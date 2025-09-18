Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Çatı katı dairesinde şık oturma odası. Pencereden görünen güzel şehir manzarası. Kanepede oturan bir adam duvara monte TV’de içerik izliyor.

Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi?

Yaşam tarzınız ne olursa olsun, size özel LG TV vardır. Sinema, spor, oyun gibi yüksek kaliteli içeriklerin keyfini çıkarmaktan mükemmel tasarım parçasını aramaya kadar, size uygun LG TV’yi keşfedin.

Oyun TV’sinde önemli olan nedir?

Gecikme ve video takılmaları eğlenceyi öldürür. En heyecan verici maceralar ve mücadeleler için akıcı hareket çok önemlidir. Yüksek yenileme hızı ve VRR teknolojisi, kusursuz bir oyun deneyimi için gereklidir.

Yenileme hızı nedir?

Yenileme hızı, ekranınızdaki görüntünün saniyede kaç kez yenilenerek güncellendiğini gösterir. Hz (Hertz) ile gösterilen bu ölçüm, ekranınızın performansının ne kadar akıcı olabileceğinin bir göstergesidir. 120 Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 120 kez yenilendiği anlamına gelir. Yenileme hızı ne kadar yüksekse hareket o kadar akıcı olur. Bu da en çok, hızlı tempolu oyunlar oynarken veya yüksek hızlı içerik izlerken fark edilir.⁴

Araba yarışı oyununda yenileme hızındaki farkın yan yana karşılaştırması. Bir tarafta yenileme hızı daha düşük, sonucunda daha fazla hareket bulanıklığı oluşuyor. Diğer tarafta yenileme hızı yüksek olduğundan arabaya tam odaklanılmış olduğu görülüyor.

VRR (Değişken Yenileme Hızı) nedir?

VRR, oyunların yenileme hızını ekranınızla gerçek zamanlı olarak senkronize eden bir teknolojidir. Yenileme hızları senkronize edilmediğinde bu durum, ekran yırtılmasına ve video takılmalarına neden olabilir. En popüler formatlar Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium'dur. Oyuncular açısından bu, akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi için olmazsa olmaz bir özelliktir.⁵

TV’nin önünde oyun kumandası tutan eller. Ekranda araba yarışı oyunu yer alıyor. VRR, değişken yenileme hızı logosu görünüyor.

LG TV’ler oyun için neden iyidir?

LG TV’ler, sorunsuz oyun deneyimi için 165 Hz’e kadar yüksek yenileme hızlarıyla oyun oynamak için mükemmeldir. Oyun Portalımız, TV’nizi bir oyun merkezine dönüştürür. Büyük ekranlarımız ise daha sürükleyici bir deneyim sunar. Tamamen Kablosuz TV’lerimiz, tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a kolayca bağlamanıza olanak tanır. Böylece Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync sertifikalı, son derece düşük giriş gecikmesi ile sorunsuz bir kablosuz oyun kurulumu oluşturur.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

165Hz’e kadar yüksek yenileme hızları

G-Sync uyumluluğu, 165 Hz VRR, 0,1 ms Piksel Tepki Süresi, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 10000 sertifikası ile zirvede oyun deneyimi yaşayın. Kablosuz oynarken bile 144 Hz ile gecikmesiz, hareket bulanıklığı olmayan oyunların tadını çıkarın.² ³ ⁵ ⁶

Dikkat dağıtıcı hareket bulanıklığı olmadan canlı ve tamamen odakta görünen araba yarışı oyunu. Nvidia G-Sync logosu ve 165 Hz logosu görünüyor. Altta LG TV’nin harika oyun performansını gösteren diğer oyun sertifikaları da bulunuyor.

