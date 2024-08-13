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Quantum Dot, NanoCell ile buluşuyor
Saf Renkler Daha Zengin
Birinci sınıf renk teknolojilerini canlı bir ekranda bir araya getiren QNED kendi türünde benzersizdir.
*LG QNED mini LED, NanoCell ve Quantum Dot teknolojisini bir araya getiren bir mini LED TV'dir.
Mini LED'ler
Küçük bir Işık Bile Büyük Fark Yaratır
LG QNED, daha küçük ve daha sofistike bir arka ışık teknolojisi olan Mini LED'lere sahiptir. Her bir LED'in boyutu 300 um'nin altındadır (standart LED boyutunun 1/40'ı kadar). Ekrana daha fazla ışığın sığmasını sağlar. Bu sayede LG QNED, ortalama LCD TV'nizden daha yüksek pik parlaklığı, daha derin siyahlar ve daha fazla hassasiyet ve ayrıntı gösterebilir.
*QNED99/95/90/85 MiniLED'lere sahiptir.
*MiniLED bloklarının sayısı 86” QNED99 modeline dayanır.
*MiniLED boyutu, LG'nin kurum içi ölçüm standartları kullanılarak hesaplanmıştır.
Hassas Karartma Pro+
Profesyonel Özelliklerin Gücünü
Sonuna Kadar Kullanın
En gelişmiş karartma teknolojimiz olan Hassas Karartma Pro+, hassas arka ışık kontrolü için binlerce ayrı karartma bloğu kullanır. α9 5. Nesil AI İşlemci 8K'nın nesne bilgilerini doğru bir şekilde algılayan ve ayıklayan derin öğrenme algoritmalarıyla birlikte kullanıldığında, ışık halkası efektini en aza indirir ve yüksek parlaklığa sahip, net çözünürlüklü bir görüntü sunar.
Biri solda diğeri sağda olmak üzere iki TV ekranı. Her TV'de renkli bir kristalin aynı görüntüleri vardır. Soldaki görüntü biraz soluk, sağdaki görüntü ise çok canlıdır. Sağdaki görüntüde TV'nin sol alt köşesinde işlemci çipi görüntüsü vardır.
*Blok sayısı 86” QNED99 modeline dayanır.
*QNED99/95/90(86") Hassas Karartma Pro+ özelliğine sahiptir.
*QNED90(75", 65") Hassas Karartma Pro özelliğine sahiptir.
*QNED85, Hassas Karartma özelliğine sahiptir.
*QNED80, Karartma Pro özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
%100 Renk Hacmi
Renkler Artık Daha Çarpıcı
%100 Renk Hacmi sayesinde, parlaklık sonuna kadar açıldığında bile renkler LG QNED'de soluk görünmez. Intertek tarafından onaylanan ekran, tam parlaklık aralığını kapsayan bir 3D renk alanında tam DCI-P3 spektrumunu ifade edebilir. Bu da ekran ne kadar parlak veya karanlık olursa olsun daha fazla zengin ve doğru renk tonunun keyfini çıkarmanızı sağlar.
Üçgen kutup şeklinde iki adet RGB renk dağılım grafiği vardır. Soldaki %70 renk hacmine sahipken sağdaki %100 renk hacmine sahiptir ve tamamen dağıtılır. İki grafik arasındaki metinde Aydınlık ve Karanlık yazar. Hemen aşağıda Intertek sertifika logosu vardır.
*QNED99/95/90/85 %100 Renk Hacmi özelliğine sahiptir.
*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
*%70 Renk Hacmi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Ultra Kontrast
Kontrast Konusunda Rakipsiz
LG QNED, daha küçük ve yoğun şekilde toplanmış arka ışık teknolojisi Mini LED'ler sayesinde birden fazla benzersiz karartma bloğunun hassas kontrolü yoluyla ultra keskin kontrast elde edebilir. Sonuç olarak, görüntüler daha nettir ve daha iyi bir izleme deneyimi için ışık halkası efekti en aza indirilir.
İki TV ekranına bölünmüş bir dönme dolap görüntüsü, solda daha soluk, sağda daha canlı ve parlak görünür.
*QNED99/95/90/85, Ultra Kontrast özelliğine sahiptir.
%100 Renk Tutarlılığı
Farklı Açılar,
Aynı Orijinal Renk
LG QNED'deki olağanüstü renkleri görebilmek için TV'yi doğru açıdan izlemenize gerek yok. %100 Renk Tutarlılığı ile renkler 30°'ye kadar açılardan bakıldığında bile canlı ve doğru bir şekilde görüntülenir.
*QNED99/95/90 %100 Renk Tutarlılığı özelliğine sahiptir.
*%100 Renk Tutarlılığının, ±30° izleme açısına sahip 18 renkli Macbeth deseniyle CIE DE2000'e göre ölçüldüğü Intertek tarafından onaylanmıştır.
*%100 Renk Tutarlılığını destekleyen tüm modeller Intertek tarafından onaylanmıştır.
Gerçek 8K
Fark Detaylarda Gizli
LG QNED, Gerçek 8K ile en büyük ekranlarda bile gerçekçi ayrıntılar sunar. QNED'in yenilikçi ekran teknolojisi ile mükemmele yakın kontrast modülasyon seviyeleri ve 33 milyona yakın pikselin birleşimiyle elde edilen bu görüntü, nefes kesici derecede canlı ve gerçekçi bir görüntüleme deneyimi sunar.
QNED TV monitörü, renkli yaprakların üzerinde oturan çok renkli bir kertenkeleyi gösterir. QNED TV'nin altında, kertenkelenin derisini tüm ayrıntılarıyla gösteren yakından çekilmiş iki küçük görüntü vardır. Solda 4K LCD versiyonu, sağda 8K mini LED versiyonu vardır. 8K mini LED görüntüsü daha canlı ve nettir.
*Yalnızca 8K modellerde bulunur (QNED99/95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.