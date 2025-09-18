Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Çatı katı dairesinde şık oturma odası. Pencereden görünen güzel şehir manzarası. Kanepede oturan bir adam duvara monte TV’de içerik izliyor.

Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi?

Yaşam tarzınız ne olursa olsun, size özel LG TV vardır. Sinema, spor, oyun gibi yüksek kaliteli içeriklerin keyfini çıkarmaktan mükemmel tasarım parçasını aramaya kadar, size uygun LG TV’yi keşfedin.

LG TV’leri tasarım tutkunları için harika bir seçim yapan nedir?

Ekrandan çok daha fazlası olan LG TV’ler, ayrıca farklı içerikleri ve kişiselleştirmeye yönelik diğer akıllı özellikleriyle yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayan, yaşam tarzınızı ve zevkinizi yansıtan ek bir tasarım unsuru haline gelebilir.

Yaşam alanlarını zevklerine göre tasarlamak ve kişiselleştirmek isteyenler için

LG Gallery+ ile zevkinize uygun içerikleri düzenleyin, sergileyin ve gösterin. TV’nizde görüntülenecek içerik türünü seçin ve yaşam alanlarına gerçekten kişisel bir dokunuş katın.

LG OLED evo AI G5
Sofistike bir evin iç mekânı. Çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Orta duvarda, ekranında popüler bir sanat eseri görünen LG TV bulunuyor. TV, adeta bir müze tablosunu andırıyor.

Sofistike bir evin iç mekânı. Çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Orta duvarda, ekranında popüler bir sanat eseri görünen LG TV bulunuyor. TV, adeta bir müze tablosunu andırıyor.

LG Gallery+ ile zevkinize uygun bir alan yaratın

Ekranınızı 100 sanat eseri, etkileyici manzaralar ve ortam videolarıyla dolu canlı bir tuvale dönüştürün. Düzenli kitaplık güncellemeleri, TV izlemediğiniz anlarda bile yaşam alanınızı zenginleştirir. ⁸

Klasik sanat, modern sanat, 3D ve daha fazlasının ekranda dolaştığı, çeşitli içeriklere sahip duvara monte edilmiş LG TV. İçerik ortaklarının logoları da gösteriliyor. Köşedeki ücretsiz rozet, bir ay boyunca ücretsiz içerik anlamına geliyor.

A family is gathered around their LG Ultra Big TV watching an exciting soccer match on the huge screen.

Galerinizi sayısız şekilde kişiselleştirin

İstediğiniz müzik, görseller ve daha fazlasıyla ev galerinizi kişiselleştirin. O anki tercihlerinize göre TV’nizde görüntülemek istediklerinizi seçin.

Müzik ve görselleri duygularınızla senkronize edin

Arka plan müziğini görsellerle eşleştirerek ruh halinize uygun bir atmosfer oluşturun. Önceden ayarlanmış müzikler arasından seçim yapın ve hatta kendi parçalarınızı oynatmak için mobil cihazınızı Bluetooth üzerinden bağlayın.

LG TV’nin, görseller ile senkronize olarak mod müziği çalacak şekilde nasıl ayarlanabileceğine dair anlatım.
Ön planda bir cep telefonu, arka planda duvara monte edilmiş bir LG TV yer alıyor. Ekranda LG TV’de Google Photos kurulum süreci gösteriliyor.

Ön planda bir cep telefonu, arka planda duvara monte edilmiş bir LG TV yer alıyor. Ekranda LG TV’de Google Photos kurulum süreci gösteriliyor.

Google Photos’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Yalnızca telefonunuzu kullanarak Google Photos hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriklerle yaşam alanınızı zahmetsizce kişiselleştirin.¹¹

Duvara monte edilmiş bir LG TV’de bilgi panosu gösteriliyor. Ekranda hava durumu güncellemeleri, spor hatırlatmaları, TV zamanlayıcı, Home Hub ve Google Takvim gibi farklı işlevler yer alıyor.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın 

Önemli bilgileri tek bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.¹²

Yaşam alanlarını gerçeküstü hale getirmek isteyenler için

Dünyanın ilk şeffaf ve tamamen kablosuz TV’sinin üst düzey tasarımıyla yaşam alanınızı bir üst seviyeye taşıyın. TV görüntülerinin gerçekle harmanlanarak eşi benzeri olmayan gerçeküstü bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlamasına şahitlik edin.³

Bir çatı katı dairesinde LG OLED T4. Pencereler şehir silüetine ve okyanusa bakıyor. LG OLED T4 şeffaf modda ve ekranında bir yat görüntüsü var. TV’nin konumu ve ekranın şeffaflığı nedeniyle yat, dışarıdaki okyanusta yüzüyor gibi görünüyor.

Bir çatı katı dairesinde LG OLED T4. Pencereler şehir silüetine ve okyanusa bakıyor. LG OLED T4 şeffaf modda ve ekranında bir yat görüntüsü var. TV’nin konumu ve ekranın şeffaflığı nedeniyle yat, dışarıdaki okyanusta yüzüyor gibi görünüyor.

