PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - LITE版 / 建議適用15坪

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
造型纖薄 功能強大的空氣淨化方案
三合一高效濾網
雙重氣流及清淨
循環扇
俐落美型設計
一鍵可拆，方便清潔
360 度全方位潔淨空氣
無論將它放置於何處，LG PuriCare™ 空氣清淨機都能 360 度全方位淨化空氣
*搭配原廠濾網，可淨化達15坪的空間空氣。
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
從上到下吹出全方位潔淨空氣
清淨循環扇將潔淨空氣吹送至 5.5 公尺以外範圍，覆蓋房間每個角落。
一鍵可拆 方便清潔
輕鬆拆卸容易堆積灰塵的循環扇，方便快速清潔。
更換濾網提醒
智能提醒更換濾網
需要更換濾網時，簡潔易讀的指示燈會亮起以通知您，讓您提前計劃，節省時間。
纖巧外型，方便放置於狹小空間，時尚設計提升空間品味與格調
節省空間之餘 更添時尚優雅
較LG 360˚ 空氣清淨機機型減少 40% 的空間佔用，方便放置在任何有電源插座的位置。
*佔地面積：與 LG 360 ˚空氣清淨機機型相比，佔地面積減少約 40%。
- LG 360 ˚空氣清淨機 (Φ343 公釐)：約 92,401.31 平方公釐
- AeroBooster 空氣清淨機 (Φ265 公釐)：約 55,154.59 平方公釐
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
介面簡單易操作
輕鬆享受潔淨空氣
簡約直觀的顯示介面，讓操控更加流暢自如
氣氛燈
隨心調節燈光
隨您心情改變燈光。可調節亮度，為不同場合營造合適的氛圍。
*可以透過 ThinQTM應用程式開啟或關閉燈光並控制顏色。（初始預設為「根據整體空氣品質改變燈光顏色」）。燈光顏色選項僅限於 ThinQTM應用程式所提供的顏色。以 20% 的幅度，由亮到暗輕鬆調整燈光亮度。
LG ThinQ™
LG ThinQ™
一鍵啟動智慧生活
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清淨機運作情況4⁾。
*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際情況可能依產品安裝環境而有所不同。
1)強大空氣淨化功能
*減少黴菌
-測試報告號碼：CT24-080951E
-測試日期：2024.09.11~2024.10.17
-測試型號：AS55*G***
-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)
-測試方法︰ ISO 16000-36:2018 Mod.，測試時間 1 小時，測試環境溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0% R.H.，風力強度4 級
-測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
-測試結果：運行前濃度 3.2X104 CFU/㎥ 對比 機器運行後濃度 <10 CFU/㎥，巴西麴黴減少率達 99.9%
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*減少異味及空氣中的化學物質
-測試報告號碼：CT24-078847E
-測試日期：2024. 09.05~2024.09.30
-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)
-測試型號：AS155GWDL
-測試條件︰ 溫度 21±1℃，濕度 45±5% R.H.，測試室 8.0±0.5㎥
-測試方法：根據SPS-KACA002-132:2022進行SO₂、NO₂ 去除率測試
-測試結果：NO₂（機器運行 30 分鐘後去除超過 99.5%），SO₂（機器運行 30 分鐘後去除 80%，運行 120 分鐘後去除 99%）
-測試模式：強力模式, 4 級 (額定風量)
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*減少細菌
-測試報告號碼：24-058167-02-2
-測試日期：2024.09.10~2024.09.11
-測試型號：AS55*G***
-測試機構：韓國測試實驗室 (KTL)
-測試條件︰ 溫度 23±2℃，濕度 50±5% R.H.，最大風速
-試驗細菌：表皮葡萄球菌（ATCC 12228）
-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023
-測試結果：在 60㎥ 空間中，機器運行60分鐘後, 可去除 99.8% 的表皮葡萄球菌
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
*減少病毒
-測試報告號碼：24-058167-02-1
-測試日期：2024.09.10~2024.09.11
-測試型號：AS55*G***
-測試機構：韓國測試實驗室 (KTL)
-測試條件︰ 溫度 23±2℃，濕度 50±5% R.H.，最大風速
-測試病毒：Phi-X174 (ATCC13706-B1)
-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023
-測試結果：在 60㎥ 空間中, 機器運行30分鐘後, 可去除 98.9% 的 Phi-X174 病毒
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
2)PM 1.0 感應器
-測試報告編號：CT24-078042E_M1
-測試日期：2024. 09.03 ~ 2024. 09.09
-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)
-測試產品：AS55*G***
-測試條件︰測試室空間尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
-運行條件：強力模式
-測試方法：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified，室內空氣清淨機附錄 A
-測試結果：機器運行 28 分 10 秒時, 0.01 微米粒子去除率為 99.999%
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
-PM 1.0 懸浮微粒感應器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次感應器。
3)AI+ 功能節省能源
-測試報告號碼：KR24J9U2 001
-測試日期：2024.10.24 ~ 2024.10.25
-涉及型號：AS15vGxyz, AS55wGxyz
-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.
