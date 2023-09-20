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75'' LG CreateBoard

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

75'' LG CreateBoard

75TR3DK-B

75'' LG CreateBoard

Front view with infill image
สามารถล็อกอินได้ง่ายๆ ด้วยคิวอาร์โค้ด ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมชั้นเรียน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ล็อกเอาต์ออกจากระบบ

ล็อกอิน QR สำหรับ
การเข้าถึงคลาวด์อย่างง่ายดาย

คิวอาร์โค้ด (QR code) บนหน้าจอหลักช่วยลดเวลาในการเตรียมการสำหรับชั้นเรียน โดยรองรับการตรวจสอบรับรองอุปกรณ์ส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานแอปต่างๆ บน LG CreateBoard รวมถึง Google Drive และ OneDrive ด้วยการยืนยัน QR เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการล็อกอินเพิ่มเติม เมื่อจบบทเรียน ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มล็อกเอาต์ เพื่อตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรั่วไหล
ด้วยฟังก์ชั่น Flicker-free ของ LG CreateBoard แม้ว่าคุณจะมองหน้าจอเป็นเวลานาน คุณก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ยกระดับการถนอมสายตา

LG CreateBoard มาพร้อมกับฟังก์ชั่น Flicker-free ด้วยการลดการกะพริบของแสงพื้นหลังของจอภาพ ผู้ใช้จึงสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
LG CreateBoard มีพอร์ตที่ด้านหน้า เช่น USB และ HDMI

ดีไซน์การเชื่อมต่อด้านหน้า

LG CreateBoard มีพอร์ตแสดงผลและลำโพงด้านหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งครูและนักเรียน ช่วยให้นำเสนอเนื้อหาได้ง่ายขึ้นพร้อมเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้น
สล็อต OPS แบบในตัวทำให้การติดตั้ง OPS เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้เดสก์ท็อปภายนอก

สล็อต OPS ในตัว

LG CreateBoard รองรับสล็อต OPS ซึ่งช่วยให้คุณติดตั้งเดสก์ท็อป OPS ไว้ที่ด้านหลังของ LG CreateBoard ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อปภายนอกให้ยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

* OPS : Open Pluggable Specification
ฟังก์ชั่น Smart Viewing ประกอบด้วยโหมดหลายหน้าต่างที่แสดงข้อมูลแบบเคียงข้างกัน และโหมด picture-in-picture ที่สามารถแทนที่ข้อมูลอื่นที่อยู่ด้านบนของข้อมูลที่แสดง

Smart Viewing

ฟีเจอร์ Smart Viewing ของ LG CreateBoard ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงเนื้อหาตั้งแต่สองรายการขึ้นไปบนหน้าจอเดียวกันพร้อมกันโดยไม่ต้องกด Alt-tab ซ้ำๆ ทำให้การสอนสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแสดงเนื้อหาสองรายการเคียงข้างกัน (โหมดหลายหน้าต่าง) หรือสามารถแสดงเนื้อหาหนึ่งรายการซ้อนทับบนอีกเนื้อหาหนึ่งได้ (โหมด picture-in-picture)

* โหมดหลายหน้าต่างอาจใช้ไม่ได้กับบางแอป
* โหมด PIP พร้อมใช้งานสำหรับหน้าจอแหล่งสัญญาณภายนอก
หากไม่มีอินพุตในช่วงเวลาหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย และสามารถเปิดหรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งเวลา ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

หากอุปกรณ์ไม่ได้รับสัญญาณอินพุตจากภายนอกตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดหรือปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามเวลาหรือวันที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน

การจัดการปัญหา

ยกระดับห้องเรียนด้วย LG CreateBoard

กำลังดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน และหน้าจอเนื้อหาการเรียนรู้ซึ่งแสดงอยู่บน LG CreateBoard ที่ติดตั้งไว้บนผนังห้องเรียน กำลังถูกแชร์บนแท็บเล็ตของนักเรียน

* รูปภาพทั้งหมดในหน้านี้มีไว้สำหรับการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

