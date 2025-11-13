We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
จอมอนิเตอร์ 31.5" 4K IPS Smart Monitor Swing จอสัมผัส ขาตั้งหมุนได้
32U889SA-W
CES 2025 Innovation Awards
ผู้ได้รับรางวัล
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม
ความยืดหยุ่นที่ไร้รอยต่อสำหรับการทำงานและการเล่น
สัมผัสกับความยืดหยุ่นที่ทรงพลังด้วย LG Smart Monitor พร้อมหน้าจอสัมผัส มาพร้อมขาตั้งแบบมีล้อสำหรับปรับมุมและตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพลิดเพลินกับการควบคุมหน้าจอสัมผัสที่ราบรื่น จอแสดงผลขนาดใหญ่ 31.5 นิ้ว และคุณภาพภาพ 4K ที่น่าทึ่งสำหรับการทำงานและความบันเทิง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
LG Smart Monitor Swing ใช้ฉากสำหรับทุกความต้องการ
จอสัมผัส 31.5 นิ้ว 4K UHD IPS
ภาพสมจริง เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ดื่มด่ำไปกับสีสันที่สดใสและรายละเอียดต่างๆ ด้วยจอภาพ IPS 4K UHD ขนาด 31.5 นิ้วของเรา หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายช่วยให้ควบคุมได้อย่างง่ายดาย ทำให้เข้าถึงการปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว เพลิดเพลินกับภาพที่ชัดเจนและสีสันที่แม่นยำด้วยขอบเขตสี DCI-P3 ที่กว้างถึง 95% และความสว่าง 350nits สัมผัสกับความคมชัดที่น่าทึ่งและภาพที่เหมือนจริงที่ทำให้เนื้อหาของคุณมีชีวิตชีวา
ภาพนี้แสดงให้เห็นผู้หญิงและเด็กสามคนกำลังเล่น LG Smart Monitor Swing
"*ภาพเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ความสว่าง: 350nits (ทั่วไป) ช่วงสี: DCI-P3 95% (ทั่วไป)"
ปรับได้อย่างง่ายดาย ปรับให้เข้ากับทุกมุมมอง
จอภาพอัจฉริยะของเรามาพร้อมขาตั้งแบบยืดหยุ่นพร้อมบานพับสปริงบิด ซึ่งปรับเอียง หมุน ความสูง และโหมดแนวตั้งได้ เพื่อปรับมุมได้อย่างง่ายดาย ฐานทรงสี่เหลี่ยมหนาช่วยให้มั่นคง และโทนสีเทา-ขาวที่ดูเรียบลื่นเข้ากันได้อย่างลงตัวกับบ้านหรือที่ทำงาน
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ขาตั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักศีรษะระหว่าง 4-6.5 กก. และความเสียหายที่เกิดจากการเกินขีดจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน
ขาตั้งแบบมีล้อพร้อมอะแดปเตอร์ซ่อนอยู่
ด้วยล้อเลื่อนที่แข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวกทุกที่ที่คุณต้องการ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่นและมั่นคง นอกจากนี้ อะแดปเตอร์ซ่อนอยู่ยังช่วยซ่อนสายไฟได้อย่างเรียบร้อย ช่วยให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบ
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*อะแดปเตอร์ในตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ปรับให้เข้ากับงานหรือสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ได้ด้วยความเป็นไปได้มากมาย ขับเคลื่อนด้วย webOS คุณสามารถจัดการงานในสำนักงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้พีซี และเพลิดเพลินกับเนื้อหามากมาย โดยรักษาสมดุลระหว่างงานและความบันเทิงได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ จอสัมผัสที่ใช้งานง่ายและขาตั้งที่ยืดหยุ่นได้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้การควบคุมที่ง่ายดายและการปรับแต่งแบบไดนามิก
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
USB-C
ฮับสำหรับการทำงานที่เชื่อมต่อได้ง่าย
พอร์ต USB-C จำนวน 3 พอร์ตช่วยให้สามารถแสดงผล ถ่ายโอนข้อมูล และชาร์จอุปกรณ์ได้ (สูงสุด 65W) ทำให้รองรับแล็ปท็อปของคุณได้ในเวลาเดียวกันผ่านสายเคเบิลเพียงเส้นเดียว
แล็ปท็อปเชื่อมต่อกับ LG Smart Monitor Swing ผ่าน USB-C โดยจะชาร์จผ่าน USB-C ในขณะที่แสดงหน้าจอเดียวกัน
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ได้ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ต้องใช้สาย USB-C ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C กับจอภาพ โปรดทราบว่าสายที่แถมมาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ"
แอป LG Switch
ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยแอป LG Switch
แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งจอภาพของคุณให้เหมาะกับการทำงานและการใช้ชีวิต คุณสามารถนำทางและเลือกฟังก์ชันอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ พร้อมทั้งสลับไปมาระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างราบรื่นด้วยปุ่มลัด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งจอภาพออกเป็น 6 ส่วน เปลี่ยนการออกแบบธีม หรือเปิดแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยฮ็อตคีย์ที่แมปไว้ได้อย่างง่ายดาย
