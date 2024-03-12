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*「CES 創新大獎」的評審以提交的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或任何主張的準確度，亦未測試獲獎的產品。
*資料來源：Omdia，2013 - 2023 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情
4K 無線影音連接 擁抱自由
多年來研發的創新技術難以模仿，一起探索領先全球的 LG OLED 為您帶來全新娛樂體驗。感受 4K 無線影音連接帶來的自由，為空間享受開創無限可能。
**Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。
擁抱自由 無線家居
舒適房間的牆上掛著一張 LG OLED M3 的圖像，其中有一隻狗和一個人正在欣賞流線型的景色。一個人將電纜連接到 Zero Connect Box 的特寫。LG OLED M3 超薄尺寸的側視圖。現代城市公寓落地支架上 LG OLED M3 的斜視圖，大理石邊桌上放著 Zero Connect Box。
清理線路 去除干擾
即可在整潔的空間當中放鬆身心。
感受無線體驗
只需移動 Zero Connect Box 即可自由更改 LG OLED M 系列¹的位置。
**支架僅與 LG SIGNATURE 97 吋相容並需另行購買。
坐下、放鬆、進行連接
十年核心演變
AI Super Upscaling
圖片顯示市內的一位女士。正方疊層套用在女士上，代表 AI Super Upscaling，其在她身上細緻對焦，背景則呈現巧妙的模糊效果。
OLED Dynamic Tone Mapping Pro
HDR Expression Enhancer
**Soundbar 可以單獨購買。
見證更明亮的 OLED
**所有 LG OLED evo 型號 (48/42 C3 除外) 都比傳統 OLED 電視更明亮。
***與非 OLED evo 型號根據 Full White 全白色測量進行對比。
****亮度提升演算法不適用於 48/42 C3。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
無需背光燈
聲畫合一
Soundbar 簡單連接
更多音效設定
*Soundbar 模式或因電視型號而有所差異。
**Soundbar 控制模式或因 Soundbar 型號而有所差異。
***Soundbar 可單獨購買。
****2023 年軟體更新後將支援 Soundbar 模式。
貼合心意
*模擬螢幕影像。
**支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
***功能列表或因不同版本而有所差異。
****關鍵字詞建議將根據應用程式及時間而有所差異。
聲畫逼真躍現
引人入勝的影院體驗
真實畫面
無窮無盡娛樂體驗
*影視內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。
**OTT 服務需要另行訂購。
展開史詩般的遊戲歷險之旅
圖片顯示三位男士身處現代的城市公寓，正在使用 LG OLED 電視玩賽車遊戲。
**VRR 經認証符合 HDMI 2.1 規格。
遊戲設定一目了然
三個遊戲畫面顯示在黑色漸變背景上。一個 Game Dashboard 懸浮顯示畫面呈現賽車遊戲。另一個畫面則是科幻遊戲，配有 Game Optimizer 選單。最後一個畫面顯示音樂遊戲，上有 Game Optimizer 的遊戲標籤。
遊戲世界任您暢玩
《Cyberpunk 2077》遊戲海報。
讓人嘆為觀止的賽事
圖像顯示正在播放一場足球比賽的螢幕，一名穿著紅色條紋球衣的球員正準備將球踢過球場。 螢幕底部正顯示比分。 球場上的綠草一直延伸到屏幕外的黑色背景。
主要規格
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1225 x 28.2
-
機身不連座檯架重量 (kg)
57.5
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 AI Processor 4K Gen6
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
Yes (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 23
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
隨時待命
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
免提語音操控
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
房對房分享
支援 (傳送及接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1225 x 28.2
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2155 x 1628 x 580
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
2355 x 1410 x 325
-
檯架 (闊 x 深, mm)
580 x 28
-
機身不連座檯架重量 (kg)
57.5
-
機身連座檯架重量 (kg)
64.5
-
連包裝盒重量 (kg)
101.6
-
VESA Mounting (WxH, mm)
600 x 400
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
60W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
4.2 Ch
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
3ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS as specified in HDMI 2.1 (3 port))
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
Premium Magic Remote w/ NFC
-
IR Blaster Cable
支援
-
電源線
Yes (Attached)
-
遙控器電池
支援 (AAA x 2 粒)