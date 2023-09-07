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Телевизор LG UN73 55 дюймов 4K Smart UHD
Телевизор Real 4K для любых экранных развлечений
На экране телевизора показан панорамный вид футбольного стадиона, полного зрителей.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
Смотрите качественное изображение
Иконки шумоподавления, усиления цветов и масштабирования, а также экран ТВ, на котором показаны горы, лес и озеро.
Ваш островок удобства и комфорта
Умная функция LG ThinQ AI сделает вашу жизнь гораздо удобнее. *Распознание живого голоса позволяет управлять вашей экосистемой Home IoT
Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
*Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.
Кинотеатр у вас дома
На экране телевизора показана сцена из фантастического фильма, где женщина стоит в поле лицом к горам.
*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМА™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Изображения экрана являются имитацией.
*Изображения экрана являются имитацией.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
LG UHD – Победа всегда с вами!
На телевизоре показана сцена из игры-«стрелялки», где игрока одолевают вооруженные пришельцы.
*Изображения экрана являются имитацией.
Проникнитесь атмосферой стадиона
На экране телевизора показан стадион, на переднем плане беговая дорожка. Стадион полон зрителей.
*Изображения экрана являются имитацией.
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
Жизнь станет удобнее с новой webOS
Телевизор стоит на белой тумбе на фоне белой стены. На экране показан рабочий стол с webOS.
*Панель запуска может отличаться в зависимости от региона.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
Создан для вашего дома и вашей счастливой жизни
Телевизор LG UHD на стене в гостиной с минималистичным интерьером. На экране телевизора показано изображение цветка.
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Размер экрана
-
55
-
Разрешение
-
3840*2160
-
IPS
-
●
-
Широкий угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Подсветка
-
Прямая
-
TruMotion / Частота обновления
-
TM100 (Частота обновления 50Hz)
-
Процессор
-
Quad Core Processor 4K
-
Улучшение изображения
-
Улучшение изображения
-
HDR
-
Active HDR
-
HDR10 Pro
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE ™
-
●
-
HDR Effect
-
● (4K/2K)
-
Динамическое отображение тона / Pro
-
HDR Динамическое отображение тона
-
Алгоритм затемнение
-
LG Локальный контраст
-
Масштабирование
-
4K Масштабирование
-
HEVC (Video Decoder)
-
4K@60P, 10bit
-
VP9 (Video Decoder)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1
-
4K@60P, 10bit
-
HGIG Mode
-
MR
-
Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)
-
- / ●
-
Режим изображения
-
● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Динамики (Sound Output)
-
20W (10W per Channel)
-
Количество динамиков
-
2.0ch
-
Направление
-
Нижнее направление
-
Одновременный аудио выход
-
●
-
AI Звук / Про
-
AI Звук
-
AI Акустический тюнинг
-
●
-
Объемное звучание
-
Ultra Объемный звук
-
Чистый голос(clear voice)
-
Clear Voice III
-
Bluetooth Surround Ready
-
●
-
LG Sound Sync
-
●
-
Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)
-
●
-
Поделиться звуком
-
●
-
Audio Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)
-
ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Речь в текст
-
●
-
LG Голосовой поиск
-
●
-
AI UX
-
●
-
AI Home
-
●
-
AI Рекомендация
-
●
-
Интеллектуальное Исправление
-
●
-
Home Dashboard
-
●
-
Автоопределение устройства
-
●
-
Мобильное подключение
-
●
-
Поделиться экраном
-
●
-
LG TV Plus App
-
●
-
ThinQ App
-
●
-
Операционная система (OS)
-
webOS Smart TV
-
Число CPUs
-
Четырехъядерный
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Быстрый доступ
-
●
-
Универсальный контроль
-
●
-
360° VR Play
-
●
-
Поиск соответствующего контента
-
●
-
Аудиогид (текст в речь)
-
●
-
LG Store
-
●
-
DIAL
-
●
-
Web Browser
-
●
-
Music Player
-
●
-
LG Channels
-
●
-
TV On With Mobile
-
●
-
Wi-Fi TV On
-
●
-
Bluetooth Low Energy On
-
●
-
Сетевой браузер файлов
-
●
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Режим гостиница
-
●
-
Sports Alert
-
●
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)
-
DVB-T2/C/S2
-
Наземный
-
DVB-T2/T
-
Кабель
-
DVB-C
-
Спутниковое
-
DVB-S2/S
-
Прием аналогового телевидения
-
●
-
Передача данных (спецификация страны)
-
HbbTV (Russia)
-
CI + (Common Interface)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
●(2000 страниц)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (TOP : ,--, Flof: Others) / -
-
[DVB] Субтитры
-
●
-
AD (Описание аудио)
-
●
-
EPG (8 дней)
-
●
-
HDMI
-
1 (Задний) / 2 (Боковая сторона)
-
Версия
-
HDMI 2.0
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
eARC / ARC (Audio Return Channel)
-
ARC (HDMI 2)
-
USB
-
1 (Сзади) / 1 (Боковая сторона)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Component
-
● (Rear, Component in/AV in common)
-
Composite In (AV)
-
● (Rear, Component in/AV in common)
-
CI Slot
-
● (Боковая сторона)
-
RF In
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
● (Сзади)
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Выше 0.5W (Различаются по региону)
-
Потребляемая мощность (Макс)
-
Различаются по размеру, региону
-
Режим энергосбережения
-
●
-
Зеленый датчик освещенности
-
●
-
Вес без подставки
-
14.3
-
Вес с подставкой
-
14.5
-
Вес в упаковке
-
19.5
-
Размер без подставки (ШxДxВ)
-
1244x87.1x726
-
Размер с подставкой (ШxДxВ)
-
1244x232x781
-
Размер в упаковке (ШxДxВ)
-
1360x175x835
-
Пульт
-
MR20
-
Батарейка
-
● (AA x 2EA)
-
Кабель питания
-
● (TV отдельный)
-
OSD выбор языка
-
37 языков
-
VESA Модель настенного крепления
-
Обратитесь к листу аксессуаров
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