Quick Control
พบกับความสะดวกสบายของการควบคุมด่วนบน LG Smart Monitor Swing ซึ่งช่วยให้เข้าถึงเมนูต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านการกระทำง่ายๆ ด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สลับระหว่างพีซีและ webOS ได้อย่างราบรื่นโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*แอพ LG Switch เป็นแอพสำหรับพีซีเท่านั้น
*หากต้องการดาวน์โหลดแอพ LG Switch เวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ LG.com
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
สะท้อนภาพจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
แชร์เนื้อหาจากอุปกรณ์สมาร์ทของคุณไปยังจอภาพของเราได้อย่างง่ายดายด้วย AirPlay 2* (สำหรับอุปกรณ์ Apple), Screen Share** (สำหรับอุปกรณ์ Android) เชื่อมต่อได้ทันทีและเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมและเสียงที่ราบรื่นบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
หน้าจอเดียวกันกำลังถูกแชร์ผ่าน LG Smart Monitor Swing แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนโดยใช้ AirPlay 2 และ Screen Share
*เครื่องหมายและโลโก้ของ Apple และที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. คุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและภูมิภาค
*หากต้องการใช้ AirPlay และ HomeKit กับจอภาพนี้ แนะนำให้ใช้ iOS, iPadOS หรือ macOS เวอร์ชันล่าสุด Apple, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ป้าย Works with Apple Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
*การแชร์หน้าจอ: รองรับใน Android หรือ Windows 10 ขึ้นไป
*เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่ายเดียวกันกับจอภาพของคุณ"
webOS
รองรับ Home Office โดยไม่ต้องใช้พีซี
webOS ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพีซีและ Cloud PC จากระยะไกลได้โดยใช้ Remote PC ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณใช้บริการ Home Office ต่างๆ ได้ เช่น การประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องใช้พีซี
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และตัวควบคุมเกม เว็บแคม (แบบ Pogo) ข้างต้นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก
*พีซีระยะไกลมีให้ใช้งานเฉพาะบนพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro หรือใหม่กว่าเท่านั้น
*ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระเงินค่าสมัคร และจะไม่มีให้บริการ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)
*ฟังก์ชันพีซีระยะไกลรองรับบน Windows 10 Pro หรือรุ่นใหม่กว่า และเข้ากันได้กับพีซีของบริษัทอื่นที่รองรับการเชื่อมต่อพีซีระยะไกล รวมถึง Gram
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
webOS
การสลับช่องรายการแบบไร้รอยต่อ
ด้วย webOS คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างราบรื่นผ่านแอปต่างๆ เช่น Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV และ LG Channels ฟรี รับคำแนะนำส่วนบุคคล สำรวจแอปต่างๆ เช่น Sports, Game และ LG Fitness และควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยรีโมทหรือสัมผัส การออกแบบไร้ขอบ 3 ด้านของตัวเครื่องสีขาวเพรียวบางช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชม ขณะที่ลำโพงสเตอริโอ 5Wx2 ให้เสียงที่ชัดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*บริการสตรีมมิ่งและแอปในตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครใช้บริการสตรีมมิ่ง บริการบางอย่างอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากบริการเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่และต้องสมัครใช้บริการแยกต่างหาก
*มีแอปและบริการที่ปรับแต่งได้มากมาย รวมถึงเพลง กีฬา การทำงานที่บ้าน และเกมบนคลาวด์สำหรับบัญชีที่ลงทะเบียนแต่ละบัญชี”
เกม
เข้าสู่เกมได้ทันที
ไม่ต้องใช้คอนโซลเกม เล่นเกมผ่าน LG Smart Monitor เข้าถึงเกมบนคลาวด์ได้โดยตรงจาก Home และเชื่อมต่อกับแอพสตรีมมิ่งสำหรับเนื้อหาเกมได้อย่างรวดเร็ว
กีฬา
ติดตามทีมกีฬาของคุณ
สนับสนุนทีมของคุณด้วยบริการส่วนบุคคล แสดงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทีมกีฬาที่คุณชื่นชอบตามโปรไฟล์ของคุณ
