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Window Facing Display
มุมมองที่โดดเด่นเกินกว่าคำว่าหน้าต่าง
ภายในกระจกเต็มบานของสำนักงานบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ มีการติดตั้ง “จอแสดงผลติดหน้าต่างความสว่างสูง” ในแนวตั้งและแนวนอนโดยหันหน้าออกไปด้านนอก และด้วยหน้าจอที่มีความสว่างสูง โฆษณาในจอแสดงผลภายนอกก็สามารถมองเห็นได้จากภายนอกแม้จะมีแสงแดดจัด
การมองเห็นที่ชัดเจนท่ามกลางแสงแดดจัด
ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังใส่แว่นกันแดดกำลังดูโฆษณาบนจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ในหน้าต่างร้านค้า และโฆษณาในจอแสดงผลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด
** แผ่นเสี้ยวคลื่น
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานในระดับสูงด้วย webOS
สามารถทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จพร้อมกันได้ และจัดการผ่านแพลตฟอร์ม web OS ได้อย่างง่ายดาย
การออกแบบตัวเครื่องบางเฉียบ
จอแสดงผลที่มีตัวเครื่องแบบบางเฉียบติดตั้งถัดจากหุ่นแสดงแบบในหน้าต่างร้านค้ากำลังแสดงเนื้อหาโฆษณาส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน
ช่วงอุณหภูมิทำงานที่กว้าง
จอแสดงผลทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 0℃-40℃
การควบคุมความสว่างอัจฉริยะ
การควบคุมความสว่างอัจฉริยะ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
การจัดแสดงเนื้อหาและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย
การจัดแสดงเนื้อหาและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย
การตรวจสอบผ่านเว็บ (ตัวจัดการควบคุม)
การตรวจสอบผ่านเว็บ (ตัวจัดการควบคุม)
สเปคทั้งหมด
-
Screen Size
-
55"
-
Panel Technology
-
IPS, M+ (WRGB)
-
Native Resolution
-
1920x1080 (FHD)
-
Brightness
-
4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)
-
Contrast Ratio
-
1,000:1
-
Dynamic CR
-
500,000:1
-
Color gamut
-
NTSC 72%
-
Viewing Angle(H x V)
-
178x178
-
Color Depth
-
8bit, 16.7Million colors
-
Response Time
-
9ms(G to G)
-
Surface Treatment(Haze)
-
3%
-
Operation Hours (Hours/Day)
-
24/7
-
Portrait / Landscape
-
Yes / Yes
-
QWP(Quarter Wave Plate)
-
Yes
-
Input
-
HDMI (2, HDCP1.4), DP (1,HDCP1.3), RS232C IN (4pin phone jack), RJ45(LAN), IR IN, USB2.0 Type A (1)
-
Output
-
DP Out (Input DP/HDMI), Externel Speaker Out (L/R, 10W+10W), RS232C OUT
-
Bezel Width
-
12.0/9.9/9.9/12.0 mm
-
Weight(Head)
-
26.0Kg
-
Packed Weight
-
31.2Kg
-
Monitor Dimension(W x H x D)
-
1235.5 x 709.4 x 85.4mm
-
VESA™ Standard Mount Interface
-
600 x 400
-
HW
-
Internal Memory 16GB, Wi-Fi Built-in, Temperature Sensor, Auto Brightness sensor, Acceleration(Gyro) Sensor, Local Key Operation, FAN
-
SW
-
webOS (webOS4.1), Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail over, Background Image(Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode(RS-232C Sync, Local Network Sync, Backlight Sync), Multi-screen(PIP, PBP(2)), Screen Share, Video Tag(4), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Tile Mode Setting(Max. 15x15), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Power (Smart Energy Saving, PM mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI(CEC), SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom
-
Operation Temperature
-
0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30°C (Direct Sunlight)
-
Operation Humidity
-
10 % to 80 %
-
Power Supply
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Power Type
-
Built-In Power
-
Typ.
-
375W
-
Max.
-
400W
-
BTU (British Thermal Unit)
-
1280 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)
-
Safety
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ErP
-
Yes
-
SuperSign CMS
-
Yes
-
SuperSign Control / Control+
-
Yes
-
Signage 365 Care
-
Yes (LG Connectedcare)
-
Basic
-
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender
-
Optional
-
WM-L640V(Landscape wall mount),
WM-P640V(Portrait wall mount)
** Stand is not available
-
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