PuriCare™ 360°空氣清淨機 - 寵物功能增加版/適用19坪 (單層)

*由LG電子測試。產品：寵物模式下的AS309DNP，與自動模式的AS309DWA。測量底層濾網收集的灰塵/毛髮重量：13.59克（AS309DNP）、10.03克（AS309DWA）。於132平方公尺的寵物咖啡廳進行測試（'19 / 02/02〜03/01：連續10小時平均為最大吸力狀態下）。結果可能依據環境而有所不同。

**由德國萊茵TUV測試。產品：將AS199DWA與AS190DNPA同時在最大吸力狀態下。氨、乙酸和乙醛的累積去除量提高55％。累積清除量：AS190DNPA（1,533毫克），AS199DWA（960毫克）。在8立方公尺、（23.0±5.0）℃、（55±15）％相對濕度的實驗室中進行測試，結果可能依據環境而有所不同。

***產品功能介紹圖片僅作示意使用，各型號產品圖請以頁面頂部產品圖為準。