*รูปภาพได้รับการจำลองขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คีย์บอร์ด เมาส์ ชุดหูฟัง และตัวควบคุมเกมด้านบนไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสมัครรับบริการสตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้อง บริการสตรีมมิ่งแยกต่างหากอาจต้องชำระเงินสมัครรับบริการ และจะไม่มีให้บริการ (ต้องซื้อแยกต่างหาก)
*ความพร้อมใช้งานของ Gaming Portal อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ในภูมิภาคที่ไม่รองรับ ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Gaming Hub ที่มีอยู่
*บริการที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ
การควบคุมความสว่าง
ระบบอัจฉริยะที่สว่างสดใสในทุกสภาพแสง
การควบคุมความสว่างจะตรวจจับแหล่งกำเนิดแสงในพื้นที่ของคุณและปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
รูปภาพด้านซ้ายแสดงลักษณะตอนกลางวันด้วยคุณสมบัติปรับความสว่าง ในขณะที่รูปภาพด้านขวาแสดงลักษณะตอนกลางคืนด้วยคุณสมบัติเดียวกัน
*รูปภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
Dynamic Tone Mapping
สัมผัสประสบการณ์ความสว่างและคอนทราสต์ที่สมจริง
เพลิดเพลินกับภาพตามที่ควรจะเป็น ด้วย Dynamic Tone Mapping ที่ปรับความสว่างและคอนทราสต์เพื่อให้ได้รายละเอียดและความสมจริงที่เหมาะสมที่สุด ภาพยนตร์และเกมจะสัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงและมีคุณภาพสม่ำเสมอในทุกเนื้อหา
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณลักษณะที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ใช้ได้เฉพาะเมื่อสัญญาณวิดีโอ HDR เข้ามาเท่านั้น
*หากต้องการใช้คุณสมบัติ ThinQ โปรดติดตั้งแอป 'LG ThinQ' จาก Google Play Store หรือ Apple App Store บนสมาร์ทโฟนของคุณ และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ดูคำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดในส่วนวิธีใช้ของแอปพลิเคชัน
*จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่บ้านเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอป LG ThinQ
*ฟังก์ชันการใช้งานจริงของแอป LG ThinQ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และรุ่น
*ผลิตภัณฑ์นี้ลงทะเบียนเป็นทีวีในแอป LG ThinQ คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ลงทะเบียนในแอป LG ThinQ ได้
*คุณสามารถใช้การควบคุมระดับเสียง ตัวชี้ และฟังก์ชันเปิดปิดเครื่องผ่านแอป LG ThinQ ได้"
การควบคุมด้วยเสียงด้วย Magic Remote
ด้วยแอป ThinQ คุณสามารถควบคุมจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสั่งเสียงผ่าน Alexa ทำให้มั่นใจได้ว่าจอภาพอัจฉริยะจะทำหน้าที่มากกว่าแค่จอแสดงผล จอภาพอัจฉริยะจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับความบันเทิงและความต้องการด้านการทำงานทั้งหมดของคุณ ช่วยยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียโดยรวมของคุณ ทั้งหมดนี้ต้องการเพียง Magic Remote เท่านั้น
ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังปรับระดับเสียงของ LG Smart Monitor Swing โดยใช้ Magic Remote
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อเสริมความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องเชื่อมต่อ LG Smart Monitor เข้ากับแอป ThinQ
*ภาพที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างจากแอปจริง บริการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศหรือเวอร์ชันของแอป
*คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคได้ 22 ภาษาสำหรับ 146 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ / เกาหลี / สเปน / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / อิตาลี / โปรตุเกส / รัสเซีย / โปแลนด์ / ตุรกี / ญี่ปุ่น / อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) / เวียดนาม / ไทย / สวีเดน / ไต้หวัน / อินโดนีเซีย / เดนมาร์ก / ดัตช์ / นอร์เวย์ / กรีก / อิสราเอล (เช่น สหรัฐอเมริกา/อังกฤษ)
**รีโมตคอนโทรลรวมอยู่ในแพ็คเกจ
**รีโมต Magic จำหน่ายแยกต่างหากและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
**มีฟังก์ชัน Alexa โปรดดูรายละเอียดในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพการทำงานในทุกพื้นที่ทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยจอภาพอเนกประสงค์
สัมผัสอิสระในการออกแบบธุรกิจของคุณ คุณสมบัติอเนกประสงค์ ขาตั้งที่ปรับได้ และการเชื่อมต่อที่ขยายเพิ่มทำให้จอภาพนี้เป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณในสภาพแวดล้อมการทำงานใดๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานจากสำนักงาน ไซต์ของลูกค้า หรือจากระยะไกล โซลูชันนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำนักงานส่วนตัว: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเรารองรับโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการนำเสนอและการประชุมขนาดเล็กในสำนักงานส่วนตัวของคุณ
