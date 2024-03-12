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LGOLED Logo

選購您的 OLED
動作電影畫面在大型掛牆式 LG OLED 電視上播放 動作電影畫面在大型掛牆式 LG OLED 電視上播放

影院

LG OLED: 現在播放

房間中的雪栩栩如生，一名單板滑雪運動員斜倚著 LG OLED 電視螢幕。
房間中的雪栩栩如生，一名單板滑雪運動員斜倚著 LG OLED 電視螢幕。

Brightness Booster 亮度提升技術

為電影帶來更明亮的畫面

更光亮的畫面助您最喜愛的電影呈現更好的觀賞效果。
Brightness Booster 亮度提升技術可提高螢幕的最高亮度，
每個場景都前所未有地精彩逼真。

*G2 和 C2 分別將整體亮度提高了 30% 和 20%。
**Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
***比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。
掛牆式 LG OLED 電視位於明亮、有自然裝飾的白色房間內。場景隨著螢幕的移動，從日景轉換為夜景。

Dolby Vision IQ with Precision Detail

電影場景化為現實

Dolby Vision IQ 使用光線感應器，依照房間亮度優化畫面。即使在日間，
也能辨識到黑暗中錯過的細節。設有Precision Detail 精準細節功能1 的 Dolby Vision IQ
配合 α9 Gen 5 AI 處理器，讓畫面栩栩如生，細節生動清晰。

Dolby Vision Precision Detail 精準細節功能將作為 Dolby Vision IQ更新的一部份提供，
該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因地區而異。 最具影院感的 G2 電視 Dolby Vision IQ 標誌

Dolby Atmos

沉浸於環迴立體聲

Dolby Atmos 讓每道聲音都置於恰當的位置，帶來立體感。耳畔的耳語、梳化後傳來的怒吼、跳出螢幕的爆炸聲，一一依照導演的期望傳進您耳中。

Dolby Atmos 標誌
LG OLED 電視在夜間位於舒適的客廳中。電影播放時，代表環迴立體聲的氣泡出現。

FILMMAKER MODE™

呈現導演的期望

保留導演的創作意圖，以電影原始畫面比例、
色彩和幀率觀賞，並減低可能影響畫質的處理技術。
欣賞您最喜愛電影精心製作的原始樣貌。

電影製片人模式標誌 電影製片人模式標誌
一個男人看著電腦顯示器的軟體並編輯電影 一個男人看著電腦顯示器的軟體並編輯電影

HDR 10 Pro

前所未有的視覺衝擊

畫面呈現生動對比和細節。LG 獨家的 HDR 10 Pro 技術使用靜態元數據，
調整畫面色彩及亮度，在明暗畫面中帶來更動感的影像。

暗淡的特寫鏡頭，拍攝一個佩戴太陽眼鏡的女人，霓虹燈映照在女人身上。一條斜線出現在影像頂部，並進行 HDR 色調修正以帶來更亮眼、更明亮的畫面。 暗淡的特寫鏡頭，拍攝一個佩戴太陽眼鏡的女人，霓虹燈映照在女人身上。一條斜線出現在影像頂部，並進行 HDR 色調修正以帶來更亮眼、更明亮的畫面。
LGOLED EVO LGOLED EVO

α9 Gen 5 畫面和音效

轉化您所見所聽

2 個男人正在打籃球，功能掃描他們的身體，讓顏色更鮮明
2 個男人正在打籃球，功能掃描他們的身體，讓顏色更鮮明

AI Picture Pro

智慧遇上美感

α9 Gen 5 AI 處理器6 微調影像，帶來引人注目的視覺效果。Dynamic Tone Mapping Pro7
精進調控螢幕上超過 5,000 個單元。為締造更立體的畫質，Body and Object Enhancing 功能8
偵測並銳化人物和其他元素，同時配合前後景增強功能提升景深。
Dynamic Vivid 設定拓展色域，帶來更豐富色彩。

AI Sound Pro

聲音恰到好處

AI Sound Pro 偵測音效，配合 α9 Gen 5 AI 處理器6
將雙聲道音效轉化為虛擬 7.1.2 環迴立體聲 9，並套用最佳音效設定。
不論是天崩地裂的動作，還是親密的對話，聽起來都讓人猶如身歷其境。

客廳中的 LG OLED 電視上正在播放電影，並略去聲波。 客廳中的 LG OLED 電視上正在播放電影，並略去聲波。
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顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
  • Easel 設計
Picture Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 概覽

  • 螢幕

  • 影院

  • 遊戲

  • 設計

  • 可持續發展

  1. 以下 LG 電視系列支援有精準細節的 Dolby Vision IQ:OLED Z2、OLED G2 和 OLED C2
  2. 必須持有 Netflix 串流會籍。
  3. 需要訂閱 Disney+。受 ⓒ 2022迪士尼 http://www.disnetplus.com 及其相關實體的條款約束。
  4. 亞馬遜、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付亞馬遜 Prime 會員費和／或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
  5. 需要訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc. 於美國及其他國家／地區註冊的商標。
  6. LG OLED Z2、G2 和 C2 系列包含 α9 第 5 代人工智能處理器。
  7. 動態色調映射專業技術適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。α7 第 5 代人工智能處理器的動態色調映射專業技術適用於 LG OLED B2 和 A2 系列。
  8. .身體和物件增強功能適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。
  9. 7.1.2 環迴立體聲適用於 LG OLED Z2、G2 和 C2 系列。5.1.2 環迴立體聲適用於 LG OLED B2 和 A2 系列。