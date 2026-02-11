(PM 2.5, DUAL Vane) เครื่องปรับอากาศ 4-Way Cassette ขนาด 48,000 BTU
การฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน
แผ่นกรอง 5 ขั้นตอนช่วยขจัดกลิ่น เชื้อโรค และฝุ่น PM1.0 รองรับการใช้งานได้ยาวนาน
กระจายลม 4 ทางด้วย DUAL Vane
ดีไซน์ DUAL Vane ช่วยกระจายลมแบบไม่สัมผัสตัวโดยตรง และทำความเย็นอย่างทรงพลัง มอบความสบายที่ยืดหยุ่น
การเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi
เข้าถึงเครื่องปรับอากาศของคุณได้ทุกเมื่อและทุกที่ด้วยการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi
การควบคุมอัจฉริยะด้วย LG ThinQ
ควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณ และรับการแจ้งเตือนผ่านแอป LG ThinQ ใช้งานได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
สเปคทั้งหมด
การจําแนกประเภท
โครงเครื่อง
TM
ขนาด
สุทธิ (W x H x D) (mm)
840 x 288 x 840
จัดส่ง (W x H x D) (mm)
922 x 360 x 917
ท่อระบาย (ใช้ปั๊มระบาย)
O.D/I.D (mm (inch))
Ø32(1-1/4)/ Ø25(31/32)
ลักษณะทางไฟฟ้า
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)
1.2
ภายนอก
สี
White
ทั่วไป
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
13610
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
14330
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
840 x 288 x 840
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
26
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)
57.32
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
950 x 834 x 330
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
60.8
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)
134.04
ประเภทผลิตภัณฑ์
4-Way Cassette 48000 BTU
น้ำหนักผลิตภัณฑ์(กก.)
86.8
น้ำหนักผลิตภัณฑ์(ปอนด์)
191.36
ประเภทสารทำความเย็น
R32
เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))
- / 44 / 42 / 40
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
พื้นที่ใบหน้า (m²)
0.52
No.
2
แถว x คอลัมน์ x FPI
(2 x 12 x 19)+(1 x 10 x 19)
พัดลมภายในอาคาร
อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)
- / 32.0 / 30.0 / 28.0
ชนิด
Turbo Fan
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร
เอาท์พุต (No.)
124
เอาท์พุต (W)
1
ชนิด
BLDC
มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)
มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)
ISO 3745
ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ
ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)
Flare
ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)
Flare
แก๊ส (มม.(นิ้ว))
Φ15.88 (5/8)
ของเหลว (มม.(นิ้ว))
Φ9.52 (3/8)
แหล่งจ่ายพลังงาน
เคส 1
220-230-240, 1, 50/60
ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)
187~276
ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร
ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร
Supplied from ODU
อุปกรณ์ป้องกัน
ฟิวส์
O
ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม
O
สารทำความเย็น
ชนิด
R32
แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)
ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))
- / 44 / 42 / 40
น้ำหนัก
สุทธิ (kg)
26.0
จัดส่ง (kg)
31.0
