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PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機 - 適用6坪 (通路專售)

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PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機 - 適用6坪 (通路專售)

PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機 - 適用6坪 (通路專售)

AS351GW10
  • LG PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機正視圖AS351GW10.ATT
  • 精巧的白色 LG PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機放置在舒適的臥室角落，在一個木架旁邊。文字寫著：「纖巧時尚設計：纖巧外形適合狹小空間，而高雅設計讓環境更添精緻。」。
  • LG PuriCare 空氣清淨機放在現代風格的房間中，潔淨空氣以各種方向向外循環，展示 360° 淨化效果。內容如下：「360 H 濾網：無論放置在何處，LG PuriCare™ 空氣清淨機都能 360 度全方位淨化空氣。」
  • LG PuriCare 空氣清淨機的俯視圖，使用者的手與顯示屏互動，螢幕上顯示著設定圖示。內容如下：「方便簡單：透過簡潔的顯示屏，體驗輕鬆的控制。」
  • 一名女子坐在沙發上，使用智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式控制 LG PuriCare 空氣清淨機。內容如下：「智慧氣流控制：頂部的智慧指示燈透過監測灰塵粒子，顯示整體空氣品質。」
  • 圖表顯示 LG 空氣清淨機的尺寸 (高 50 公分，寬 24 公分) 及要求距離牆壁 1 公尺以上的安裝指南。
  • LG 空氣清淨機放置在配有簡約傢俱的現代風格客廳中
  • LG 空氣清淨機放置在配有現代風格裝飾的時尚客廳中
  • LG 空氣清淨正視圖，可見內部濾網
  • LG 空氣清淨機頂部顯示屏特寫
  • LG 空氣清淨機頂部顯示屏特寫，空氣品質指示燈亮起
  • 配備觸摸控制的 LG 空氣清淨機正視圖
  • LG 空氣清淨機後視圖
  • 將濾網向前拉，從 LG 空氣清淨機中取出
  • LG 空氣清淨機隨附的 360 H 濾網
LG PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機正視圖AS351GW10.ATT
精巧的白色 LG PuriCare™ AeroHit 空氣清淨機放置在舒適的臥室角落，在一個木架旁邊。文字寫著：「纖巧時尚設計：纖巧外形適合狹小空間，而高雅設計讓環境更添精緻。」。
LG PuriCare 空氣清淨機放在現代風格的房間中，潔淨空氣以各種方向向外循環，展示 360° 淨化效果。內容如下：「360 H 濾網：無論放置在何處，LG PuriCare™ 空氣清淨機都能 360 度全方位淨化空氣。」
LG PuriCare 空氣清淨機的俯視圖，使用者的手與顯示屏互動，螢幕上顯示著設定圖示。內容如下：「方便簡單：透過簡潔的顯示屏，體驗輕鬆的控制。」
一名女子坐在沙發上，使用智慧型手機上的 LG ThinQ 應用程式控制 LG PuriCare 空氣清淨機。內容如下：「智慧氣流控制：頂部的智慧指示燈透過監測灰塵粒子，顯示整體空氣品質。」
圖表顯示 LG 空氣清淨機的尺寸 (高 50 公分，寬 24 公分) 及要求距離牆壁 1 公尺以上的安裝指南。
LG 空氣清淨機放置在配有簡約傢俱的現代風格客廳中
LG 空氣清淨機放置在配有現代風格裝飾的時尚客廳中
LG 空氣清淨正視圖，可見內部濾網
LG 空氣清淨機頂部顯示屏特寫
LG 空氣清淨機頂部顯示屏特寫，空氣品質指示燈亮起
配備觸摸控制的 LG 空氣清淨機正視圖
LG 空氣清淨機後視圖
將濾網向前拉，從 LG 空氣清淨機中取出
LG 空氣清淨機隨附的 360 H 濾網

主要功能

  • 360 HEPA13 三合一高效濾網
  • 輕巧簡約設計
  • PM 1.0 空氣品質感測器
  • LG ThinQ™
更多
輕巧簡約設計 360 HEPA13 三合一高效濾網 簡單好操作 智慧空氣管理

