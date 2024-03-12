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97 吋 LG SIGNATURE OLED M3 4K 智能電視，支援無線影音連接

功能

圖庫

規格

評論

支援

97 吋 LG SIGNATURE OLED M3 4K 智能電視，支援無線影音連接

OLED97M3PCA

97 吋 LG SIGNATURE OLED M3 4K 智能電視，支援無線影音連接

(1)
前視圖，支架上有 LG OLED M3，下方有Zero Connect Box 、10 年世界第一 OLED 標誌、LG Signiture OLED M 以及螢幕上的 5 年面板保養標誌
CES 2023 創新大獎標誌。

CES 2023 創新大獎

LG OLED M3

最佳創新獎

What Hi-Fi? 標誌。

What Hi-Fi? (2023 年 1 月)

LG M3 Wireless OLED

「……生活空間最引人注目的焦點……」

Pocket-lint 大獎標誌。

Award

Pocket-lint

LG webOS 被評為最佳智能電視操作系統
AVForums 編輯選擇標誌。

Award

AVForums Editor's Choice

在內置智能電視系統方面，LG 再度名列前茅

*「CES 創新大獎」的評審以提交的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或任何主張的準確度，亦未測試獲獎的產品。

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

11 年過去，
依然領先。

*資料來源：Omdia，2013 - 2023 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情

4K 無線影音連接 擁抱自由

多年來研發的創新技術難以模仿，一起探索領先全球的 LG OLED 為您帶來全新娛樂體驗。感受 4K 無線影音連接帶來的自由，為空間享受開創無限可能。

*「全球首部無線 OLED」是指具有 120Hz 4k 連接的 OLED 電視。
**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
Zero Connect

擁抱自由　無線家居

LG OLED 技術歷經 10 多年的完善，結合無線¹設計，讓您可以按照自己的喜好設計空間。

舒適房間的牆上掛著一張 LG OLED M3 的圖像，其中有一隻狗和一個人正在欣賞流線型的景色。一個人將電纜連接到 Zero Connect Box 的特寫。LG OLED M3 超薄尺寸的側視圖。現代城市公寓落地支架上 LG OLED M3 的斜視圖，大理石邊桌上放著 Zero Connect Box。

*支架僅與 LG SIGNATURE 97 吋相容並需另行購買。

清理線路　去除干擾

只需將電源線連接到電視¹上，無需額外的連接線和設備，
即可在整潔的空間當中放鬆身心。

感受無線體驗

每當您改變室內設計時，
只需移動 Zero Connect Box 即可自由更改 LG OLED M 系列¹的位置。
*模擬螢幕影像。
**支架僅與 LG SIGNATURE 97 吋相容並需另行購買。

坐下、放鬆、進行連接

有了 Zero Connect Box¹，就不用煩惱於電視背面連接埠或移動電視來連接設備。
*設備必須透過連接線連接到 Zero Connect Box。
α9 Gen6 4K AI 處理器

十年核心演變

進入全新維度，獲享親歷其境般的體驗。α9 Gen6 4K AI 處理器帶來卓著畫質及精妙音效，讓觀眾化身故事主角一樣，全程投入 α-realism 影音世界2。

AI Super Upscaling

人工智能處理系統運用 AI Noise Reduction 及 AI Super Resolution 將圖像分類並消除雜訊。深度學習演算法會分析人面及物件效果，使層次更豐富立體、色彩更鮮明、影像更自然。

圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。

OLED Dynamic Tone Mapping Pro

OLED Dynamic Tone Mapping Pro 升級調控，為陰影區域增強對比，調亮中間調，並為高光區域增添細節，使影像提升至另一層次。
影片顯示有人在山間露營的畫面。網格覆蓋在圖片上，代表不同區域經過處理，使圖像更加明亮，進一步引人注目。

HDR Expression Enhancer

HDR Expression Enhancer 為吸引觀眾目光的物件個別調整色調曲線，使之清晰鮮明地躍現眼前。
影片顯示粉紅火烈鳥站在湖中。網格只覆蓋火烈鳥，使其在周遭安靜的環境中顯得明亮而生動。
*模擬螢幕影像。
**Soundbar 可以單獨購買。
Brightness Booster 亮度提升技術

見證更明亮的 OLED

LG OLED 標誌性的自發光像素配合亮度提升演算法、光線控制結構，以及 α9 Gen6 4K AI 處理器帶來的升級功能，進一步提升畫面亮度。
*畫面亮度因應不同系列及尺寸而有所差異。
**所有 LG OLED evo 型號 (48/42 C3 除外) 都比傳統 OLED 電視更明亮。
***與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
****亮度提升演算法不適用於 48/42 C3。

