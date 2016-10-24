前所未有影音旗艦 LG V20磅礡登場 創新多媒體影音功能 四大電信11/1正式開賣 頂級音效技術傳遞音樂感動 超強攝錄功能記錄精彩瞬間

【2016年10月20日，台北】台灣 LG 電子今日宣布，廣受全球媒體及消費者矚目的新一代多媒體影音旗艦機 LG V20，即將正式在台上市。LG V20 承襲了前一代攝錄旗艦手機 V10 的設計理念，搭載多樣最新功能，具備無與倫比的性能表現，為目前搭載最高規格多媒體功能的行動裝置。透過全方位的多媒體影音旗艦功能結合頂尖技術，打造絕佳的智慧生活體驗。記者會現場中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星皆出席，一同為結合「音、影、護」全方位功能的多媒體旗艦機 LG V20 推薦力挺。LG V20 建議售價 NT$21,900元，推出搖滾黑、聚光銀、晶鑽粉三色。11月1日於四大電信正式開賣。11/1 起凡購買 LG V20，隨貨附贈限定好禮「原廠電池組」乙組 (3,200mAh，價值 $1,990元)，數量有限送完為止，電力加乘，影音響宴不間斷！

台灣 LG 電子金載承董事長表示：「LG 觀察到現在的消費者不只在網路上分享有趣的事物，更希望能夠自己創造令人激賞的影音內容，LG V20 搭載消費者最常使用的絕佳多媒體功能及音訊技術，同時結合時尚設計外型與各項實用功能，除了提供頂級的影音樂趣，更讓消費者透過 V20 快速分享動人的影音內容，輕鬆掌握生活中的精彩時刻。」

與 B&O PLAY 共同打造傳遞細膩音質的感動

LG V20 代表手機的影音功能邁向嶄新境界，除了與 B&O PLAY 再次合作，提供音效的專業校正之外，也讓消費者能夠感受 LG V20 的極致音訊饗宴；同時是首款搭載 32位元 Hi-Fi Quad DAC 的智慧型手機，完美聽見出色音質帶來的細膩表現。

● Hi-Fi Quad DAC 悠揚音樂完美呈現

LG V20 為首款搭載 32位元 Hi-Fi Quad DAC 的智慧型手機，配備 ESS SABRE ES9218 音訊晶片，可減少 50% 以上的白雜訊，獲得更細緻的音質。消費者不論是透過 B&O PLAY 耳機或喇叭皆可以享有絕佳的音質，讓悠揚樂聲完美原音重現。

● HD錄音工具&錄音室模式 輕鬆變身音樂製作人

HD 錄音機程式開啟音訊錄製的全新境界，內建三組高 AOP 麥克風可錄製比一般智慧型手機還要高品質的音訊。透過錄音室模式 (Custom Mode) 錄製自己的聲音，並套用自己喜歡的音樂，錄製專屬於自己的歌曲，讓每一位消費者都能輕易化身為音樂製作人。

● B&O PLAY 協力製作打造優質音訊體驗

為了使消費者能夠透過手機享受最高品質的聽覺饗宴，LG V20 再次與 B&O PLAY 合作打造出自然、平衡的絕美音質，隨盒配備 B&O PLAY 耳機，讓每一位消費者都能夠感受極致動人的聽覺震撼，隨時陶醉在音樂帶來的絕佳享受。

前後廣角鏡頭+穩定攝錄2.0 掌握更多細節捕捉精彩動態

LG V20 承襲上一代攝錄旗艦 V10 的設計理念，不只為消費者提供多樣化的多媒體功能，更進一步為消費者創造不同的影音樂趣。前後廣角鏡頭的設計加上穩定攝錄 2.0，消費者不論是拍照或攝影，都能夠記錄令人驚艷的影像，並且為人生中每一個重要時刻留下精采回憶。

● 前置/後置廣角相機 完整捕捉更多細節

LG V20 打造雙主鏡頭以及前置廣角相機的配置，能夠輕鬆容納更多好友及更完整的背景，恣意享受隨心所欲的拍攝樂趣。前置相機具備 500萬畫素及 120度廣角鏡頭，自拍時能輕易納入每一個細節。廣角主相機具備 800萬畫素及 135度超廣角鏡頭，無需退後即可拍攝完整場景，美景一覽無遺，只要隨手切換鏡頭，即可拍攝一般或廣角照片；另一個標準的75度大光圈鏡頭，則可拍攝高達 1,600萬畫素的高畫質影像，無論何時、何地，捕捉更廣、更動人的精采畫面。

● 混合式自動對焦 精準對焦精彩人生

混合式自動對焦功能 Hybrid Auto Focus 可確保每次拍攝都能留住生活中的每個感動瞬間，無論室內、戶外或任何光源條件，都能透過混合式對焦功能—雷射偵測自動對焦 Laser Detection AF (LDAF)、相位差偵測自動對焦 Phase Detection AF (PDAF) 與對比式自動對焦 (Contrast AF) 輕易擷取生活的精采一刻。

● 穩定攝錄2.0 動態畫面不晃動

新一代穩定攝錄 2.0，發揮卓越的防手震功能，並有效改善移動中物體與影像的穩定度，同時藉由調整每一幀畫面的物體，記錄清晰影像。即使錄影過程中因手震而不小心造成的晃動，消費者仍然能夠清楚拍攝動態影像，在移動中也能拍出令人驚艷的影像畫面。

