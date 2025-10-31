About Cookies on This Site

LG CordZero™ A9Komp 無線吸塵機 - A9KMAXPLUS (鐵灰色) + PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版) 套裝

A9KMAXPLUSZ
正視圖
正視圖

主要功能

  • 220W 升級吸力
  • 升級纖薄電動地板吸頭
  • Kompressor™ 輕壓集塵空間 容量倍升
  • H 寵物專用濾網
  • 纖薄合身設計
  • PM 1.0 懸浮粒子傳感器
更多
此套裝中的產品數量: 2
正視圖 A9KMAXPLUS

A9KMAXPLUS

LG CordZero™ A9Komp 無線吸塵機 - A9KMAXPLUS (鐵灰色)
LG PuriCare™ AeroHit 寵物版空氣清新機正視圖{AS35GGW20.AHK}

AS35GGW20

LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

220W 升級吸力 清潔更徹底

220W 升級吸力可於更短時間內清除灰塵，清潔更徹底。

*實際吸力或因應操作及家居環境而有所不同。

*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。

手提式吸塵機的手柄區域置於左側，而智能變頻摩打™ 則在機器外部的右側。

強勁耐用
智能變頻摩打

提供超強轉速，同時創造強勁3D迴旋氣流帶入氣旋，有效分離及阻隔微塵。提供十年無憂摩打保養。

*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

圖像從側面顯示手提式吸塵機的垃圾箱堆滿灰塵，展示 LG Kompressor™ 能將污垢壓縮以騰出更多空間。

壓縮集塵盒內塵埃 無需頻繁清集塵盒

LG Kompressor™ 輕壓集塵空間，把存放塵埃污垢的空間增大 2.4 倍，讓用家減少清空集塵盒的次數。

* 基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 監察所得。A9 Kompressor™ 集塵盒容量於 Turbo 模式下進行測試。直至集塵盒滿載前，吸塵機均能吸走貓毛（品種為緬因貓）。然後，它能透過手動按壓功能進行壓縮。直到壓縮的貓毛滿載前，這個循環不斷重複。壓縮效率按重量作計算，即把其與體積相同的未壓縮貓毛作比較。 貯藏器的實際容量（壓縮效率）或因應操作環境而有所不同。

* 影片僅供參考，或與實際產品有所不同。

外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案

LG 空氣清新機採用更纖巧設計，較以往型號更節省空間，輕鬆擺放在任何位置

纖薄時尚設計

LG 空氣清新機配備 H 寵物專用濾網，能夠過濾灰塵，全方位釋放潔淨空氣

H 寵物專用濾網

LG 空氣清新機流線型的 LED 顯示屏，為用家提供清晰直觀的產品狀態資訊

方便簡單

LG 空氣清新機透過 Wi-Fi 連接到智能手機，可透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆控制和監控

智能氣流控制

主要規格

材質與飾面 - 機身顏色（吸塵機）

銀灰色

功能（吸塵機） - 五重過濾系統

功能（吸塵機） - 氣旋技術

功能（吸塵機） - 伸縮管（4 段長度）

功能（吸塵機） - 可洗濾網

所有規格

材質與飾面

機身顏色（吸塵機）

銀灰色

BAR CODE

Bar Code

8806096109564

基本配件

二合一吸頭

清潔掃

縫隙吸頭

電池

附設電池（數目）

1（單）

電池類型

鋰離子

每電池充電時間（分鐘）

240

每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）

60

每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）

40

每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）

7

每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）

6

尺寸及重量（吸塵機）

產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

260 x 1120 x 270

重量（公斤）

2.6

產品高度（毫米）（最大）

1120

功能（吸塵機）

一指觸控

可更換雙電池

五重過濾系統

AEROSCIENCE

電池狀態顯示器

充電和存儲

3 式（掛牆式/落地式/精巧安裝）

阻塞物件提示器

轉為手持式

氣旋技術

濾網清潔提示器

伸縮管（4 段長度）

可洗濾網

吸頭

多地面適用強力吸頭

震動寢具吸頭

LED照明寬噴嘴

電動地拖吸頭

電動迷你吸頭 (寵物)

纖薄電動地板吸頭

LED噴水式抹地

蒸氣拖把噴嘴

其他工具及配件

頑垢清潔吸頭

配件袋

額外前置濾網

可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏

延長伸縮軟管

額外排氣濾網

可彎曲吸頭

床褥專用吸頭

電動地拖吸頭清潔墊（件）

4

多角度軟毛吸頭

電動地拖吸頭注水量杯

效能（吸塵機）

強效清潔模式

一般 / 強效清潔 /Turbo 效能

集塵箱容量 (公升)

0.44

集塵箱容量 (公升) (壓縮後)

1.1

最大吸力(W)

220

智能科技

ThinQ(Wi-Fi)

清潔記錄

濾網清潔提示

濾網清潔指南

智能診斷

所有規格

基本規格

建議面積 (㎡)

32

輸入功率 (W)

35

電源供應 (V/Hz)

220~240V / 50/60Hz

風量（高/低，CFM）

No

CADR (CMH)

No

CADR (CMM)

250.0

顏色

白色

顯示(方法)

LCD+ 輕觸按鈕

能源級別

-

外觀設計

沒有

風扇摩打類型

無刷直流摩打

CASR (CMM)

No

運作時音量（高/低）

53 / 25

額定電壓

No

功能特色

360° 潔淨

沒有

電池

沒有

電池充電時間

沒有

兒童安全鎖

納米離子

沒有

異味顯示

沒有

粒子密度顯示

沒有

寵物模式

遙控器

沒有

感應器

塵埃 (PM1.0)

睡眠時間掣

沒有

智能顯示器（空氣質素）

沒有

使用時間（充滿電量）

沒有

Uvnano

沒有

語音指引

沒有

二氧化碳偵測

沒有

風扇模式 / 清淨循環扇步驟

沒有

風扇模式/淨化步驟

5 步（自動/低/中/高/加速）

濾網更換提醒

沒有

氣氛燈

沒有

驅蚊

沒有

淨化模式/自動模式

沒有

淨化模式/清淨循環扇

沒有

淨化模式/雙重模式

沒有

淨化模式/單一模式

沒有

空氣淨化模式/ 智能模式

睡眠模式

智能指示器（微粒）

沒有

待機功率(1W以下)

沒有

UWB 感應器

沒有

無線

沒有

無線充電功能

沒有

智能

[App] 自動開關

空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告

沒有

濾網壽命監測

沒有

Puricare 迷你應用程式

沒有

智能診斷

沒有

ThinQ(Wi-Fi)

USB 類型

沒有

智能裝置連接

沒有

過濾器

空氣清新機濾網

Aero Series H Filter X1件

過濾器等級

H13

尺寸和重量

產品重量（公斤）

4.2

重量_運送（公斤）

5.7

產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

240 x 500 x 240

包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

No

重量（克）

415

證書/獎項

美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證

沒有

[ST11]BAF 認證

合規性

原產地

中國

推出月份 (YYYY-MM)

2025-03

產品類型（型號名稱）

AS35GGW20.AHK

用家意見

LG 為您精選