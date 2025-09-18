¹Özellikler, modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen her ürünün kendi sayfasına bakın.
²Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.
³Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk şeffaf TV’si.
Ürünün dahili testlerle belirlenen şeffaflığı %43’tür. Bu rakam fiili kullanım ortamı ve koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
⁴4K 144 Hz, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144 Hz yalnızca 144 Hz'i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
LG OLED M5 97 inç, 120 Hz’i destekler.
144 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) baz alındığında elde edilebilecek maksimum yenileme hızıdır.
Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.
Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.
Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.
Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.
Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.
Tamamen Kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync Compatible onayına dayanmaktadır.
⁵Lokasyonsuz özelliğini gösteren görüntü, LG Signature OLED M5 TV’dir.
⁶Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
97/83/77/65/55 inç LG OLED G5 modellerinde Tek Duvar Tasarımı vardır.
48 inç LG OLED G5, Ultra İnce Tasarıma sahiptir.
Kurulum ortamına bağlı olarak TV ve duvar arasında hafif bir boşluk olabilir. Kurulum gereklilikleri farklılaşabilir. Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
⁷Gösterilen sahne temsilidir.
Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Dahili pil 3 saate kadar kablosuz kullanım sağlar (standart modda kullanıma göre 3 saattir; kullanım koşullarına bağlı olarak pilin dayanma süresi değişiklik gösterebilir).
StanbyME sadece Wi-Fi tabanlı içerikleri desteklediği için bir kablosuz ağa bağlı olmalıdır.
Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Dikey ekran modu, kullanılan uygulamaya göre farklı çalışabilir.
Ürün su geçirmez değildir.
Ana ekran ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirilmeksizin değişebilir.