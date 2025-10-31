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55 吋 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 智能電視 2026

55 吋 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 智能電視 2026

55QNED80BCA
Front view of 55 吋 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 智能電視 2026 55QNED80BCA
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 正面和側面視圖，突出顯示 55 吋畫面配搭 1236mm 寬螢幕，718mm 螢幕高度、780mm 連座檯架高度以及 67.9mm 厚度，座檯架尺寸為 1086 x 230mm。
配備 Dynamic QNED Color Pro 技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面顯示呈現鮮艷、濃郁的色彩如雲霧般的影像，展現通過 100% 色彩容量認證的卓越色彩鮮豔度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過分割畫面顯示海岸懸崖場景，突顯 Mini LED 如何呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，與傳統 LED 畫面進行對比，畫面呈現更深邃的黑色與更細緻的對比度，帶來更高清晰度和深度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的 alpha 7 Gen9 4K AI 處理器在黃色電路板中央發光，突顯更智能、更強大的人工智能處理技術，增強 4K 影像清晰度，並提升對比度和深度。
配備 4K Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，顯示一名男子位於多彩建築物之間的低角度戶外場景，AI 能識別並提升每格畫面至 4K 解像度。
LG Shield 已應用於 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 支援 AI Concierge 提供的賽事預測，正顯示足球賽事直播，同時顯示 AI 面板，展示預測、賽事分析和聯賽資料，展示 AI 如何分析賽事以預測比賽結果。
締造終極遊戲體驗的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，呈現快節奏動作遊戲場景，以對比插圖突顯流暢的動作畫面，同時支援 60Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 和 GeForce NOW。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 採用纖薄機身設計，掛牆安裝於明亮、開放式的起居空間中，外形時尚，與室內設計完美融合，同時顯示色彩繽紛的前衛抽象藝術品。
Front view of 55 吋 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 智能電視 2026 55QNED80BCA
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 正面和側面視圖，突出顯示 55 吋畫面配搭 1236mm 寬螢幕，718mm 螢幕高度、780mm 連座檯架高度以及 67.9mm 厚度，座檯架尺寸為 1086 x 230mm。
配備 Dynamic QNED Color Pro 技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面顯示呈現鮮艷、濃郁的色彩如雲霧般的影像，展現通過 100% 色彩容量認證的卓越色彩鮮豔度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過分割畫面顯示海岸懸崖場景，突顯 Mini LED 如何呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，與傳統 LED 畫面進行對比，畫面呈現更深邃的黑色與更細緻的對比度，帶來更高清晰度和深度。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的 alpha 7 Gen9 4K AI 處理器在黃色電路板中央發光，突顯更智能、更強大的人工智能處理技術，增強 4K 影像清晰度，並提升對比度和深度。
配備 4K Super Upscaling 及 Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，顯示一名男子位於多彩建築物之間的低角度戶外場景，AI 能識別並提升每格畫面至 4K 解像度。
LG Shield 已應用於 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面中央顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 年 CES 創新獎獲獎徽章，象徵對資訊及系統的保護。
展示人工智慧類別 2026 年 CES 創新獎徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的多重 AI 搜尋功能。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 支援 AI Concierge 提供的賽事預測，正顯示足球賽事直播，同時顯示 AI 面板，展示預測、賽事分析和聯賽資料，展示 AI 如何分析賽事以預測比賽結果。
締造終極遊戲體驗的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，呈現快節奏動作遊戲場景，以對比插圖突顯流暢的動作畫面，同時支援 60Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 和 GeForce NOW。
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 採用纖薄機身設計，掛牆安裝於明亮、開放式的起居空間中，外形時尚，與室內設計完美融合，同時顯示色彩繽紛的前衛抽象藝術品。

主要功能

  • LG 獨有的廣闊色域技術 Dynamic QNED Color Pro 帶來極致豐富的色彩
  • Mini LED 讓影像清晰度大幅提升，對比度驚人

為何選擇 LG QNED evo | Mini LED？

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 呈現體育賽事動感畫面，AI 面板會即時分析比賽，同步顯示預測、賽事分析和聯賽資料。

LG QNED evo 呈現體育賽事動感畫面

配備 Dynamic QNED Color Pro 技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面顯示呈現鮮艷、濃郁的色彩如雲霧般的影像，展現通過 100% 色彩容量認證的卓越色彩鮮豔度。

Dynamic QNED Color Pro 技術

100% 色彩容量認證

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過分割畫面顯示海岸懸崖場景，突顯 Mini LED 與傳統 LED 畫面進行對比，畫面於岩石紋理與海洋細節上，呈現更深邃的黑色與更細緻的對比度，帶來更高清晰度和深度。

