LG CordZero™ A9Komp 無線吸塵機 - A9KMAXPLUS (鐵灰色) + PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版) 套裝
220W 升級吸力 清潔更徹底
220W 升級吸力可於更短時間內清除灰塵，清潔更徹底。
*實際吸力或因應操作及家居環境而有所不同。
*影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
*10年摩打保養服務 - 此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件，LG亦需要收取此相關費用。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
* 基於 LG 內部測試結果，而測試結果則由 Intertek 監察所得。A9 Kompressor™ 集塵盒容量於 Turbo 模式下進行測試。直至集塵盒滿載前，吸塵機均能吸走貓毛（品種為緬因貓）。然後，它能透過手動按壓功能進行壓縮。直到壓縮的貓毛滿載前，這個循環不斷重複。壓縮效率按重量作計算，即把其與體積相同的未壓縮貓毛作比較。 貯藏器的實際容量（壓縮效率）或因應操作環境而有所不同。
* 影片僅供參考，或與實際產品有所不同。
外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案
纖薄時尚設計
H 寵物專用濾網
方便簡單
智能氣流控制
- LG CordZero™ A9Komp 無線吸塵機 - A9KMAXPLUS (鐵灰色)
- LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)
主要規格
材質與飾面 - 機身顏色（吸塵機）
銀灰色
功能（吸塵機） - 五重過濾系統
是
功能（吸塵機） - 氣旋技術
是
功能（吸塵機） - 伸縮管（4 段長度）
是
功能（吸塵機） - 可洗濾網
是
所有規格
材質與飾面
機身顏色（吸塵機）
銀灰色
BAR CODE
Bar Code
8806096109564
基本配件
二合一吸頭
是
清潔掃
否
縫隙吸頭
是
電池
附設電池（數目）
1（單）
電池類型
鋰離子
每電池充電時間（分鐘）
240
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
60
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
40
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
6
尺寸及重量（吸塵機）
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
260 x 1120 x 270
重量（公斤）
2.6
產品高度（毫米）（最大）
1120
功能（吸塵機）
一指觸控
是
可更換雙電池
否
五重過濾系統
是
AEROSCIENCE
是
電池狀態顯示器
是
充電和存儲
3 式（掛牆式/落地式/精巧安裝）
阻塞物件提示器
是
轉為手持式
是
氣旋技術
是
濾網清潔提示器
否
伸縮管（4 段長度）
是
可洗濾網
是
吸頭
多地面適用強力吸頭
否
震動寢具吸頭
是
LED照明寬噴嘴
是
電動地拖吸頭
是
電動迷你吸頭 (寵物)
是
纖薄電動地板吸頭
否
LED噴水式抹地
否
蒸氣拖把噴嘴
否
其他工具及配件
頑垢清潔吸頭
否
配件袋
否
額外前置濾網
否
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
否
延長伸縮軟管
否
額外排氣濾網
否
可彎曲吸頭
否
床褥專用吸頭
否
電動地拖吸頭清潔墊（件）
4
多角度軟毛吸頭
否
電動地拖吸頭注水量杯
否
效能（吸塵機）
強效清潔模式
一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
集塵箱容量 (公升)
0.44
集塵箱容量 (公升) (壓縮後)
1.1
最大吸力(W)
220
智能科技
ThinQ(Wi-Fi)
是
清潔記錄
是
濾網清潔提示
是
濾網清潔指南
是
智能診斷
是
所有規格
基本規格
建議面積 (㎡)
32
輸入功率 (W)
35
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
風量（高/低，CFM）
No
CADR (CMH)
No
CADR (CMM)
250.0
顏色
白色
顯示(方法)
LCD+ 輕觸按鈕
能源級別
-
外觀設計
沒有
風扇摩打類型
無刷直流摩打
CASR (CMM)
No
運作時音量（高/低）
53 / 25
額定電壓
No
功能特色
360° 潔淨
沒有
電池
沒有
電池充電時間
沒有
兒童安全鎖
是
納米離子
沒有
異味顯示
沒有
粒子密度顯示
沒有
寵物模式
是
遙控器
沒有
感應器
塵埃 (PM1.0)
睡眠時間掣
沒有
智能顯示器（空氣質素）
沒有
使用時間（充滿電量）
沒有
Uvnano
沒有
語音指引
沒有
二氧化碳偵測
沒有
風扇模式 / 清淨循環扇步驟
沒有
風扇模式/淨化步驟
5 步（自動/低/中/高/加速）
濾網更換提醒
沒有
氣氛燈
沒有
驅蚊
沒有
淨化模式/自動模式
沒有
淨化模式/清淨循環扇
沒有
淨化模式/雙重模式
沒有
淨化模式/單一模式
沒有
空氣淨化模式/ 智能模式
是
睡眠模式
是
智能指示器（微粒）
沒有
待機功率(1W以下)
沒有
UWB 感應器
沒有
無線
沒有
無線充電功能
沒有
智能
[App] 自動開關
是
空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告
沒有
濾網壽命監測
沒有
Puricare 迷你應用程式
沒有
智能診斷
沒有
ThinQ(Wi-Fi)
是
USB 類型
沒有
智能裝置連接
沒有
過濾器
空氣清新機濾網
Aero Series H Filter X1件
過濾器等級
H13
尺寸和重量
產品重量（公斤）
4.2
重量_運送（公斤）
5.7
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
240 x 500 x 240
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
No
重量（克）
415
證書/獎項
美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證
沒有
[ST11]BAF 認證
是
合規性
原產地
中國
推出月份 (YYYY-MM)
2025-03
產品類型（型號名稱）
AS35GGW20.AHK