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PuriCare™ 360°空氣清淨機 - 寵物功能增加版二代/建議適用19坪(單層)
LG PuriCare™ 360°空氣清淨機 - 寵物功能增加版二代
獨家亮點
多重過濾系統的淨化技術
清新空氣傳播更快更遠
與毛孩一同享受暢快呼吸
保護家人，遠離過敏
經英國過敏協會(BAF) 認證
使用濾網可減少引起過敏的物質
經韓國空氣淨化協會認證
經韓國空氣淨化協會(CA) 認證，可有效減少五種有害氣體。
強力淨化您身邊的空氣
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**PuriCare™ 空氣清淨機可自動偵測室內空氣品質，並透過機器側面的燈號指示器來顯示目前的空氣品質。指示燈號共有四種顏色：紅色、橙色、黃色和綠色。紅色表示空氣品質差，綠色表示空氣品質最好。
多重過濾系統為您提供潔淨空氣
多重過濾系統可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%*)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。
*由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.01µm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
此圖片顯示了產品中的三層濾網
根據顏色來了解空氣品質
透過即時的燈色回饋來簡化空氣品質檢查方式，檢測看不見的污染物。
此圖片以顏色來展示空氣品質
提升乾淨空氣吹送距離
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
**由 LGE 內部研發實驗室測試。實驗條件：在 1309 立方公尺（11.0 x 3.4 x 35公尺）的室內進行，測試產品型號為AS351NNFA，溫度為 25±1.0℃ ，風速設定為Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度。距測試產品 9m、距地面 3.3 公尺高度處風速為 0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
自由呼吸，快樂毛孩生活
此人與寵物在一起，看起來很開心，而產品的寵物模式正在運作
*由 LG 內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的 132m2 區域內進行測試，以使用寵物模式的 AS309DNP型號 和自動模式的AS309DWA型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮量的重量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
**由 TÜV德國萊茵測試，實驗條件：在 8 立方公尺、攝氏溫度( 23 ± 5)度、相對濕度( 55 ±15) % 的實驗室中，以測試型號AS201NNFA 進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
過敏防護讓每次呼吸都舒適
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
****經 TÜV德國萊茵測試。實驗條件：測試型號AS352NGHA含內建UV LED模組，於攝氏溫度 (25 ± 2)度、相對濕度 (50 ±10) % 的實驗室中，運轉1級風速共2小時。測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC 6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC 12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)殺菌效率達99.99%以上。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
高質感的未來主義設計
內裝和產品非常協調
從不同角度展示產品
利用 LG ThinQ™
來掌控空氣品質
您可以使用手機應用程式來控制產品
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ™。
*能源等級：1級
**能源效率值CASR/W(Dust)：0.169 (cmm)
***待機功率：2.00(w)
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
48
-
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
-
顏色
奶茶棕
-
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
-
能源等級
1級
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
噪音（高 / 低，dB）
53 / 26
-
CASR (CMM)
8.11
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.169
-
建議適用坪數(坪)
19.0
-
適用坪數(坪)
13
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
12.5
-
運輸重量 (kg)
14.7
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
347 x 612 x 347
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
440 x 678 x 440
-
淨重 (g)
12500
功能
-
兒童安全鎖
是
-
風扇模式/循環扇風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
-
風扇模式/清淨風速
5 級速（自動/弱/中/強/Turbo）
-
濾網更換提醒
是
-
奈米離子產生器
是
-
異味顯示
是
-
懸浮微粒密度顯示
是
-
寵物模式
是
-
淨化模式/自動模式
是
-
淨化模式/循環扇模式
是
-
淨化模式/單層模式
是
-
遙控器
否
-
感應器
粉塵 (PM1.0) / 異味
-
睡眠定時器
2/4/8/12 小時
-
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
-
智慧指示器（懸浮微粒）
PM 1.0 / 2.5 / 10
-
UVnano
是
過濾器
-
空氣淨化器濾網
360˚ V-寵物版濾網 (光觸媒活性碳除臭濾網、毛髮專用濾網、HEPA 濾網)
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
自動開關
是
-
AQI 狀態/報告
是
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
韓國
-
產品類型（型號名稱）
AS651DBY0.ATT