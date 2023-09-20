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55" 700 nits FHD 0.44mm Even Bezel Video Wall

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

55" 700 nits FHD 0.44mm Even Bezel Video Wall

55SVH7F-A

55" 700 nits FHD 0.44mm Even Bezel Video Wall

วิดีโอวอลล์ที่มีขอบจอบางสม่ำเสมอเพียง 0.44 มม.1

วิดีโอวอลล์ที่มีขอบจอบางสม่ำเสมอเพียง 0.44 มม.

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ก้าวล้ำของ LG ทำให้วิดีโอวอลล์ที่มีขอบจอบางเพียง 0.44 มม. สามารถจัดวางได้หลากหลาย แม้กระทั่งในสถานที่ที่เดิมมักจะหลีกเลี่ยงการใช้วิดีโอวอลล์เพราะมีขอบจอที่เห็นได้ชัด
เหนือชั้นด้วยขอบจอบางเพียง 0.44 มม.

เหนือชั้นด้วยขอบจอบางเพียง 0.44 มม.

ขอบจอที่บางเฉียบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน – 0.44 มม. สำหรับขอบจอทุกด้าน และ 0.88 มม. สำหรับตัวเครื่องถึงขอบจอ – ซึ่งผ่านการรับรองจาก Nemko* ทำให้คอนเทนต์ที่แสดงมีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับ ถ่ายทอดภาพได้อย่างสมจริงและสมบูรณ์แบบ โดยไม่มีความผิดเพี้ยน
มุมมองสูงกว่า1
คุณภาพของภาพแบบไดนามิกที่สดใส

มุมมองสูงกว่า

โดยปกติแล้วจอขนาดใหญ่มักจะถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับสายตาของคนเรา ดังนั้นคุณภาพของภาพที่สม่ำเสมอจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอวอลล์ มุมรับชมของ 55SVH7F-A เหนือกว่าวิดีโอวอลล์ทั่วไป รองรับการแสดงผลสีสันสดใสทั่วทั้งหน้าจอ โดยไม่มีความผิดเพี้ยน

* ผลลัพธ์ตามผลการทดสอบจริงของการทดสอบภายในอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การวัด

มุมมองกว้างกว่า1
คุณภาพของภาพแบบไดนามิกที่สดใส

มุมมองกว้างกว่า

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีจอ IPS ของ LG รองรับการควบคุมคริสตัลเหลวได้ดีกว่า จึงช่วยให้สามารถดูหน้าจอได้จากทุกมุม ด้วยเหตุนี้ 55SVH7F-A จึงดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้มากกว่า ด้วยสีสันที่สวยสมจริง ไม่ว่าจะรับชมจากตำแหน่งใดก็ตาม
การแสดงสีอย่างสม่ำเสมอ1
คุณภาพของภาพแบบไดนามิกที่สดใส

การแสดงสีอย่างสม่ำเสมอ

วิดีโอวอลล์ที่มีขอบจอหนาและไม่สม่ำเสมอส่งผลให้ภาพบริเวณมุมจอดูมืด และทำให้ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ดูแย่ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 55SVH7F-A มีการปรับปรุงความสม่ำเสมอ รวมถึงบริเวณสี่มุมของจอแสดงผล จึงสามารถถ่ายทอดสีสันได้อย่างสดใสและสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าจอ

* ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์หน้าจอ 13 จุด ตามการทดสอบภายใน ผลการทดสอบจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์วัด

ลดช่องว่างของภาพ1
คุณภาพของภาพแบบไดนามิกที่สดใส

ลดช่องว่างของภาพ

55SVH7F-A ประกอบด้วยอัลกอริธึมการปรับปรุงภาพ ซึ่งจะลดช่องว่างของภาพบนจอแสดงผลที่เรียงต่อกันขณะที่เล่นวิดีโอ วัตถุที่อยู่ตรงบริเวณขอบจอจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ไร้รอยต่อ

* "แบบธรรมดา" หมายถึง จอแสดงผลที่ไม่มีอัลกอริธึมการปรับปรุงภาพ

การปรับเทียบอัจฉริยะ

Smart Calibration เป็นโซลูชัjนที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับวิธีการปรับเทียบด้วยเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ โซลูชั่นนี้นอกจากจะวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณสมบัติสีภายในจอแสดงผลแต่ละจอแล้ว ยังวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออีกด้วย ด้วยการคลิกรีโมทคอนโทรลเพียงสองสามครั้ง กระบวนการปรับเทียบนี้ก็จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้ทำการปรับเทียบโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดอยู่เสมอ

การปรับเทียบอัจฉริยะ

* อาจรู้สึกถึงความแตกต่างของสีหลังจากการปรับเทียบอัจฉริยะ โดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้ทำการปรับเปลี่ยนสีด้วยตนเอง

ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม1
แพลตฟอร์มDIGITAL SIGNAGE อัจฉริยะที่ทรงพลัง

ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม

ด้วย SoC ภายในเครื่อง และแพลตฟอร์มDigital Signage อัจฉริยะบน webOS ทำให้ 55SVH7F-A สามารถทำงานหลายอย่างในคราวเดียวกัน ทั้งยังรองรับการเล่นคอนเทนต์อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นมีเดีย
การสร้างคอนเทนต์ที่ยืดหยุ่น1
แพลตฟอร์มDIGITAL SIGNAGE อัจฉริยะที่ทรงพลัง

