub 個人化體驗提升聲畫質素，同時讓日常生活更智能化

AI HDR Remastering

將每格畫面提升至 HDR 畫質

AI 可自動強化色彩、亮度和對比度，並將 SDR 畫質提升至 HDR 水平，帶來更豐富、逼真的畫面。

探索 AI Hub 的 3 大優勢

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋

只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 模型，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。7)

獲取個人化推薦內容及資訊

AI Concierge 根據您的興趣提供度身訂造的專屬內容和更新。In This Scene 功能會根據您的觀看內容提供相關的推薦和資訊。8)

LG AI 電視能識別您的聲音，並引導您前往專為您而設的 My Page！

進入 My Page 後，所有資訊一目了然，包括天氣、日曆、各種小工具，以及最喜愛的體育賽事得分。9)

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

以 LG Shield 保障安全、屢獲殊榮的 webOS 

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。11)

您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

webOS Re:New 計劃

最多 5 年免費電視升級保證12)

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護

電視經過 LG 四重防護，持久耐用

從硬件到軟件，您的 LG 電視都受到保護。內置電容器可抵禦包括閃電在內的高電壓，而半導體元件則採用電湧保護技術。矽膠和保護塗層可防止晶片組免受濕度影響，LG Shield 則保護您的資料安全。

AI Magic Remote 神奇遙控器

一鍵解鎖所有 AI 體驗

只需透過 AI 按鍵，即可存取和控制所有 AI 互動。結合滾輪和即時語音指令，每次操控都變得輕鬆簡單。13)

LG OLED AI B6 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

為何選擇 LG OLED 作遊戲電視？

極致流暢、零撕裂的遊戲體驗

支援 G-Sync 和 AMD FreeSync 的 4K 144Hz 遊戲體驗

在 144Hz 更新率下，每場比賽的動作都更清晰流暢。G-SYNC 兼容性和 AMD FreeSync™ Premium 可保持動作穩定及零撕裂畫面，而 VRR 和超低輸入延遲則有助每個動作保持反應迅速，帶來可靠的遊戲體驗。14)

LG OLED AI B6 展示 144Hz 與 60Hz 的電單車賽車遊戲畫面對比，顯示 144Hz 面板呈現超流暢、無撕裂的畫面。左上角顯示 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium 標誌。

經認證的 0.1ms 反應時間，告別殘影，感受 OLED 超快反應

透過 0.1ms 像素反應時間及 ALLM 帶來的超低延遲，每個指令都能即時、精準地執行。加強的反應能力可為快速遊戲帶來更強的清晰度和操控性，提供制勝優勢。15)

HGiG 和 ClearMR 9000 帶來沉浸式遊戲體驗

HGiG 讓 HDR 色調映射忠於創作者的意圖，而 ClearMR 9000 則將動態模糊減至最低，在快速場景中讓動作清晰可見。畫面以最佳精準度和清晰度呈現，帶來更深的沉浸感。16)

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG OLED AI B6 ，螢幕上顯示 Borderlands 4，並附有 GeForce NOW 標誌，展示在電視介面中存取雲端遊戲。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG OLED AI B6 ，螢幕上顯示 Borderlands 4，並附有 GeForce NOW 標誌，展示在電視介面中存取雲端遊戲。

NVIDIA GeForce NOW

全球首個 4K 120Hz HDR 雲端遊戲體驗

即使沒有額外裝置，也可以透過 NVIDIA GeForce NOW 在電視上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。NVIDIA Blackwell 架構搭配 GeForce RTX 5080 的強大效能，讓您暢享頂級雲端遊戲體驗。17)

支援超低延遲藍牙連接的 LG OLED AI B6，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。

支援超低延遲藍牙連接的 LG OLED AI B6，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。

超低延遲藍牙連接

全球首部支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣的電視

支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣，讓您體驗超低延遲、高效能的雲端遊戲，將輸入延遲縮短至少於 2.5ms。即使在雲端遊戲，也能享受無縫、反應靈敏的控制，如同使用有線連接般。18)

