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Air-cooled Inverter Scroll Chiller
LG Air-cooled Inverter Scroll Chiller ติดตั้งคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์คู่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ VRF ทำให้ช่วงการทำงานกว้างขึ้น.
Twin All Inverter คอมเพรสเซอร์
Twin All Inverter Compressor ช่วยให้สามารถทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ 15Hz ถึง 120Hz.
ใช้ HIPOR™
เทคโนโลยี HIPOR ™ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์โดยการส่งน้ำมันกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์โดยตรง.
ดีไซน์แบบโมดูลาร์
การออกแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามพื้นที่และการควบคุมที่สะดวก.
ควบคุมอย่างมีเสถียรภาพ
เทคโนโลยีการควบคุมอินเวอร์เตอร์ช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำไหลออกได้อย่างมีเสถียรภาพ.
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