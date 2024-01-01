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PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機 - Hit/適用18坪
主要優點摘要
深層淨化空氣
體積小巧
空氣品質好壞看的見
智慧 WiFi 遠控
為您的空氣進行深度清潔
媽媽和寶寶在客廳裡玩得很開心。乾淨的空氣從右邊的空氣清淨機中排出來。
獲 BAF 認證
BAF認證，可有效去除細菌、病毒和過敏原
由 FITI 測試1)
99.9% 抗菌（2022 年 12 月 1 日）
- 測試菌種：金黃色葡萄球菌 / 克雷白氏
肺炎菌 / 大腸桿菌
- 測試方法：ISO 20743 : 2021（紡織品
抗菌活性測定）
由 KCL 測試1)
【99.999% 防塵（2022 年 10 月 21 日）】
在 15.1 分鐘內去除 99.999% 的 0.01㎛ 微塵。以“turbo”模式運行。產品：PuriCare™ AS183HWWA 條件：30.0㎥ 空間。
【去除99%貓卡西里病毒，(2023年1月17-2月1日)】
以ISO18184:2019標準(紡織品抗病毒活性驗證)，在24hr內，環境條件為25±1 °C、RH90%，去除99%貓卡西里病毒。
【去除95.3% A型流感病毒，(2023年1月17-2月1日)】
以ISO18184:2019標準(紡織品抗病毒活性驗證)，在24hr內，環境條件為25±1 °C、RH90%，去除95.3% A型流感病毒。
由 TÜV 測試 2)
生成離子 10M↑（2023 年 1 月 16 日）
- 測試地點：LG Electronics Gasan R&D Campus
- 測試結果：100mm 內生成離子的測試量（負離子超過 5M，正離子超過 5M）。
- 產品：AS60GHWG0 / 條件：30.2㎥
- 有效減少大腸桿菌96.73%，結果可能因使用環境、時間長短不同而有差異
適用更多空間
*產品使用效果可能因環境條件, 空間大小, 產品使用時間長短, 產品選擇模式(或風量大小), 產品擺放位置不同而有差異。
淨化您身邊的空氣
*產品使用效果可能因環境條件, 空間大小, 產品使用時間長短, 產品選擇模式(或風量大小),產品擺放位置不同而有差異。
空氣品質好壞看的見
*Puricare 空氣清淨機會自動偵測室內空氣狀況，並以機器側面的指示燈標示為四種顏色：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣品質最差，綠色表示空氣品質最好。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
用 LG ThinQ™ APP
掌握空氣品質
一隻手拿著手機，手機左邊顯示 LG ThinQ 應用程式的螢幕，右邊顯示 LG ThinQ 的標誌，下面有台 Puricare 空氣清淨機連接到手機。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ™。
*此機種全機保固2年，變頻馬達保固2年。
所有規格
基本規格
-
建議的面積 (㎡)
18
-
功率輸入 (W)
41
-
電源供應器 (V/Hz)
110 / 60
-
冷媒重量 (g)
No
-
風量 (CMM)
8.5
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
Non applicable
-
暖風風量(10段/ 1段風速)(CMM)
Non applicable
-
水箱（尺寸 / 全，L）
Non applicable
-
水箱尺寸 (L)
Non applicable
-
CADR (CMH)
480
-
CADR (CMM)
8.5
-
中央控制
No
-
顏色
白色
-
壓縮機類型
No
-
除濕量（L/天）
No
-
除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%
No
-
除濕能力（公升/日）：30℃/ RH80%
No
-
顯示（方法）
LED + Touch Button
-
能源等級
1
-
外型設計
No
-
耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%
Non applicable
-
耗電量 (W)：30℃/ RH80%
Non applicable
-
加濕量（最大，cc/小時）
Non applicable
-
加濕方法
Non applicable
-
安裝包型號
Non applicable
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
Non applicable
-
噪音（高 / 低，dB）
53/25
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
Non applicable
-
暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)
Non applicable
-
噪音（第 1/2/3/4 段，dB）
Non applicable
-