LG OLED AI B6 在 webOS 螢幕上展示 LG 遊戲中心，顯示介面可進入遊戲集中地，可透過如 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG 遊戲中心

您的一站式遊戲集中地

透過 NVIDIA GeForce NOW、原生 webOS 應用程式等，探索上千款遊戲。輕鬆尋找可使用遙控器或遊戲手掣的遊戲，甚至可透過挑戰模式與其他玩家同場競技。19)

配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG OLED AI B6，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG OLED AI B6，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

配合您的遊戲風格輕鬆微調遊戲設定

透過遊戲儀錶板快速、即時掌控局面，以及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能微調喜好設定，輕鬆自訂遊戲體驗。可調整更新率、延遲和視覺模式，讓每個遊戲階段輕鬆達到最佳效能。

為什麼 LG OLED 是設計愛好者的不二之選？

超薄設計，配合現代生活風格

螢幕的極窄邊框和超薄設計，締造更簡約乾淨的外觀。無縫設計優雅融入您的空間。20)

LG OLED AI B6 掛牆安裝於時尚的客廳，採用超薄機身設計，配以極窄邊框，螢幕顯示彩虹色調的層疊山巒風景畫面。

LG OLED AI B6 掛牆安裝於時尚的客廳，採用超薄機身設計，配以極窄邊框，螢幕顯示彩虹色調的層疊山巒風景畫面。

透過 LG Gallery+ 探索無盡藝術品

LG Gallery+

以各種不同內容妝點您的空間

LG Gallery+ 精選超過 100 件藝術品、環境影像及其他視覺內容，為空間注入藝術品味。透過定期更新資料庫，提供反映您風格的精選內容，營造符合您品味的空間。21)

LG OLED AI B6支援 LG Gallery+，結合 BGM with Music Lounge，在螢幕上展示《Forest Evening》森林湖泊場景，同時顯示音樂吧界面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

以音樂營造理想氛圍

透過配合您的視覺效果的音樂營造合適的氣氛。可選擇根據您喜好推薦的音樂，或透過藍牙連接播放您自己的曲目。

LG OLED AI B6 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

LG OLED AI B6 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

我的相片

輕鬆存取 Google 相簿，展示您的美好回憶

只需使用您的手機，即可將 Google 相簿帳戶輕鬆連接到電視。更可使用您的照片庫，輕鬆定製個人化空間。22)

LG OLED AI B6 掛牆安裝於綠色牆面上，置於紅色櫃台上方，螢幕顯示包含天氣、體育賽事得分、電視排程以及 Home Hub 的資訊儀表板。

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

資訊儀表板

透過全方位個人化儀表板，隨時掌握最新資訊

獲得天氣預報、Sports Alert 提示、查看您的 Google 日曆，甚至可以為 Home Hub、您的預定觀看等設定通知，重要資訊一目了然。

Gallery Mode

隨時化身藝術品

開啟 Gallery Mode 後，即使關閉電視節省能源，仍可展示您所選的藝術品，為您的空間增添一抹優雅的氣息。

自動亮度控制

在任何光線下均能保持最佳亮度

亮度控制功能會根據環境照明自動調整螢幕輸出，確保在任何環境中都能清晰舒適地觀看畫面。23)

動作感應器

回應你的存在

動作感應器會偵測您是否在場，並切換模式，讓您的電視作出更智能互動。24)

LG OLED AI B6 配備智能連接功能，螢幕顯示 Home Hub 介面，展示 Google Home 和 LG ThinQ 的連接，並在單一操作介面中顯示電視、裝置和應用程式面板。

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

智能連接

Home Hub：智能家居的一站式平台

Home Hub 輕鬆整合所有智能裝置。透過 Google Home 等裝置，與家居物聯網裝置無縫連接、操控，並進行互動。25)

細緻入微，還原電影原貌

  • Dolby Vision 及 Ambient FILMMAKER MODE

    透過 Dolby Vision 和具備環境光補償功能的 FILMMAKER MODE，盡可能貼近原始電影畫面，觀賞導演希望呈現的視覺效果。26)

