PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機 - 專業版 / 建議適用15坪

*上面所示圖片和影片為分段演示，僅供示意以增強理解。實際情況可能依產品安裝環境而有所不同。

1)強大空氣淨化功能

*減少黴菌

-測試報告號碼：CT24-080951E

-測試日期：2024.09.11~2024.10.17

-測試型號：AS55*G***

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試方法︰ ISO 16000-36:2018 Mod.，測試時間 1 小時，測試環境溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0% R.H.，風力強度4 級

-測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

-測試結果：運行前濃度 3.2X104 CFU/㎥ 對比 機器運行後濃度 <10 CFU/㎥，巴西麴黴減少率達 99.9%

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*減少異味及空氣中的化學物質

-測試報告號碼：CT24-078847E

-測試日期：2024. 09.05~2024.09.30

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試型號：AS155GWDL

-測試條件︰ 溫度 21±1℃，濕度 45±5% R.H.，測試室 8.0±0.5㎥

-測試方法：根據SPS-KACA002-132:2022進行SO₂、NO₂ 去除率測試

-測試結果：NO₂（機器運行 30 分鐘後去除超過 99.5%），SO₂（機器運行 30 分鐘後去除 80%，運行 120 分鐘後去除 99%）

-測試模式：強力模式, 4 級 (額定風量)

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*減少細菌

-測試報告號碼：24-058167-02-2

-測試日期：2024.09.10~2024.09.11

-測試型號：AS55*G***

-測試機構：韓國測試實驗室 (KTL)

-測試條件︰ 溫度 23±2℃，濕度 50±5% R.H.，最大風速

-試驗細菌：表皮葡萄球菌（ATCC 12228）

-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023

-測試結果：在 60㎥ 空間中，機器運行60分鐘後, 可去除 99.8% 的表皮葡萄球菌

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*減少病毒

-測試報告號碼：24-058167-02-1

-測試日期：2024.09.10~2024.09.11

-測試型號：AS55*G***

-測試機構：韓國測試實驗室 (KTL)

-測試條件︰ 溫度 23±2℃，濕度 50±5% R.H.，最大風速

-測試病毒：Phi-X174 (ATCC13706-B1)

-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023

-測試結果：在 60㎥ 空間中, 機器運行30分鐘後, 可去除 98.9% 的 Phi-X174 病毒

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

2)UVnano

-單據號碼：82243006100600-001、82243006100600-002、82243006100600-003

-測試日期：2024.09.04~2024.09.07

-涉及型號：AS55*G***

-測試機構：KOTITI Testing & Research Institute

-測試方法：將吸附有細菌溶液的濾紙黏著於風扇扇葉上方及下方，風扇設定為低風速，照射UV LED持續 1 小時，確認UV LED對於三種細菌的細菌去除率。

-測試菌株：

金黃色葡萄球菌 ATCC 6538p

肺炎克雷伯菌 ATCC 4352

表皮葡萄球菌 ATCC 12228

-測試結果(細菌去除率)：

金黃色葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.999%

肺炎克雷伯菌：上方 99.999%，下方 99.999%

表皮葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.998%

-未照射到UV LED光的地方不會有抑菌效果。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

3)離子產生及抗菌效能

-測試申請編號：KR24K5K2 001

-測試日期：2024.11.7 ~ 2024.11.11

-測試型號：AS55wGxyz

-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

-測試條件︰ 溫度 20±3℃，濕度 40±10% R.H.，測試室 30.2㎥，風速為強力模式

-測試方法：將離子計數器沿出風口風向放置在距離 100 公釐處。測試60分鐘, 分別在運轉機器和不運轉機器的實驗條件下, 大腸桿菌的抗菌效能 。

-測試結果：距離 100 公釐處離子最大釋放濃度>8000 kEA/mL，大腸桿菌抗菌效能平均達 99.5%

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

4)PM 1.0 感應器

-測試報告編號：CT24-078042E_M1

-測試日期：2024. 09.03 ~ 2024. 09.09

-測試機構：韓國合格實驗室 (KCL)

-測試產品：AS55*G***

-測試條件︰測試室空間尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，

-運行條件：強力模式

-測試方法：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified，室內空氣清淨機附錄 A

-測試結果：機器運行 28 分 10 秒時, 0.01 微米粒子去除率為 99.999%

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

-PM 1.0 懸浮微粒感應器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次感應器。

5)AI+ 功能節省能源

-測試報告號碼：KR24J9U2 001

-測試日期：2024.10.24 ~ 2024.10.25

-涉及型號：AS15vGxyz, AS55wGxyz

-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

-測試條件︰ 溫度 23±5℃，濕度 55±15% R.H.

-測試方法：分別測試AI+模式和智慧模式+啟動 15 分鐘後之8 小時的總電源消耗量。

-測試結果：空氣清淨機的 AI+模式較智慧模式+節省能源 49.6% (總電源消耗量 (Wh): AI+ 模式為28.260Wh 對比智慧模式+為56.085Wh)

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

6)LG ThinQ

-需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。

-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

7)睡眠模式噪音低至 21 分貝

-測試報告號碼：KR242JFD 001

-測試日期：2024.10.15

-測試型號：AS15vGxyz, AS55wGxyz

-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

-測試條件︰ 溫度 23±5℃，濕度 50±20% R.H.

- 測試方法：測量聲壓級(SPL, dB(A))，分別從前、後、左、右與上方五個方向取值後計算平均。

- 測量結果：AS155GWDL的平均聲壓級(SPL, dB(A))為20.2

- 測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。