4K'da 144 Hz'e kadar son derece düşük giriş gecikmesine sahip kablosuz oyun

Nvidia G-Sync Compatible ve AMD Freesync sertifikalı LG Tamamen Kablosuz TV ile yüksek performanslı kablosuz oyun oynamanın keyfini keşfedin.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5 TV ekranında oynanan oyun, sorunsuz ve kusursuz oyun deneyimini sergiliyor. Görünür şekilde yer alan Zero Connect Box yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Nvidia G-Sync logosu, AMD FreeSync Premium logosu ve oyun sertifikaları da görünüyor.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

Kablosuz oyun için hayalinizdeki karmaşasız kurulum

Kablosuz oyun kurulumu ile daha fazla özgürlüğü deneyimleyin. Dağınıklığın olmadığı bir ortamın keyfini çıkarın ve mekanınızı şekillendirmede daha fazla esnekliğe sahip olun.⁹

Kablosuz oyun kurulumuna sahip oyun odası. LG Tamamen Kablosuz TV, duvara monte edilmiş. Ekranında yüksek çözünürlüklü bir oyun var. PC, oyun koltuğu, oyuncaklar ve neon ışıklar da görünüyor. Ayrıca Nvidia G-Sync logosu ve 144 Hz logosu var.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid uygulamalarına erişerek LG TV’nizde binlerce oyunu doğrudan oynayın! Oyun kumandalı AAA oyunlardan uzaktan kumandanızla oynanabilen normal oyunlara kadar farklı oyun deneyimleri yaşayın.⁷

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösteriyor. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtiyor.

Director Sean Baker's interview. His quote is highlighted. The blacks are rich. Overall, it's just an incredible image. Cinematographer Natasha Braier's interview. Her quote is highlighted. That's mainly because only LG OLED represents the colors I intended with a rich spectrum. Cinematographer Walter Volpatto's interview. His quote is highlighted. This allows for detailed color reproduction and contrast to be preserved as the creator intended.

Daha büyük ekranda oynayın, daha sürükleyici oyun keyfi yaşayın

Büyük ekran, daha fazla eğlence demektir. Ultra Büyük TV’lerimizi keşfedin ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.²

Duvara monte edilmiş devasa bir LG Ultra Büyük TV’nin bulunduğu oturma odası. Ekranda bir araba yarışı oyunu yer alıyor. Ekran boyutu nedeniyle, içerik çok daha sürükleyici hissediliyor.

Oyun TV’lerini keşfedin ve size uygun olanı bulun

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri kolayca karşılaştırın.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5 (En İyi Kablosuz Oyun TV’si)
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG QNED85 ürün görüntüsü
QNED85
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
Tamamen kablosuzTamamen kablosuz ---
EkranLG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
BoyutEn fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç)En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç)En fazla 100 inç (100, 86, 75 ,65, 55, 50 inç)En fazla 83 inç (83, 77, 65, 55, 48, 42 inç)
Yenileme Hızları120Hz120Hz120 Hz120Hz
G-Sync Uyumlu (Nvidia)-
FreeSync Uyumlu (AMD)
VRR (Değişken Yenileme Hızı)144Hz’e kadar165Hz’e kadar144Hz’e kadar144Hz’e kadar
HDMI özellikleriALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
HareketClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
OyunOyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize EdiciOyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize EdiciOyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize EdiciOyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici
Daha Fazla BilgiDaha Fazla BilgiDaha Fazla Bilgi

¹Özellikler, modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen her ürünün kendi sayfasına bakın.

 

²Ekran görüntüleri temsilidir.

 

³Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

 

⁴83/77/65/55 inç LG OLED G5 modelleri yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. Dolby Vision girişlerinde ise 144 Hz’e kadar destekler. 

 

⁵HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

 

⁶VRR, 60 Hz ile 165 Hz arasında değişir ve HDMI 2.1’in onaylı özelliğidir. Gerçek performans ayara, ağ bağlantısına ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

 

⁷Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

  Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

  Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

 

⁸clearMR, VESA’nın ekranda hareket bulanıklığı performansını değerlendiren onay programıdır. 

  Bu özellik için destek, modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylıdır. 

  ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylıdır.

 

⁹4K 144 Hz, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144 Hz yalnızca 144 Hz'i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

  LG OLED M5 97 inç, 120 Hz’i destekler. 

  144 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) baz alındığında elde edilebilecek maksimum yenileme hızıdır. 

  Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

  Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir. 

  Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir. 

  Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır. 

  Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

  Tamamen Kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync Compatible onayına dayanmaktadır.

 

¹⁰Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.