การสร้างคอนเทนต์ที่ยืดหยุ่น

สามารถเล่นวิดีโอที่แตกต่างกันสี่รายการในเวลาเดียวกันผ่านทางเว็บแอป และเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เช่น การปรับสเกล หรือการหมุน ให้กับคอนเทนต์ โดยใช้เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน CSS (Cascading Style Sheets) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์* เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มความหลากหลายให้กับคอนเทนต์ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความจุ

* โปรโตคอลที่สนับสนุน: RTSP, RTP, HLS, UDP Multicast

โครงสร้างเมนูที่ใช้งานง่าย 1
SMART SIGNAGE UX ที่ใช้งานง่าย

โครงสร้างเมนูที่ใช้งานง่าย

โครงสร้างเมนูได้ถูกปรับแต่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและจัดกลุ่มฟังก์ชันที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน และมีการปรับใช้ GUI ที่ใช้งานง่าย ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่ต้องลองถูกลองผิดเพื่อค้นหาฟังก์ชันที่ต้องการและจัดการจอแสดงผล
ปรับสีได้อย่างง่ายดาย1
SMART SIGNAGE UX ที่ใช้งานง่าย

GUI แบบพิเศษสำหรับแนวตั้ง

GUI (Graphic User Interface) แบบเก่าออกแบบตามการใช้งานทีวีในแนวนอนของผู้บริโภค ดังนั้น OSD (On Screen Display) จึงไม่เหมาะสำหรับหน้าจอในโหมดแนวตั้ง แต่ OSD ของ 55SVH7F-A ประกอบด้วยเมนูขนาดยาว พร้อมด้วยแบบอักษรที่ใหญ่กว่า และอัตราส่วน 9:16 เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ปรับสีได้อย่างง่ายดาย1
ความสะดวกในการใช้งาน

ปรับสีได้อย่างง่ายดาย

สามารถปรับอุณหภูมิสีของจอแสดงผลได้ครั้งละ 100K โดยใช้รีโมทคอนโทรล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาคอนเทนต์
ปรับ White Balance ได้อย่างง่ายดาย1
ความสะดวกในการใช้งาน

ปรับ White Balance ได้อย่างง่ายดาย

ในวิดีโอวอลล์รุ่นเก่า สามารถปรับเปลี่ยนสมดุลของสีขาว (White Balance) ได้เฉพาะในโหมด full-white แต่ 55SVH7F-A ให้คุณปรับเปลี่ยนแต่ละค่าของโทนสีเทา ดังนั้นคุณจึงปรับ White Balance ได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้น
ความสามารถด้าน Daisy Chain1
ความสะดวกในการใช้งาน

ความสามารถด้าน Daisy Chain

การเชื่อมต่อ LAN daisy chain ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบวิดีโอวอลล์ และแม้กระทั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ในคราวเดียว นอกจากนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ UHD daisy chain โดยใช้ HDMI และ DisplayPort คุณจะสามารถตั้งค่าวิดีโอวอลล์ UHD ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ DisplayPort MST หรือกราฟิกการ์ด Matrox
บริการดูแลแบบเรียลไทม์1
ความสะดวกในการใช้งาน

บริการดูแลแบบเรียลไทม์

การบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายและเร็วขึ้นด้วยบริการเพิ่มเติม Signage365Care* ซึ่งเป็นโซลูชันบริการคลาวด์จากบริการของ LG โดยจะจัดการสถานะของจอแสดงผลในสถานที่ทำงานของลูกค้าผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องและให้บริการควบคุมระยะไกล ซึ่งช่วยรับรองการใช้งานอย่างมีเสถียรภาพสำหรับธุรกิจของลูกค้า

* ความพร้อมในการให้บริการของ "Signage 365 Care" อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้น โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ LG ในภูมิภาคของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผ่านการรับรอง ENERGY STAR®
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สเปคทั้งหมด

PANEL

Screen Size

55"

Panel Technology

IPS RGB

Aspect Ratio

16 : 9

Native Resolution

1,920 x 1,080 (FHD)

Brightness(Typ.,cd/m²)

700

Contrast Ratio

1,200:1

Dynamic CR

500,000 : 1 (The luminosity ratio of Full Black/Full White color on video input condition.)

Viewing Angle (H x V)

178 x 178

Response Time

8 ms (G to G)

Surface Treatment

Haze 3%

Life Time (Typ.)

60,000 Hrs

Operation Hours

24 Hrs

Orientation

Landscape & Portrait

CONNECTIVITY

Input

HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB

Output

DP, Audio

External Control

RS232C In/out, RJ45 (LAN) In/out, IR In

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Color

Black

Bezel Width

0.44 mm (Even)

Monitor Dimension (W × H × D)

1,210.51 x 681.22 x 86.5 mm

Weight (Head)

16.8 kg

Carton Dimensions (W × H × D)

1,353 x 855 x 263 mm

Packed Weight

23.6 kg

Handle

Yes

VESA™ Standard Mount Interface

600 x 400 mm

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Temperature

0 °C to 40 °C

Operation Humidity

10 % to 80 %

POWER

Power Supply

100-240V~, 50/60Hz

Power Type

Built-In Power

POWER CONSUMPTION

Typ.

210 W

Max.

250 W

CERTIFICATION

Safety

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ErP / Energy Star

Yes (EU Only) / Yes (Energy Star 8.0)

MEDIA PLAYER COMPATIBILITY

OPS type compatible

Yes (Piggyback)

SOFTWARE COMPATIBILITY

Content Management Software

SuperSign CMS

Control and Monitoring Software

SuperSign Control/Control+

ACCESSORY

Basic

Remote Controller, Power Cord, RS232C Cable, LAN Cable, DP Cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

Optional

Wall Mount (Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V), OPS Kit (KT-OPSF)

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