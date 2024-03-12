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LGOLED Logo

選購您的 OLED
描繪兩旁樹木林立的城市道路的蠟筆畫，車輛在道路上行駛。 描繪兩旁樹木林立的城市道路的蠟筆畫，車輛在道路上行駛。

可持續發展

以可持續發展的未來為願景

我們的使命

不斷以創新科技

為人類帶來

更好的生活

不論現在或未來

考慮環境

更環保的

明天

讓我們創造一個更環保的明天

描繪 LG OLED 環保產品生命週期的圖像，說明比 LED 有更少顯示屏面板、環保包裝、低二氧化碳排放和環保再生程序。 描繪 LG OLED 環保產品生命週期的圖像，說明比 LED 有更少顯示屏面板、環保包裝、低二氧化碳排放和環保再生程序。

生產

綠色產品設計

包裝

環保包裝

使用

高效節能的觀賞體驗

廢棄

垃圾回收與循環再用

open
環保認證
  • SGS 環保產品標誌。 SGS 環保產品標誌。

    因高效資源運用及無有害物質獲認證

    - 生產：不含鎘和磷化銦
    - 使用：使用過程高效節能
    - 廢棄：高回收率

  • Carbon Trust 標誌，證明產品為減少二氧化碳而設。 Carbon Trust 標誌，證明產品為減少二氧化碳而設。

    因生產到廢棄過程中碳排放與去年相比降低獲認證

    *「減少二氧化碳」足印標籤僅適用於 65G2 和 65C2。所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「已測量 CO2」標籤。

  • UL ECV 標誌。 UL ECV 標誌。

    因再造物料使用率高獲認證

    - 生產：在電視零件中使用再生塑膠 *LG OLED G2 和 C2 系列獲得基於電視框架和後蓋的「環境聲明驗證」認證。再生成分的百分比因型號和尺寸而異。

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環保生命週期

LG OLED 的生命週期
LG OLED 設計旨在於整個生產到廢棄過程中更友善地對待環境。
由於無背光設計且外殼主要使用金屬物料，螢幕僅在必要地方使用回收塑膠，更不含鎘和磷化銦等有害物質。
電視包裝於可回收紙箱中，遙控器則包裝於生物可分解材質製成的袋子中，而高效節能的電視亦可在觀看時減少碳排放。
當需要廢棄電視時，因高回收率降低廢棄過程中產生的碳排放，LG OLED 電視在整個生命週期中對地球環境的影響都較小。

*「減低二氧化碳」足跡標籤僅適用於 65G2 和 65C2。其他 G2 和 C2 型號只帶有「已測量二氧化碳」標籤。

環保包裝

愛地球 • 輕包裝
LG OLED 電視將以可回收紙箱包裝，
內附生物可分解遙控器包裝袋。所有物料經精挑細選，
以符合環保認證。環保標籤已注明一切！
描繪使用 LG OLED 的環保包裝，以建立充滿自然風光的城市的圖像 描繪使用 LG OLED 的環保包裝，以建立充滿自然風光的城市的圖像
描繪 2021 和 2022 LG OLED 的圖像，說明 2022 型號輕 39%。 描繪 2021 和 2022 LG OLED 的圖像，說明 2022 型號輕 39%。

複合纖維

減少額外重量
LG OLED evo 以輕巧的複合纖維製成，讓重量減低 39%*，同時降低運送產生的碳排放，並在使用多年後仍能輕易回收。

*65C2 支架型號比 C1 系列輕巧至少 39%。

減輕眼睛疲勞

呵護您的
雙眼

呵護您雙眼的貼心電視

LED 和 OLED 電視並排出現。螢幕上出現色彩繽紛的字母，然後排列組成藍色「BLUE LIGHT」字眼。藍光在 LED 上出現眩光，但在 OLED 上沒有出現此問題。 LED 和 OLED 電視並排出現。螢幕上出現色彩繽紛的字母，然後排列組成藍色「BLUE LIGHT」字眼。藍光在 LED 上出現眩光，但在 OLED 上沒有出現此問題。
LED 和 OLED 電視並排出現。螢幕上出現色彩繽紛的字母，然後排列組成藍色「BLUE LIGHT」字眼。藍光在 LED 上出現眩光，但在 OLED 上沒有出現此問題。 LED 和 OLED 電視並排出現。螢幕上出現色彩繽紛的字母，然後排列組成藍色「BLUE LIGHT」字眼。藍光在 LED 上出現眩光，但在 OLED 上沒有出現此問題。

