We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Indoor LED Model LSCC025
LSCC Ultra Slim Series
*All images in this page are for illustrative purposes only.
บางพิเศษ น้ำหนักเบา
ดีไซน์ที่บาง ด้วยความหนาของตัวเครื่องเพียง 33.6 มม. และน้ำหนักเพียง 5.0 กก. คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ ดีไซน์ที่เพรียวบางและน้ำหนักเบานี้ช่วยให้ซีรีส์ LSCC สามารถติดตั้งได้อย่างแนบเนียนในสถานที่ต่างๆ และเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว
คุณภาพของภาพที่น่าทึ่งด้วย 4K HDR
ซีรีส์ LSCC ทุกรุ่นนำเสนอความละเอียดระดับ 4K HDR พร้อมคงความสว่างไว้ที่ 800 นิต ไม่เพียงแต่มอบอัตราส่วนคอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยมและมุมมองที่กว้างเท่านั้น แต่ฟีเจอร์ 4K HDR ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของภาพที่น่าทึ่งอีกด้วย
*ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะเมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ CVCA ของ LG เท่านั้น
ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ซีรีส์ LSCC ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 16% ถึง 25% (ขึ้นอยู่กับรุ่น) มอบความคุ้มค่าด้วยประสิทธิภาพการประหยัดไฟที่เหนือกว่าพร้อมลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ซีรีส์ LSCC ก้าวขึ้นเป็นจอภาพที่ประหยัดพลังงานสูงสุดเป็นอันดับสองในกลุ่มผลิตภัณฑ์จอภาพภายในอาคาร (indoor PKG) ของ LG (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2024)
*อัตราการประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการเปรียบเทียบกับรุ่น LG LSCB
Wire Hooks สำหรับโมดูลแบบถอดประกอบได้
ทุกโมดูลได้รับการออกแบบให้มีที่ยึดสายด้านหลัง ช่วยให้การยึดสายสลิงเพื่อติดตั้งบนเพดาน ผนัง หรือพื้นผิวอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายและตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพียงติดตั้งสายสลิงนิรภัยเพื่อป้องกันโมดูลร่วงหล่น ก็ช่วยยกระดับความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ
*สามารถสั่งซื้อสายสลิงแยกต่างหากเป็น
มาพร้อมตัวเลือกดีไซน์แบบเข้ามุม 90 องศา
ยกระดับความสมบูรณ์แบบด้วยตัวเลือกดีไซน์เข้ามุม 90 องศา ที่ช่วยให้หน้าจอซีรีส์ LSCC ผสานเข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมนำเสนอคอนเทนต์สู่สายตาลูกค้าได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกเสริมเป็นหน้าจอ LED ดีไซน์โค้งมนที่สวยงามหรูหราเพื่อตอบโจทย์ทุกการออกแบบ
ผสานการทำงานร่วมกับโซลูชันซอฟต์แวร์จาก LG ได้อย่างลงตัว
เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวควบคุมระบบ CVCA ของ LG หน้าจอซีรีส์ LSCC จะสามารถผสานการทำงานร่วมกับโซลูชันซอฟต์แวร์ชั้นนำจาก LG ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น SuperSign CMS, LED Assistant และ ConnectedCare ซึ่งช่วยยกระดับให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและคล่องตัวสูงสุด
*การให้บริการ 'LG ConnectedCare' อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย LG ในพื้นที่ของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
*รายการที่สามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านระบบ LG ConnectedCare ได้แก่ ตัวควบคุมระบบ LG webOS (อุณหภูมิ, สถานะสัญญาณ, เวอร์ชัน FPGA, สถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต) และ การ์ดรับสัญญาณ (อุณหภูมิ, พลังงาน LED)
สเปคทั้งหมด
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