Mini LED

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 及屢獲殊榮的 Multi AI webOS 呈現於昏暗的背景中，展示 Microsoft Copilot 及 Google Gemini 標誌，代表支援透過電視介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

AI Hub 提供個人化體驗

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌，並附有安全圖示，突顯 webOS 私隱保障、資料安全及系統完整性。

LG Shield 保障安全

LG QNED evo Mini LED 如何為場景帶來鮮豔色彩？

LG QNED evo 的 Dynamic QNED Color Pro 技術通過 100% 色彩容量認證，結合 Mini LED 技術，帶來極致生動的色彩和細節，讓您身歷其境般享受體育盛事及精彩電影。

Dynamic QNED Color Pro 技術

LG Nano 色域技術在電視上呈現 100% 色彩容量

Dynamic QNED Color Pro 技術透過 LG Nano 廣闊色域技術取代量子點技術，呈現更加鮮明的動態色彩，提升電視的色彩再現效能，以展示各種氛圍。1)

配備 Dynamic QNED Color Pro 技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面顯示呈現鮮艷、濃郁的色彩如雲霧般的影像，色彩過渡自然流暢，展現超越一般量子點技術的廣闊色域。

配備 Dynamic QNED Color Pro 技術的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，畫面顯示呈現鮮艷、濃郁的色彩如雲霧般的影像，色彩過渡自然流暢，展現超越一般量子點技術的廣闊色域。

查看 LG QNED evo 的 100% 色彩容量認證2)

Mini LED

極致精準塑造非凡亮度

LG Mini LED 技術準控制光線，為每個場景探索更深的對比度和明亮的畫面。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過分割畫面顯示海岸懸崖場景，突顯 Mini LED 如何呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，與傳統 LED 畫面進行對比，畫面呈現更深邃的黑色與更細緻的對比度，帶來更高清晰度和深度。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 透過分割畫面顯示海岸懸崖場景，突顯 Mini LED 如何呈現更銳利的岩石紋理與更清晰的海洋細節，與傳統 LED 畫面進行對比，畫面呈現更深邃的黑色與更細緻的對比度，帶來更高清晰度和深度。

*圖片為模擬影像，僅供說明用途。

alpha 7 Gen9 4K AI 處理器

升級處理器　更智能、更高效能

alpha 7 AI 處理器具備更強的 GPU 和 CPU 運算處理效能，能進行納米級影像精細調整，提供更強的對比度和立體效果，並呈現 4K 清晰度。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的 alpha 7 Gen9 4K AI 處理器在黃色電路板中央發光，突顯更智能、更強大的人工智能處理技術，增強 4K 影像清晰度，並提升對比度和深度。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 的 alpha 7 Gen9 4K AI 處理器在黃色電路板中央發光，突顯更智能、更強大的人工智能處理技術，增強 4K 影像清晰度，並提升對比度和深度。

為何選擇 LG AI 電視？

LG AI 電視透過 AI Hub 個人化體驗提升聲畫質素，同時讓日常生活更智能化

探索 AI Hub 的 3 大優勢

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋

只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 模型，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。5)

獲取個人化推薦內容及資訊

AI Concierge 根據您的興趣提供度身訂造的專屬內容和更新。In This Scene 功能會根據您的觀看內容提供相關的推薦和資訊。6)

LG AI 電視能識別您的聲音，並引導您前往專為您而設的 My Page！

進入 My Page 後，所有資訊一目了然，包括天氣、日曆、各種小工具，以及最喜愛的體育賽事得分。7)

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

CES 2026 年創新獎榮譽獎徽章顯示在黑暗背景上。Multi-AI Architecture 獲人工智能類別認可。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

以 LG Shield 保障安全、屢獲殊榮的 webOS 

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

AVForums Editor’s Choice 徽章顯示在 LG webOS 25 的黑暗背景上，名為最佳智能電視系統 2025/2026。

連續 8 年獲評為最佳智能電視系統

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield 標誌在黑暗背景中顯示，並附有安全圖示，突顯 webOS 保障私隱、資料安全及系統完整性。同時展示 2026 年 CES 創新獎榮譽徽章。

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。9)

您可以信賴的防護 深入瞭解 LG Shield

webOS Re:New 計劃

最多 5 年免費電視升級保證10)

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護透過黃色背景上的四個保護圖示顯示。每個圖示都具備雷擊防護、濕氣防護、電湧保護，以及採用 LG Shield 的 webOS 防護功能。

