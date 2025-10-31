We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機 + PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 套裝
外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案
纖薄時尚設計
360 H 濾網
方便簡單
智能氣流控制
- LG CordZero™ A9 Air 無線吸塵機
- LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機
主要規格
材質與飾面 - 機身顏色（吸塵機）
米色
功能（吸塵機） - 五重過濾系統
是
功能（吸塵機） - 氣旋技術
Axial Turbo Cyclone
功能（吸塵機） - Kompressor 壓縮技術
否
功能（吸塵機） - 智能變頻器摩打
否
功能（吸塵機） - 伸縮管（4 段長度）
否
功能（吸塵機） - 可洗濾網
是
所有規格
材質與飾面
機身顏色（吸塵機）
米色
基本配件
二合一吸頭
是
清潔掃
是
縫隙吸頭
是
電池
附設電池（數目）
1（單）
電池類型
鋰離子
每電池充電時間（分鐘）
240
每電池最長運行時間（分鐘）（一般模式、沒有吸頭情況下）
40
每電池最長運行時間（分鐘）（於一般模式下使用電動吸頭）
30
每電池最長運行時間（分鐘）（Turbo 效能模式、而沒有吸頭情況下）
7
每電池最長運行時間（分鐘）（於Turbo 效能模式下使用電動吸頭）
6
尺寸及重量（吸塵機）
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
251 x 1026 x 242
重量（公斤）
1.97
產品高度（毫米）（最大）
1026
功能（吸塵機）
類型
無線直立式 + 手提（二合一）
一指觸控
是
可更換雙電池
否
智能變頻器摩打
否
五重過濾系統
是
AEROSCIENCE
是
電池狀態顯示器
是
充電和存儲
1 式 (落地式)
阻塞物件提示器
是
轉為手持式
是
氣旋技術
Axial Turbo Cyclone
濾網清潔提示器
是
Kompressor 壓縮技術
否
伸縮管（4 段長度）
否
可洗濾網
是
吸頭
多地面適用強力吸頭
否
震動寢具吸頭
否
LED照明寬噴嘴
否
電動地拖吸頭
否
電動迷你吸頭 (寵物)
否
纖薄電動地板吸頭
是
LED噴水式抹地
否
蒸氣拖把噴嘴
否
其他工具及配件
頑垢清潔吸頭
否
配件袋
否
額外前置濾網
否
可拆式吸頭及電動地拖吸頭清潔墊貯藏
否
延長伸縮軟管
否
額外排氣濾網
否
可彎曲吸頭
否
床褥專用吸頭
否
電動地拖吸頭清潔墊（件）
0
多角度軟毛吸頭
否
電動地拖吸頭注水量杯
否
效能（吸塵機）
強效清潔模式
一般 / 強效清潔 /Turbo 效能
集塵箱容量 (公升)
0.25
集塵箱容量 (公升) (壓縮後)
0.25
最大吸力(W)
150
智能科技
ThinQ(Wi-Fi)
否
智能診斷
否
所有規格
基本規格
建議面積 (㎡)
32
輸入功率 (W)
35
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
風量（高/低，CFM）
No
CADR (CMH)
250
CADR (CMM)
4.17
顏色
白色
顯示(方法)
LED + 觸控按鈕
能源級別
-
外觀設計
沒有
風扇摩打類型
無刷直流摩打
CASR (CMM)
No
運作時音量（高/低）
53 / 25
額定電壓
DC 24 V
功能特色
360° 潔淨
是
兒童安全鎖
是
感應器
塵埃 (PM1.0)
智能顯示器（空氣質素）
4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠
風扇模式/淨化步驟
5 步（自動/低/中/高/加速）
濾網更換提醒
是
淨化模式/自動模式
是
睡眠模式
是
智能
[App] 自動開關
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
過濾器
空氣清新機濾網
Aero Series H Filter X1件
過濾器等級
H13
尺寸和重量
產品重量（公斤）
4.2
重量_運送（公斤）
5.7
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
240 x 500 x 240
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
307 x 566 x 309
重量（克）
415
證書/獎項
[ST11]BAF 認證
是
合規性
原產地
中國
推出月份 (YYYY-MM)
2025-03
產品類型（型號名稱）
AS35GGW10.AHK