  • Dolby Atmos

    透過將音效以沉浸式 360° 立體音場呈現，而非傳統靜態聲道，營造出家庭影院環境，讓聲音細節和層次忠於畫面場景。

讓自己沉醉於每場賽事之中

LG Sound Suite 為每個場景呈現更立體的環繞立體音效

配備 Dolby Atmos Flex Connect 的 Sound Suite

根據您喜好調校沉浸式音效

LG 電視 的 DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) 會根據喇叭位置，將音效調整至最佳效果，無論喇叭位於何處，都能提供度身訂造的沉浸式環迴音效體驗。28)

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

Accessibility

輔助功能使觀賞
更具包容性

LG 電視的設計考慮到無障礙功能，包括色彩調整濾鏡、手語指南，以及音頻輔助裝置的直接連接支援。

免責聲明

 

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*規格和功能或因地區、型號和尺寸而有所差異。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*存取網絡智能服務及功能，包括串流應用程式，必需先登入LG 帳戶，並接受相關條款及細則。沒有登入 LG 帳戶，只可使用外部裝置連接 (例如 HDMI) 和電視訊號 (只適用於配備調諧器的電視)。註冊 LG 帳戶無需任何費用。

1)*LG OLED 顯示屏獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

*顯示屏色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

*LG OLED 顯示屏經 UL 驗證，呈現完美純黑和完美色彩。

*實際性能或因環境光線和觀看環境而有所差異。

 

2)*OLED 通過減低藍光 (RPF40) 認證。

 

3)*與上一年的 OLED 型號比較 (alpha 8 Gen2 AI 處理器)。

 

4)*AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*影像提升至近乎 4K 畫質。結果或因應來源的解像度而有所不同。

 

5)*必須透過音效模式功能列表啟動。音效或因聆聽環境而有所差異。

 

6)*音效或因聆聽環境而有所差異。

 

7)*AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

 

8)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

 

9)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

 

10)*需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

 

11)*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 應用程序下載的應用程式。

*需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

*在正常使用下，資料已受保護及加密。

 

12)*webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

 

13)*僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

 

14)*僅在支援 144Hz 的遊戲或電腦輸入源下才能正常運作。

*NVIDIA G-SYNC 與 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡兼容。較舊的 GPU 不支援 G-Sync 兼容性。

 

15)*LG OLED 顯示屏已經過 Intertek 認證，反應時間為 0.1ms (灰色轉灰色)，並具備優質的遊戲表現。

 

16)*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*83/77/65/55/48 吋的 OLED B6 僅獲得 ClearMR 9000 認證。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

 

17)*需要訂閱服務。服務內容或因會員計劃而有所不同。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、B6 和 MRGB95、MRGB9M。

*GeForce NOW 供應情況或因應地區而有所差異。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

 

18)*超低延遲藍牙連接僅適用於 2026 年推出、特定的 LG 電視。ULL 遊戲手掣功能僅在連接至相容裝置時支援。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

*遊戲手掣需另行購買。

 

19)*支援雲端遊戲服務的支援或有所不同。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

*遊戲手掣需另行購買。

 

20)*安裝要求或有所不同。

 

21)*提供的影視內容或因地區而有所差異，並可能隨時更改。

*需要訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

22)*此功能需要登入您的 Google 相簿帳戶，且應用程式中至少有 10 張相片時才能使用。

 

23)*亮度感應器或因應型號而有所差異。

 

24)*動作感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

25)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

 

26)*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

*Ambient FILMMAKER MODE 只適用於配備光線感應器的型號。

 

27)*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*支援範圍可能因應地區而有所差異。

*AI Concierge 提供的資訊可能並不準確，僅供參考。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

 

28)*匹配的 Sound Suite 型號可能因地區和電視型號而有所差異。

*Soundbar 需另行購買。

*音效模式控制或因型號而有所差異。

*連接 Soundbar 後，可支援多達 13.1.7 個聲道。支援的聲道配置或因應 Soundbar 型號而有所差異。

*請注意，購買時或尚未能無法提供服務。更新時需連接互聯網。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

