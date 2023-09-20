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27-inch 4K Surgical Monitor with Mini-LED

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

27-inch 4K Surgical Monitor with Mini-LED

27HQ710S-W

27-inch 4K Surgical Monitor with Mini-LED

27HQ710S-W front view
จอภาพสำหรับการผ่าตัด 27 นิ้ว 4K พร้อมด้วย Mini-LED
27HQ710S

27-inch 4K Surgical Monitor with Mini-LED

*รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์/การใช้งานจริง
**สเปคอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติ มาตรฐาน และสเปคอื่นๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพคุณภาพสูงด้วย Mini-LED

รูปสัญลักษณ์ Edge LED

Edge LED

รูปสัญลักษณ์ Mini-LED

Mini-LED

*รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์/การใช้งานจริง
**สเปคอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติ มาตรฐาน และสเปคอื่นๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

sRGB 139% (Area)

sRGB 139% (Area) & DCI-P3 98% (CIE1976)

*เปรียบเทียบ LG 27HJ710S รุ่นก่อนหน้า (กรอบสามเหลี่ยมสีดำ) ที่รองรับ sRGB 115% (พื้นที่), 98% (ครอบคลุม) 27HQ710S (กรอบสามเหลี่ยมสีเหลือง) รองรับขอบเขตสี sRGB 139 (พื้นที่) และ DCI-P3 98% (CIE1976)
**รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์/การใช้งานจริง
***สเปคอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติ มาตรฐาน และสเปคอื่นๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดีไซน์ทนทาน

กันฝุ่น & กันน้ำ

Failover Input Switch

*รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์/การใช้งานจริง
**สเปคอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติ มาตรฐาน และสเปคอื่นๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

สูงสุด 4PBP & PIP

โหมดกลับด้าน & หมุน

*รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์/การใช้งานจริง
**สเปคอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติ มาตรฐาน และสเปคอื่นๆ ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

STANDARD

RoHS

YES

CE

YES

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

YES

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

YES

FDA

Class I

GMP

YES

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

YES

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

YES

IP(Front/Except for front)

IP45/IP32

ISO13485

YES

KC (for Rep. of Korea)

YES

KGMP

YES

MFDS

YES

REACH

YES

UL (cUL)

YES

Vandal-proof

IK06

WEEE

YES

SW APPLICATION

Dual Controller

NO

LG Calibration Studio (True Color Pro)

YES

Qubyx

NO

DIMENSIONS/WEIGHTS

Weight in Shipping [kg]

11.9

Weight without Stand [kg]

8

Weight with Stand [kg]

NO

MECHANICAL

Borderless Design

Normal

Display Position Adjustments

NO

Machanical Power Switch

YES

OneClick Stand

NO

Wall Mountable [mm]

200 x 100 & 100 x 100

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Typ.) [cd/m²]

800

Color Bit

10bit

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554

Resolution

3840 x 2160

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Size [Inch]

27

Surface Treatment

Protection Glass(1.3t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint, Optical Bonding)

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ACCESSORY

Adapter

YES

Calibration Report (Paper)

YES

Display Port

YES

DVI-D (Color/Length)

NO

D-Sub

NO

HDMI (Color/Length)

YES

Power Cord

YES

USB3.0 Upstream Cable

NO

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

DC Output

19V, 6.32A

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

120W

Type

External Power(Adapter)

CONNECTIVITY

RS-232

YES

S-Video

NO

Thunderbolt

NO

USB Downstream Port

YES(1ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

12G-SDI

NO

3G-SDI

YES

Component (Resolution)

NO

Composite (Resolution)

NO

Daisy Chain

NO

DisplayPort

YES(In 1ea / Out 1ea)

DVI-D

YES(In 1ea / Out 1ea)

D-Sub

NO

HDMI

YES(1ea)

Headphone out

NO

FEATURES

Auto Luminance Sensor

NO

Black Stabilizer

YES

Brightness stabilization

YES

Color Temperature

6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM Compliant

YES

Failover Input Switch

YES

Flicker Safe

YES

Focus View

NO

Front Sensor

NO

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

Hot Key

YES(2keys)

HW Calibration

HW Calibration Ready

Lighting

NO

Light Box Mode

NO

Pathology Mode

NO

PBP

2PBP/3PBP/4PBP

PIP

YES

Presence Sensor

NO

Reader Mode

NO

Rotation & Mirror Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

Super Resolution+

YES

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