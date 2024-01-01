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PuriCareTMAeroTower風革機-二合一涼風-無UV(象牙白)

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PuriCareTMAeroTower風革機-二合一涼風-無UV(象牙白)

FS151PBD0

PuriCareTMAeroTower風革機-二合一涼風-無UV(象牙白)

(0)
強力空氣淨化

由內而外的清淨舒適

LG 的新型空氣淨化風扇採用 360° HEPA 13濾網，可捕捉 99.97%* 的細小微塵。※ 空氣淨化風扇：兼具空氣清淨器和風扇功能的產品，滿足不同需求和喜好的乾淨涼風。

*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

3 種濾網展示，展示如何過濾髒空氣。

3階段過濾系統

1. 毛髮專用濾網：過濾大型顆粒及毛髮 2.HEPA 濾網：過濾 99.97%* 小至 0.3 微米的顆粒。3. 活性碳濾網：去除異味（乙醛、阿摩尼亞、乙酸、甲醛、甲苯)、粉塵和空氣中的化學物質

經 IBR 實驗室測試

*[過濾效率] 測試型號：DOE 徑向褶式濾網，測試日期：2021.11.15，測試方法：IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 和 ULPA 濾網，測試機構：SGS IBR 實驗室，測試結果：效率 ≥ 99.97% 報告

通過 TUV 測試

**測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%

韓國空氣淨化協會測試

 

***[除臭效率] 測試型號：韓國國產FS061PWHA，測試日期：21.03.20~4.23，測試方法：SPS-KACA 002-0132 室內空氣淨化器，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：通過認證標準

 

 

*結果可能因環境而不同。

PM1.0 懸浮微粒感應器

對超細顆粒的超高靈敏度

具備智慧 LCD 指示燈的 PM 1.0 感應器可偵測並通知以過濾空氣中的污染物。
PM 1.0 圖示

PM 1.0

超細粉塵（直徑 1㎛）
PM 2.5 圖示

PM 2.5

細塵（直徑 2.5㎛）
PM 10 圖示

PM 10

灰塵、花粉、黴菌等（直徑 10㎛）
人類毛髮圖示

人類毛髮

直徑 50~70㎛

*KCL 測試 [感應器認證] 測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021.09.27~2021.10.22，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL (Korea Conformity Laboratories)，測試方法：SPS- C KACA 0027-7269:2018 光學細塵感應器換算質量數濃度效能試驗方法，試驗結果：在測量範圍內，在參比儀器高濃度 ±50% 範圍內，處於 ±15㎛/㎥ 低濃度。結果可能因環境而不同。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

擺動模式

將乾淨的氣流吹至房間的
每一處

45°~140°可調整擺動模式將乾淨的氣流吹至房間的每一處

*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

極致靜音

在安靜舒適的環境中享受美好睡眠

令人愉悅的安靜氣流，宛如自然微風一樣輕輕吹拂，極低的噪音讓您可安心睡眠放鬆*。

*設計有 3D 葉片和多孔氣流路徑，減少風道噪音。
**[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB

3 種氣流模式

單向、廣域或循環模式

3 種氣流模式因應不同需求,分別針對需要集中送風、廣域送風或
加速室內循環提供不同選擇。

單向

廣域

循環

LG ThinQ™

隨心所欲的遠端遙控

透過智慧型手機連接到 LG ThinQ 應用程式，不論身在何處都可以操控機器

客廳的產品是透過智慧型手機遙控。

美型設計

符合室內裝潢美型設計的外型

榮獲紅點設計國際大獎的外型設計,配合室內裝潢讓空間更加亮點
客廳圖示

客廳

居家辦公室圖示

居家辦公室

餐廳圖示

餐廳

臥室圖示

臥室

獨特的空氣力學設計

彷彿大自然一般的氣流

獨特的空氣力學設計讓風流產生康達效應,讓風流彷如自然風一般的柔和。

*Glendy Design：這是 Glen+Trendy 的複合詞。這是一個受格倫斯（峽谷）啟發的時尚設計。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

