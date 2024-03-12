LG TONE Free T60 (白色)

*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。

*根據獨立測試顯示，Uvnano 紫外線充電盒在充電期間能於 10 分鐘內殺滅 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能因實際使用環境而異。

*紫外線 LED 燈肉眼無法看見，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會啟動。藍色指示燈僅為美觀效果，它會在充電盒蓋打開時亮起。

*本產品使用波長在 265 至 285 納米之間的紫外線技術。