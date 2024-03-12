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LGOLED Logo選購您的 OLED
設計
電視的指標
搶先探索未來
顛覆過往電視傳統。在 LG OLED 的世界中，
探索所有曾被視為不可能的設計。
從可捲式顯示器到纖薄時尚的電視，
與牆面融為一體。眼見為實。
精緻設計
令人驚豔的輪廓融入牆壁，
與您的空間相得益彰
更纖薄邊框
超越界限、
令人身歷其境的體驗
的極纖薄邊框幾不可見，
完全不會阻礙視線。
讓你享受其時尚設計及
完整、不受打擾的沈浸體驗。 *邊框尺寸可能因應不同型號而異。
Gallery Design 及平背設計
與牆面完美融為一體平背設計2使超纖薄螢幕貼合牆身，猶如畫作一般。
沒有突出的邊角影響，讓人能全神貫注於畫面上。
不論顯示畫作或享受娛樂影音，電視都仿佛空間的一部分。
重新定義空間
若需要啟發靈感的空間，
請選擇時尚低調的
LG OLED
掛牆式
如藝術品般懸掛將您的 LG OLED 視為藝術傑作，讓它在牆上佔一席位。簡單的掛牆式3結構助您輕鬆安裝。
電視以複合纖維製造，比舊型號更輕巧纖薄，讓牆壁負擔降至最低。
電視超輕巧，能輕鬆移動以配合室內裝潢。
*電線可能會外露，具體取決於安裝環境。 **電視與牆身之間可能稍有間隙，具體取決於安裝環境。 ***建議安裝在螺柱固定。請注意，所提供的固件不一定適合所有情況。請在安裝前閱讀所有指引，並於必要情況下諮詢專業人士。
畫架式設計
與眾不同的藝術品LG OLED Objet Collection Easel 將您的客廳轉化成世界級畫廊。不論展示藝術品還是影音媒體，
這種前所未見的設計都能以兩種不同的安裝方式為您的空間帶來優雅質感 —
傾斜安裝讓您的電視宛如畫架般傾斜擺放，
零間隙安裝讓您的電視像華麗的畫框鑲嵌於墻壁之上。
*傾斜安裝角度最大可調整至 5˚ 。數值並非絕對，無法保證角度為精準的 5˚。 **傾斜安裝和零間隙安裝需要進行掛牆式安裝。 ***在零間隙安裝前必須拆除後方纜線支架。
Line View和Full View
一部電視 兩種視角 無限享受享受獨一無二的視覺體驗不止一次，而是兩次。頂級 Kvadrat 蓋板覆蓋螢幕，
打造簡約迷人的顯示屏。 橫向顯示模式 (Line View) 以各種主題背景查看時間和天氣等日常資訊，
與家居環境無縫融合。 只需切換到全螢幕模式 (Full View)，即可沉浸於 LG OLED 全螢幕的震撼體驗。
*滑蓋式蓋板可經遙控器控制，僅支援橫向顯示模式和全視螢幕模式。GO TO EASEL
Gallery Mode
策劃您的藝術展覽緊隨娛樂之後的是優雅。當您最愛的節目結束後，開啟 Gallery Mode 展示知名藝術家的傑作。
顏色、細節和紋理都與真實的藝術品超乎想像地相似。
不單純只是電視，更成為家居生活中一個聰明點綴。
支架選擇
突出非凡的設計無視傳統。Gallery Stand 電視支架 4、Floor Stand坐地支架5 或旋轉支架 6,7，
讓 LG OLED 的擺放位置和方式都能隨心所欲。 將所有周邊裝置都隱藏在背面，，
帶來整齊俐落的觀賞體驗。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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坐地支架設計
88"
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無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
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無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
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幼薄邊框
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Easel 設計
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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Dynamic Tone Mapping
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- 超纖薄邊框功能適用於 LG OLED G2 和 C2 系列。
- 專屬於 LG OLED G2 系列和 77" Z 系列的平面和畫廊設計。
- LG OLED 畫廊設計電視不包括電視支架:G2 系列和 77Z2。因為這些型號是為掛牆而設，所以包括纖薄掛牆架。電視支架可單獨購買。
- 只有 LG OLED G2、C2 和 A2 系列的 65" 和 55" 型號可以配備 gallery stand 電視支架。
- 48C2、42C2 及 48A2 支援坐地支架。
- 安裝時，旋轉支架會傾斜約 4 度。
- Gallery Stand 電視支架、坐地支架和旋轉支架需另行購買。