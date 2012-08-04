PuriCare™ 360°空氣清淨機 - HEPA 13版/適用19坪 (特定通路販售)

*由 LG 內部實驗室測試，測試選用 259 立方公尺（9.8 x 9.8 x 2.7 公尺）的封閉空間，使用開啟循環扇模式的 PuriCare 360°（型號 AS309DWA）進行，在距離產品 7.5 公尺高 1.5 公尺時測量風速

*由 LG 內部實驗室於寵物咖啡館體積 132 立方公尺的封閉空間，使用開啟寵物模式的 PuriCare Air Purifier Pet (AS309DNP) 以及開啟自動模式的 PuriCare 360° (AS309DWA)，測量從底部濾網收集的灰塵和毛髮重量。可能依據環境條件和其他外部因素而導致結果各不相同。

*由 TÜV Rheinland 於 8 立方公尺、溫度為攝氏 23.5 ± 5.0 且相對溼度為 55 ± 15% 的實驗室進行測試，比較使用開啟最大吸力的 PuriCare Pet (AS190DNPA) 以及開啟最大吸力的標準 PuriCare 型號 (AS199DWA)。可能依據環境條件和其他外部因素而導致結果各不相同。