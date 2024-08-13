LG QNED, daha küçük ve daha sofistike bir arka ışık teknolojisi olan Mini LED'lere sahiptir. Her bir LED'in boyutu 300 um'nin altındadır (standart LED boyutunun 1/40'ı kadar). Ekrana daha fazla ışığın sığmasını sağlar. Bu sayede LG QNED, ortalama LCD TV'nizden daha yüksek pik parlaklığı, daha derin siyahlar ve daha fazla hassasiyet ve ayrıntı gösterebilir.