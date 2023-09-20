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75'' LG CreateBoard
การจัดการปัญหา
ยกระดับห้องเรียนด้วย LG CreateBoard
กำลังดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน และหน้าจอเนื้อหาการเรียนรู้ซึ่งแสดงอยู่บน LG CreateBoard ที่ติดตั้งไว้บนผนังห้องเรียน กำลังถูกแชร์บนแท็บเล็ตของนักเรียน
เทมเพลตการสอนที่หลากหลาย
นักเรียนกำลังแก้โจทย์โดยใช้ไม้บรรทัดแบบต่างๆ ในเมนู LG CreateBoard
Multi Touch
ในห้องเรียน นักเรียนหลายคนกำลังเขียนพร้อมกันบนหน้าจอ LG CreateBoard
* สามารถรับรู้ได้สูงสุด 10 จุดในแอปการเขียน
ง่ายแก่การบันทึก / นำเข้า / ส่งออก
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดชั้นเรียนสามารถแชร์ผ่านฟังก์ชั่นนำเข้าและส่งออกของ LG CreateBoard หลังเลิกเรียน
LG ConnectedCare DMS
ผู้จัดการฝ่ายไอทีกำลังจัดการ/ควบคุมสถานะของ LG CreateBoard ผ่าน LG ConnectedCare DMS
* ความพร้อมใช้งานของบริการ 'LG ConnectedCare DMS' จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้นกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ LG ในภูมิภาคของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
* LG ConnectedCare DMS รองรับ TR3DJ/TR3PJ/TR3DK Series ณ ตอนนี้ (รวมถึงรุ่นอื่นๆ ในอนาคต) ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการรับสัญญาณเตือน/ข้อผิดพลาดสำหรับแปดหมวดหมู่ เช่น อุณหภูมิจอแสดงผล การใช้งาน CPU ฯลฯ สถานะปัจจุบันของปัญหาจะแสดงเป็นหมวดหมู่อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถตอบสนองแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการปัญหาได้จากระยะไกลด้วยโซลูชั่น LG ConnectedCare DMS
แชร์หน้าจอแบบไร้สาย
LG CreateBoard สามารถแชร์หน้าจอกับอุปกรณ์หลายเครื่องแบบเรียลไทม์ผ่านแอปและเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
* เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้ติดตั้งแอปเฉพาะ (LG CreateBoard Share)
การเชื่อมต่อบลูทูธ
LG CreateBoard สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และลำโพง ผ่านบลูทูธ
การเชื่อมต่อ C-type
LG CreateBoard ส่งข้อมูลอย่างง่ายดายผ่านการเชื่อมต่อ USB-C และสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด 65W
สเปคทั้งหมด
-
Screen Size
-
75"
-
Panel Technology
-
IPS
-
Back Light Type
-
Direct
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Native Resolution
-
3840x2160 (UHD)
-
Refresh Rate
-
60 Hz
-
Brightness
-
440nit(wo Glass, max), 390nit (wo Glass, typ)
400nit(w Glass, typ), 350nit (w Glass, typ)
-
Contrast Ratio
-
1200:1
-
Dynamic CR
-
50,000:1
-
Color gamut
-
NTSC 72%
-
Viewing Angle(H x V)
-
178°(H/V)
-
Color Depth
-
10bit(8bit + FRC)
-
Response Time
-
8ms
-
Surface Treatment(Haze)
-
Haze 25%
-
Life time
-
≥30000 Hours
-
Operation Hours (Hours/Day)
-
16/7
-
Portrait / Landscape
-
No / Yes
-
Input
-
HDMI (3, HDCP2.2), RGB (1, VGA), Audio In, RS232C IN, RJ45(LAN), USB3.0 Type A (4), USB2.0 Type A(1), USB Type-C(1, USB-PD, DP-Alt,)
-
Output
-
DP Out (HDMI Out), Audio Out (1, Optical 1(SPDIF)), Touch USB (2), RJ45(LAN)
-
Bezel Color
-
Black
-
Bezel Width
-
T/R/L/B : 15/15/15/44mm
-
Weight(Head)
-
47.3Kg
-
Packed Weight
-
60.6Kg
-
Monitor Dimension(W x H x D)
-
1709×1020×88mm
-
Carton Dimensions(W x H x D) (Box outer size)
-
1863×1140×225mm
-
Handle
-
Yes
-
VESA™ Standard Mount Interface
-
800×400mm
-
HW
-
Internal Memory (32GB), Built-in Wi-Fi (Slot type), Auto Brightness sensor, Power Indicator
-
SW
-
webOS ver. (Android 11.0), Background Image (Booting Logo Image), Multi-screen (PIP (1 external source), PBP(1 external source)), Screen Share (LG CreateBoard Share), Power (Smart Energy Saving (Energy Saving))
-
Operation Temperature
-
0 °C ~ 40 °C
-
Operation Humidity
-
10 ~ 90 % RH
-
Power Supply
-
100-240V~ 50/60Hz 4.0A
-
Power Type
-
Built-In Power
-
Typ.
-
225
-
Max.
-
430
-
BTU (British Thermal Unit)
-
768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max)
-
DPM
-
≤0.5W
-
Power off
-
≤0.5W
-
Speaker
-
Yes (15W x 2)
-
Safety
-
CB / NRTL
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
-
Yes / Yes
-
OPS Type Compatible
-
Yes (Slot)
-
OPS Power Built In
-
Yes
-
LG ConnectedCare
-
Yes
-
LG ConnectedCare DMS
-
Yes (DMS)
-
OSD
-
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
-
Basic
-
Power Cord 3 M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
Optional
-
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F)
-
Touch - Available object size for touch
-
Ø2 mm ↑ .
-
Touch - Reponse Time
-
≤5ms
-
Touch - Accuracy
-
±1mm
-
Touch - Interface
-
USB2.0
-
Touch - Protection Glass Thickness
-
3T(Anti-Glare)
-
Touch - Protection Glass Transmission
-
88%
-
Touch - Operating System Support
-
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android
(Linux/Mac Support one point touch)
-
Touch - Multi touch point
-
Max 40 points
-
SoC
-
Quad core A55
-
GPU
-
Mali G52MP2
-
Internal Memory - Storage
-
32GB
-
Internal Memory - RAM
-
4GB
-
Wi-Fi
-
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
-
LAN
-
Gigabit LAN
-
Bluetooth
-
Bluetooth 5.0
-
คู่มือและซอฟแวร์
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