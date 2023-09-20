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75'' UHD IR-Type Touch Interactive Digital Board

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

75'' UHD IR-Type Touch Interactive Digital Board

75TR3DJ-B

75'' UHD IR-Type Touch Interactive Digital Board

มุมมองด้านหน้าพร้อมภาพ

ระบบอินเทอร์แอคทีฟที่แท้จริง
รองรับการรวมตัวกันของผู้คน

เมื่อคุณครูทำเครื่องหมายต่างๆ ในเครื่อง TR3DJ เครื่องหมายนั้นจะแสดงบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนในเวลาเดียวกัน

* 86 นิ้ว
* รูปภาพทั้งหมดมีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

เด็กสามคนกำลังวาดบนจอ TR3DJ พร้อมกัน

Multi Touch

TR3DJ series สามารถใช้จุด Multi Touch ได้สูงสุด 20 จุด ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ประสบการณ์การสัมผัสกระดานดูมีชีวิตชีวาและทำให้การร่วมมือต่างๆ ง่ายมากยิ่งขึ้น
ผู้ใช้เขียนข้อความ 'Dreams come true' โดยใช้ปากกาอิเล็กทรอนิกส์บน TR3DJ ซึ่งมีด้วยช่องว่าง 1 มม. ระหว่างหน้าจอและกระจกนิรภัย

การมองเห็นที่ดีขึ้นด้วยพารัลแลกซ์ต่ำ

ด้วยช่องว่าง 1 มม. ระหว่างหน้าจอและกระจกนิรภัย ซึ่งรองรับพารัลแลกซ์ต่ำ TR3DJ series จึงให้การสัมผัสที่แม่นยำและประสบการณ์การเขียนที่ยอดเยี่ยม
ครูและเด็กกำลังแก้ปริศนาอักษรไขว้บนหน้าจอร่วมกันโดยใช้ปากกาสไตลัส

ปากกาสองแบบ &
สองสี

ปากกาสไตลัสมีสองสีและมีขนาดปลายปากกาที่แตกต่างกันสองขนาดคือ 3 มม. และ 8 มม. ปากกาสองแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้เขียนและวาดภาพได้ในเวลาเดียวกัน
ภาพเดียวกันแสดงบนสองหน้าจอที่แยกออกจากกัน แสดงให้เห็นว่า TR3DJ สามารถเขียนและใส่คำอธิบายประกอบในทุกแหล่งข้อมูล

ประสบการณ์การเขียนที่ง่ายดาย

TR3DJ series ช่วยให้คุณเขียนและใส่คำอธิบายประกอบในแหล่งข้อมูล ดังนั้นประสบการณ์การเขียนของคุณจึงเป็นเรื่องง่ายและน่าพึงพอใจ
ครูกำลังสอนเด็กนักเรียน และหน้าจอบนจอแสดงผลกำลังแชร์ไปยังแล็ปท็อปของนักเรียนแต่ละคน

Air Class

Air Class รองรับการเชื่อมต่อกับนักเรียนได้สูงสุด 30 คน และสามารถจัดการประชุมแบบโต้ตอบสำหรับอุปกรณ์มือถือที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การลงคะแนนเสียง การตอบคำถาม และการแชร์ข้อความโครงการ Air Class เข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากแถบเครื่องมือหลักของ TR3DJ
สล็อต OPS ในตัวช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปภายนอกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันได้อย่างหลากหลาย

สล็อต OPS ในตัว

TR3DJ series รองรับสล็อต OPS* ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ OPS* ไว้ที่ด้านหลังของกระดานดิจิทัลได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายโดยไม่เชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปภายนอกให้ยุ่งยาก ซึ่งคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างหลากหลาย

* OPS : Open Pluggable Specification
หน้าจอแล็ปท็อปของนักเรียนและมือถือของครูกำลังแชร์อยู่บนจอแสดงผล

ScreenShare Pro

ScreenShare Pro ช่วยให้คุณสามารถแสดงหน้าจอที่แชร์หรือไฟล์บนหน้าจอได้มากถึงหกหน้าจอในแบบเรียลไทม์ และยังเพิ่มประโยชน์ใช้สอยโดยให้ผู้ใช้สามารถแชร์อุปกรณ์ Chromecast และ Apple ที่มิเรอร์อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
คนสามคนรวมตัวกันที่ห้องประชุม โดยจัดการประชุมเสมือนจริงกับคนอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ

การเชื่อมต่อบลูทูธ

TR3DJ รองรับการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน เพื่อให้สามารถจัดการประชุมและชั้นเรียนออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างราบรื่น
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังค้นหาข้อมูลด้วยการใช้เว็บเบราว์เซอร์

เว็บเบราว์เซอร์

TR3DJ series รองรับเว็บเบราว์เซอร์ Android ในตัว คุณจึงสามารถค้นหาเว็บได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ภายนอก
ฟังก์ชั่นแถบเครื่องมือช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น spotlight และ air class ได้อย่างง่ายดาย

แถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือช่วยให้คุณค้นหาและเรียกใช้เครื่องมือที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์คำอธิบายประกอบใช้ได้กับไฟล์แทบทุกประเภท และคุณสามารถไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการเน้นโดยใช้ฟังก์ชั่น Spotlight ฟีเจอร์การนับถอยหลังและนาฬิกาจับเวลาช่วยให้คุณจัดการเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครูกำลังสอนนักเรียนในชั้นเรียน และนักเรียนกำลังฟังเสียงจาก TR3DJ