列印

主要規格

  • 畫面（顯示） - 顯示類型

    4K 超高清 OLED

  • 畫面（顯示） - 刷新率

    VRR 144Hz（原生 120Hz）

  • 畫面（顯示） - 寬色域技術

    完美色彩

  • 畫面（處理） - 影像處理器

    α8 4K Gen3 AI 處理器

  • 畫面（處理） - HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • 電競 - Nvidia G-Sync 相容

    支援

  • 電競 - AMD FreeSync 相容

    支援

  • 音訊 - Dolby Atmos

    支援

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1449 x 832 x 45.9

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架重量（公斤）

    17.1

所有規格

畫面（顯示）

  • 顯示類型

    4K 超高清 OLED

  • 解像度

    4K 超高清 (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    VRR 144Hz（原生 120Hz）

  • 寬色域技術

    完美色彩

畫面（處理）

  • 影像處理器

    α8 4K Gen3 AI 處理器

  • AI Upscaling 技術

    α8 4K AI Super Upscaling 技術

  • Dynamic Tone Mapping 技術

    支援（Dynamic Tone Mapping Pro 技術）

  • AI Genre Selection 技術

    支援（SDR/HDR）

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • HFR 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI)

  • 調光技術

    Pixel Dimming 像素獨立控光技術

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    9種模式

  • AI HDR Remastering 技術

    支援

  • AI Picture Pro

    支援

  • Auto Brightness Control

    支援

  • 校準

    支援

  • QFT 快速畫面傳輸

    支援

  • QMS 快速媒體切換

    支援

  • Precision HDR Master Pro

    支援

電競

  • Nvidia G-Sync 相容

    支援

  • AMD FreeSync 相容

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer 遊戲優化器

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援（高達 144Hz）

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    支援

  • 反應時間

    少於 0.1ms

SMART TV 智能電視

  • 系統 （OS）

    webOS 26

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援

  • AI Magic Remote

    附送

  • AI Picture/Sound Wizard

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援（僅適用於香港地區）

  • Google Cast

    支援（僅適用於香港地區）

  • Home Hub

    支援 (Google Home, LG ThinQ) (只限香港地區) / 支援 (LG ThinQ) (只限中國大陸地區)

  • Intelligent Voice Recognition 智能語音識別

    支援

  • LG Gallery+

    支援（Brightness Booster Pro 亮度提升技術）

  • LG Shield

    支援

  • Multi View

    支援

  • My Page 我的頁面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援（LG ThinQ）

  • 支援 Apple Airplay

    支援（僅適用於香港地區）

  • 支援 Apple Home

    支援

輔助使用

  • 高對比度

    支援

  • 灰階

    支援

  • 顏色反轉

    支援

尺寸及重量

  • 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1449 x 832 x 45.9

  • 機身連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1449 x 900 x 218

  • 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1600 x 950 x 172

  • 檯架（闊 x 深，毫米）

    1069 x 218

  • 機身不連座檯架重量（公斤）

    17.1

  • 機身連座檯架重量（公斤）

    17.3

  • 連包裝盒重量（公斤）

    24.4

  • VESA 掛牆孔位（闊×高，毫米）

    300 x 200

音訊

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro（虛擬 11.1.2 聲道升頻）

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • 聲音輸出

    20W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    支援

  • AI Object Remastering 技術

    支援 (AI Object Remastering Pro 技術)

  • 音訊編解碼器

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (請參考用戶指南)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 音響系統

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

  • Precision Sound Master Pro

    支援

連接界面

  • HDMI ARC 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙

    支援（5.3）

  • Ethernet 乙太網絡輸入

    1 個

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF 光纖數碼音訊輸出

    1 個

  • HDMI 輸入

    4個（支援 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT）

  • RF 輸入（天線／有線）

    1 個

  • USB 輸入

    2 個（2.0規格）

  • Wi-Fi

    支援（Wi-Fi 6E）

電源

  • 電源供應（電壓、頻率）

    AC 100~240V 50~60Hz (香港), AC 100~220V/50Hz (中國内地)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

包含配件

  • 遙控器

    AI Magic Remote MR26

  • 電源線

    附送

廣播

  • 模擬電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB （地面廣播）, DVB-C （有線）

用家意見

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