造型纖薄，功能強大：空氣淨化解決方案

LG 空氣清淨機採用更纖巧設計，較以往型號更節省空間，能輕鬆擺放在任何位置

輕巧簡約設計

LG 空氣清淨機配備 360 HEPA13 三合一高效濾網，能夠過濾灰塵，全方位釋放潔淨空氣

360 三合一高效濾網

LG 空氣清淨機配備流線型的 LED 顯示屏，為使用者提供清晰直觀的產品狀態資訊

簡單好操作

LG 空氣清淨機可透過 Wi-Fi 連接到智慧型手機，然後透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆控制和監控

智慧空氣管理

高效設計

輕巧質感外觀

輕薄外型輕鬆融入各種空間，高質感設計提升生活品味。

節省空間

簡約有質感，輕鬆省空間

相較於360˚ 機型，佔地面積減少42%，方便放置在任何有電源插座的位置。

*佔地面積：與 360˚ 機型相比，佔地面積減少約 42%。

 -  LG 360˚ 機型 (Φ315 公釐)：約 77,926 平方公釐 

 - AeroHit 機型 (Φ240 公釐)：約 45,239.04 平方公釐

360 HEPA13 三合一高效濾網

360 度全方位潔淨空氣

無論將它放置於何處，LG PuriCare™ 空氣清淨機都能 360 度全方位淨化空氣。

*搭配原廠濾網，最大可淨化約6坪的空間

LG 空氣清淨機影片展示 HEPA Filter，主要突顯進風、多重過濾階段及釋放潔淨空氣的過程

強效空氣過濾

多重過濾系統
帶來潔淨空氣

可有效減少空氣中的灰塵、懸浮微粒、異味、及細菌、病毒、黴菌¹⁾

影片展示 LG 空氣清淨機的睡眠模式如何降低噪音，讓使用者在寧靜、清新的室內空間放鬆身心。

睡眠模式 

享受寧靜睡眠

在睡眠模式下，運轉音量低至25分貝，確保您一夜安眠。

影片展示 LG 空氣清淨機配備流線型的 LED 顯示屏，為使用者提供清晰直觀的產品狀態資訊

簡約LED顯示面板

呼吸無憂，讀取輕鬆

簡潔直觀的顯示介面，讓操作更輕鬆無負擔

更換濾網提醒

智能提醒更換濾網

需要更換濾網時，指示燈會亮起以通知您，讓您提前安排，省時又安心。

LG 空氣清淨機配備 PM 1.0 感應器及環形 LED 顯示屏，提供精確的空氣品質監測及狀態指示

即時顯示空氣品質

PM 1.0 懸浮微粒感應器²⁾能即時顯示空氣品質，讓您在顯示面板或LG ThinQ™ 應用程式上查看

LG 空氣清淨機配有指示燈，可透過顯示屏上的顏色變化告知使用者空氣品質等級。

空氣品質一目了然

頂部的智慧指示燈可即時顯示整體空氣品質，並監測空氣中的粉塵顆粒

LG ThinQ™

LG ThinQ™ 一鍵啟動
智慧生活

使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清淨機運作情況³⁾。

*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際使用情況可能依產品安裝環境而有所不同。

 

1)強大空氣淨化功能

*減少黴菌

經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-097356E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度22.7±0.5℃、濕度51.0±2.0%R.H.的實驗室中，最大氣流模式運行1小時。測試結果：黑麴菌(ATCC 9642)減少率達99.9%，從初始濃度3.2×10^4 CFU/㎥降至<10 CFU/㎥。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

 

*減少異味

經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-105610E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度21±1℃、濕度45±5%R.H.的8.0±0.5㎥測試室中，4級(額定風量)模式。測試結果：NO₂去除率達62%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

 

*減少病毒

經韓國測試實驗室(KTL)測試(實驗報告號碼：24-069319-02-1)。測試條件：測試型號AS3**GWG0，於溫度23±2℃、濕度50±5%R.H.的60㎥測試室中，最大氣流模式運行30分鐘。測試結果：依據KOUVA AS 02:2023測試方法，測得Phi-X174病毒(ATCC 13706-B1)減少率達95.0%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。**

 

*減少細菌

經韓國測試實驗室(KTL)測試(實驗報告號碼：24-069319-02-2)。測試條件：測試型號AS3**GWG0，於溫度23±2℃、濕度50±5%R.H.的60㎥測試室中，最大氣流模式運行1小時。測試結果：依據KOUVA AS 02:2023測試方法，測得表皮葡萄球菌(ATCC12228)減少率達99.5%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。**

 

2)PM 1.0 感應器

經韓國合格實驗室(KCL)測試(實驗報告號碼：CT24-105346E)。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度23.0±3.0℃、濕度50.0±10.0%R.H.的30.0㎥測試室中，運行強力清潔模式。測試結果：可過濾低至0.01微米的粒子，機器在運行28分10秒或以上時，對氯化鉀(KCl)粒子的去除率達99.999%。測試方法參考SPS-KACA 002-0132:2022 Modified室內空氣清淨機附錄A。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

 

PM 1.0懸浮微粒感應器會監測灰塵粒子，建議每兩個月清潔一次感應器。

 

3)LG ThinQ

 -需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ 應用程式上註冊產品。

 -Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

 -Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

常見問題

Q.

