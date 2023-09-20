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Window Facing Display

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

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แหล่งข้อมูล

Window Facing Display

55XS4J

Window Facing Display

มุมมองที่โดดเด่นเกินกว่าคำว่าหน้าต่าง

ภายในกระจกเต็มบานของสำนักงานบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ มีการติดตั้ง “จอแสดงผลติดหน้าต่างความสว่างสูง” ในแนวตั้งและแนวนอนโดยหันหน้าออกไปด้านนอก และด้วยหน้าจอที่มีความสว่างสูง โฆษณาในจอแสดงผลภายนอกก็สามารถมองเห็นได้จากภายนอกแม้จะมีแสงแดดจัด

* รูปภาพทั้งหมดในหน้านี้มีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

การมองเห็นที่ชัดเจนท่ามกลางแสงแดดจัด

ด้วยความสว่างระดับ 4,000 nits* เครื่อง XS4J จึงสามารถแสดงเนื้อหาได้อย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจในพื้นที่สาธารณะได้ดี ซึ่งนับว่าเป็นจอแสดงผลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดแสดงกลางแจ้ง QWP** ช่วยในการมองเห็นที่ชัดเจน แม้ว่าผู้รับชมจะกำลังใส่แว่นกันแดดอยู่ก็ตาม

ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังใส่แว่นกันแดดกำลังดูโฆษณาบนจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ในหน้าต่างร้านค้า และโฆษณาในจอแสดงผลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด

* สูงสุด 4,000 nits, เดิม 3,200 nits (อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LG ที่จัดทำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021)
** แผ่นเสี้ยวคลื่น

ประสิทธิภาพด้านการใช้งานในระดับสูงด้วย webOS

Quad Core SoC* สามารถทำงานหลายงานได้พร้อมกันโดยไม่ต้องมีเครื่องเล่นมีเดียแยก นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม webOS 4.1 ช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้ใช้ด้วย UI ที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือพัฒนาแอปที่เรียบง่าย

สามารถทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จพร้อมกันได้ และจัดการผ่านแพลตฟอร์ม web OS ได้อย่างง่ายดาย

* ชิปในระบบ

การออกแบบตัวเครื่องบางเฉียบ

XS4J ดึงดูดสายตาด้วยการออกแบบที่งดงาม ผสมผสานตัวเครื่องแบบบางเฉียบ จอแสดงผลเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นเนื้อหาที่เล่นอยู่และบรรยากาศโดยรวมของร้านค้าได้อย่างชัดเจน

จอแสดงผลที่มีตัวเครื่องแบบบางเฉียบติดตั้งถัดจากหุ่นแสดงแบบในหน้าต่างร้านค้ากำลังแสดงเนื้อหาโฆษณาส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน

* ความกว้างตัวเครื่อง (T,B / R,L) : 12.0 / 9.9 มม. (55XS4J), 9.0 / 6.5 มม. (49XS4J)

ช่วงอุณหภูมิทำงานที่กว้าง

XS4J สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิต่าง ๆ ตั้งแต่ 0-40°C*.

จอแสดงผลทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 0℃-40℃

* อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LG ที่จัดทำในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

การควบคุมความสว่างอัจฉริยะ

มีการปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับสภาพแสงแวดล้อม ความสว่างจะมากขึ้นในที่ที่มีแสงจัดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน และความสว่างจะลดลงในที่ที่มีแสงน้อยเพื่อการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

การควบคุมความสว่างอัจฉริยะ

* คุณสมบัตินี้อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ LG ที่จัดทำในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

XS4J มีความประหยัดพลังงาน* ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ความสว่างเพียง 4,000 nits ในที่ที่มีความสว่างสูง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

* ปริมาณการใช้พลังงานแบบเดิมของ XS4J อยู่ในระดับ 345W(49XS4J), 375W(55XS4J) ใน ‘โหมดเปิด’ โดยอ้างอิงจากการทดสอบภายในที่จัดทำในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมจริง

การจัดแสดงเนื้อหาและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย

XS4J มีระบบ Wi-Fi ฝังตัวซึ่งทำให้จัดแสดงเนื้อหาและอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบไร้สายได้

การจัดแสดงเนื้อหาและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย

การตรวจสอบผ่านเว็บ (ตัวจัดการควบคุม)

นี่คือโซลูชันตรวจสอบผ่านเว็บ ซึ่งช่วยให้การควบคุมผู้ใช้ทำได้ง่าย โดยให้ผู้ใช้มีสิทธิเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจากโทรศัพท์มือถือหรือพีซีของพวกเขา ตราบใดที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ให้สิทธิเข้าถึงทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบยูนิต ทำการปรับเปลี่ยน และควบคุมแบบเรียลไทม์ได้จากระยะไกล

การตรวจสอบผ่านเว็บ (ตัวจัดการควบคุม)

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สเปคทั้งหมด

PANEL

Screen Size

55"

Panel Technology

IPS, M+ (WRGB)

Native Resolution

1920x1080 (FHD)

Brightness

4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)

Contrast Ratio

1,000:1

Dynamic CR

500,000:1

Color gamut

NTSC 72%

Viewing Angle(H x V)

178x178

Color Depth

8bit, 16.7Million colors

Response Time

9ms(G to G)

Surface Treatment(Haze)

3%

Operation Hours (Hours/Day)

24/7

Portrait / Landscape

Yes / Yes

QWP(Quarter Wave Plate)

Yes

CONNECTIVITY(JACK INTERFACE)

Input

HDMI (2, HDCP1.4), DP (1,HDCP1.3), RS232C IN (4pin phone jack), RJ45(LAN), IR IN, USB2.0 Type A (1)

Output

DP Out (Input DP/HDMI), Externel Speaker Out (L/R, 10W+10W), RS232C OUT

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Width

12.0/9.9/9.9/12.0 mm

Weight(Head)

26.0Kg

Packed Weight

31.2Kg

Monitor Dimension(W x H x D)

1235.5 x 709.4 x 85.4mm

VESA™ Standard Mount Interface

600 x 400

KEY FEATURE

HW

Internal Memory 16GB, Wi-Fi Built-in, Temperature Sensor, Auto Brightness sensor, Acceleration(Gyro) Sensor, Local Key Operation, FAN

SW

webOS (webOS4.1), Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail over, Background Image(Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode(RS-232C Sync, Local Network Sync, Backlight Sync), Multi-screen(PIP, PBP(2)), Screen Share, Video Tag(4), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Tile Mode Setting(Max. 15x15), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Power (Smart Energy Saving, PM mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI(CEC), SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Temperature

0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30°C (Direct Sunlight)

Operation Humidity

10 % to 80 %

POWER

Power Supply

AC 100-240V~, 50/60Hz

Power Type

Built-In Power

POWER CONSUMPTION

Typ.

375W

Max.

400W

BTU (British Thermal Unit)

1280 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)

CERTIFICATION

Safety

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ErP

Yes

SOFTWARE COMPATIBILITY

SuperSign CMS

Yes

SuperSign Control / Control+

Yes

Signage 365 Care

Yes (LG Connectedcare)

ACCESSORY

Basic

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender

Optional

WM-L640V(Landscape wall mount),
WM-P640V(Portrait wall mount)
** Stand is not available

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