功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)
Non applicable
-
功率輸入（暖氣模式，W）
Non applicable
-
功率輸入（額外功能關閉時，W）
Non applicable
-
額定電壓
110V
-
冷媒類型
Non applicable
-
能源效率值 (CMM/W)
0.207
-
CASR (CMM)
8.5
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
6.75
-
運輸重量 (kg)
8.05
-
淨尺寸 - WxHxD（包括安裝組，mm）
315 x 511 x 315
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
315 x 511 x 315
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
411 x 591 x 411
-
淨重 (g)
6750
-
淨重（僅產品，g）
6750
功能
-
360˚ 全方位的乾淨
Yes
-
自動刷洗
No
-
自動清潔
No
-
自動除濕
No
-
自動系統除霜
Non applicable
-
自動乾燥
Non applicable
-
自動恆濕控制
No
-
自動系統關機
No
-
嬰兒模式
No
-
電池
No
-
電池充電時間
No
-
滿水提醒
No
-
水箱燈
Non applicable
-
水箱裝載方向
Non applicable
-
兒童安全鎖
Yes
-
二氧化碳偵測
No
-
連續排水
No
-
循環模式
No
-
滑順滾輪
No
-
空水位指示燈
No
-
排氣閥
No
-
外部排水連接器
No
-
風扇速度
自動-弱-中-強-Turbo
-
濾網更換提醒
Yes
-
把手
No
-
加濕方法
No
-
濕度控制
No
-
濕度顯示器
No
-
內部泵浦
No
-
奈米離子產生器
Yes
-
快速除濕
No
-
衣物乾燥
No
-
燈光
紅/橘/黃/綠
-
低溫操作
No
-
驅蚊功能
No
-
異味顯示
Yes
-
過熱保護系統
No
-
懸浮微粒密度顯示
Yes
-
寵物模式
No
-
電源線掛架
No
-
預濾網
Yes
-
淨化模式控制
Yes
-
淨化模式/自動模式
No
-
淨化模式/循環扇模式
No
-
淨化模式/雙層模式
No
-
淨化模式/單層模式
Yes
-
淨化模式/智慧模式
No
-
淨化模式 / 快速模式
Yes
-
遙控器
No
-
可卸式電源線
No
-
旋轉
Non applicable
-
安全待機
No
-
感應器
灰塵/異味
-
側向水箱裝載型
No
-
靜音乾燥
No
-
睡眠模式
Yes
-
睡眠定時器
No
-
智慧指示器（空氣品質）
Yes
-
智慧指示器（懸浮微粒）
Yes
-
烘鞋/烘衣櫥
No
-
待機功率（1W 以下）
2
-
溫度和濕度顯示
No
-
計時器
No
-
透明水箱
No
-
上層供水
No
-
使用時間（充滿電）
Non applicable
-
UV LED
No
-
UVnano
No
-
超寬頻(UltraWideBand)感應器
No
-
語音導引
No
-
開啟語音
No
-
廣域模式(涼風)
Non applicable
-
廣域模式(暖風)
Non applicable
-
無線
No
過濾器
-
空氣淨化器濾網
活性碳濾網、毛髮濾網、HEPA 濾網
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
USB 類型
No
-
自動開關
Yes
-
濕度測量
No
-
遠端控制
Yes
-
排程器
Yes
-
AQI 狀態/報告
Yes
-
能耗報告
No
-
濾網壽命監測
Yes
-
Puricare mini 應用程式
No
-
智慧型裝置連接
Yes
-
智慧型診斷
Yes
-
ThinQ(藍牙)
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
包裝內含物
-
充電線（1 條）
Non applicable
-
耳帶（1組）
Non applicable
-
口罩（大）（1 個）
Non applicable
-
濾網（1 個）
Non applicable
-
內蓋（1 個）
Non applicable
-
主體（1 個）
Non applicable
-
頸帶（1 條）
Non applicable
-
收納袋（1 個）
Non applicable
配件
-
連續排水管轉接頭
Non applicable
-
空氣淨化器濾網組
Non applicable
-
連接線（另售）
No
-
斷路器（另售）
Non applicable
-
衣櫥乾燥（間隙水管）
Non applicable
-
連續排水管
Non applicable
-
移動式底座
No
-
防護裝置
No
-
安全底座
No
-
烘鞋（Y 型管）
Non applicable
-
開關（另售）
Non applicable
證書/獎項
-
HD 認證 (Korea Air Cleaning Association)
No
-
經 HH 認證批准
No
合規性
-
原產國
中國
-
製造商（進口商）
LG전자㈜
-
產品類型（型號名稱）
AS601HWG0.ATT
條碼
-
國際條碼
8806084041661
使用者評論
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