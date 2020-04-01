PuriCare™ AeroTower Hit 風革機-二合一涼風系列清淨機 (經典版) (象牙白)

LG AeroTower 是為高要求的使用者而設計，運作模式方面有兩種選擇：集中清淨模式和自然清淨模式。「集中清淨」模式的風力可設置在 1 至 11 段之間，產生的不同強度的氣流，帶來涼爽的風。「自然清淨」模式會自動調節風力強度，帶來宛如大自然般柔和的微風，讓您彷如置身於戶外。