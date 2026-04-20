เครื่องปรับอากาศ Round Cassette 36,700 BTU
การออกแบบเพรียวบางและกะทัดรัด
ตัวเครื่องบางลงถึง 15% ช่วยประหยัดพื้นที่ ขณะที่การจัดกลุ่มท่อและฝาครอบจุดแขวนช่วยสร้างลุคที่สะอาดตา
การกระจายลมแบบทรงกลม
การกระจายลมแบบทรงกลมให้ความเย็นอย่างทั่วถึง โดยไม่มีจุดอับความเย็น เพื่อการกระจายลมที่สบาย
ดีไซน์ที่ได้รับรางวัล
ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ที่โดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติชั้นนำ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
LG มอบประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ทรงพลังและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยคอมเพรสเซอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
สเปคทั้งหมด
การฟอกอากาศ
แสดงผลการฟอกอากาศ
Accessory
เซ็นเซอร์ PM 1.0
Accessory
ไส้กรองอากาศ
ชนิด
Pre - Filter
CAPACITY
Cooling (Min. ~ Rated ~ Max.) (kW) (T1)
3.80~10.54~11.71
Cooling (Min. ~ Rated ~ Max.) (Btu/h) (T1)
12,980~36,000~40,000
การทำตามข้อกำหนด
ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)
LG Electronics Inc. Korea (LG Electronics Inc. Thailand)
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
ZTNQ36GYLA0
ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น
Round Cassette /ZTNQ36GYLA0
สายเชื่อมต่อ
สายไฟและสายสื่อสาร(H07RN-F, รวมสายดิน)(mm² × จำนวนแกน)
0.75 x 4C
ความสะดวก
รีสตาร์ทอัตโนมัติ
O
โหมดพัดลม
O
แจ้งเตือนทำความสะอาดแผ่นกรอง
O
สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง
O
เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)
Accessory
รีโมทคอนโทรล
O
การทำงานอัตโนมัติ
Accessory
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
O
ThinQ(Wi-Fi)
Accessory
โหมดหลับสบาย
O
ทำความเย็น
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)
Auto
อากาศสบาย
O
ความเร็วพัดลม
Advanced
กำลังในการทำความเย็น
O
ความสามารถในการทำความเย็น
ที่กำหนด (Btu/h)
36,700
ที่กำหนด (kW)
10.76
อัตราการลดความชื้น
อัตราการลดความชื้น (ลิตร/ชม.)
2.13
ขนาด
สุทธิ (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
จัดส่ง (W x H x D) (mm)
1137 x 395 x 1132
ท่อระบาย (ใช้ปั๊มระบาย)
O.D/I.D (mm (inch))
Ø32(1-1/4)/ Ø25(31/32)
EER / COP
Cooling¹ / Heating (W / W)
3.41 / -
ลักษณะทางไฟฟ้า
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)
1.2
การประหยัดพลังงาน
ระดับพลังงาน
No.5 ★★
ภายนอก
สี
White
แผ่นกรอง
แผ่นกรองขั้นต้น
O
ทั่วไป
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
11710
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
10540/3800
การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
3090/-
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
1050 x 330 x 1050
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
30.0
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
950 x 834 x 330
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
59.5
ประเภทผลิตภัณฑ์
Round Cassette
แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)
220-230-240, 1, 50/60
ประเภทสารทำความเย็น
R32
เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))
- / 44 / 40 / 38 / -
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิดครีบ
S-FIN(HALF)
พื้นที่ใบหน้า (m²)
0.47
No.
2
แถว x คอลัมน์ x FPI
(2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)
พัดลมภายในอาคาร
อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)
- / 25.0 / 21.0 / 19.0
Quantity (EA)
1
ชนิด
3D Turbo Fan
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร
เอาท์พุต (No.)
1
เอาท์พุต (W)
136
ชนิด
BLDC
INDOOR UNIT
Power Supply (V, Ø, Hz)
220-230-240, 1, 50/60
Air Flow Rate (H / M / L) (m3/min)
25.0 / 21.0 / 19.0
Dimensions Body (W x H x D) (mm)
1050 x 330 x 1050
Fan Motor Type
BLDC
Net Weight (kg (lbs))
30 (-)
Safety Devices
Fuse
Sound Pressure Level Cooling (H / M / L) (dB(A))
44 / 40 / 38
มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)
ISO 3745
ยูนิตภายนอก
ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก
ZTUQ36GYLA0
Casing Color
Warm Gray
Compressor Type
Twin Rotary
Dimensions (W x H x D) (mm)
950 x 834 x 330
Fan Air Flow Rate (m3/min x No.)
60 X 1
Fan Motor Type
Axial Fan
Maximum Height Difference Outdoor Unit ~ Indoor Unit (Max.) (m (ft))
30 (-)
Net Weight (kg (lbs))
59.5 (-)
Piping Connections Gas (Outer Dia.) (mm (inch))
Φ15.88 (5/8)
Piping Connections Liquid (Outer Dia.) (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
Piping Length (Max.) (m (ft))
50 (-)
Power Supply Cable (included Earth) (No. x mm2 (AWG))
3C × 4.0 (11)
Power Supply (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
ประเภทสารทำความเย็น
R32
Sound Pressure Level Cooling (Rated) (dB(A))
55
ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ
ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)
Flare
ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)
Flare
แก๊ส (มม.(นิ้ว))
Φ15.88 (5/8)
ของเหลว (มม.(นิ้ว))
Φ9.52 (3/8)
POWER INPUT
Cooling (Rated) (kW) (T1)
3.09
กำลังไฟฟ้าเข้า (ภายในอาคาร)
H/M/L (W)
90 ( Rated )
แหล่งจ่ายพลังงาน
เคส 1
220-230-240, 1, 50/60
ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)
187~276
ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร
Supplied from ODU
อุปกรณ์ป้องกัน
ฟิวส์
O
ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม
O
สารทำความเย็น
ชนิดการควบคุม
EEV
ชนิด
R32
แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)
ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))
- / 44 / 40 / 38
น้ำหนัก
สุทธิ (kg)
30.0
จัดส่ง (kg)
38.6
