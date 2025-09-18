¹Özellikler, modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen her ürünün kendi sayfasına bakın.

²Ekran görüntüleri temsilidir.

³Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

⁴83/77/65/55 inç LG OLED G5 modelleri yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. Dolby Vision girişlerinde ise 144 Hz’e kadar destekler.

⁵HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

⁶VRR, 60 Hz ile 165 Hz arasında değişir ve HDMI 2.1’in onaylı özelliğidir. Gerçek performans ayara, ağ bağlantısına ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

⁷Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

⁸clearMR, VESA’nın ekranda hareket bulanıklığı performansını değerlendiren onay programıdır.

Bu özellik için destek, modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylıdır.

ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylıdır.

⁹4K 144 Hz, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144 Hz yalnızca 144 Hz'i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

LG OLED M5 97 inç, 120 Hz’i destekler.

144 Hz, değişken yenileme hızı (VRR) baz alındığında elde edilebilecek maksimum yenileme hızıdır.

Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.

Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

Tamamen Kablosuz; takılmaları ve düşük giriş gecikmesini azaltmaya, titreşimsiz performans sağlamaya yönelik NVIDIA G-Sync Compatible onayına dayanmaktadır.

¹⁰Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.