PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機 - Hit/適用18坪

【99.999% 防塵（2022 年 10 月 21 日）】

在 15.1 分鐘內去除 99.999% 的 0.01㎛ 微塵。以“turbo”模式運行。產品：PuriCare™ AS183HWWA 條件：30.0㎥ 空間。

【去除99%貓卡西里病毒，(2023年1月17-2月1日)】

以ISO18184:2019標準(紡織品抗病毒活性驗證)，在24hr內，環境條件為25±1 °C、RH90%，去除99%貓卡西里病毒。

【去除95.3% A型流感病毒，(2023年1月17-2月1日)】

以ISO18184:2019標準(紡織品抗病毒活性驗證)，在24hr內，環境條件為25±1 °C、RH90%，去除95.3% A型流感病毒。