LG V20獨特魅力 生活精彩即時捕捉 全新「音、影、護」超強多媒體功能 打造影音娛樂新體驗

【2016年10月7日，台北】LG 電子自今年 9月在舊金山發表新一代多媒體旗艦機 LG V20，為目前搭載最高規格多媒體功能的智慧行動裝置，更持續受到全球各大媒體與消費者的關注。LG 觀察到現在消費者熱愛使用圖像、影片、以及各種影音內容分享精采生活，V20 提供更加進化的多媒體功能，在「音、影、護」等方面透過 LG 獨特的創新技術，讓消費者能夠隨時透過 V20 為自己的精彩人生留下完美記憶。因應自媒體時代的來臨，消費者可使用 V20 紀錄精彩生活點滴，並透過即時分享精彩影音內容及圖像，滿足敢於表現自己及獨特經驗的表演慾望，更為智慧行動手機的影音旗艦功能佇立全新標竿。

頂級音效技術完美原音重現 聯手B&O Play共同打造極致音樂體驗

LG V20 提供令人驚豔的絕佳音訊體驗，除了是首款搭載 32位元 Hi-Fi Quad DAC 晶片的智慧型手機，同時與 B&O Play 共同打造出自然、平衡的絕佳音效，透過 B&O Play 耳機完整呈現極致清晰的音域饗宴及聲訊效果。音樂愛好者可運用無損音質的錄音功能錄下喜愛的美妙音律，享受最純粹的音訊饗宴。更可以運用內建的「HD 錄音機」將自豪的歌聲錄下，即可創作專屬於自身的音樂作品，甚至還可做為參加歌唱比賽的試聽帶；開啟手機內建「Hi-Fi Quad DAC」功能，搭配 B&O Play 耳機，完美重現原音絕美音域，更能享受 LG V20 極致清晰的聽覺震撼。

頂尖攝錄功能 體驗全新影音樂趣

LG V20 承襲攝錄旗艦手機 V10 的設計理念，並搭載穩定攝錄 2.0、混和式自動對焦、前後置廣角鏡頭及專業攝錄模式等全新功能，為影音世代提供行動生活的全新樂趣。新一代的穩定攝錄 2.0 結合混合式自動對焦技術，不論處於任何環境，皆能展現強大又穩定的攝錄效果。在競爭激烈的籃球賽場中，都能隨時為朋友紀錄精彩好球或是跳球搶攻的驚險瞬間，留下清晰的賽事精彩片段；前後置廣角鏡頭以及雙主鏡頭的設置，不管怎麼拍都能輕鬆捕捉全場比賽的寬闊場景及集合眾多隊友的大合照。另外父母想要為家中寶貝留下才藝表演或運動會時的完美表現，皆能夠透過 V20 錄製優質影音畫面，不錯過任何精采時刻。

完美防護結合可拆式電池 智慧行動生活無顧忌

LG 發現消費者使用手機時，經常會擔心碰撞損傷的情況發生，因此特別以輕量鋁合金及 Si-PC 材質 (一種廣泛使用於製造安全帽的材質) 打造影音旗艦 LG V20，兼具美觀與堅固特性，經美國軍規防撞測試認證，不論以任何角度撞擊地面，均能承受衝擊力並維持正常運作。LG V20 了解消費者在使用手機時對電量的需求，因此保留可拆式電池的設計，讓消費者在追劇或是玩手遊時，可直接置換電池，隨時補充電量。同時搭載 QC 3.0 快速充電，不必等待充電時間，享受更便利的行動體驗，感受超長效智慧樂趣生活。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。