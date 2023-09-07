Телевизор LG UN73 70 дюймов 4K Smart UHD

*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.

*Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.