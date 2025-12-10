We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Как выбрать
Почему вертикальный пылесос LG – это идеальный подарок для ваших близких?
Это практичный и стильный гаджет для дома: лёгкий, компактный, с мощным всасыванием и удобной напольной док-станцией, а также минималистичным дизайном. Он делает уборку простой и комфортной, подходит для любого интерьера и показывает заботу о близких. Ознакомьтесь с нашими советами по выбору пылесосов LG CordZero™ и убедитесь сами в том, что это идеальный подарок!
Что важно учитывать при выборе пылесоса?
Мощность всасывания
Для твердых поверхностей достаточно 80–120 Вт всасывания.
Для ковров средней плотности — 150–180 Вт, а для плотных ворсовых ковров и шерсти животных — от 200 Вт и выше.
Высокая мощность обеспечивает эффективный сбор пыли, а наличие
HEPA-фильтра задерживает аллергены и мелкие частицы, создавая более чистый воздух в помещении
Время работы аккумулятора
Для однокомнатной квартиры (~до 50 кв м.) подходит 20–40 минут в обычном режиме.
Для 2–3 комнат (~ до 70 кв.м) — 40–60 минут.
Для больших домов или регулярной глубокой уборки лучше выбирать модели,
работающие 70–120 минут или с дополнительным аккумулятором.
Наличие влажной уборки
Влажная уборка полезна, если дома есть дети, питомцы или твердые покрытия, требующие частого
протирания.
Она позволяет очищать свежие загрязнения и
поддерживать чистоту без отдельного мытья пола.
Важно выбирать модели с качественными насадками и регулируемой подачей воды.
Удобство хранения
Вертикальная док-станция экономит место и служит зарядкой.
Стенные крепления подходят для малогабаритных помещений.
Компактность облегчает доступ к пылесосу и ускоряет процесс уборки.
Насадки
Чем разнообразнее набор, тем универсальнее уборка.
Турбощётка нужна для ковров и шерсти животных.
Мягкая роликовая насадка — для паркета и гладких поверхностей без царапин.
Щелевая и мини-насадки помогают убирать мебель, машины и труднодоступные зоны.
Вес и маневренность
Для ежедневной уборки оптимален вес 1,4–2,7 кг в руке.
Чем легче пылесос, тем проще поднимать его для чистки мебели и верхних поверхностей.
Хорошая маневренность снижает нагрузку на руку и ускоряет уборку.
Какой пылесос выбрать?
Серия A9N
Пылесосы за доступную цену с топовыми функциями. Лёгкие и доступные.
LG CordZero™ A9L-SLIM – ультралегкий и компактный
Весит всего до 2 кг / Мощность 150 Вт
Работает до 40 мин. при обычном режиме
Имеет напольную док-станцию
В комплекте щелевая насадка
Подходит для однокомнатной квартиры (~до 50 кв м.) и ежедневной уборки
LG CordZero™ A9N-PRIME – для небольших помещений
Весит 2,2 кг / Мощность 160 Вт
Работает до 50 мин. при обычном режиме
Док-станция крепится к стене
В комплекте щелевая насадка
Подходит для однокомнатной квартиры (~до 50 кв м.) и ежедневной уборки
LG CordZero™ A9N-CORE – для небольших помещений
Весит 2,7 кг / Мощность 160 Вт
Работает до 40 мин. при обычном режиме
Имеет напольную док-станцию
В комплекте щелевая насадка
Подходит для однокомнатной квартиры (~до 50 кв м.) и ежедневной уборки
LG Клининг Станция
Это не просто пылесос или функциональный бытовой гаджет - это целая система, которая освобождает Вас от лишних забот.
Ставите пылесос на базу
Нажимаете кнопку
Станция сама опустошает контейнер
пылесоса в мешок внутри себя
Менять этот мешок нужно всего раз в 3-4 месяца!
LG Клининг Станция A9T-ULTRA2, Kompressor™ –
оснащена моющей насадкой. Пылесосит и моет пол одновременно.
LG Клининг Станция A9T-LITE, Kompressor™ –
имеет встроенную LED-подсветку на насадке. Видно каждую пылинку даже в затемненных и труднодоступных местах!
Серия А9К
Идеальны для большой семьи с детьми и питомцами - с высокой мощностью всасывания, дополнительной батареей и насадками.
LG CordZero™ A9K-MAX1 – пылесосит и моет полы одновременно
Весит 2,7 кг
Мощность 200 Вт
Работает до 120 мин. при обычном режиме благодаря двум аккумуляторам
Имеет напольную док-станцию
В комплекте мини турбо насадка, насадка для влажной уборки, щелевая насадка
Для больших домов или регулярной глубокой уборки
LG CordZero™ A9K-PRO1– для большой семьи с питомцами
Весит 2,7 кг
Мощность 200 Вт
Работает до 120 мин. при обычном режиме благодаря двум аккумуляторам
Имеет напольную док-станцию
В комплекте универсальная насадка с электроприводом, мини турбо насадка, щелевая насадка
Для больших домов или регулярной глубокой уборки
LG
CordZero™ A9K-CORE – для комфортной
уборки твердых и мягких напольных
покрытий, со средним и
низким
ворсом
Весит 2,7 кг
Мощность 200 Вт
Работает до 60 мин. при обычном режиме
Имеет напольную док-станцию
В комплекте универсальная насадка с электроприводом, щелевая насадка, насадка 2в1
Подходит для 2–3 комнат (~ до 70 кв.м) и ежедневной уборки