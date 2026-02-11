About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
(PM 2.5, DUAL Vane) เครื่องปรับอากาศ 4-Way Cassette ขนาด 48,000 BTU

(PM 2.5, DUAL Vane) เครื่องปรับอากาศ 4-Way Cassette ขนาด 48,000 BTU

(PM 2.5, DUAL Vane) เครื่องปรับอากาศ 4-Way Cassette ขนาด 48,000 BTU

ZT-Q48LMLA0
Right perspective view of the LG 1 Way Ceiling Cassette with the vane open.
Right perspective view of the LG 1 Way Ceiling Cassette with the vane close.
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit
Right perspective view of the LG 1 Way Ceiling Cassette with the vane open.
Right perspective view of the LG 1 Way Ceiling Cassette with the vane close.
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • การฟอกอากาศ 5 ขั้นตอนที่สะดวกและทรงพลัง
  • DUAL Vane, ป้องกันแบคทีเรีย
  • Wi-Fi
  • การเชื่อมต่อ LG ThinQ
เพิ่มเติม
เมื่ออากาศไหลผ่านแผ่นกรอง ระบบจะดักจับเชื้อโรค กลิ่นไม่พึงประสงค์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 1.0 ช่วยคงความสะอาดสดชื่นภายในอาคาร

การฟอกอากาศ 5 ขั้นตอน

แผ่นกรอง 5 ขั้นตอนช่วยขจัดกลิ่น เชื้อโรค และฝุ่น PM1.0 รองรับการใช้งานได้ยาวนาน

ภาพแสดงเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทางที่ด้านบน ซึ่งกำลังกระจายลมแบบสองชั้นลงสู่พื้นห้อง

กระจายลม 4 ทางด้วย DUAL Vane

ดีไซน์ DUAL Vane ช่วยกระจายลมแบบไม่สัมผัสตัวโดยตรง และทำความเย็นอย่างทรงพลัง มอบความสบายที่ยืดหยุ่น

ภาพแสดงไอคอน Wi-Fi อย่างชัดเจน เพื่อสื่อถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายและสถานะของสัญญาณที่มีอยู่

การเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi

เข้าถึงเครื่องปรับอากาศของคุณได้ทุกเมื่อและทุกที่ด้วยการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi

ภาพแสดงไอคอนสัญญานคลื่นวิทยุที่มีสัญลักษณ์รูปบ้านอยู่ภายใน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดีไซน์ของ LG ThinQ

การควบคุมอัจฉริยะด้วย LG ThinQ

ควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณ และรับการแจ้งเตือนผ่านแอป LG ThinQ ใช้งานได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

การจําแนกประเภท

  • โครงเครื่อง

    TM

ขนาด

  • สุทธิ (W x H x D) (mm)

    840 x 288 x 840

  • จัดส่ง (W x H x D) (mm)

    922 x 360 x 917

ท่อระบาย (ใช้ปั๊มระบาย)

  • O.D/I.D (mm (inch))

    Ø32(1-1/4)/ Ø25(31/32)

ลักษณะทางไฟฟ้า

  • มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)

    1.2

ภายนอก

  • สี

    White

ทั่วไป

  • กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)

    13610

  • กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

    14330

  • ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    840 x 288 x 840

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)

    26

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)

    57.32

  • ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    950 x 834 x 330

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)

    60.8

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)

    134.04

  • ประเภทผลิตภัณฑ์

    4-Way Cassette 48000 BTU

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์(กก.)

    86.8

  • น้ำหนักผลิตภัณฑ์(ปอนด์)

    191.36

  • ประเภทสารทำความเย็น

    R32

  • เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    - / 44 / 42 / 40

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

  • พื้นที่ใบหน้า (m²)

    0.52

  • No.

    2

  • แถว x คอลัมน์ x FPI

    (2 x 12 x 19)+(1 x 10 x 19)

พัดลมภายในอาคาร

  • อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)

    - / 32.0 / 30.0 / 28.0

  • ชนิด

    Turbo Fan

มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร

  • เอาท์พุต (No.)

    124

  • เอาท์พุต (W)

    1

  • ชนิด

    BLDC

มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

  • มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

    ISO 3745

ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)

    Flare

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)

    Flare

  • แก๊ส (มม.(นิ้ว))

    Φ15.88 (5/8)

  • ของเหลว (มม.(นิ้ว))

    Φ9.52 (3/8)

แหล่งจ่ายพลังงาน

  • เคส 1

    220-230-240, 1, 50/60

  • ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)

    187~276

ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร

  • ชนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังภายในอาคาร

    Supplied from ODU

อุปกรณ์ป้องกัน

  • ฟิวส์

    O

  • ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม

    O

สารทำความเย็น

  • ชนิด

    R32

แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)

  • ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))

    - / 44 / 42 / 40

น้ำหนัก

  • สุทธิ (kg)

    26.0

  • จัดส่ง (kg)

    31.0

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

Leaflet

ส่วนขยาย : pdf
04-4 Way Cassette-01.pdf
ดาวน์โหลด

หากต้องการเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ LG B2B Partner Portal.