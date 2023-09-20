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Air-cooled Inverter Scroll Chiller

LG Air-cooled Inverter Scroll Chiller ติดตั้งคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์คู่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ VRF ทำให้ช่วงการทำงานกว้างขึ้น.

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Air-cooled Inverter Scroll Chiller

คุณสมบัติสินค้า รุ่นทั้งหมด
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Twin All Inverter คอมเพรสเซอร์

Twin All Inverter Compressor ช่วยให้สามารถทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ 15Hz ถึง 120Hz.

ใช้ HIPOR™

เทคโนโลยี HIPOR ™ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์โดยการส่งน้ำมันกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์โดยตรง.

พัฒนาประสิทธิภาพการทำความร้อน

เทคโนโลยีการฉีดไอช่วยให้สามารถทำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นที่เหมาะสมแม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะต่ำก็ตาม.

ดีไซน์แบบโมดูลาร์

การออกแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามพื้นที่และการควบคุมที่สะดวก.

ควบคุมอย่างมีเสถียรภาพ

เทคโนโลยีการควบคุมอินเวอร์เตอร์ช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำไหลออกได้อย่างมีเสถียรภาพ.

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

R410A เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีศักยภาพในการลดชั้นโอโซนเป็นศูนย์.

ควบคุมระยะไกลถึง 500 เมตร

เป็นไปได้ที่จะติดตั้งคอนโทรลเลอร์ HMI แยกกันและควบคุมเครื่องทำความเย็นในห้องควบคุม.

ระบบควบคุมส่วนกลางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่

โซลูชันการควบคุมเช่น ACP และ AC Smart ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและอนุญาตให้รีโมทคอนโทรลจัดการ HVAC รุ่นต่างๆได้จากทุกที่.

ข้อมูลเพิ่มเติม
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