低藍光

觀看螢幕時保持雙眼舒適
LG OLED只發出無害的藍光量*，讓您雙眼沒有負擔1地以最佳畫質欣賞影音娛樂。
即使在電視前度過整個週末，雙眼仍能感到清爽舒適。

*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。

太陽花的影像，從中間分開，並在每側顯示 LED 和 LG OLED。螢幕閃爍只在螢幕顯示 LED 的一側出現。 太陽花的影像，從中間分開，並在每側顯示 LED 和 LG OLED。螢幕閃爍只在螢幕顯示 LED 的一側出現。

不閃爍

輕鬆享受娛樂
畫面閃爍不僅令人厭煩，就算肉眼無法看得見，長時間觀看亦會造成眼睛疲勞。
UL認證2,3,4 LG OLED 螢幕無導致眼睛疲勞的螢幕閃爍* 。

*LG OLED 電視面板已獲 UL 不閃爍認證。

一部電視掛在牆上，LED 和 LG OLED 呈現在電視兩側。隨著畫面從日到夜變更，LED 一側比 LG OLED 一側持續出現更明顯的眩光。 一部電視掛在牆上，LED 和 LG OLED 呈現在電視兩側。隨著畫面從日到夜變更，LED 一側比 LG OLED 一側持續出現更明顯的眩光。
一部電視掛在牆上，LED 和 LG OLED 呈現在電視兩側。隨著畫面從日到夜變更，LED 一側比 LG OLED 一側持續出現更明顯的眩光。 一部電視掛在牆上，LED 和 LG OLED 呈現在電視兩側。隨著畫面從日到夜變更，LED 一側比 LG OLED 一側持續出現更明顯的眩光。

無不適眩光

有效消除令人不適的眩光
LG OLED 是業界首部獲得「無不適眩光認證*」5,6的電視。
不論您身處黑暗或明亮的環境中，電視面板都能提供適中的亮度，帶來更舒適的觀賞體驗7

*LG OLED 電視面板已獲 UL 無不適眩光認證。

環境、社會及企業管治

LG 創新科技

為地球帶來

美好明天

認證
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顯示屏
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    設有 Brightness Booster Max
    亮度提升技術

    120HZ

    更新率

    65"

*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。

*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。

處理器
  • a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 8K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a7 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
  • a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌 a9 第 5 代 4K 人工智能處理器標誌
設計
  • 坐地支架設計

    88"

  • 無縫邊框
    Gallery Design掛牆式設計
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 無縫邊框
    更輕巧

    複合纖維材料

  • 幼薄邊框
  • Easel 設計
Picture Quality
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

  • Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    Dolby vision iq 標誌 Dolby vision iq 標誌

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。

*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    虛擬環迴立體聲

    Dolby atmos 標誌 Dolby atmos 標誌

*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。

人工智能 / 智能
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。

Game
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌 NVIDIA G-SYNC 標誌 AMD FreeSync 標誌
    VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。

Connectivity
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea
  • WiFi 標誌 WiFi 標誌

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 概覽

  • 螢幕

  • 影院

  • 遊戲

  • 設計

  • 可持續發展

  1. 比較 LG LED 電視和 LG OLED 電視的低藍光功能。
  2. 不閃爍認證的結果與 OLED 面板測試相關。比較對象為 LG LED 電視和 LG OLED 電視。
  3. 拍攝條件:120Hz OLED 和 LED 顯示器，默認圖片設置/快門速率:50FPS 120°。
  4. 結果可能因應不同拍攝和播放條件而異。
  5. 結果基於統一眩光評級 (UGR) 評測方法。
  6. 在 70 lux 和 300 lux 之間播放電視內容，而 UGR 少於 22，即可獲得認證。
  7. 與 LG LED 電視比較。