紅點標誌

產品設計創新產品

IF 設計標誌

2022 iF 設計獎

輕鬆使用

輕鬆的面板操作

無需屈身即可輕鬆按下按鈕。

磁吸式遙控器操作

方便的遙控器，讓操作變得更輕鬆。

LCD 顯示螢幕

檢查 LCD 螢幕上的空氣品質、溫度、濕度和氣流。

常見問題

空氣淨化風扇與普通空氣清淨器有何不同？

空氣淨化風扇是一種新的產品類別，它結合空氣清淨器和風扇，可滿足不同需求和偏好，帶來涼爽、清淨的微風。

LG PuriCare AeroTower 風扇功能的各種氣流模式有哪些？

有 3 種可選的氣流模式。單向模式可用於個人的重點送風，廣域模式可在需要為整個家庭更寬廣空間送風時使用，而循環模式可加速室內循環,持續保持您的空間清潔。

濾網應該多久更換一次？

濾網更換週期為一年，到了更換濾網時間會出現濾網更換通知。不僅可透過產品檢查，還可透過 LG ThinQ 應用程式檢查。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，根據使用時間和環境可能會不同。

什麼是 PM1.0 感應器？

PM1.0 感應器是一種感應器，可即時偵測直徑為 1.0 µm 的超細粉塵，一根頭髮尺寸的 1/100。
*KCL 測試 [感應器認證] 測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021.09.27~2021.10.22，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL (Korea Conformity Laboratories)，測試方法：SPS- C KACA 0027-7269:2018 光學細塵感應器換算質量數濃度效能試驗方法，試驗結果：在測量範圍內，在參比儀器高濃度 ±50% 範圍內，處於 ±15㎛/㎥ 低濃度。結果可能因環境而不同。

LG PuriCare AeroTower 的噪音有多大？

圖書館內的噪音水準在 50dB 左右。透過 LG Puricare AeroTower 的睡眠模式 (23dB)，如同一半的圖書館噪音水準，享受安靜、清淨的空氣。
*[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB

摘要

列印
產品尺寸 (寬x高x深mm)
265 x 1,120 x 265
產品重量 (kg)
10.3
360˚全方位的乾淨
Yes
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

所有規格

基本規格

  • 功率輸入 (W)

    45

  • 電源供應器 (V/Hz)

    110 / 60

  • 冷媒重量 (g)

    No

  • 風量 (CMM)

    2.55

  • 水箱（尺寸 / 全，L）

    Non applicable

  • 水箱尺寸 (L)

    Non applicable

  • CADR (CMH)

    90

  • CADR (CMM)

    2.55

  • 中央控制

    No

  • 顏色

    象牙白

  • 壓縮機類型

    No

  • 除濕量（L/天）

    No

  • 除濕能力（公升/日）：26.7℃/ RH60%

    No

  • 除濕能力（公升/日）：30℃/ RH80%

    No

  • 顯示（方法）

    LCD + Touch Button

  • 能源等級

    5

  • 外型設計

    No

  • 耗電量 (W)：26.7℃/ RH60%

    Non applicable

  • 風扇馬達類型

    BLDC Motor

  • 耗電量 (W)：30℃/ RH80%

    Non applicable

  • 加濕量（最大，cc/小時）

    Non applicable

  • 加濕方法

    Non applicable

  • 安裝包型號

    Non applicable

  • 涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)

    53 / 50 / 29

  • 噪音（高 / 低，dB）

    53/23

  • 清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)

    53 / 50 / 23

  • 暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)

    Non applicable

  • 噪音（第 1/2/3/4 段，dB）

    Non applicable

  • 功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)

    35 / 45

  • 功率輸入（暖氣模式，W）

    Non applicable

  • 功率輸入（額外功能關閉時，W）

    Non applicable

  • 額定電壓

    110V

  • 冷媒類型

    Non applicable

  • 能源效率值 (CMM/W)

    0.057

  • CASR (CMM)

    2.55

尺寸和重量

  • 產品重量 (kg)

    10.3

  • 運輸重量 (kg)

    13.5

  • 淨尺寸 - WxHxD（包括安裝組，mm）

    265 x 1,120 x 265

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    265 x 1,120 x 265

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    320 x 1,235 x 320

  • 淨重 (g)