空氣清淨機能否去除灰塵、異味和黴菌？

A.

LG 先進的多重過濾系統結合多種技術，提供高品質的空氣。能去除灰塵、異味、黴菌、病毒及細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。

 

*關於黴菌、 異味、病毒及細菌之相關實驗資料，請參閱上文提及的免責聲明。

Q.

濾網應該多久更換一次？

A.

濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。

 

*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。

Q.

如何清潔空氣清淨機的濾網？

A.

首先，拆下產品機蓋。然後，使用配有縫隙清潔工具或軟刷附件的吸塵器清潔 前置濾網上的灰塵。

請小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。

 

*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。

Q.

什麼是 HEPA濾網？

A.

HEPA濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常微小的粒子而設。LG 空氣清淨機的 HEPA濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。

 

*經韓國合格實驗室(KCL)測試。測試條件：測試型號AS35*GW*0，於溫度23.0±3.0℃、濕度50.0±10.0%R.H.的30.0㎥淨化測試室中，強力清潔模式運行。測試結果：LG空氣清淨機的HEPA Filter可過濾低至0.01微米的粒子，在運行28分10秒或以上時，對氯化鉀(KCl)粒子的去除率達99.999%。測試方法參考韓國空氣淨化協會標準(SPS-KACA 002-0132:2022)室內空氣清淨機附錄A。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

Q.

空氣清淨機放置在什麼位置效果最佳？

A.

請將本產品安置在距離牆壁至少 1 公尺的位置。如果進風空間不足，可能會影響空氣淨化效果。

本產品的效能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安置在有陽光直射或強光照射的地方。

列印

所有規格

基本規格

  • 功率輸入 (W)

    20

  • 電源供應器 (V/Hz)

    直流24V

  • 顏色

  • 顯示（方法）

    LED + 觸控按鈕

  • 能源等級

    1級

  • 風扇馬達類型

    變頻馬達

  • 噪音（高 / 低，dB）

    49 / 25

  • CASR (CMM)

    3.40

  • 能源效率值 CASR/W (Dust)

    0.1700

尺寸和重量

  • 產品重量 (kg)

    4.2

  • 運輸重量 (kg)

    5.7

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    240 x 500 x 240

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    No

  • 淨重 (g)

    415

功能

  • 氣氛燈

  • 電池

  • 電池充電時間

  • 兒童安全鎖

  • 二氧化碳偵測

  • 風扇模式/循環扇風速

  • 風扇模式/清淨風速

    5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）

  • 奈米離子產生器

  • 驅蚊功能

  • 異味顯示

  • 懸浮微粒密度顯示

  • 寵物模式

  • 淨化模式/自動模式

  • 淨化模式/循環扇模式

  • 淨化模式/雙層模式

  • 淨化模式/單層模式

  • 淨化模式/智慧模式

  • 遙控器

  • 感應器

    粉塵 (PM1.0)

  • 睡眠模式

  • 睡眠定時器

  • 智慧指示器（空氣品質）

  • 智慧指示器（懸浮微粒）

  • 待機功率（1W 以下）

  • 使用時間（充滿電）

  • UVnano

  • 超寬頻(UltraWideBand)感應器

  • 語音導引

  • 無線

  • 濾網更換提醒

  • 無線充電

過濾器

  • 空氣淨化器濾網

    Aero Series H濾網 x 1顆

  • 過濾等級

    H13

智慧功能

  • USB 類型

  • 自動開關

  • AQI 狀態/報告

  • 濾網壽命監測

  • Puricare mini 應用程式

  • 智慧型裝置連接

  • 智慧型診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

證書/獎項

  • BAF 認證 (British Allergy Association)

合規性

  • 原產國

    中國

  • 產品類型（型號名稱）

    AS351GW10.ATT

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