PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機 - 適用6坪 (通路專售)

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造型纖薄，功能強大：空氣淨化解決方案
輕巧簡約設計
360 三合一高效濾網
簡單好操作
智慧空氣管理
輕薄外型輕鬆融入各種空間，高質感設計提升生活品味。
簡約有質感，輕鬆省空間
相較於360˚ 機型，佔地面積減少42%，方便放置在任何有電源插座的位置。
*佔地面積：與 360˚ 機型相比，佔地面積減少約 42%。
- LG 360˚ 機型 (Φ315 公釐)：約 77,926 平方公釐
- AeroHit 機型 (Φ240 公釐)：約 45,239.04 平方公釐
360 度全方位潔淨空氣
無論將它放置於何處，LG PuriCare™ 空氣清淨機都能 360 度全方位淨化空氣。
*搭配原廠濾網，最大可淨化約6坪的空間
更換濾網提醒
智能提醒更換濾網
需要更換濾網時，指示燈會亮起以通知您，讓您提前安排，省時又安心。
LG ThinQ™
LG ThinQ™ 一鍵啟動
智慧生活
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清淨機運作情況³⁾。
*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際使用情況可能依產品安裝環境而有所不同。
1)強大空氣淨化功能
*減少黴菌
經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-097356E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度22.7±0.5℃、濕度51.0±2.0%R.H.的實驗室中，最大氣流模式運行1小時。測試結果：黑麴菌(ATCC 9642)減少率達99.9%，從初始濃度3.2×10^4 CFU/㎥降至<10 CFU/㎥。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
*減少異味
經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-105610E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度21±1℃、濕度45±5%R.H.的8.0±0.5㎥測試室中，4級(額定風量)模式。測試結果：NO₂去除率達62%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
*減少病毒
經韓國測試實驗室(KTL)測試(實驗報告號碼：24-069319-02-1)。測試條件：測試型號AS3**GWG0，於溫度23±2℃、濕度50±5%R.H.的60㎥測試室中，最大氣流模式運行30分鐘。測試結果：依據KOUVA AS 02:2023測試方法，測得Phi-X174病毒(ATCC 13706-B1)減少率達95.0%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。**
*減少細菌
經韓國測試實驗室(KTL)測試(實驗報告號碼：24-069319-02-2)。測試條件：測試型號AS3**GWG0，於溫度23±2℃、濕度50±5%R.H.的60㎥測試室中，最大氣流模式運行1小時。測試結果：依據KOUVA AS 02:2023測試方法，測得表皮葡萄球菌(ATCC12228)減少率達99.5%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。**
2)PM 1.0 感應器
經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-105346E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度23.0±3.0℃、濕度50.0±10.0%R.H.的30.0㎥測試室中，運行強力清潔模式。測試結果：可過濾低至0.01微米的粒子，機器在運行28分10秒或以上時，對氯化鉀(KCl)粒子的去除率達99.999%。測試方法參考SPS-KACA 002-0132:2022 Modified室內空氣清淨機附錄A。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
PM 1.0懸浮微粒感應器會監測灰塵粒子，建議每兩個月清潔一次感應器。
3)LG ThinQ
-需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ 應用程式上註冊產品。
-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。
-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
常見問題
空氣清淨機能否去除灰塵、異味和黴菌？
LG 先進的多重過濾系統結合多種技術，提供高品質的空氣。能去除灰塵、異味、黴菌、病毒及細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。
*關於黴菌、 異味、病毒及細菌之相關實驗資料，請參閱上文提及的免責聲明。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清淨機的濾網？
首先，拆下產品機蓋。然後，使用配有縫隙清潔工具或軟刷附件的吸塵器清潔 前置濾網上的灰塵。
請小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
什麼是 HEPA濾網？
HEPA濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常微小的粒子而設。LG 空氣清淨機的 HEPA濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。
*經韓國合格實驗室(KCL)測試。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度23.0±3.0℃、濕度50.0±10.0%R.H.的30.0㎥淨化測試室中，強力清潔模式運行。測試結果：LG空氣清淨機的HEPA Filter可過濾低至0.01微米的粒子，在運行28分10秒或以上時，對氯化鉀(KCl)粒子的去除率達99.999%。測試方法參考韓國空氣淨化協會標準(SPS-KACA 002-0132:2022)室內空氣清淨機附錄A。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
空氣清淨機放置在什麼位置效果最佳？
請將本產品安置在距離牆壁至少 1 公尺的位置。如果進風空間不足，可能會影響空氣淨化效果。
本產品的效能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安置在有陽光直射或強光照射的地方。
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
20
-
電源供應器 (V/Hz)
直流24V
-
顏色
白
-
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
-
能源等級
1級
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
噪音（高 / 低，dB）
49 / 25
-
CASR (CMM)
3.40
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.1700
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
4.2
-
運輸重量 (kg)
5.7
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
240 x 500 x 240
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
No
-
淨重 (g)
415
功能
-
氣氛燈
否
-
電池
否
-
電池充電時間
否
-
兒童安全鎖
是
-
二氧化碳偵測
否
-
風扇模式/循環扇風速
否
-
風扇模式/清淨風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
-
奈米離子產生器
否
-
驅蚊功能
否
-
異味顯示
否
-
懸浮微粒密度顯示
否
-
寵物模式
否
-
淨化模式/自動模式
否
-
淨化模式/循環扇模式
否
-
淨化模式/雙層模式
否
-
淨化模式/單層模式
否
-
淨化模式/智慧模式
是
-
遙控器
否
-
感應器
粉塵 (PM1.0)
-
睡眠模式
是
-
睡眠定時器
否
-
智慧指示器（空氣品質）
是
-
智慧指示器（懸浮微粒）
否
-
待機功率（1W 以下）
否
-
使用時間（充滿電）
否
-
UVnano
否
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
否
-
語音導引
否
-
無線
否
-
濾網更換提醒
是
-
無線充電
否
過濾器
-
空氣淨化器濾網
Aero Series H濾網 x 1顆
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
USB 類型
否
-
自動開關
是
-
AQI 狀態/報告
否
-
濾網壽命監測
否
-
Puricare mini 應用程式
否
-
智慧型裝置連接
否
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
中國
-
產品類型（型號名稱）
AS351GW10.ATT