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LGOLED Logo選購您的 OLED
為甚麼選擇 LG OLED
LG OLED evo 電視從陰影中顯現，隨後鮮艷而抽象的花卉圖案佈滿顯示屏，圖案上顯示「這就是 OLED evo 的不同之處」文字"
為甚麼選擇 LG OLED
LG OLED evo 電視從陰影中顯現，隨後鮮艷而抽象的花卉圖案佈滿顯示屏，圖案上顯示「這就是 OLED evo 的不同之處」文字"
這就是 OLED evo
的不同之處
體現近在眼前、
栩栩如生的電視
讓精彩無限的
LG OLED evo
點亮您的世界。
自發光
獨立發光像素
探索脫離背光限制
電視的完整潛力。
現在
豐富而鮮豔的顏色
躍現眼前
從個人尺寸
到特大螢幕
影院
場景逼真 栩栩如生
以令人嘆為觀止的圖像
和震撼人心的音效為核心
遊戲
勝利近在眼前
設計
多角度欣賞螢幕
除了能融入您的空間，
更營造出無與倫比的空間
除了能融入您的空間，
更營造出無與倫比的空間
可持續發展
友善對待地球 和人類
帶來更美好的生活和可持續發展的地球。
webOS
唯您專屬的內容世界
為您探索 LG OLED
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頂級 OLED 體驗
結合 8K 細節及 LG OLED 自發光美感的頂級型號。見證顯示技術的巔峰之作，帶來無與倫比的畫面體驗。
5 年面板保固涵蓋
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啟發室內空間設計的精明之選
本系列為配備 α9 Gen5 AI 處理器及 Brightness Booster Max 亮度提升技術的 OLED evo。時尚的Gallery Design 設計讓電視如畫般掛在牆上。
5 年面板保固涵蓋
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電競玩家精明之選
配備 Brightness Booster 亮度提升技術及最新的 α9 第 5 代人工智能處理器的LG OLED evo，並提供多種螢幕尺寸 — 電競玩家的首選。
*Brightness Booster 亮度提升技術不適用於 48/42C2。
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適合所有人
即使最實惠的 OLED 亦能滿足您所有需求。自發光 OLED讓您感受身歷其境的娛樂體驗。
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藝術鑑賞家的理想選擇
可作為藝術品的電視。將電視像畫架一樣靠在牆上，讓空間極致蛻變，然後在 OLED evo 的沉浸感和美觀的顯示體驗間進行切換。
- *在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
- **5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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坐地支架設計
88"
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無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
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無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
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幼薄邊框
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Easel 設計
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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Dynamic Tone Mapping
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea