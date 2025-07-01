PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 寵物版 / 建議適用15坪

先進的 LG 空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質空氣。Aero V 寵物專用濾網(三合一高效濾網(光觸媒))、雙重氣流與清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除異味、細菌和黴菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。

*關於異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。

*減少黴菌

-測試報告號碼：CT24-080951E

-測試日期：2024.09.11~2024.10.17

-測試型號：AS55*G***

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試方法︰ ISO 16000-36:2018 Mod.，測試時間 1 小時，測試環境溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0% R.H.，風力強度4 級

-測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

-測試結果：運行前濃度 3.2X104 CFU/㎥ 對比 機器運行後濃度 <10 CFU/㎥，巴西麴黴減少率達 99.9%

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。