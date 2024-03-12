About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LGOLED Logo

選購您的 OLED
在黑暗的房間中，明亮、色彩繽紛的亮光從窗和門外透進來，房內有 3 部 LG OLED 電視：1 部掛牆式電視、1 部可捲式電視和 1 部配備 gallery stand 電視支架的電視。 在黑暗的房間中，明亮、色彩繽紛的亮光從窗和門外透進來，房內有 3 部 LG OLED 電視：1 部掛牆式電視、1 部可捲式電視和 1 部配備 gallery stand 電視支架的電視。

設計

電視的指標

月光落下到電視螢幕內，懸掛在夜空中。

搶先探索未來

顛覆過往電視傳統。在 LG OLED 的世界中，
探索所有曾被視為不可能的設計。
從可捲式顯示器到纖薄時尚的電視，
與牆面融為一體。眼見為實。

精緻設計

令人驚豔的輪廓融入牆壁，
與您的空間相得益彰

更纖薄邊框

超越界限、
令人身歷其境的體驗

只有 6 毫米*1
的極纖薄邊框幾不可見，
完全不會阻礙視線。
讓你享受其時尚設計及
完整、不受打擾的沈浸體驗。 *邊框尺寸可能因應不同型號而異。
電視左側出現北極光的畫面 電視左側出現北極光的畫面

Gallery Design 及平背設計

與牆面完美融為一體

平背設計2使超纖薄螢幕貼合牆身，猶如畫作一般。
沒有突出的邊角影響，讓人能全神貫注於畫面上。
不論顯示畫作或享受娛樂影音，電視都仿佛空間的一部分。
從多角度顯示 LG OLED 掛牆式電視，凸顯畫廊和平面設計。 從多角度顯示 LG OLED 掛牆式電視，凸顯畫廊和平面設計。
從 LG OLED 纖薄邊緣的視圖開始，電視在黑色背景前旋轉，以展現色彩繽紛纜線的霓虹影像。隨著背景轉化為白色的居住空間，螢幕上的影像轉化為一幅描繪自然的印象派畫作。
從 LG OLED 纖薄邊緣的視圖開始，電視在黑色背景前旋轉，以展現色彩繽紛纜線的霓虹影像。隨著背景轉化為白色的居住空間，螢幕上的影像轉化為一幅描繪自然的印象派畫作。

重新定義空間

若需要啟發靈感的空間，
請選擇時尚低調的
LG OLED

4 個具反差的房間中顯示畫廊設計的 LG OLED 電視：一部色彩繽紛的電視、一部現代化的灰色電視、一部輕巧寬闊的電視和一部優雅的電視
4 個具反差的房間中顯示畫廊設計的 LG OLED 電視：一部色彩繽紛的電視、一部現代化的灰色電視、一部輕巧寬闊的電視和一部優雅的電視

畫架式設計

與眾不同的藝術品

LG OLED Objet Collection Easel 將您的客廳轉化成世界級畫廊。不論展示藝術品還是影音媒體，
這種前所未見的設計都能以兩種不同的安裝方式為您的空間帶來優雅質感 —
傾斜安裝讓您的電視宛如畫架般傾斜擺放，
零間隙安裝讓您的電視像華麗的畫框鑲嵌於墻壁之上。

*傾斜安裝角度最大可調整至 5˚ 。數值並非絕對，無法保證角度為精準的 5˚。 **傾斜安裝和零間隙安裝需要進行掛牆式安裝。 ***在零間隙安裝前必須拆除後方纜線支架。

橫向顯示的 EASEL 電視斜靠在設有裝飾鑄模的牆身上。電視位於牆上的一幅畫旁，前面是一張設計精密的地毯。

Line View和Full View

一部電視　兩種視角　無限享受

享受獨一無二的視覺體驗不止一次，而是兩次。頂級 Kvadrat 蓋板覆蓋螢幕，
打造簡約迷人的顯示屏。 橫向顯示模式 (Line View) 以各種主題背景查看時間和天氣等日常資訊，
與家居環境無縫融合。 只需切換到全螢幕模式 (Full View)，即可沉浸於 LG OLED 全螢幕的震撼體驗。

*滑蓋式蓋板可經遙控器控制，僅支援橫向顯示模式和全視螢幕模式。

GO TO EASEL

Gallery Mode

策劃您的藝術展覽

緊隨娛樂之後的是優雅。當您最愛的節目結束後，開啟 Gallery Mode 展示知名藝術家的傑作。
顏色、細節和紋理都與真實的藝術品超乎想像地相似。
不單純只是電視，更成為家居生活中一個聰明點綴。
LG OLED 電視上呈現一件藝術品，然後一分為四，每部份在不同顏色的牆面前展示不同藝術作品。
LG OLED 電視上呈現一件藝術品，然後一分為四，每部份在不同顏色的牆面前展示不同藝術作品。
一部配備 Gallery Stand 電視支架的 LG OLED 電視呈現藍色和粉紅色的日落，畫面融入背景中。
一部配備 Gallery Stand 電視支架的 LG OLED 電視呈現藍色和粉紅色的日落，畫面融入背景中。
  • 現代化的灰色居住空間中，一部 LG OLED 電視在窗前，窗外可見一個游泳池。中性的居住空間中有一部 LG OLED 電視，外露磚塊、木製細節和綠色植物。 現代化的灰色居住空間中，一部 LG OLED 電視在窗前，窗外可見一個游泳池。中性的居住空間中有一部 LG OLED 電視，外露磚塊、木製細節和綠色植物。
  • 一部配備旋轉支架的 LG OLED 電視位於色彩繽紛的客廳中，房內有木製家具和綠植。一部配備旋轉支架的 LG OLED 電視位於灰色的抽象房間中。 一部配備旋轉支架的 LG OLED 電視位於色彩繽紛的客廳中，房內有木製家具和綠植。一部配備旋轉支架的 LG OLED 電視位於灰色的抽象房間中。
  • 一部配備 Gallery Stand 電視支架的 LG OLED 電視位於現代化的灰色房間中，電視坐落在窗前，窗外可見白雪皚皚的森林。一部配備坐地支架的 LG OLED 電視位於色彩繽紛的房間中，房內有彩色系和木製家具。 一部配備 Gallery Stand 電視支架的 LG OLED 電視位於現代化的灰色房間中，電視坐落在窗前，窗外可見白雪皚皚的森林。一部配備坐地支架的 LG OLED 電視位於色彩繽紛的房間中，房內有彩色系和木製家具。
SEE MORE
查看每個型號的參數對比
prev
next
顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
  • Easel 設計
Picture Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 概覽

  • 螢幕

  • 影院

  • 遊戲

  • 設計

  • 可持續發展

  1. 超纖薄邊框功能適用於 LG OLED G2 和 C2 系列。
  2. 專屬於 LG OLED G2 系列和 77" Z 系列的平面和畫廊設計。
  3. LG OLED 畫廊設計電視不包括電視支架:G2 系列和 77Z2。因為這些型號是為掛牆而設，所以包括纖薄掛牆架。電視支架可單獨購買。
  4. 只有 LG OLED G2、C2 和 A2 系列的 65" 和 55" 型號可以配備 gallery stand 電視支架。
  5. 48C2、42C2 及 48A2 支援坐地支架。
  6. 安裝時，旋轉支架會傾斜約 4 度。
  7. Gallery Stand 電視支架、坐地支架和旋轉支架需另行購買。