    12500

  • 淨重（僅產品，g）

    12500

功能

  • 360˚ 全方位的乾淨

    Yes

  • 氣流選項

    Direct / Wide / Diffused

  • 自動刷洗

    No

  • 自動清潔

    No

  • 自動除濕

    No

  • 自然風模式

    Yes

  • 自動系統除霜

    Non applicable

  • 自動乾燥

    Non applicable

  • 自動恆濕控制

    No

  • 自動系統關機

    No

  • 嬰兒模式

    No

  • 電池

    No

  • 電池充電時間

    No

  • 滿水提醒

    No

  • 水箱燈

    Non applicable

  • 水箱裝載方向

    Non applicable

  • 兒童安全鎖

    Yes

  • 二氧化碳偵測

    No

  • 連續排水

    No

  • 循環模式

    Yes

  • 滑順滾輪

    No

  • 空水位指示燈

    No

  • 排氣閥

    No

  • 外部排水連接器

    No

  • 風扇速度

    自動, 1~10 Steps , Turbo

  • 濾網更換提醒

    Yes

  • 把手

    No

  • 加濕方法

    No

  • 濕度控制

    No

  • 濕度顯示器

    Yes

  • 內部泵浦

    No

  • 奈米離子產生器

    Yes

  • 快速除濕

    No

  • 衣物乾燥

    No

  • 燈光

    紅/橘/黃/綠

  • 低溫操作

    No

  • 驅蚊功能

    No

  • 異味顯示

    No

  • 過熱保護系統

    No

  • 懸浮微粒密度顯示

    Yes

  • 寵物模式

    No

  • 電源線掛架

    No

  • 預濾網

    Yes

  • 淨化模式控制

    Yes

  • 淨化模式/自動模式

    Yes

  • 淨化模式/循環扇模式

    Non applicable

  • 淨化模式/雙層模式

    Non applicable

  • 淨化模式/單層模式

    Non applicable

  • 淨化模式/智慧模式

    Yes

  • 淨化模式 / 快速模式

    Yes

  • 遙控器

    Yes

  • 可卸式電源線

    No

  • 旋轉

    45°/60°/90°/140°

  • 安全待機

    No

  • 感應器

    灰塵

  • 側向水箱裝載型

    No

  • 靜音乾燥

    No

  • 睡眠模式

    Yes

  • 睡眠定時器

    1 - 12hr

  • 智慧指示器（空氣品質）

    Yes

  • 智慧指示器（懸浮微粒）

    Yes

  • 烘鞋/烘衣櫥

    No

  • 待機功率（1W 以下）

    2

  • 溫度和濕度顯示

    Yes

  • 計時器

    1 - 12hr

  • 透明水箱

    No

  • 上層供水

    No

  • 使用時間（充滿電）

    Non applicable

  • UV LED

    No

  • UVnano

    No

  • 超寬頻(UltraWideBand)感應器

    No

  • 語音導引

    No

  • 開啟語音

    No

  • 廣域模式(涼風)

    Yes

  • 廣域模式(暖風)

    No

  • 無線

    No

過濾器

  • 空氣淨化器濾網

    活性碳濾網、毛髮濾網、HEPA 濾網

  • 過濾等級

    H13

智慧功能

  • USB 類型

    No

  • 自動開關

    Yes

  • 濕度測量

    Yes

  • 遠端控制

    Yes

  • 排程器

    Yes

  • AQI 狀態/報告

    Yes

  • 能耗報告

    No

  • 濾網壽命監測

    No

  • Puricare mini 應用程式

    No

  • 智慧型裝置連接

    Yes

  • 智慧型診斷

    Yes

  • ThinQ(藍牙)

    No

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

包裝內含物

  • 充電線（1 條）

    Non applicable

  • 耳帶（1組）

    Non applicable

  • 口罩（大）（1 個）

    Non applicable

  • 濾網（1 個）

    Non applicable

  • 內蓋（1 個）

    Non applicable

  • 主體（1 個）

    Non applicable

  • 頸帶（1 條）

    Non applicable

  • 收納袋（1 個）

    Non applicable

配件

  • 連續排水管轉接頭

    Non applicable

  • 空氣淨化器濾網組

    Non applicable

  • 連接線（另售）

    No

  • 斷路器（另售）

    Non applicable

  • 衣櫥乾燥（間隙水管）

    Non applicable

  • 連續排水管

    Non applicable

  • 移動式底座

    No

  • 防護裝置

    No

  • 安全底座

    Yes

  • 烘鞋（Y 型管）

    Non applicable

  • 開關（另售）

    Non applicable

證書/獎項

  • HD 認證 (Korea Air Cleaning Association)

    No

  • 經 HH 認證批准

    No

合規性

  • 原產國

    韓國

  • 製造商（進口商）

    LG전자㈜

  • 產品類型（型號名稱）

    FS151PBD0.ATT

條碼

  • 國際條碼

    8806091754424

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