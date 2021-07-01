PuriCareTMAeroTower Hit風革機-三合一涼暖系列清淨機(經典版-無UV)(象牙白)

想像一下:清新的空氣、舒適的溫度,還有令人驚豔的科技設計 - 這就是 LG PuriCare AeroTower Hit 風革機帶來的體驗。



集空氣清淨與冷暖風扇於一身，不只淨化您的呼吸，更為您打造全年舒適的居家環境。第二代升級的集中清淨與自然清淨模式，搭配360度 HEPA13 濾網，徹底消滅那些肉眼看不見的微細灰塵，內建活性碳濾網讓您輕鬆擺脫各種討厭的氣味。



想知道這款神奇機器如何改變您的生活品質嗎? 快來看看 3C 鴨嘴獸表哥的開箱影片，見證 LG PuriCare Aero Tower 如何為您的家居帶來清新革命！