เทมเพลตการสอนที่หลากหลาย

LG CreateBoard นำเสนอเทมเพลตเพื่อการศึกษาและเครื่องมือการสอนที่หลากหลาย เช่น ไม้บรรทัด ตาราง และกระดาษโน้ต ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย การแก้ไขรูปภาพและวิดีโอกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย LG CreateBoard และยังสามารถแบ่งปันทรัพยากรที่สร้างขึ้นให้แก่ผู้อื่นได้อย่างง่ายดายผ่านคิวอาร์โค้ด

นักเรียนกำลังแก้โจทย์โดยใช้ไม้บรรทัดแบบต่างๆ ในเมนู LG CreateBoard

Multi Touch

LG CreateBoard สามารถตรวจจับได้ถึง 40 จุดพร้อมกันสำหรับการทำงานแบบ Multi Touch ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การสัมผัสกระดานที่เหมือนจริง ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง และช่วยให้เกิดสมาธิในการเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ในห้องเรียน นักเรียนหลายคนกำลังเขียนพร้อมกันบนหน้าจอ LG CreateBoard

* รับรู้ได้สูงสุด 32 จุดในสภาพแวดล้อม Android และรับรู้ได้สูงสุด 40 จุดในสภาพแวดล้อม Windows
* สามารถรับรู้ได้สูงสุด 10 จุดในแอปการเขียน

ง่ายแก่การบันทึก / นำเข้า / ส่งออก

LG CreateBoard มีฟังก์ชั่นนำเข้าและส่งออกที่ใช้งานง่าย สามารถบันทึกและนำเข้าทรัพยากรไปยังและจาก Google Drive หรือ OneDrive ได้โดยตรง และสามารถนำเข้าไฟล์จากไดรฟ์ USB (ผู้ใช้สามารถเรียกดูทรัพยากรที่บันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูล USB)

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนสามารถแชร์ผ่านฟังก์ชั่นนำเข้าและส่งออกของ LG CreateBoard หลังเลิกเรียน

LG ConnectedCare DMS

LG ConnectedCare DMS เป็นโซลูชั่นคลาวด์สำหรับการตรวจสอบ ควบคุม และจัดการสถานะของ LG CreateBoard ที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาจากระยะไกล ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรที่สำคัญบนอุปกรณ์โดยไม่ต้องไปยังสถานที่ติดตั้งโดยตรง

ผู้จัดการฝ่ายไอทีกำลังจัดการ/ควบคุมสถานะของ LG CreateBoard ผ่าน LG ConnectedCare DMS

* 'LG ConnectedCare DMS' ต้องซื้อแยกต่างหาก
* ความพร้อมใช้งานของบริการ 'LG ConnectedCare DMS' จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้นกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ LG ในภูมิภาคของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
* LG ConnectedCare DMS รองรับ TR3DJ/TR3PJ/TR3DK Series ณ ตอนนี้ (รวมถึงรุ่นอื่นๆ ในอนาคต) ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการรับสัญญาณเตือน/ข้อผิดพลาดสำหรับแปดหมวดหมู่ เช่น อุณหภูมิจอแสดงผล การใช้งาน CPU ฯลฯ สถานะปัจจุบันของปัญหาจะแสดงเป็นหมวดหมู่อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถตอบสนองแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการปัญหาได้จากระยะไกลด้วยโซลูชั่น LG ConnectedCare DMS

แชร์หน้าจอแบบไร้สาย

LG CreateBoard Share ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงหน้าจอที่แชร์ได้สูงสุด 9 หน้าจอ หรือแชร์ไฟล์บนหน้าจอแบบเรียลไทม์ เมื่อติดตั้งแอป LG CreateBoard Share บนอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถส่งไฟล์จากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแอป LG CreateBoard Share ได้อย่างง่ายดาย และยังมีการควบคุมด่วนหลายอย่างที่สามารถดำเนินการโดยโฮสต์

LG CreateBoard สามารถแชร์หน้าจอกับอุปกรณ์หลายเครื่องแบบเรียลไทม์ผ่านแอปและเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

* LG CreateBoard ยังรองรับการแชร์แบบไม่ใช้แอปสำหรับพีซี (ผ่านเว็บไซต์) และอุปกรณ์พกพาภายในเครือข่ายเดียวกัน
* เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ติดตั้งแอปเฉพาะ (LG CreateBoard Share)

