LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機 + PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 套裝

A9LSLIMZ7
正視圖
正視圖

主要功能

  • 強勁吸力，輕巧就手，主機僅 1.1kg
  • 收納底座節省空間
  • 即拆即吸隙縫吸管
  • 360 H 濾網
  • 纖薄機身設計
  • PM 1.0 感應器
更多
此套裝中的產品數量: 2
正視圖 A9LSLIM

A9LSLIM

LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機
LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機正視圖 {AS35GGW10.AHK}

AS35GGW10

LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機
LG CordZero™ A9 Air 主視覺圖像

LG CordZero™ A9 Air 主視覺圖像

輕巧強勁
精巧設計
五重過濾系統
可更換電池

外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案

LG 空氣清新機採用更纖薄設計，較以往型號更節省空間，輕鬆擺放在任何位置

纖薄時尚設計

LG 空氣清新機配備 360 H 濾網，能夠過濾灰塵，全方位釋放潔淨空氣

360 H 濾網

LG 空氣清新機流線型的 LED 顯示屏，為用家提供清晰直觀的產品狀態資訊

方便簡單

LG 空氣清新機透過 Wi-Fi 連接到智能手機，可透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆控制和監控

智能氣流控制

主要規格

材質與飾面 - 機身顏色（吸塵機）

米色

功能（吸塵機） - 五重過濾系統

功能（吸塵機） - 氣旋技術

Axial Turbo Cyclone

功能（吸塵機） - Kompressor 壓縮技術

功能（吸塵機） - 智能變頻器摩打

功能（吸塵機） - 伸縮管（4 段長度）

功能（吸塵機） - 可洗濾網

所有規格

材質與飾面

機身顏色（吸塵機）

米色

基本配件

二合一吸頭

清潔掃

縫隙吸頭

電池

附設電池（數目）

1（單）

電池類型

鋰離子

每電池充電時間（分鐘）

240

每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）

40

每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）

30

每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）

7

每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）

6

尺寸及重量（吸塵機）

產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

251 x 1026 x 242

重量（公斤）

1.97

產品高度（毫米）（最大）

1026

功能（吸塵機）

類型

無線直立式 + 手提（二合一）

一指觸控

可更換雙電池

智能變頻器摩打

五重過濾系統

AEROSCIENCE

電池狀態顯示器

充電和存儲

1 式 (落地式)

阻塞物件提示器

轉為手持式

氣旋技術

Axial Turbo Cyclone

濾網清潔提示器

Kompressor 壓縮技術

伸縮管（4 段長度）

可洗濾網

吸頭

多地面適用強力吸頭

震動寢具吸頭

LED照明寬噴嘴

電動地拖吸頭

電動迷你吸頭 (寵物)

纖薄電動地板吸頭

LED噴水式抹地

蒸氣拖把噴嘴

其他工具及配件

頑垢清潔吸頭

配件袋

額外前置濾網

可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏

延長伸縮軟管

額外排氣濾網

可彎曲吸頭

床褥專用吸頭

電動地拖吸頭清潔墊（件）

0

多角度軟毛吸頭

電動地拖吸頭注水量杯

效能（吸塵機）

強效清潔模式

一般 / 強效清潔 /Turbo 效能

集塵箱容量 (公升)

0.25

集塵箱容量 (公升) (壓縮後)

0.25

最大吸力(W)

150

智能科技

ThinQ(Wi-Fi)

智能診斷

所有規格

基本規格

建議面積 (㎡)

32

輸入功率 (W)

35

電源供應 (V/Hz)

220~240V / 50/60Hz

風量（高/低，CFM）

No

CADR (CMH)

250

CADR (CMM)

4.17

顏色

白色

顯示(方法)

LED + 觸控按鈕

能源級別

-

外觀設計

沒有

風扇摩打類型

無刷直流摩打

CASR (CMM)

No

運作時音量（高/低）

53 / 25

額定電壓

DC 24 V

功能特色

360° 潔淨

兒童安全鎖

感應器

塵埃 (PM1.0)

智能顯示器（空氣質素）

4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠

風扇模式/淨化步驟

5 步（自動/低/中/高/加速）

濾網更換提醒

淨化模式/自動模式

睡眠模式

智能

[App] 自動開關

ThinQ(Wi-Fi)

過濾器

空氣清新機濾網

Aero Series H Filter X1件

過濾器等級

H13

尺寸和重量

產品重量（公斤）

4.2

重量_運送（公斤）

5.7

產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

240 x 500 x 240

包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

307 x 566 x 309

重量（克）

415

證書/獎項

[ST11]BAF 認證

合規性

原產地

中國

推出月份 (YYYY-MM)

2025-03

產品類型（型號名稱）

AS35GGW10.AHK

