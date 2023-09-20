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75'' UHD IR-Type Touch Interactive Digital Board
75'' UHD IR-Type Touch Interactive Digital Board
ระบบอินเทอร์แอคทีฟที่แท้จริง
รองรับการรวมตัวกันของผู้คน
เมื่อคุณครูทำเครื่องหมายต่างๆ ในเครื่อง TR3DJ เครื่องหมายนั้นจะแสดงบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนในเวลาเดียวกัน
* 86 นิ้ว
* รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น
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สเปคทั้งหมด
-
พื้นฐาน
-
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
ตัวเลือก
-
NO
-
OSD
-
English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian
-
สีขอบจอ
-
Black
-
ความกว้างของขอบจอ
-
T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm
-
ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1863 x 1140 x 225mm
-
ที่จับ
-
YES
-
ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)
-
1710 x 1020 x 87mm
-
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
-
68.1Kg
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อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA
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800 x 400 mm
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น้ำหนัก (ส่วนหัว)
-
53.1Kg
-
แหล่งจ่ายไฟ
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
ประเภทพลังงาน
-
Built-in Power
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ลำโพง (ในตัว)
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YES (10W x 2)
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OPS Power ในตัว
-
YES
-
ใช้งานร่วมกับ OPS Type
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YES (Slot)
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EMC
-
FCC Class "A" / CE
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ERP / Energy Star
-
YES / NO
-
ความปลอดภัย
-
CB / NRTL
-
ความชื้นในการทำงาน
-
10 % to 80 %
-
อุณหภูมิในการทำงาน
-
0 °C to 40 °C
-
BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)
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887 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
-
0.5W
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สูงสุด
-
350W
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ปิดเครื่อง
-
0.5W
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เดิม
-
260W
-
ความแม่นยำ (ทั่วไป)
-
±2.0mm
-
ขนาดวัตถุที่ใช้ได้สำหรับการสัมผัส
-
Ø3 mm ↑
-
อินเทอร์เฟซ
-
USB2.0
-
จุด Multi Touch
-
Max. 20 Points
-
การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ
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Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)
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ความหนาของกระจกนิรภัย
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4mm (Anti-Glare)
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การส่งผ่านของกระจกนิรภัย
-
0.87
-
เวลาตอบสนอง (แอพ 'Paint' บนพีซี Windows 10)
-
10ms ↓
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อัตราส่วนกว้าง-ยาว
-
16:9
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ประเภทแบ็กไลต์
-
Direct
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ความสว่าง
-
390nit (Typ., without Glass)
-
ความลึกสี (จำนวนสี)
-
1.07 Billion colors
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ช่วงสี
-
NTSC 68%
-
อัตราส่วนคอนทราสต์
-
1,200:1
-
ไดนามิก CR
-
NO
-
อายุการใช้งาน
-
30,000Hrs (Min.)
-
ความละเอียดเดิม
-
3840 x 2160 (UHD)
-
ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง/วัน)
-
16/7
-
เทคโนโลยีแผง
-
IPS
-
แนวตั้ง / แนวนอน
-
NO / YES
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อัตราการรีเฟรช
-
60Hz
-
เวลาตอบสนอง
-
8ms (G to G)
-
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)
-
75
-
การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)
-
Haze 25%
-
มุมการมอง (H x V)
-
178º x 178º
-
เสียงเข้า
-
YES
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เสียงออก
-
YES
-
DP เข้า
-
NO
-
DP ออก
-
NO
-
DVI-D เข้า
-
NO
-
ลำโพงภายนอก ออก
-
NO
-
HDMI เข้า
-
YES (3ea)
-
HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)
-
2.2/1.4
-
HDMI ออก
-
NO
-
IR เข้า
-
NO
-
RGB เข้า
-
YES
-
RJ45(LAN) เข้า
-
YES (1ea)
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RJ45(LAN) ออก
-
NO
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RS232C เข้า
-
YES
-
RS232C ออก
-
NO
-
Touch USB
-
USB2.0 Type B (2ea)
-
USB เข้า
-
USB3.0 Type A (3ea), USB2.0 Type A (3ea)
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Connected Care
-
NO
-
Bluetooth
-
Bluetooth 4.0
-
CPU
-
Dual core A73+Dual core A53
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GPU
-
Dual Core Mail G51
-
LAN
-
Gigabit LAN
-
หน่วยความจำ(RAM)
-
3GB
-
เวอร์ชั่น OS (Android)
-
Android 8
-
ที่เก็บข้อมูล
-
32GB
-
Wi-Fi
-
802.11a/b/g/n/ac
-
การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)
-
YES
-
เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ
-
NO
-
หน่วยความจำภายใน (eMMC)
-
32GB
-
การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง
-
YES
-
ไฟแสดงสถานะ
-
YES
-
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
-
NO
-
Wi-Fi/BT (ในตัว)
-
YES
-
ภาพโลโก้ขณะบูต
-
YES
-
Crestron Connected
-
NO
-
HDMI-CEC
-
YES
-
พร้อมสำหรับเครือข่าย
-
NO
-
PBP
-
NO
-
PIP
-
NO
-
โหมด PM
-
NO
-
Screen Share
-
YES
-
การตั้งค่าการโคลนข้อมูล
-
NO
-
ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ
-
NO
-
Wake on LAN
-
NO
-
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