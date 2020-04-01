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PuriCare™ AeroTower Hit 風革機-二合一涼風系列清淨機 (經典版) (奶茶棕)
LG AeroTower Hit 有哪些值得喜愛之處？
空氣淨化風扇
深度淨化空氣
安靜且舒適的微風
智慧遠端操控
由內而外的清淨舒適
可過濾 99.9%1) 微細粉塵、細菌及病毒。
※ 空氣淨化風扇：產品兼具空氣清淨機和風扇功能，
能滿足顧客對乾淨涼風的不同需求和喜好。
*顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
透過機器上的 UVnano 功能，消毒細菌。
1)未照射到UV光的地方,不會有殺菌效果
2)應至少照射30分鐘
*測試結果來自TUV測試報告
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
Certification
除塵濾網¹⁾
1)測試時間：2020.04
2)測試機構：韓國化學融合試驗研究院
3)測試主題：抗菌過濾器 / 非抗菌濾網（對照組）
4)測試條件：0.4克，(37 ± 1)℃，(18 ± 1)小時
5)測試方法：KS K 0693:2016。測試細菌減少率，在培養樣本 18 小時後對比存活細胞數量，測試菌株：金黃色葡萄球菌 ATCC 6538 / 肺炎克雷伯菌 ATCC 4352 / 大腸桿菌 ATCC 25922
6)結果：與非抗菌濾網對照組相比，金黃色葡萄球菌減少 99.9% 以上、肺炎克雷伯菌減少 99.9% 以上、大腸桿菌減少 99.9% 。
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
Certification
1)測試機構：首爾大學醫學研究院
2)主題：抗菌濾網 / 標準白布性能比較（對比組別）
3)測試菌株：鼠冠狀病毒，與 COVID-19 不同
4) 結果：抗菌濾網與標準白布的對比組別相比，病毒減少 99.9%
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，結果會隨著產品老化而有所不同。
Certification
UVnano 技術²⁾
2)測試機構：TÜV Rheinland，KTR
3)測試型號：FS061PWHA
4)測試條件：溫度25±3℃, 濕度50±10%, 風速1, UVC LED開啟1小時
5)測試方法：將細菌溶液置於風扇葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。測試菌株：金黃色葡萄球菌(ATCC 6538)/表皮葡萄球菌(ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)
6)測試結果：去除 99.99% 細菌
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
*UVnano 是從 UV 及其單位奈米衍生而來的複合詞。
Certification
HEPA Filter³⁾
2)測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3)測試主題：AeroTower濾網
4)測試條件：額定風量:162m3/hr，測試氣溶膠 KCI氯化鉀(0.3㎛)。
5)測試方法：KS B 6141:2020
6)測試結果：超細粉塵減少 99.98%，氣流阻力為57Pa
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
Certification
異味過濾器⁴⁾
1） 測試日期：2023 年 3月
2）測試機構：韓國空氣淨化協會
3）測試型號：FS063PSHA
4）測試條件：溫度23±3℃, 相對濕度 50±10%
NH3/C7H8/HCHO測試
4）測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
5）測試結果：平均空氣過濾能力:0.9m3/min
Certification
1 ）測試日期：2021.07
2 ）測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院
3 ）測試型號：FS061PWHA
4 ） 測試條件：溫度21±1℃，相對濕度45±5%，SO2/NO2 測試
5 ）測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6 ）測試結果：2小時後除氣率99.5%以上
*測試結果來自實驗室測試環境，可能會隨著條件改變而有所差異。
*測試是在較新的產品上進行，測試結果可能會隨著產品老化而有所不同。
Certification
對超細顆粒的超高靈敏度
具備智慧 LED 指示燈的 PM 1.0 感應器可偵測並通知以過濾空氣中的污染物。
在安靜微風中酣睡
【低噪音】
1) 測試日期：2022.02
2) 測試機構：LG內部實驗室。
3) 測試型號：FS151PSB0
4) 測試條件：溫度23℃，相對濕度50%
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132，測量 5 個點（前/後/右/左/上）距產品1m
6) 測試結果：睡眠模式下，平均分貝數21.7dB
* 出於說明目的而顯示的產品圖片可能與實際產品有所不同
* 睡眠模式係指以集中清淨下的睡眠模式測試。
**[低噪音] 測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB。
隨你所想:
「集中清淨」或「自然清淨」
或者選擇「自然清淨」模式來享受輕柔微風。」
一個家庭坐在客廳的沙發上，使用產品遙控器來改變產品模式。在產品上方，顯示了表示兩種模式的圖示。
*空氣淨化速度可能依風力大小不同而有差異。
**集中清淨、自然清淨兩種模式皆為廣域模式。
隨心所欲的遠端遙控
客廳的產品是透過智慧型手機遙控。
*LG ThinQ™ 應用程式的智慧功能可能因不同國家/地區及產品型號而異。
符合室內裝潢美型設計的外型
彷彿大自然一般的氣流
*Glendy 設計：這是 Glen（峽谷）+ Trendy（時尚）組成的複合詞。時尚設計靈感源自 Glens（峽谷）。
**顯示的產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
輕鬆使用
W 代表寬度，D 代表深度（不包括把手），H 代表高度。
常見問題
空氣淨化風扇與普通空氣清淨機有何不同？
空氣淨化風扇結合了空氣清淨機和風扇，可滿足不同需求和偏好，帶來涼爽、清淨的微風。
有哪兩種運作模式?
