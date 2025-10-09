We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
AI กำลังปฏิวัติวิถีชีวิต การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเรา แต่ความก้าวหน้านี้มีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ นั่นคือ ความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของยุค AI ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในทุกวินาที ทว่าเมื่อการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ในปี 2023 ศูนย์ข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ใช้ไฟฟ้าไปถึง 4.4% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ซึ่งตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเป็น 12% ภายในปี 2028 ซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ส่วนตัวอย่างมาก
กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (หน่วย TWh) ตั้งแต่ปี 2014-2028 พร้อมกับการคาดการณ์ในอนาคตที่เป็นเส้นสีม่วง
เพราะเหตุใด?
ความร้อนมหาศาลที่เกิดจาก AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงทำให้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิมไม่สามารถรับมือได้ไหว ซึ่งทำให้ศูนย์ข้อมูลต้องเผชิญกับวงจรของความไม่มีประสิทธิภาพและพลังงานที่สูญเปล่า
แนวทางแก้ไขคืออะไร
เทคโนโลยีการระบายความร้อนขั้นสูง อาทิเช่น การระบายความร้อนด้วยของเหลว และ การระบายความร้อนด้วยน้ำแบบจุ่ม ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ลดต้นทุน และส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม
การรักษาสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอุปกรณ์เสียหาย
องค์กร The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) แนะนำให้รักษาอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูลให้อยู่ระหว่าง 18 องศาเซลเซียล ถึง 27 องศาเซลเซียล (64.4 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 80.6 องศาฟาเรนไฮต์) ช่วงอุณหภูมินี้ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและป้องกันความร้อนที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้.3)
การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานผิดพลาด ลดช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงาน และลดค่าบำรุงรักษา การจัดการสภาพแวดล้อมในศูนย์ข้อมูลอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น และยังช่วยประหยัดพลังงานเพื่อการใช้งานแบบยั่งยืนอีกด้วย
ตารางแสดงสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูล: ระดับมาตรฐาน ASHRAE พร้อมข้อมูลจำเพาะสำหรับช่วงอุณหภูมิความชื้น และจุดน้ำค้าง
2 วิธีการระบายความร้อนหลัก
โซลูชันการระบายความร้อนในศูนย์ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบและขนาด วิธีการระบายความร้อนหลักมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่
1. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบนี้ใช้อากาศภายนอกในการขจัดความร้อน เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีข้อจำกัดในการทำงานปริมาณมากเกินไป
2. ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
ระบบนี้ใช้น้ำหรือของเหลวพิเศษในการดูดซับความร้อนและควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า เหมาะสำหรับการประมวลผลสมรรถนะสูง แต่การติดตั้งค่อนข้างซับซ้อน
แผนภาพการระบายความร้อนด้วยอากาศในศูนย์ข้อมูล หน่วย CRAC ทำหน้าที่ทำความเย็นให้กับตู้เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การจัดการการไหลเวียนอากาศแบบทางเดินร้อน และทางเดินเย็น
ไดอะแกรมการระบายความร้อนด้วยของเหลวในศูนย์ข้อมูล หอระบายความร้อน CRAH, CDU เซิร์ฟเวอร์ และเครื่องทำความเย็นที่มีการไหลเวียนของของเหลวร้อนและของเหลวเย็น
มาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลว
เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูล
แผนภาพการระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูล : การระบายความร้อนแบบจุ่มอุปกรณ์ D2C, RDHx และ การระบายความร้อนด้วยอากาศ เรียงลำดับตามความพร้อมของเทคโนโลยีและความหนาแน่นของความร้อน
1. การระบายความร้อนโดยตรงสู่ชิปประมวลผล (D2C)
*แผ่นทำความเย็นถูกติดตั้งโดยตรงกับตัวประมวลผล โดยหมุนเวียนสารหล่อเย็นเพื่อกำจัดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่มีความหนาแน่นสูง
2. การระบายความร้อนแบบจุ่ม (Immersion)
*เซิร์ฟเวอร์จะถูกจุ่มลงไปจนมิดในของเหลวชนิดพิเศษที่นำความร้อนได้ดีและไม่นำไฟฟ้า
*ไม่ต้องใช้พัดลมหรือแผ่นระบายความร้อนแบบเดิมอีกต่อไป ทำให้จัดการเรื่องความร้อนได้ดีขึ้น
3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประตูหลังตู้ (RDHx)
*เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนถูกติดตั้งรวมเข้ากับประตูหลังของตู้เซิร์ฟเวอร์
*ทำให้ลมร้อนเย็นลงก่อนที่จะหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การจัดการปัญหาการระบายความร้อนในศูนย์ข้อมูลของ LG
ระบบปรับอากาศ HVAC ของ LG นำเสนอการจัดการปัญหาด้านการระบายความร้อนที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของศูนย์ข้อมูล โดยเครื่องทำความเย็นที่มีให้เลือกแบบครบครัน ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำให้ LG มีทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละสถานที่ได้
เครื่องทำความเย็นของ LG แบบระบายความร้อนด้วยน้ำและแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
LG ไม่ได้มีแค่เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ แต่ยังมีการจัดการระบายความร้อนที่ใช้ลมซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ล้ำสมัย
*Fan Wall Unit สำหรับการหมุนเวียนอากาศขนาดใหญ่
*CRAH (Computer Room Air Handlers)
*CRAC (Computer Room Air Conditioners) สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ
*Air Handling Unit สำหรับปรับใช้กับโครงสร้างอาคารที่หลากหลาย
ระบบการจัดการปัญหาเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถปรับใช้ได้กับความต้องการที่แตกต่างกันของศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ ยังช่วยให้การทำงานมีความเสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่มีความหนาแน่นสูง ด้วยการจัดการความร้อนให้ทำงานได้อย่างราบรื่นอยู่เสมอ
นอกจากการจัดการการระบายความร้อนด้วยอากาศแล้ว LG จะเปิดตัว CDU (Coolant Distribution Unit) และ Cold Plate ในงาน Data Center World (DCW) ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถในเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยของเหลวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลขนาด 42U พร้อมแผ่นทำความเย็นแบบแยกส่วนและเครื่องจ่ายสารหล่อเย็นของ LG (CDU) แสดงให้เห็นถึงการระบายความร้อนด้วยของเหลวที่มีประสิทธิภาพ"
การจัดการระบบระบายความร้อนในศูนย์ข้อมูลของ LG โดดเด่นกว่าคู่แข่งด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผ่านการควบคุมที่เหมาะสมด้วยแพลตฟอร์ม BECON ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัย
การพัฒนาระบบระบายความร้อนในศูนย์ข้อมูลที่ก้าวล้ำด้วยระบบ HVAC ของ LG
อนาคตของการทำความเย็นศูนย์ข้อมูลขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการรองรับงานประมวลผลที่ซับซ้อน ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะตัวเปลี่ยนเกม เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการความร้อนและขยายระบบได้ดีกว่าระบบแบบเดิม ระบบการทำความเย็นกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการประหยัดพลังงานและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ในฐานะผู้บุกเบิกด้านนี้ LG กำหนดทิศทางใหม่ของระบบการจัดการความเย็น โดยนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยในงาน Data Center World พร้อมตอบสนองความต้องการของโลกดิจิทัลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์และบริการการจัดการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและเงื่อนไขการใช้งาน