ธุรกิจขนาดเล็ก: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราช่วยให้ทำงานร่วมกันและเสนอไอเดียได้ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
โรงพยาบาล: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราสามารถปรับได้เพื่อให้ผู้ป่วยดูผลการทดสอบได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องขยับตัว
สนามซ้อมกอล์ฟแบบมีหน้าจอ: วางจอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราในพื้นที่ในร่มที่คุณต้องการเพื่อสร้างพื้นที่ฝึกซ้อมกอล์ฟของคุณเองได้อย่างง่ายดาย
การค้าปลีก: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราแสดงวิดีโอส่งเสริมการขายหรือแบนเนอร์กิจกรรม ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการโปรโมตธุรกิจ ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดูแบนเนอร์กิจกรรมที่แสดงบน LG Smart Monitor Swing ในร้านกาแฟ
VIP Lounge: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราทำหน้าที่เป็นหน้าจอส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่รออยู่ในเลานจ์ คอยส่งข่าวสารหรือตรวจสอบเอกสารในเลานจ์ VIP
ห้องพักในโรงแรม: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเราช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย webOS ในตัว ซึ่งนำเสนอแอปและบริการด้านการทำงานที่คุณชื่นชอบเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น
การเรียนรู้ทางไกล: จอมอนิเตอร์อัจฉริยะของเรามาพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงและขาตั้งแบบยืดหยุ่น ช่วยให้คุณมีสมาธิในการเรียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่บ้าน
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
Display - Size [Inch]
31.5
Display - Resolution
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Response Time
5ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
Display Port
NO
DVI-D
NO
D-Sub
NO
HDMI
YES(2ea)
Remote Controller
YES (Slim Remote)
Thunderbolt
NO
USB A to B
NO
USB-C
YES(3ea)
CONNECTIVITY
Audio In
NO
Built-in KVM
NO
Daisy Chain
NO
DisplayPort
NO
DVI-D
NO
D-Sub
NO
HDMI
YES(2ea)
Headphone out
NO
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
Mic In
NO
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
YES(3ea)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Downstream Port
YES (USB-C, 2ea)
USB Upstream Port
YES (USB-C, 1ea)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Weight in Shipping [kg]
TBD.
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
900 x 617 x 337
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420
Weight without Stand [kg]
6.1kg
Weight with Stand [kg]
21.2kg
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Brightness (Min.) [cd/m²]
280
Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Panel Type
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Resolution
3840 x 2160
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Size [cm]
80
Size [Inch]
31.5
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
Advanced True Wide Pol.
NO
AMD FreeSync™
NO
Auto Brightness
YES
Auto Input Switch
NO
Black Stabilizer
NO
Camera
NO
Color Calibrated in Factory
NO
Color Weakness
NO
Crosshair
NO
Dolby Vision™
NO
Dynamic Action Sync
NO
Flicker Safe
YES
FPS Counter
NO
HDR 10
YES
HDR Effect
NO
HW Calibration
NO
Mic
NO
Mini-LED Technology
NO
Motion Blur Reduction Tech.
NO
Nano IPS™ Technology
NO
NVIDIA G-Sync™
NO
OverClocking
NO
PBP
NO
PIP
NO
RGB LED Lighting
NO
Smart Energy Saving
YES
Super Resolution+
NO
User Defined Key
NO
VESA DisplayHDR™
NO
INFO
Product name
32U889SA-W
Year
2025
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
POWER
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Type
External Power(Adapter)
SMART FEATURES
Wi-Fi
YES
SOUND
DTS HP:X
NO
Bluetooth Connectivity
YES
Maxx Audio
NO
Rich Bass
NO
Speaker
5W x2
SW APPLICATION
Dual Controller
NO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