ประสบการณ์ด้านเสียง

TR3DJ series รองรับลำโพงในตัวทั้งสองด้านของกรอบด้านหน้าซึ่งให้ประสบการณ์ด้านเสียงที่ชัดเจน
เพื่อความปลอดภัย USB จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผล

USB Block

USB Block Mode เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกคัดลอกไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนับว่าจำเป็นสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

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สเปคทั้งหมด

อุปกรณ์เสริม

พื้นฐาน

Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

ตัวเลือก

NO

ภาษา

OSD

English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian

ข้อมูลจำเพาะทางกลไก

สีขอบจอ

Black

ความกว้างของขอบจอ

T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm

ขนาดกล่องบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)

1863 x 1140 x 225mm

ที่จับ

YES

ขนาดมอนิเตอร์ (กว้าง x สูง x ลึก)

1710 x 1020 x 87mm

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

68.1Kg

อินเทอร์เฟซติดตั้งมาตรฐาน VESA

800 x 400 mm

น้ำหนัก (ส่วนหัว)

53.1Kg

ไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

AC 100-240V~, 50/60Hz

ประเภทพลังงาน

Built-in Power

เสียง

ลำโพง (ในตัว)

YES (10W x 2)

ความเข้ากันได้ของ OPS

OPS Power ในตัว

YES

ใช้งานร่วมกับ OPS Type

YES (Slot)

การรับรอง

EMC

FCC Class "A" / CE

ERP / Energy Star

YES / NO

ความปลอดภัย

CB / NRTL

สภาวะแวดล้อม

ความชื้นในการทำงาน

10 % to 80 %

อุณหภูมิในการทำงาน

0 °C to 40 °C

การใช้พลังงาน

BTU (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ)

887 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)

DPM

0.5W

สูงสุด

350W

ปิดเครื่อง

0.5W

เดิม

260W

คุณสมบัติเฉพาะ - ระบบสัมผัส

ความแม่นยำ (ทั่วไป)

±2.0mm

ขนาดวัตถุที่ใช้ได้สำหรับการสัมผัส

Ø3 mm ↑

อินเทอร์เฟซ

USB2.0

จุด Multi Touch

Max. 20 Points

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

ความหนาของกระจกนิรภัย

4mm (Anti-Glare)

การส่งผ่านของกระจกนิรภัย

0.87

เวลาตอบสนอง (แอพ 'Paint' บนพีซี Windows 10)

10ms ↓

แผง

อัตราส่วนกว้าง-ยาว

16:9

ประเภทแบ็กไลต์

Direct

ความสว่าง

390nit (Typ., without Glass)

ความลึกสี (จำนวนสี)

1.07 Billion colors

ช่วงสี

NTSC 68%

อัตราส่วนคอนทราสต์

1,200:1

ไดนามิก CR

NO

อายุการใช้งาน

30,000Hrs (Min.)

ความละเอียดเดิม

3840 x 2160 (UHD)

ชั่วโมงการทำงาน (ชั่วโมง/วัน)

16/7

เทคโนโลยีแผง

IPS

แนวตั้ง / แนวนอน

NO / YES

อัตราการรีเฟรช

60Hz

เวลาตอบสนอง

8ms (G to G)

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)

75

การดูแลพื้นผิว (ความขุ่นมัว)

Haze 25%

มุมการมอง (H x V)

178º x 178º

การเชื่อมต่อ

เสียงเข้า

YES

เสียงออก

YES

DP เข้า

NO

DP ออก

NO

DVI-D เข้า

NO

ลำโพงภายนอก ออก

NO

HDMI เข้า

YES (3ea)

HDMI เข้า (เวอร์ชั่น HDCP)

2.2/1.4

HDMI ออก

NO

IR เข้า

NO

RGB เข้า

YES

RJ45(LAN) เข้า

YES (1ea)

RJ45(LAN) ออก

NO

RS232C เข้า

YES

RS232C ออก

NO

Touch USB

USB2.0 Type B (2ea)

USB เข้า

USB3.0 Type A (3ea), USB2.0 Type A (3ea)

ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์

Connected Care

NO

คุณสมบัติเฉพาะ - สร้างบอร์ด

Bluetooth

Bluetooth 4.0

CPU

Dual core A73+Dual core A53

GPU

Dual Core Mail G51

LAN

Gigabit LAN

หน่วยความจำ(RAM)

3GB

เวอร์ชั่น OS (Android)

Android 8

ที่เก็บข้อมูล

32GB

Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac

คุณสมบัติพิเศษ

การเคลือบคงแบบ (พาวเวอร์บอร์ด)

YES

คุณสมบัติ - ฮาร์ดแวร์

เซ็นเซอร์ความสว่างอัตโนมัติ

NO

หน่วยความจำภายใน (eMMC)

32GB

การควบคุมปุ่มภายในเครื่อง

YES

ไฟแสดงสถานะ

YES

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

NO

Wi-Fi/BT (ในตัว)

YES

คุณสมบัติ - ซอฟต์แวร์

ภาพโลโก้ขณะบูต

YES

Crestron Connected

NO

HDMI-CEC

YES

พร้อมสำหรับเครือข่าย

NO

PBP

NO

PIP

NO

โหมด PM

NO

Screen Share

YES

การตั้งค่าการโคลนข้อมูล

NO

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

NO

Wake on LAN

NO

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