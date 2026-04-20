เครื่องปรับอากาศ Round Cassette 36,700 BTU

ZT-Q48GYLA0
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องปรับอากาศ Round Cassette 36,700 BTU ZT-Q48GYLA0
มุมมองด้านข้างของ LG Round Cassette
มุมมองด้านหน้าของ LG Round Cassette
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ดีไซน์เรียบหรูและบางกระทัดรัด
  • การออกแบบที่เผยให้เห็นตัวเครื่องน้อยที่สุด
  • ปรับองศาช่องกระจายลมได้ 6 ระดับ
  • การไหลของอากาศรอบทิศทางที่สมบูรณ์แบบ
  • ได้รับรางวัลจาก Reddot Design และ Pin up Design
  • ระดับการประหยัดพลังงานเบอร์ 5
เพิ่มเติม
ไอคอนแสดงมุมมองด้านข้างของ Round Cassette พร้อมลูกศรที่สื่อถึงรูปทรงที่บางลงและการออกแบบที่กะทัดรัด

การออกแบบเพรียวบางและกะทัดรัด

ตัวเครื่องบางลงถึง 15% ช่วยประหยัดพื้นที่ ขณะที่การจัดกลุ่มท่อและฝาครอบจุดแขวนช่วยสร้างลุคที่สะอาดตา

ไอคอนแสดงลูกศรที่ปล่อยออกมาจากทุกทิศทางเพื่อแสดงการกระจายลม 360 องศา

การกระจายลมแบบทรงกลม

การกระจายลมแบบทรงกลมให้ความเย็นอย่างทั่วถึง โดยไม่มีจุดอับความเย็น เพื่อการกระจายลมที่สบาย

มีไอคอนถ้วยรางวัลรูปดาวปรากฏขึ้น

ดีไซน์ที่ได้รับรางวัล

ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ที่โดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติชั้นนำ

ไอคอนรูปใบไม้ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบสายฟ้า สื่อถึงสัญลักษณ์ของการประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

LG มอบประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ทรงพลังและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยคอมเพรสเซอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

การฟอกอากาศ

  • แสดงผลการฟอกอากาศ

    Accessory

  • เซ็นเซอร์ PM 1.0

    Accessory

ไส้กรองอากาศ

  • ชนิด

    Pre - Filter

CAPACITY

  • Cooling (Min. ~ Rated ~ Max.) (kW) (T1)

    4.05~13.61~14.33

  • Cooling (Min. ~ Rated ~ Max.) (Btu/h) (T1)

    12,980~36,000~40,000

การจําแนกประเภท

  • โครงเครื่อง

    TY + U36A

การทำตามข้อกำหนด

  • ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)

    LG Electronics Inc. Korea (LG Electronics Inc. Thailand)

  • ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์

    ZTNQ48GYLA0

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น

    Round Cassette /ZTNQ48GYLA0

สายเชื่อมต่อ

  • สายไฟและสายสื่อสาร(H07RN-F, รวมสายดิน)(mm² × จำนวนแกน)

    0.75 x 4C

ความสะดวก

  • รีสตาร์ทอัตโนมัติ

    O

  • โหมดพัดลม

    O

  • แจ้งเตือนทำความสะอาดแผ่นกรอง

    O

  • สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง

    O

  • เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)

    Accessory

  • รีโมทคอนโทรล

    O

  • การทำงานอัตโนมัติ

    Accessory

  • การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    O

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Accessory

  • โหมดหลับสบาย

    O

ทำความเย็น

  • การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)

    Auto

  • อากาศสบาย

    O

  • ความเร็วพัดลม

    Advanced

  • กำลังในการทำความเย็น

    O

ความสามารถในการทำความเย็น

  • ที่กำหนด (Btu/h)

    47,100

  • ที่กำหนด (kW)

    13.8

อัตราการลดความชื้น

  • อัตราการลดความชื้น (ลิตร/ชม.)