LG 四重保護

電視經過 LG 四重防護，持久耐用

從硬件到軟件，您的 LG 電視都受到保護。內置電容器可抵禦包括閃電在內的高電壓，而半導體元件則採用電湧保護技術。矽膠和保護塗層可防止晶片組免受濕度影響，LG Shield 則保護您的資料安全。

AI Magic Remote 神奇遙控器

一鍵解鎖所有 AI 體驗

只需透過 AI 按鍵，即可存取和控制所有 AI 互動。結合滾輪和即時語音指令，每次操控都變得輕鬆簡單。11)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub。遙控器上方設有 AI 圖示，四周環繞著多重 AI 搜尋、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard 等多個標籤。

讓自己沉醉於每場賽事之中

AI Concierge 提供賽事預測

透過 AI 接收賽事預測

AI 會分析隊伍的統計資料和表現以提供預測。透過 AI 生成的見解，讓你盡情享受為球隊喝采的樂趣。12)

TruMotion

適合各種類型，呈現流暢動作

AI Genre Selection 識別內容類型，TruMotion 自動調整抖動補償，於電影、體育等領域都能獲得自然的觀賞體驗。

Sports Alert 提示功能

設定提醒，永不錯過任何精彩時刻

設定提醒，捕捉每一刻精彩畫面，並獲取您愛隊的比賽時間表、分數等資訊的通知。

踏入為勝利而設的世界

終極遊戲體驗

以流暢的性能取得勝利

高達 60Hz VRR 更新率 ，帶來絕佳的遊戲體驗。首款支援通過超低延遲藍牙連接 (BT ULL) 認證的遊戲手掣，配合快速更新率，讓遊玩時刻樂趣倍增。13)

締造終極遊戲體驗的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，呈現快節奏動作遊戲場景，以對比插圖突顯流暢的動作畫面，同時支援 60Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 和 GeForce NOW。

支援超低延遲藍牙連接的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。
配備 LG 遊戲中心的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ，採用遊戲集中地版面設計，將精選內容和遊戲圖塊整合在統一介面中，並可延伸存取 GeForce NOW 和 webOS 遊戲應用程式。
配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。
支援超低延遲藍牙連接的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，螢幕上顯示標有「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手掣，代表藍牙遊戲手掣能支援反應靈敏遊戲體驗。
配備 LG 遊戲中心的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ，採用遊戲集中地版面設計，將精選內容和遊戲圖塊整合在統一介面中，並可延伸存取 GeForce NOW 和 webOS 遊戲應用程式。
配備遊戲儀錶板和 Optimizer 遊戲畫質提升功能的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，並排顯示遊戲螢幕和功能列表，用於實時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。
超低延遲藍牙連接

全球首部支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣的電視

支援超低延遲藍牙連接遊戲手掣，讓您體驗超低延遲、高效能的雲端遊戲，將輸入延遲縮短至少於 2.5ms。即使在雲端遊戲，也能享受無縫、反應靈敏的控制，如同使用有線連接般。14)

LG 遊戲中心

您的一站式遊戲集中地

透過 NVIDIA GeForce NOW、原生 webOS 應用程式等，探索上千款遊戲。輕鬆尋找可使用遙控器或遊戲手掣的遊戲，甚至可透過挑戰模式與其他玩家同場競技。15)

遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

配合您的遊戲風格輕鬆微調遊戲設定

透過遊戲儀錶板快速、即時掌控局面，以及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能微調喜好設定，輕鬆自訂遊戲體驗。可調整更新率、延遲和視覺模式，讓每個遊戲階段輕鬆達到最佳效能。

細緻入微，還原電影原貌

工作室展示的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，導演正在控制面板前方工作，同時編輯螢幕上顯示的電影。左下角是 FILMMAKER MODE 標誌。

工作室展示的 LG QNED evo AI QNED80 Mini LED，導演正在控制面板前方工作，同時編輯螢幕上顯示的電影。左下角是 FILMMAKER MODE 標誌。

FILMMAKER MODE

電影按照導演原意呈現

Filmmaker Mode 透過關閉後期處理，並保留導演的色彩、動作和畫面比例。電影以符合工作室呈現的畫面風格與質感播放。16)

專為提升空間格調而設計

纖薄機身設計

纖薄外型自然融入家居裝潢

以簡約線條與精緻細節精心打造，纖薄的外形低調不張揚，同時為家居空間增添一抹高雅格調。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 採用纖薄機身設計，掛牆安裝於明亮、開放式的起居空間中，外形時尚，與室內設計完美融合，同時顯示色彩繽紛的前衛抽象藝術品。

