Brightness Booster 亮度提升技術

為電影帶來更明亮的畫面

更光亮的畫面助您最喜愛的電影呈現更好的觀賞效果。

Brightness Booster 亮度提升技術可提高螢幕的最高亮度，

每個場景都前所未有地精彩逼真。

*G2 和 C2 分別將整體亮度提高了 30% 和 20%。

**Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

***比較基於 LG OLED 電視的 Full White 全白色測量，不包括 OLED evo 系列。