    4.58

ขนาด

  • สุทธิ (W x H x D) (mm)

    1050 x 330 x 1050

  • จัดส่ง (W x H x D) (mm)

    1137 x 395 x 1132

ท่อระบาย (ใช้ปั๊มระบาย)

  • O.D/I.D (mm (inch))

    Ø32(1-1/4)/ Ø25(31/32)

EER / COP

  • Cooling¹ / Heating (W / W)

    2.87 / -

ลักษณะทางไฟฟ้า

  • มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)

    1.2

การประหยัดพลังงาน

  • ระดับพลังงาน

    No.5 ★★

ภายนอก

  • สี

    White

แผ่นกรอง

  • แผ่นกรองขั้นต้น

    O

ทั่วไป

  • กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)

    14330

  • กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

    13610/4050

  • การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

    4750/-

  • ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    1050 x 330 x 1050

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)

    30.0

  • ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    950 x 834 x 330

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)

    59.5

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

    Round Cassette

  • แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)

    220-230-240, 1, 50/60

  • ประเภทสารทำความเย็น

    R32

  • เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    - / 47 / 44 / 40 / -

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

  • ชนิดครีบ

    S-FIN(HALF)

  • พื้นที่ใบหน้า (m²)

    0.47

  • No.

    2

  • แถว x คอลัมน์ x FPI

    (2 x 12 x 21) + (1 x 12 x 21)

พัดลมภายในอาคาร

  • อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)

    - / 29.0 / 25.0 / 21.0

  • Quantity (EA)

    1

  • ชนิด

    3D Turbo Fan

มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร

  • เอาท์พุต (No.)

    1

  • เอาท์พุต (W)

    136

  • ชนิด

    BLDC

INDOOR UNIT

  • Power Supply (V, Ø, Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • Air Flow Rate (H / M / L) (m3/min)

    29.0 / 25.0 / 21.0

  • Dimensions Body (W x H x D) (mm)

    1050 x 330 x 1050

  • Fan Motor Type

    BLDC

  • Net Weight (kg (lbs))

    30 (-)

  • Safety Devices

    Fuse

  • Sound Pressure Level Cooling (H / M / L) (dB(A))

    47 / 44 / 40

มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

  • มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

    ISO 3745

ยูนิตภายนอก

  • ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก

    ZTUQ48GYLA0

  • Casing Color

    Warm Gray

  • Compressor Type

    Twin Rotary

  • Dimensions (W x H x D) (mm)

    950 x 834 x 330

  • Fan Air Flow Rate (m3/min x No.)

    60 X 1

  • Fan Motor Type

    Axial Fan

  • Maximum Height Difference Outdoor Unit ~ Indoor Unit (Max.) (m (ft))

    30 (-)

  • Net Weight (kg (lbs))

    59.5 (-)

  • Piping Connections Gas (Outer Dia.) (mm (inch))

    Φ15.88 (5/8)

  • Piping Connections Liquid (Outer Dia.) (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • Piping Length (Max.) (m (ft))

    50 (-)

  • Power Supply Cable (included Earth) (No. x mm2 (AWG))

    3C × 4.0 (11)

  • Power Supply (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • ประเภทสารทำความเย็น

    R32

  • Sound Pressure Level Cooling (Rated) (dB(A))

    55

ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)

    Flare

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)

    Flare

  • แก๊ส (มม.(นิ้ว))

    Φ15.88 (5/8)

  • ของเหลว (มม.(นิ้ว))

    Φ9.52 (3/8)

POWER INPUT

  • Cooling (Rated) (kW) (T1)

    4.75

กำลังไฟฟ้าเข้า (ภายในอาคาร)

  • H/M/L (W)

    90 ( Rated )

แหล่งจ่ายพลังงาน

  • เคส 1

    220-230-240, 1, 50/60

  • ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)

    187~276

ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร

  • ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร

    Supplied from ODU

อุปกรณ์ป้องกัน

  • ฟิวส์

    O

  • ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม

    O

สารทำความเย็น

  • ชนิดการควบคุม

    EEV

  • ชนิด

    R32

แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)

  • ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))

    - / 47 / 44 / 40

น้ำหนัก

  • สุทธิ (kg)

    30.0

  • จัดส่ง (kg)

    38.6

หากต้องการเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ LG B2B Partner Portal.