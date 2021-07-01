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PuriCareTMAeroTower Hit風革機-三合一涼暖系列清淨機(經典版-無UV)(象牙白)
LG PuriCare AeroTower Hit 空氣淨化風扇 受歡迎之處
三合一：涼風、暖風、 空氣清淨
深度淨化空氣技術
安靜且舒適的微風
智慧遠端操控
3C 鴨嘴獸表哥開箱
集空氣清淨與冷暖風扇於一身，不只淨化您的呼吸，更為您打造全年舒適的居家環境。第二代升級的集中清淨與自然清淨模式，搭配360度 HEPA13 濾網，徹底消滅那些肉眼看不見的微細灰塵，內建活性碳濾網讓您輕鬆擺脫各種討厭的氣味。
想知道這款神奇機器如何改變您的生活品質嗎? 快來看看 3C 鴨嘴獸表哥的開箱影片，見證 LG PuriCare Aero Tower 如何為您的家居帶來清新革命！
暖風或涼風，隨您所需
*以 LGE 內部測試為依據。2023 年 9 月 15 日，以 FS151PGE0 型號進行測試，在 3.7m(W) * 3.9m(D) * 2.4m(H) 的區域內運行，建築面積約 14.4㎡（空間體積約 34.6㎥），採取暖風模式（風力強度：第 10 級），持續 9 分鐘。溫度從 15˚C 提高到20˚C。結果可能因環境不同而異（在天花板高或未隔熱的環境中，暖風的效能可能會有所不同）。
**經 TÜV德國萊茵測試。測試條件: 測試空間為25.5m3(2.8m x 3.8m x 2.4m), 測試時間為2 小時。測試結果: 產品型號 FS063PSDA 節省能源的性能比型號 FS061PSSA 高出 33.0%。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。
選擇適合您的舒適溫度
由內而外的清淨舒適
可去除 99.9%1）微細粉塵、細菌和病毒。
※ 空氣淨化風扇：兼具空氣清淨器和風扇功能的產品，滿足不同需求和喜好的乾淨涼風。
*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
3 階段過濾系統
1. 毛髮專用濾網：過濾大型顆粒及毛髮。
2. HEPA 濾網3)︰ 過濾 99.9%1）經空氣傳播的細菌和小至 0.3 微米的顆粒。
3. 活性碳濾網4)：去除異味、粉塵和空氣中的化學物質。
Certification
除塵濾網¹⁾
[99.9% 抗菌效果]
1) 測試日期：2020 年 4 月
2) 測試機構：Korea Testing & Research Institute
3) 測試主題：抗菌濾網
4) 測試條件︰ 0.4克，37±1℃，18±1小時
5) 測試方法：KS K 0693:2016，測量在測試樣本中培養 18 小時後的三種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌）減少的數量
6) 測試結果：與對照組相比，金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌減少 99.9%
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
Certification
[ 99.9% 抗病毒效果 ]
1) 測試機構：首爾大學醫學研究院
2) 測試主題：抗菌濾網 / 標準白布（PET 氈）性能比較（對比組別）
3) 測試病毒：鼠冠狀病毒，與 COVID-19 不同
4) 測試結果：與新標準白布的對比組別相比，病毒減少 99.9%
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，結果會隨著產品老化而有所不同。
Certification
［去除 99.999% 的 0.01μm 超細粉塵］
1) 測試日期：2021 年 7 月
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：測試空間為 30m3，溫度 23±1℃，相對濕度 50±2%，測試氣溶膠：Nano KCL
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2018 Modified
6) 測試結果：成功去除 99.999% 的 0.01μm 粒子
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試結果會隨著產品老化而有所不同。
UVnano 技術²⁾
［去除 99.99%］
1) 測試日期：2021 年 5 月
2) 測試機構：TÜV Rheinland
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：溫度 25±3℃，濕度 50±10%，風速1，UVC LED（開啟 1 小時）
5) 測試方法：將含有細菌溶液的濾膜置於風扇葉片上，於風速1條件下，運行1小時候測量細菌溶液，測量菌落數的減少數，並與對照組進行比較，測試菌株：金黃色葡萄球菌（ATCC 6538P），表皮葡萄球菌（ATCC 12228），肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)。
6) 測試結果：去除超過 99.99% 的細菌
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試結果會隨著產品老化而有所不同。
*UVnano 是從 UV 及其單位奈米衍生而來的複合詞。
Certification
HEPA Filter³⁾
［HEPA濾網表現］
1) 測試日期：2022 年 9 月
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3) 測試主題：AeroTower 濾網
4) 測試條件：額定風量162m3/hr，測試氣溶膠 KCL(0.3㎛)
5) 測試方法：KS B 6141:2020
6) 測試結果：粒子捕集效率 99.98%，初始氣流阻力 57Pa
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
Certification
活性碳濾網⁴⁾
［去除甲醛、氨、甲苯］
1) 測試日期：2023 年 3 月
2) 測試機構：Korea air cleaning association
3) 測試型號：FS063PSHA
4) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
5) 測試結果：平均空氣淨化能力 0.9m3/min
［去除二氧化硫、二氧化氮］
1) 測試日期：2021 年 7 月
2) 測試機構：Korea Conformity Laboratories
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：溫度 21±1℃，相對濕度 45±5%，通過 SO2/NO2 測試
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：2 小時後氣體去除率超過 99.5%
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試結果會隨著產品老化而有所不同。
Certification
1 ）測試日期：2021.07
2 ）測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3 ）測試型號：FS061PWHA
4 ） 測試條件：溫度21±1℃，相對濕度45±5%，SO2/NO2 測試