-測試條件︰ 溫度 23±5℃，濕度 55±15% R.H.
-測試方法：分別測試AI+模式和智慧模式+啟動 15 分鐘後之8 小時的總電源消耗量。
-測試結果：空氣清淨機的 AI+模式較智慧模式+節省能源 49.6% (總電源消耗量 (Wh): AI+ 模式為28.260Wh 對比智慧模式+為56.085Wh)
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
4)睡眠模式噪音低至 21 分貝
-測試報告號碼：KR242JFD 001
-測試日期：2024.10.15
-測試型號：AS15vGxyz, AS55wGxyz
-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.
-測試條件︰ 溫度 23±5℃，濕度 50±20% R.H.
- 測試方法：測量聲壓級(SPL, dB(A))，分別從前、後、左、右與上方五個方向取值後計算平均。
- 測量結果：AS155GWDL的平均聲壓級(SPL, dB(A))為20.2
- 測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
常見問題
空氣清淨機能否去除灰塵、異味和黴菌？
先進的 LG 空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質空氣。三合一高效濾網、雙重氣流與清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除異味、細菌和黴菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。
*關於異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。
*減少黴菌
-測試報告號碼：CT24-080951E
-測試日期：2024.09.11~2024.10.17
-測試型號：AS55*G***
-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)
-測試方法︰ ISO 16000-36:2018 Mod.，測試時間 1 小時，測試環境溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0% R.H.，風力強度4 級
-測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
-測試結果：運行前濃度 3.2X104 CFU/㎥ 對比 機器運行後濃度 <10 CFU/㎥，巴西麴黴減少率達 99.9%
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清淨機的濾網？
首先，拆下產品機蓋。然後，使用配有縫隙清潔工具或軟刷附件的吸塵器清潔毛髮濾網上的灰塵。
請小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除（除臭）測試方法進行評估。
什麼是 HEPA 濾網？
HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常微小的粒子而設。LG 空氣清淨機的 HEPA 濾網 可過濾低至 0.01 微米的粒子。
-測試報告編號：CT24-078042E_M1
-測試日期：2024. 09.03 ~ 2024. 09.09
-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)
-測試產品：AS55*G***
-測試條件︰測試室空間尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
-運行條件：強力模式
-測試方法：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified，室內空氣清淨機附錄 A
-測試結果：機器運行 28 分 10 秒時, 0.01 微米粒子去除率為 99.999%
-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。
-PM 1.0 懸浮微粒感應器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次感應器。
空氣清淨機放置在什麼位置最佳？
請將本產品安置在距離牆壁至少 1 公尺的位置。如果進風空間不足，可能會影響空氣淨化效果。
本產品的效能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安置在有陽光直射或強光照射的地方。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
55
-
電源供應器 (V/Hz)
100-240V~ 50/60Hz
-
顏色
極淨白
-
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
-
能源等級
1級
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
噪音（高 / 低，dB）
49 / 21
-
CASR (CMM)
6.00
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.171
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
9.3
-
運輸重量 (kg)
12.2
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
240 x 997 x 240
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
330 x 1063 x 330
-
淨重 (g)
11500
功能
-
氣氛燈
是
-
兒童安全鎖
是
-
風扇模式/循環扇風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
-
風扇模式/清淨風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
-
奈米離子產生器
否
-
異味顯示
是
-
寵物模式
否
-
遙控器
否
-
感應器
環境光感測器 / 粉塵 (PM1.0) / 異味
-
睡眠模式
是
-
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
-
UVnano
否
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
否
-
語音導引
否
-
濾網更換提醒
是
-
淨化模式/增強模式
是
過濾器
-
空氣淨化器濾網
Aero Series V濾網 x 2顆, 防護+預濾網
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
自動開關
是
-
AQI 狀態/報告
否
-
濾網壽命監測
是
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
配件
-
移動式底座
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
韓國
-
產品類型（型號名稱）
AS551GW60.ATT