การเชื่อมต่อบลูทูธ

LG CreateBoard รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลำโพง เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ซึ่งนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน เพื่อให้สามารถจัดการชั้นเรียนออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างราบรื่น

LG CreateBoard สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และลำโพง ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่อ C-type

การเชื่อมต่อ USB-C ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อ และช่วยให้สามารถชาร์จไฟและส่งข้อมูลได้พร้อมกันผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว

LG CreateBoard ส่งข้อมูลอย่างง่ายดายผ่านการเชื่อมต่อ USB-C และสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด 65W

* สาย USB Type-C จำหน่ายแยกต่างหาก
พิมพ์

สเปคทั้งหมด

PANEL

Screen Size

75"

Panel Technology

IPS

Back Light Type

Direct

Aspect Ratio

16:9

Native Resolution

3840x2160 (UHD)

Refresh Rate

60 Hz

Brightness

440nit(wo Glass, max), 390nit (wo Glass, typ)
400nit(w Glass, typ), 350nit (w Glass, typ)

Contrast Ratio

1200:1

Dynamic CR

50,000:1

Color gamut

NTSC 72%

Viewing Angle(H x V)

178°(H/V)

Color Depth

10bit(8bit + FRC)

Response Time

8ms

Surface Treatment(Haze)

Haze 25%

Life time

≥30000 Hours

Operation Hours (Hours/Day)

16/7

Portrait / Landscape

No / Yes

CONNECTIVITY(JACK INTERFACE)

Input

HDMI (3, HDCP2.2), RGB (1, VGA), Audio In, RS232C IN, RJ45(LAN), USB3.0 Type A (4), USB2.0 Type A(1), USB Type-C(1, USB-PD, DP-Alt,)

Output

DP Out (HDMI Out), Audio Out (1, Optical 1(SPDIF)), Touch USB (2), RJ45(LAN)

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Color

Black

Bezel Width

T/R/L/B : 15/15/15/44mm

Weight(Head)

47.3Kg

Packed Weight

60.6Kg

Monitor Dimension(W x H x D)

1709×1020×88mm

Carton Dimensions(W x H x D) (Box outer size)

1863×1140×225mm

Handle

Yes

VESA™ Standard Mount Interface

800×400mm

KEY FEATURE

HW

Internal Memory (32GB), Built-in Wi-Fi (Slot type), Auto Brightness sensor, Power Indicator

SW

webOS ver. (Android 11.0), Background Image (Booting Logo Image), Multi-screen (PIP (1 external source), PBP(1 external source)), Screen Share (LG CreateBoard Share), Power (Smart Energy Saving (Energy Saving))

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Temperature

0 °C ~ 40 °C

Operation Humidity

10 ~ 90 % RH

POWER

Power Supply

100-240V~ 50/60Hz 4.0A

Power Type

Built-In Power

POWER CONSUMPTION

Typ.

225

Max.

430

BTU (British Thermal Unit)

768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max)

DPM

≤0.5W

Power off

≤0.5W

SOUND

Speaker

Yes (15W x 2)

CERTIFICATION

Safety

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

Yes / Yes

OPS COMPATIBILITY

OPS Type Compatible

Yes (Slot)

OPS Power Built In

Yes

SOFTWARE COMPATIBILITY

LG ConnectedCare

Yes

LG ConnectedCare DMS

Yes (DMS)

LANGUAGE

OSD

English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai

ACCESSORY

Basic

Power Cord 3 M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

Optional

Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F)

SPECIAL FEATURE

Touch - Available object size for touch

Ø2 mm ↑ .

Touch - Reponse Time

≤5ms

Touch - Accuracy

±1mm

Touch - Interface

USB2.0

Touch - Protection Glass Thickness

3T(Anti-Glare)

Touch - Protection Glass Transmission

88%

Touch - Operating System Support

Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android
(Linux/Mac Support one point touch)

Touch - Multi touch point

Max 40 points

ANDROID SYSTEM

SoC

Quad core A55

GPU

Mali G52MP2

Internal Memory - Storage

32GB

Internal Memory - RAM

4GB

Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

LAN

Gigabit LAN

Bluetooth

Bluetooth 5.0

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