5 ）測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6 ）測試結果：2小時後除氣率99.5%以上
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
Certification
對超細顆粒的超高靈敏度
在安靜舒適的環境中享受美好睡眠
[低噪音]
1) 測試日期：2022 年 2 月
2) 測試機構：LG 內部實驗室
3) 測試型號：FS151PSB0
4) 測試條件：溫度 23℃，相對濕度 50%
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132，距離產品 1m 測量 5 點（前/後/右/左/上）
6) 測試結果：睡眠模式下，平均噪音水平 21.7dB
*出於說明目的而顯示的產品圖片可能與實際產品有所不同
*睡眠模式係指以集中清淨下的睡眠模式測試。
隨您所想：
「集中清淨」或「自然清淨」
或者選擇「自然清淨」模式來享受輕柔微風。
一個家庭坐在客廳的沙發上，使用產品遙控器來切換產品模式。
*空氣淨化速度可能依風力大小不同而有差異。
**集中清淨、自然清淨兩種模式皆為廣域模式。
隨心所欲的遠端遙控
客廳的產品是透過智慧型手機遙控。
*LG ThinQ™ 應用程式的智能功能可能因應不同國家/地區及型號而異。
符合室內裝潢美型設計的外型
彷彿大自然一般的氣流
時尚簡約的設計可搭配任何空間。
*Glendy 設計：這是 Glen（峽谷）+ Trendy（時尚）組成的複合詞。時尚設計靈感源自 Glens（峽谷）。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
輕鬆使用
常見問題
空氣淨化風扇與普通空氣清淨器有何不同？
氣淨化風扇是一種新的產品類別，它結合空氣清淨器和風扇，可滿足不同需求和偏好，帶來涼爽、清淨的微風。
LG PuriCare AeroTower - Hit 有哪兩種運作模式?
LG AeroTower 是為高要求的使用者而設計，運作模式方面有兩種選擇：集中清淨模式和自然清淨模式。「集中清淨」模式的風力可設置在 1 至 11 段之間，產生的不同強度的氣流，帶來涼爽的風。「自然清淨」模式會自動調節風力強度，帶來宛如大自然般柔和的微風，讓您彷如置身於戶外。
LG PuriCare AeroTower 的「UVnano」是什麼？它的效能如何？
「UVnano」一詞由「UV-C」（紫外線）和「nanometer」（奈米，長度單位）這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除葉片上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，提供多一層防護。
*測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5. 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將含有細菌溶液的濾膜置於風扇葉片上，於風速1條件下，運行1小時候測量細菌溶液，測量菌落數的減少數，並與對照組進行比較（參考標準：ISO22196:2011，測試菌株：金黃色葡萄球菌（ATCC 6538P），表皮葡萄球菌（ATCC 12228），肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)。測試菌株：去除 99.99% 細菌
濾網應該多久更換一次？
濾網的更換週期為一年，需要更換濾網時會彈出濾網更換通知。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*過濾器更換週期以每天使用 10 小時為基準，可能會因應使用時間和環境而有所不同。
什麼是 PM1.0 感應器？
PM 1.0 懸感應器是可實時檢測超微細灰塵的感應器，超微細灰塵直徑為 1.0 µm ，大小為一根頭髮的 1/100。
LG PuriCare™ AeroTower 風革機的噪音有多大？
圖書館內的噪音水平在 50dB 左右。LG PuriCare™ AeroTower 風革機在睡眠模式下只發出 23dB 噪音，相當於圖書館噪音水平的一半，盡享安靜、乾淨的空氣。
*[低噪音] 測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
*能源等級：4級
**能源效率值CASR/W(Dust)：0.094 (cmm)
***待機功率：2.00(w)
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
1500
-
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
12.2 / 11.5
-
暖風風量(10段/ 1段風速)(CMM)
7.8 / 3.2
-
顏色
象牙白
-
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
-
能源等級
4
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
52 / 51 / 25
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
52 / 51 / 23
-
暖風音量(10段/ 1段風速) (dB)
45 / 26
-
CASR (CMM)
3.01
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.094
-
涼風功率輸入(Turbo / 10段風速)(W)
32 / 40
-
暖風功率輸入(10段風速)(W)
1500
-
建議適用坪數(坪)
5.0
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
11.1
-
運輸重量 (kg)
13.5
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
265 x 1120 x 265
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
320 x 1195 x 320
功能
-
氣流選項
集中清淨/自然清淨
-
自然風模式
是
-
兒童安全鎖
否
-
循環模式
不適用
-
風扇速度
暖風10段/涼風11段(1-10,Turbo)
-
濾網更換提醒
是
-
奈米離子產生器
否
-
異味顯示
是
-
懸浮微粒密度顯示
是
-
寵物模式
否
-
遙控器
是
-
旋轉
45°/60°/90°/140°
-
感應器
粉塵 (PM1.0) / 異味 / 濕度 / 濾網壽命感測器 / 溫度
-
睡眠模式
是
-
睡眠定時器
1 - 12hr
-
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
-
溫度和濕度顯示
是
-
UVnano
否
-
語音導引
否
-
廣域模式(涼風)
是
-
廣域模式(暖風)
是
過濾器
-
空氣淨化器濾網
Aero Series V濾網x 1顆, (活性碳除臭濾網、毛髮專用濾網、HEPA濾網)(可替換)
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
AQI 狀態/報告
是
-
濾網壽命監測
是
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
配件
-
防護裝置
是
-
安全底座
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
韓國
-
產品類型（型號名稱）
FS151PBQ0.ATT