We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LGOLED Logo選購您的 OLED
遊戲
贏家的願景
經認證的冠軍
LG OLED 獲得 TÜV Rheinland 的「遊戲效能金獎」*，
認證螢幕具備最頂級的電競顯示技術。此外，其卓越的色彩和 HDR
功能更獲得Intertek「優質遊戲效能」。
*「遊戲效能金獎」(TUV) 適用於除LG OLED A 系列之外所有 LG OLED 2022 電視系列。
**標誌中顯示為 65 吋 OLED 型號的認證 ID。認證 ID 的編號因應 OLED 螢幕尺寸而異。
強化遊戲體驗
嶄新功能讓勝利十拿九穩
靈敏、無畫面撕裂的遊戲體驗
順暢的遊戲畫面
LG OLED 的自發光像素能獨立發光，讓螢幕實現 0.1 毫秒反應時間*，
帶來更清晰的影像。 VRR* 緊貼幀率的變化，減少影像撕裂。
而 48Gbps 頻寬讓您暢玩影像豐富的遊戲時，無須擔心畫面延遲。
*反應時間經過 Intertek 測試和認證。
** LG OLED Z2、G2、C2 系列支援 VRR，為 HDMI 2.1 的認證規格。
***模擬螢幕影像
NVIDIA G-Sync
AMD FreeSync Premium
即使在電光石火的一瞬間，NVIDIA G-Sync1 仍能讓遊戲保持順暢。
這種技術結合 LG OLED 的自發光像素，帶來超靈敏的遊戲體驗和流暢的動作。
AMD FreeSync Premium2 消除了畫面撕裂和斷續，帶來極低延遲的遊戲體驗。
透過將螢幕與遊戲幀率保持同步，讓畫面上的一切都看起來十分流暢。
*NVIDIA G-SYNC 與 RTX 20、RTX 30 及 GTX 16 顯示卡兼容。舊款 GPU 並不支援 G-SYNC 兼容。
NVIDIA G-Sync
即使在電光石火的一瞬間，NVIDIA G-Sync1 仍能讓遊戲保持順暢。
這種技術結合 LG OLED 的自發光像素，帶來超靈敏的遊戲體驗和流暢的動作。
*NVIDIA G-SYNC 與 RTX 20、RTX 30 及 GTX 16 顯示卡兼容。舊款 GPU 並不支援 G-SYNC 兼容。
AMD FreeSync Premium
AMD FreeSync Premium2 消除了畫面撕裂和斷續，帶來極低延遲的遊戲體驗。
透過將螢幕與遊戲幀率保持同步，讓畫面上的一切都看起來十分流暢。
Dolby Vision 遊戲體驗
頂級遊戲 HDR
LG OLED 是業內首款支援 120Hz3
Dolby Vision 4K遊戲體驗的產品。
流暢的HDR 和 120Hz 動作相結合，
讓您的遊戲看起來栩栩如生。
HGiG
HDR反映遊戲原創思維
HGiG4 是為套用最佳 HDR 設定，以配合電視效能範圍而開發。
體驗無過度飽和及曝光、更準確的影像，並依創作者期望的方式暢玩遊戲。
低延遲遊戲體驗
延遲不易察覺
遊戲樂趣翻倍
憑藉 LG OLED 令人讚歎的低延遲，您可以在玩格鬥遊戲時體驗即時爽快感。
在控制器上輸入的每一個動作都能即時反應在遊戲中，
讓您能夠迅雷不及掩耳地 KO 對手，把金牌帶回家。
*模擬螢幕影像。
準備好玩遊戲
您想先探索哪個遊戲宇宙？
個人用尺寸
適合單人遊戲的完美尺寸
在 42 吋6或 48吋7的 LG OLED 電視上享受個人遊戲體驗。
逼真得令人難以置信的畫面，讓您猶如身臨其境。
遊戲最佳化設定
自動調節最佳設定
不論您在玩什麼遊戲，都能確保畫面恰到好處。
遊戲最佳化設定自動判斷遊戲類型，帶來最適合的設定。在體育遊戲中減少延遲、
在FPS遊戲中迅速鎖定敵人、在RPG遊戲中欣賞角色的奇幻榮耀，以最佳效果暢玩不同遊戲。
儀表板
統治遊戲世界
無須暫停遊戲即可更改設定。遊戲同時可以顯示遊戲儀表板，
只需輕鬆點擊就能完成理想遊戲設定，甚至實時檢查更新率。
-
OLED 8K120HZ
更新率88"
-
OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
-
坐地支架設計
88"
-
無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
-
無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
-
幼薄邊框
-
Easel 設計
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
-
4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- LG OLED Z2、G2、C2 系列支援 NVIDIA G-Sync。
- AMD FreeSync Premium 適用於 LG OLED Z2、G2、C2 系列。
- LG OLED Z2、G2、C2 系列在 120Hz 頻率下支援 Dolby Vision 遊戲 4K 體驗。
- HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
- 這款產品沒有固定的曲率，相反，它具有可彎曲、可變動的曲線。根據內部測試結果，最大曲率類似於具有 900R 固定曲率的產品，而最小曲率則與平面顯示器相似。
- 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
- 48" 型號僅適用於 LG OLED C2 和 A2 系列。