透過 LG Gallery+ 探索無盡藝術品

LG Gallery+

以各種不同內容妝點您的空間

LG Gallery+ 精選超過 100 件藝術品、環境影像及其他視覺內容，為空間注入藝術品味。透過定期更新資料庫，提供反映您風格的精選內容，營造符合您品味的空間。17)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 支援 LG Gallery+，結合 BGM with Music Lounge，在螢幕上展示《Forest Evening》森林湖泊場景，同時顯示音樂吧界面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

BGM with Music Lounge

以音樂營造理想氛圍

透過配合您的視覺效果的音樂營造合適的氣氛。可選擇根據您喜好推薦的音樂，或透過藍牙連接播放您自己的曲目。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 將 Google 相簿的家庭照片以網格形式顯示，手機則展示相簿列表，其中「家庭旅行」相簿同步設定已開啟。

我的相片

輕鬆存取 Google 相簿，展示您的美好回憶

只需使用您的手機，即可將 Google 相簿帳戶輕鬆連接到電視。更可使用您的照片庫，輕鬆定製個人化空間。18)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 掛牆安裝於綠色牆面上，置於紅色櫃台上方，螢幕顯示包含天氣、體育賽事得分、電視排程以及 Home Hub 的資訊儀表板。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

資訊儀表板

透過全方位個人化儀表板，隨時掌握最新資訊

獲得天氣預報、Sports Alert 提示、查看您的 Google 日曆，甚至可以為 Home Hub、您的預定觀看等設定通知，重要資訊一目了然。

Gallery Mode

隨時化身藝術品

開啟 Gallery Mode 後，即使關閉電視節省能源，仍可展示您所選的藝術品，為您的空間增添一抹優雅的氣息。

自動亮度控制

在任何光線下均能保持最佳亮度

亮度控制功能會根據環境照明自動調整螢幕輸出，確保在任何環境中都能清晰舒適地觀看畫面。19)

動作感應器

回應你的存在

動作感應器會偵測您是否在場，並切換模式，讓您的電視作出更智能互動。20)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 配備智能連接功能，螢幕顯示 Home Hub 介面，展示 Google Home 和 LG ThinQ 的連接，並在單一操作介面中顯示電視、裝置和應用程式面板。

智能連接

Home Hub：智能家居的一站式平台

Home Hub 輕鬆整合所有智能裝置。透過 Google Home 等裝置，與家居物聯網裝置無縫連接、操控，並進行互動。21)

LG Soundbar 為每個場景呈現更立體的環繞立體音效

WOW Orchestra

LG 電視 和 Soundbar 完美配合，帶來全方位環迴立體聲效

透過電視和 Soundbar 同步配合，呈現更加立體豐富的環迴立體聲體驗。22)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 支援 WOW Orchestra，螢幕顯示音樂家的表演，而來自電視及下方 soundbar 的多層聲波填滿客廳，締造出同步環迴立體聲效體驗。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

一個有小孩和祖父母的家庭坐在明亮客廳的沙發上，在看電視時拿著遙控器。

Accessibility

輔助功能使觀賞
更具包容性

LG 電視的設計考慮到無障礙功能，包括色彩調整濾鏡、手語指南，以及音頻輔助裝置的直接連接支援。

免責聲明

 

*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。

*規格和功能或因地區、型號和尺寸而有所差異。

*服務提供情況因應地區而有所差異。

*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。

*存取網絡智能服務及功能，包括串流應用程式，必需先登入LG 帳戶，並接受相關條款及細則。沒有登入 LG 帳戶，只可使用外部裝置連接 (例如 HDMI) 和電視訊號 (只適用於配備調諧器的電視)。註冊 LG 帳戶無需任何費用。

1)*與 QNED 相比，QNED evo 具有更廣闊的色域。

 

2)*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

 

3)*AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*影像提升至近乎 4K 畫質。結果或因應來源的解像度而有所不同。

 

4)*音效或因聆聽環境而有所差異。

 

5)*AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

 

6)*某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

 

7)*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

 

8)*需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

 

9)*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 應用程序下載的應用程式。

*需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

*在正常使用下，資料已受保護及加密。

 

10)*webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

 

11)*僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

 

12)*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*支援範圍可能因應地區而有所差異。

*AI Concierge 提供的資訊可能並不準確，僅供參考。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

 

13)*60Hz 是基於可變更新率 (VRR) 的最大更新率，僅適用於支援 60Hz 的畫面輸入。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

 