● 專業攝錄模式客製想要的影像及聲音

使用 V20 的專業攝錄模式，消費者可以自訂自己想要收錄的影音，透過指向性錄音功能，即使在人聲鼎沸的演唱會中，也可錄下台上歌手清楚的歌聲，降低周遭觀眾喧鬧聲的影響，另外可調整各項設定值，包括降低背景雜音的干擾、降低風噪、防止過大音量所造成的爆音等各項影響音訊品質的因素，即可鎖定並完成更乾淨、低干擾的聲音，完美收錄每一個重要時刻。

● 高AOP麥克風 收錄不失真的完美音質

內建搭載的三組高 AOP 麥克風讓消費者可錄製比一般智慧型手機更高品質以及具備立體感的音訊內容，即使身處吵雜的環境中，例如在人聲鼎沸的運動賽事或熱鬧非凡的演唱會，皆能錄製清晰音訊內容。

● 臉部辨識自動拍攝 自拍美照不落空

前置相機的自動拍攝功能，延續獨特的臉部偵測自拍功能，自拍時只要露出完美笑容，相機便會自動按下快門，每一次的自拍照都是最得意的作品。

時尚經典設計搭配實用功能內外兼具的生活樂趣

LG V20 以經典設計外型搭配時尚金屬機身，讓消費者一手掌握俐落有型的智慧生活，除了率先採用 Android 7.0 Nougat 的智慧型手機外，更搭載多種實用功能，讓行動生活變得更加有型有色，美觀耐用的時尚機身輔以便利快捷的個人化功能，盡情展現率性風格。

● 創新材質結合經典設計個性風範更耐用

V20 以常用於飛機、帆船的航太級 AL6013 金屬的輕量鋁合金打造完美耐用機身，並搭配廣泛運用於頭盔的矽膠 (Si-PC) 吸震材質，放置於手機頂端和底部加強保護，可大幅減少 20% 的撞擊力道。通過美國軍規防撞測試 (MIL-STD 810 G)，即使使用過程中不小心滑落仍能正常運作。

● 彈壓式背蓋瞬間置換電池更方便

V20 採用彈壓式背蓋設計，消費者能在電池電量耗盡時，輕鬆拆卸背蓋，瞬間置換已充飽電的電池，不必隨身攜帶行動電源，享受更便利的行動體驗，感受超長效智慧樂趣生活。

● Android 7.0 Nougat作業系統智慧生活再進化

率先搭載 Google 最新作業系統 Android 7.0 Nougat，讓消費者能隨心所欲地使用客製化的各項多媒體功能，包含 Multi-window 多視窗，帶來最快捷的智慧多工處理能力。同時具備 Google In Apps，讓消費者能橫跨手機內的不同應用程式，直接查找想要的訊息。

● 第二螢幕 個人化功能一覽無遺

超人氣功能第二螢幕在 V20 獲得明顯的進化，內嵌於主螢幕上方的第二螢幕不只提升兩倍的亮度、字體更加大 50%，讓消費者能更快速地對各項通知訊息一目了然，也可利用直接回覆功能立即回覆訊息和分享資訊，重要通知不漏接。

● 個性化簽名桌布展現自我風範

消費者能夠依照自己的喜好，隨時更改桌布畫面，呈現中文或英文名字字首，魅力風格自我決定。

四家電信業者同步開賣 LG V20首購獨享優惠

LG V20 共推出搖滾黑、聚光銀、晶鑽粉共三色，單機建議售價 NT$21,900元，11月1日將於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星同步開賣。11/1 起凡購買 LG V20，隨貨附贈限定好禮「原廠電池組」乙組 (3,200mAh，價值$1,990元)，數量有限送完為止，電力加乘，影音響宴不間斷！

● LG V20 主要規格

顏色：搖滾黑 / 聚光銀 / 晶鑽粉

處理器：MSM 8996 2.15GHz Quad core 處理器

顯示器：5.7吋 + 2.1吋, QHD 2560 x 1440 + 160 x 1040 (~515ppi)

記憶體：ROM - 64GB / RAM - 4GB

擴充槽：microSD 卡, 可擴充記憶卡支援 2TB

SIM 卡類型：Nano SIM (雙卡 4G + 3G)

相機：主相機 - 1600萬 (F1.8 光圈、75°)、800萬畫素廣角鏡頭 (F2.4 光圈、135°)

前相機 - 500萬畫素鏡頭 (F1.9 光圈、83°~120°)

自拍感應手勢 / 間隔拍攝 / 自動拍攝 (臉部偵測自拍) / 手勢檢視 / 全景拍攝 / 慢動作 / 縮時攝影 / 膠片效果 / 穩定拍攝 (光學防手震）/ 聲控拍攝 / 快速共享 / Snap / 多視圖 / 畫面凸顯 / 專業模式

電池：Typ. ,3200mAh / 鋰電池 (可替換式)

作業系統：Android 7.0 Nougat

尺寸：159.5 x 78.1 x 7.7 L*W*D (mm)

重量：174g

通訊協定：2G - 850/ 900/ 1800/1900 MHz

3G - 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz

4G LTE - 700/ 700a/ 700b/ 800/ 850/ 900/ 1700/ 1800/ 1900/ 2100/ 2600/ TD1900/ TD2300/ TD2500/ TD 2600

2CA - 1800+700, 1800NC+1800NC, 1800+TDD2600, 1800+2600, 1800+900, 2600+700, 2600+900, 2100+1800, 1800+TDD2300

3CA - 1800+2600+700, 1800+2600+900

傳輸介面：Bluetooth 4.2/USB 3.0/LG Bridge/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/NFC

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。