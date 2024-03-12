即使連續觀看多部電影後，雙眼仍感到清爽舒適。

OLED 通過 TUV Rheinland 認證，只發出無害的藍光量*。並通過UL 不閃爍認證，消除導致眼睛疲勞的螢幕閃光。

UL 的無不適眩光認證**螢幕能消除刺眼和令人疲倦的眩光。

*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。

**LG OLED 電視面板已獲 UL 不閃爍和無不適眩光認證。