14)*超低延遲藍牙連接僅適用於 2026 年推出、特定的 LG 電視。ULL 遊戲手掣功能僅在連接至相容裝置時支援。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

*遊戲手掣需另行購買。

 

15)*支援雲端遊戲服務的支援或有所不同。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

*遊戲手掣需另行購買。

 

16)*FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

 

17)*提供的影視內容或因地區而有所差異，並可能隨時更改。

*需要訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

18)*此功能需要登入您的 Google 相簿帳戶，且應用程式中至少有 10 張相片時才能使用。

 

19)*亮度感應器或因應型號而有所差異。

 

20)*動作感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

21)*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

 

22)*Soundbar 需另行購買。

*音效模式控制或因型號而有所差異。

*請注意，購買時或尚未能無法提供服務。更新時需連接互聯網。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。

列印

主要規格

  • 畫面（顯示） - 顯示類型

    4K QNED MiniLED

  • 畫面（顯示） - 刷新率

    原生 60Hz

  • 畫面（顯示） - 寬色域技術

    Dynamic QNED Color 技術 (100% 色彩容量認證)

  • 畫面（處理） - 影像處理器

    α7 4K Gen9 AI 處理器

  • 畫面（處理） - HDR

    HDR10 / HLG

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1236 x 718 x 67.9

  • 尺寸及重量 - 機身不連座檯架重量（公斤）

    11.5

所有規格

畫面（顯示）

  • 顯示類型

    4K QNED MiniLED

  • 解像度

    4K 超高清 (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Mini LED

  • 刷新率

    原生 60Hz

  • 寬色域技術

    Dynamic QNED Color 技術 (100% 色彩容量認證)

畫面（處理）

  • 影像處理器

    α7 4K Gen9 AI 處理器

  • AI Upscaling 技術

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping 技術

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 影像模式

    9種模式

  • AI HDR Remastering 技術

    支援

  • Auto Brightness Control

    支援

  • 校準

    支援

電競

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer 遊戲優化器

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援（高達 60Hz）

SMART TV 智能電視

  • 系統 （OS）

    webOS 26

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • AI Chatbot

    支援

  • AI Magic Remote

    附送

  • AI Picture/Sound Wizard

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援（僅適用於香港地區）

  • Google Cast

    支援（僅適用於香港地區）

  • Home Hub

    支援 (Google Home, LG ThinQ) (只限香港地區) / 支援 (LG ThinQ) (只限中國大陸地區)

  • Intelligent Voice Recognition 智能語音識別

    支援

  • LG Gallery+

    支援（Brightness Booster Pro 亮度提升技術）

  • LG Shield

    支援

  • My Page 我的頁面

    支援

  • 手機遙控應用程式

    支援（LG ThinQ）

  • 支援 Apple Airplay

    支援（僅適用於香港地區）

  • 支援 Apple Home

    支援

輔助使用

  • 高對比度

    支援

  • 灰階

    支援

  • 顏色反轉

    支援

尺寸及重量

  • 機身不連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1236 x 718 x 67.9

  • 機身連座檯架尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1236 x 780 x 230

  • 包裝盒尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    1360 x 845 x 142

  • 檯架（闊 x 深，毫米）

    1086 x 230

  • 機身不連座檯架重量（公斤）

    11.5

  • 機身連座檯架重量（公斤）

    11.6

  • 連包裝盒重量（公斤）

    15.8

  • VESA 掛牆孔位（闊×高，毫米）

    300 x 200

音訊

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro（虛擬 9.1.2 聲道升頻）

  • 專業清晰語音

    支援

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • 聲音輸出

    20W

  • Adaptive Acoustic Tuning

    支援

  • 音訊編解碼器

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (請參考用戶指南)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 音響系統

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    支援

連接界面

  • HDMI ARC 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙

    支援（5.3）

  • Ethernet 乙太網絡輸入

    1 個

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF 光纖數碼音訊輸出

    1 個

  • HDMI 輸入

    3 個（支援 eARC, ALLM）

  • RF 輸入（天線／有線）

    1 個

  • USB 輸入

    1 個（2.0規格）

  • Wi-Fi

    支援（Wi-Fi 5）

電源

  • 電源供應（電壓、頻率）

    AC 100~240V 50~60Hz (香港), AC 100~220V/50Hz (中國内地)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

包含配件

  • 遙控器

    AI Magic Remote MR26

  • 電源線

    支援（可拆卸）

廣播

  • 模擬電視接收

    支援

  • 數碼電視接收

    DTMB （地面廣播）, DVB-C （有線、只限中國内地）

用家意見

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