LG AeroTower 是為高要求的使用者而設計，運作模式方面有兩種選擇：集中清淨模式和自然清淨模式。「集中清淨」模式的風力可設置在 1 至 11 段之間，產生的不同強度的氣流，帶來涼爽的風。「自然清淨」模式會自動調節風力強度，帶來宛如大自然般柔和的微風，讓您彷如置身於戶外。
什麼是應用於 LG PuriCare AeroTower 的「UVnano」？ 它的性能如何？
「UVnano」一詞由「UV-C」（紫外線）和「nanometer」（奈米，長度單位）這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除葉片上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，提供多一層防護。
*測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5. 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌(ATCC 6538)/表皮葡萄球菌(ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)，測試菌株：去除 99.99% 細菌
濾網應該多久更換一次？
濾網的更換週期建議為一年，需要更換濾網時會顯示濾網更換通知。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為計算基準，實際週期可能會因產品使用時數和環境不同而有差異。
什麼是 PM1.0 感應器？
PM1.0 懸浮微粒感應器是可實時檢測超微細灰塵的感應器，超微細灰塵直徑為 1.0 µm ，大小為一根頭髮的 1/100。
LG PuriCare AeroTower 的噪音有多大？
圖書館內的噪音水平在 50dB 左右。LG Puricare AeroTower 在睡眠模式下只發出 23dB 噪音，相當於圖書館噪音水平的一半，盡享安靜、乾淨的空氣。
*[低噪音] 測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
摘要
所有規格
基本規格
-
功率輸入 (W)
40
-
電源供應器 (V/Hz)
110V / 60Hz
-
涼風風量(Turbo / 10段風速)(CMM)
12.2 / 11.5
-
顏色
奶茶棕
-
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
-
能源等級
4
-
風扇馬達類型
變頻馬達
-
涼風音量(Turbo / 10段/ 1段風速)(dB)
52 / 51 / 25
-
清淨音量(Turbo/ 10段風速/睡眠)(dB)
52 / 51 / 23
-
功率輸入(瓦特) (涼風模式) (10段風速/渦輪,瓦特)
32 / 40
-
CASR (CMM)
3.01
-
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.094
尺寸和重量
-
產品重量 (kg)
9.7
-
運輸重量 (kg)
11.7
-
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
265 x 1120 x 265
-
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
320 x 1195 x 320
功能
-
氣流選項
集中清淨/自然清淨
-
自然風模式
是
-
兒童安全鎖
否
-
循環模式
不適用
-
風扇速度
10段風速/自動/渦輪/睡眠
-
濾網更換提醒
是
-
奈米離子產生器
否
-
異味顯示
是
-
懸浮微粒密度顯示
是
-
遙控器
是
-
旋轉
45°/60°/90°/140°
-
感應器
粉塵 (PM1.0) / 異味 / 濕度 / 溫度
-
睡眠模式
是
-
睡眠定時器
1 - 12hr
-
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
-
溫度和濕度顯示
是
-
UVnano
是
-
語音導引
否
-
廣域模式(涼風)
是
-
廣域模式(暖風)
不適用
過濾器
-
空氣淨化器濾網
Aero Series V濾網x 1顆, (活性碳除臭濾網、毛髮專用濾網、HEPA濾網)(可替換)
-
過濾等級
H13
智慧功能
-
AQI 狀態/報告
是
-
濾網壽命監測
否
-
智慧型診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
配件
-
安全底座
是
證書/獎項
-
BAF 認證 (British Allergy Association)
是
合規性
-
原產國
韓國
-
產品類型（型號名稱）
FS151PCK0.ATT