En son teknolojiye sahip şık bir minimalizm arayanlar için

Kablo karmaşasını ortadan kaldırın ve 4K 144 Hz tamamen kablosuz TV ile son derece düzenli bir görünüm elde edin. Tüm cihazları Zero Connect Box’a takın ve gelişmiş kablosuz iletim ile kurulumunuzu basitleştirin.⁴

LG OLED evo AI M5
Şık bir apartmandaki bir oturma odası duvarına monte edilmiş LG OLED M5 TV ve LG Soundbar. Zero Connect Box yan sehpanın altına yerleştirilmiş.

Şık bir apartmandaki bir oturma odası duvarına monte edilmiş LG OLED M5 TV ve LG Soundbar. Zero Connect Box yan sehpanın altına yerleştirilmiş.

Mekandan Bağımsız

Zero Connect Box’ın kurulumu kolaydır. Doğrudan TV bağlantısına ihtiyaç duymadan yaşam alanınızı özgürce tasarlayabilirsiniz.⁵

Karmaşasız

Yaşam alanınızı görsel olarak mümkün olan en hoş hale getirin. Kablo karmaşasını ortadan kaldırarak her şeyin temiz ve düzenli olmasını sağlayın.

Zahmetsiz

TV’niz yerine tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve rahatça mükemmel eğlence kurulumunuzu yaratın.

Şık ve kusursuz bir görünüm isteyenler için

TV’nizi duvara monte ettiğinizde dar çerçeveleri ve kusursuz tasarımı sayesinde arada hiç boşluk kalmaz.⁶

LG OLED evo AI G5
Oturma odasında duvara monte edilmiş LG OLED G5 TV ve yanında LG Soundbar’ın yandan görünümü. Bu açı, Tek Duvar Tasarımını ve çerçeveleri ile tasarımının duvara nasıl tam oturduğunu vurgular.

Oturma odasında duvara monte edilmiş LG OLED G5 TV ve yanında LG Soundbar’ın yandan görünümü. Bu açı, Tek Duvar Tasarımını ve çerçeveleri ile tasarımının duvara nasıl tam oturduğunu vurgular.

Taşınabilir bir ekran isteyenler için

LG StanbyMe’nin taşınabilir tasarımıyla içeriği istediğiniz yerde izleyin. Nereye giderseniz gidin keyfini çıkarabileceğiniz üstün taşınabilirlik ve rahatlık için kablosuzdur ve esnek bir standa sahiptir.⁷

LG Lifestyle ekranlar
Geniş evinde yoga yapan kadın. Yanındaki standda LG StanbyME TV yer alıyor. TV dikey duruyor ve kadının izlediği yoga talimatları videosunu oynatıyor.

Geniş evinde yoga yapan kadın. Yanındaki standda LG StanbyME TV yer alıyor. TV dikey duruyor ve kadının izlediği yoga talimatları videosunu oynatıyor.

Sizin gibi tasarım tutkunları için en iyi seçeneği keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri kolayca karşılaştırın.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4 ürün görüntüsü
OLED T4
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
EkranLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç)LG OLED evo
Kablosuz ÖzellikTamamen kablosuz Kablosuz Görüntü İletme Özellikli-
TasarımDünyanın ilk Şeffaf OLED TV’siTek Duvar TasarımıTek Duvar Tasarımı (97, 83, 77, 65, 55 inç)
Boyut77 inçEn fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç)En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç)
İşlemci2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci
Daha Fazla BilgiDaha Fazla Bilgi

TV Seçiminiz için Akıllı İpuçları

Yaşam alanınız için doğru TV boyutu nedir? >

 

İyi TV görüntü kalitesi nedir? >

 

AI TV’ler Akıllı TV’leri nasıl geliştirir? >

 

Tüm TV Satın Alma Kılavuzlarını Keşfedin >

¹Özellikler, modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen her ürünün kendi sayfasına bakın.

 

²Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

 

³Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk şeffaf TV’si. 

  Ürünün dahili testlerle belirlenen şeffaflığı %43’tür. Bu rakam fiili kullanım ortamı ve koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

 

⁴4K 144 Hz, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144 Hz yalnızca 144 Hz'i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

  LG OLED M5 97 inç, 120 Hz’i destekler. 

  144 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) baz alındığında elde edilebilecek maksimum yenileme hızıdır. 

  Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

  Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir. 

  Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir. 

  Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır. 

  Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

  Tamamen Kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync Compatible onayına dayanmaktadır.

 

⁵Lokasyonsuz özelliğini gösteren görüntü, LG Signature OLED M5 TV’dir.

 

⁶Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir. 

  97/83/77/65/55 inç LG OLED G5 modellerinde Tek Duvar Tasarımı vardır. 

  48 inç LG OLED G5, Ultra İnce Tasarıma sahiptir.

  Kurulum ortamına bağlı olarak TV ve duvar arasında hafif bir boşluk olabilir. Kurulum gereklilikleri farklılaşabilir. Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.

 

⁷Gösterilen sahne temsilidir. 

  Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

  Dahili pil 3 saate kadar kablosuz kullanım sağlar (standart modda kullanıma göre 3 saattir; kullanım koşullarına bağlı olarak pilin dayanma süresi değişiklik gösterebilir). 

  StanbyME sadece Wi-Fi tabanlı içerikleri desteklediği için bir kablosuz ağa bağlı olmalıdır. 

  Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir. 

  Dikey ekran modu, kullanılan uygulamaya göre farklı çalışabilir. 

  Ürün su geçirmez değildir. 

  Ana ekran ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirilmeksizin değişebilir.