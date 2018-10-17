LG電子總裁暨技術長將於2019年CES大展發表主題演講 總裁暨技術長I.P Park博士將分享「AI讓生活更美好」的嶄新觀點

【2018年10月16日，台北訊】LG電子總裁暨技術長I.P Park博士將於明年年初登場的2019 CES大展上發表展前主題演講。演講時間為2019年1月7日週一晚上6點30分，地點位於美國內華達州拉斯維加斯的MGM Park Theater。

在LG首場CES主題演講上，Dr. Park將以「AI for an Even Better Life」為主題，從進化、連接與開放性三大關鍵要素切入，以全新觀點闡述AI如何改善消費者生活。演講內容將涵蓋AI創新科技如何豐富使用者的居家、通勤與職場體驗。Dr. Park也將闡述隨著LG從產品製造商轉換為生活型態的創新者，設想AI如何影響日常生活的各個層面、如何驅動相關發展。

Dr. Park身為LG電子總裁暨技術長，積極引領AI技術的創新以作為公司主要的成長動能。Dr. Park擁有超過30年的研發經驗，專擅領域涵蓋消費性電子、車用機器人、通訊與軟體產業，因其帶領研發團隊利用傳統硬體導向的技術結合快速發展的軟體導向技術，不斷實現創新，而被視為世界頂尖技術長之一。

Dr. Park表示：「2019年CES大展將成為AI發展及其導入日常生活產品與服務的重要轉捩點。LG的策略將著重於藉由以生活型態為導向的AI應用，豐富消費者的日常生活，並帶來超乎預期的成果，這也是我會在CES講台上特別強調的概念。」

消費技術協會(CTA)總裁暨執行長Gary Shapiro表示：「LG為引領全球AI技術革新的重要推手，而AI將會影響所有主要產業，舉凡科技到醫療、農業、交通、工程等等。我們很榮幸可以邀請Dr. Park於2019 年的CES大展上發表演說，這也將是LG首場CES主題演講。AI正重新定義我們的居家生活、企業與社群，我們也相當期待Dr. Park分享其對AI未來發展的獨到見解。」

2019年CES大展將邀請4,500家橫跨20個產品類別的廠商參展，共同展示改變生活的科技趨勢，其中包含將重塑我們的生活、工作與娛樂型態的解決方案。大展期間可以一窺最新技術的發展，包含5G連結、AI人工智慧、擴增實境與虛擬實境、智慧家庭、智慧城市、運動、機器智慧等關鍵技術。

LG 將於2019年CES大展發表最新產品與服務，展出期間為2019年1月8日至11日，地點位於拉斯維加斯會議中心Central Hall，攤位號碼為11100。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。