北極光圖像顯示在 LG OLED 電視上。電視頂角在黑色背景映襯下顯示眼前，當中延續天空一樣的漸變效果。電視螢幕上顯示 5 年面板保養標誌。

5 年面板保養

工藝信心保證

LG OLED 的精湛工藝，為您帶來長達 5 年的面板保養。
工藝信心保證 了解更多

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

自發光 4K OLED

無需背光燈

每個獨立像素在沒有背光燈影響下，能夠達至最大潛力，發出耀目光芒。體驗極致純黑帶來的無限對比度的深黑色、真實自然而豐富的色彩，以及比傳統液晶電視更纖薄的設計。
*模擬螢幕影像。

聲畫合一

Soundbar 簡單連接

LG OLED 電視與 LG Soundbar 完美匹配，猶如化為同一喇叭，締造出音樂廳般的立體音效。

更多音效設定

只要將 LG OLED 電視連接至 LG Soundbar，即自動切換至 Soundbar 模式，呈現 3 種全新設定。

*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。
****2023 年軟體更新後將支援 Soundbar 模式。

全新 webOS 23

貼合心意

從您心愛的內容到首選觀賞方式，全新 webOS 23 將作為以您為本的樞紐。
*模擬螢幕影像。

My Profile

在您專屬的帳戶空間，獲取心水電影推薦，體育賽事更新及訊息通知。

Quick Card

為您心愛的應用程式及服務建立 Quick Card，迅速跳至心宜的內容。

AI Picture Wizard

AI Picture Wizard 會根據所選圖片及深度學習，分析最適合您的畫面設定。

LG OLED 電視及遙控的圖片。遙控上的咪高峰按鈕亮起，螢幕上顯示語音搜尋關鍵字詞建議。

AI Concierge

根據您的語音搜尋記錄獲得嶄新內容的推薦。

*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。

聲畫逼真躍現

引人入勝的影院體驗

Dolby Vision 帶來生動畫質，而 Dolby Atmos 賦予令人陶醉的立體音效，讓場景變得栩栩如生。

真實畫面

影像處理有機會令電影原本的魅力消失。Filmmaker Mode 將保留導演意圖，以更加真實原始的畫面欣賞電影。

無窮無盡娛樂體驗

從電視直接收看所有您喜歡的串流平台，包括 Netflix³、Disney+⁴、Viu TV、Prime Video⁵ 及 Apple TV+⁶ 。

*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。

終極遊戲體驗

展開史詩般的遊戲歷險之旅

確保每場遊戲都勝券在握。0.1 毫秒反應速度、兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium 與 VRR ，締造出清晰流暢的畫面，而玩家導向的用戶體驗及簡易遊戲串流則讓您直接闖入遊戲世界。

圖片顯示三位男士身處現代的城市公寓，正在使用 LG OLED 電視玩賽車遊戲。

*反應時間經 Intertek 測試及認證。
**VRR 經認証符合 HDMI 2.1 規格。
遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

遊戲設定一目了然

使用 Game Optimizer，將最佳設定套用至不同遊戲類別及玩樂環境。探索 Sound Tab 和 Game Tab，以確保聲音畫面都恰到好處。無需暫停即可更改設定，遊戲儀錶板會在您暢玩期間於遊戲畫面上懸浮顯示。

三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。

雲端遊戲

遊戲世界任您暢玩

從電視直接連接 GeForce NOW，探索無窮無盡的遊戲選擇。

《Cyber​​punk 2077》遊戲海報。

*可能需要訂閱 GeForce NOW。
運動狂熱

讓人嘆為觀止的賽事

體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的 Sports Alert 提示功能可直接從主屏幕訪問比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。 經過十年的創新，LG OLED 的特大螢幕及 α9 Gen6 4K AI 處理器，讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用 Multi View 功能同時觀看兩場比賽。

圖像顯示正在播放一場足球比賽的螢幕，一名穿著紅色條紋球衣的球員正準備將球踢過球場。 螢幕底部正顯示比分。 球場上的綠草一直延伸到屏幕外的黑色背景。

*圖片僅供參考。

茁壯樹木及山巒周圍呈現 LG OLED 的環保紙箱包裝。

可持續發展

生命週期

綠色產品設計到廢物回收，LG OLED 處處都守護著地球環境。
生命週期 了解更多
列印

主要規格

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1225 x 28.2

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    57.5

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 AI Processor 4K Gen6

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 23

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 隨時待命

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 免提語音操控

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 房對房分享

    支援 (傳送及接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1225 x 28.2

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2155 x 1628 x 580

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    2355 x 1410 x 325

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    580 x 28

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    57.5

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    64.5

  • 連包裝盒重量 (kg)

    101.6

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    600 x 400

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    60W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    4.2 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • HDMI Input

    3ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS as specified in HDMI 2.1 (3 port))

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    Premium Magic Remote w/ NFC

  • IR Blaster Cable

    支援

  • 電源線

    Yes (Attached)

  • 遙控器電池

    支援 (AAA x 2 粒)

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